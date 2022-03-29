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Новини Війна
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Ракетний удар військ РФ по нафтобазі на Рівненщині: Жертв та постраждалих немає, триває гасіння

ракета

28 березня о 21:05 в одному з населених пунктів Рівненського району Рівненської області внаслідок ракетного удару сталася пожежа на підприємстві для зберігання пального.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, розливу нафтопродуктів за межі обвалування немає. На місці події працюють рятувальники ДСНС. Триває гасіння.

Жертв та постраждалих немає.

Читайте також: Російські війська поцілили в нафтобазу на Рівненщині, - голова ОВА Коваль. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17271) обстріл (28316) ракети (4014) Рівненська область (1173)


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Топ коментарі
+5
Вот что пишут* ФБ Михно Сергей
* 27 March, 08:33 ·
Окко больше нет (надеюсь нет).
Мол тот ракетный удар подо Львовом как раз по заводу и нефтебазе.
Уничтожают ОНИ пути хранения и производства топлива..
А до этого уничтожили нефтебазы в Василькове от Кло, в Калиновке под Броварами и даже в небольшую нефтебазу под Обуховым, бывшую от "Золотого Гепарда" пульнули.
Точно бьют как, сволочи..
А потом они говорят.. Ну россия мол 8 лет готовилась к войне, оснащала войска и все такое..
Но как же узнала адреса нефтебаз то?
И тут понимаю, да через Налоговую!
А что если так!!
За 8 лет они явно подкупили лобировшиков себе из политиков. И с этими лобировщиками протянули нужные им Законы.
Законы об акцизных складах с топливом, где обязали все бочки оснастить уравнемерами, в реальном часе показывающими приход и расход топлива.
3400 точек складов для топлива, так говорит налоговая.
Ведь они со скупулезностью бухгалтера вносили в свои налоговые таблицы точное месторасположение, обьем хранения, gps адрес уравнемера..
А если 8 лет готовились, то и делали жизнь украинцев невозможной через те же лобирования.
СЕА НДС, покошмарить ФОПов, дебильные и частые изменения бланков отчётности, акцизные склады с точными координатами..
Кто предложил обозначать нефтебазы как акцизный склад топлива? А не есть ли он враг?
Ведь говорят, ракеты сейчас точно летят, суть ли не прямо по gps координатам топливомера.. Как знают куда..
А это СЕА НДС, единственное в мире, от которого по "стану 8" пострадало-прокошмарено 33 процента предприятий страны и 10 процентов закрылось совсем только за прошлый год.. И в позапрошлом столько же кстати..
И я так понимаю, что некоторые до сих пор там у власти, пишут законы, продолжают вредить стране..
Как избавиться от такого внутреннего врага, имеющего неприкосновенность, но вредящего всей стране своими Законами?
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29.03.2022 07:49
+4
в фб почув думку, що кацапи наводяться на координати, завчасно передані законослухняними підприємцями до податкової, яка минулого року багато попортила крові новими правилами утримання складів пмм, з слідкуванням в реальному часі за кількістю палива, що там знаходиться, їх точними координатами gps (і дійсно, нахера саме це саме податковій?) схоже на правду.
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29.03.2022 07:44
+3
Ща Зекриса підпише такий мир з кацапами , шо одстроювать ми будемне тільки Неньку а і каццапію як "пострадавшую сторону" ...
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29.03.2022 08:29
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в фб почув думку, що кацапи наводяться на координати, завчасно передані законослухняними підприємцями до податкової, яка минулого року багато попортила крові новими правилами утримання складів пмм, з слідкуванням в реальному часі за кількістю палива, що там знаходиться, їх точними координатами gps (і дійсно, нахера саме це саме податковій?) схоже на правду.
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29.03.2022 07:44 Відповісти
Вот что пишут* ФБ Михно Сергей
* 27 March, 08:33 ·
Окко больше нет (надеюсь нет).
Мол тот ракетный удар подо Львовом как раз по заводу и нефтебазе.
Уничтожают ОНИ пути хранения и производства топлива..
А до этого уничтожили нефтебазы в Василькове от Кло, в Калиновке под Броварами и даже в небольшую нефтебазу под Обуховым, бывшую от "Золотого Гепарда" пульнули.
Точно бьют как, сволочи..
А потом они говорят.. Ну россия мол 8 лет готовилась к войне, оснащала войска и все такое..
Но как же узнала адреса нефтебаз то?
И тут понимаю, да через Налоговую!
А что если так!!
За 8 лет они явно подкупили лобировшиков себе из политиков. И с этими лобировщиками протянули нужные им Законы.
Законы об акцизных складах с топливом, где обязали все бочки оснастить уравнемерами, в реальном часе показывающими приход и расход топлива.
3400 точек складов для топлива, так говорит налоговая.
Ведь они со скупулезностью бухгалтера вносили в свои налоговые таблицы точное месторасположение, обьем хранения, gps адрес уравнемера..
А если 8 лет готовились, то и делали жизнь украинцев невозможной через те же лобирования.
СЕА НДС, покошмарить ФОПов, дебильные и частые изменения бланков отчётности, акцизные склады с точными координатами..
Кто предложил обозначать нефтебазы как акцизный склад топлива? А не есть ли он враг?
Ведь говорят, ракеты сейчас точно летят, суть ли не прямо по gps координатам топливомера.. Как знают куда..
А это СЕА НДС, единственное в мире, от которого по "стану 8" пострадало-прокошмарено 33 процента предприятий страны и 10 процентов закрылось совсем только за прошлый год.. И в позапрошлом столько же кстати..
И я так понимаю, что некоторые до сих пор там у власти, пишут законы, продолжают вредить стране..
Как избавиться от такого внутреннего врага, имеющего неприкосновенность, но вредящего всей стране своими Законами?
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29.03.2022 07:49 Відповісти
так уже все базы перестали работать и топливо вывезли , в одним им известном направлении , .........ну лупанули , ну рухнула консервная банка , и это того стоит ? 7 миллионов баксов влетело в пустую банку , интеллектом роиссяне ни когда не отличались, а восстановление будет за их счет , из ихних-же золотовалютных резервов, и отстроят такую красоту что на роисси и не снилось такого , ну и хозяин получит страховку и компенсацию .
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29.03.2022 07:51 Відповісти
Ща Зекриса підпише такий мир з кацапами , шо одстроювать ми будемне тільки Неньку а і каццапію як "пострадавшую сторону" ...
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29.03.2022 08:29 Відповісти
скільки коштує нафтобаза (по суті декілька великих бочок з бензиною)? скільки коштує високоточна ракета, яка її знищила?
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29.03.2022 07:57 Відповісти
Зебуїне іпанутий, а танки, авто, швидкі, пожежні... чим заправляти будеш? Воювати, падло, як збираєшся? А сіяти як? А продукти розвозити?... ракета, виродку, кажеш?
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29.03.2022 09:27 Відповісти
Три круглосуточных поста с ПЗРК по три человека на каждом посту в 8-часой смене (расположеных в углах равностороннего треугольником с центром на объекте) на растоянии 2-3 км от охраняемого стратегического объекта даст достаточную не менее 65% защиту против ракет и авиации противника.
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29.03.2022 09:35 Відповісти
По-суті, відбувається все так, я ми знали і розуміли - зелені виродки зробили все, щоб орда швиденько підім`яла Україну і щоб шмаркля пуйлу в очко заглянув. І армію 3 роки не озброювали і не годували, і бізнес кошмарили, і підходи з Чонгару розмінували, і навіть GPS координати до нафтобаз причіпили... Але ж все пішло не так, народ того не захотів. Але ж скільки життів то коштує? Скільки смертей і руйнувать? Мало того, ті всі гниди і далі гадять, ті всі єрмаки, гетьманцеви з аристовичами і подоляками... От що найгірше...
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29.03.2022 09:37 Відповісти
Не виключено, що власники нафтобаз(гаманці куйла в Україні) були повязані з рашистами, котрі поставляючи в Україну нафту заробляли не малі гроші.Коли "куйло" зрозумів, що більше із цих нафтобаз він не отримає грошей, він просто вирішив їх знищити.Саме тому ,прорашистська податкова в Україні ,займалася диверсійною роботою ,привязуючи нафтобази до GPS навігації, за котрою рашист міг відслідковувати постачання своєї нафти в Україну
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29.03.2022 09:47 Відповісти
Це маячня. Ви хоч приблизно розумієте як працює нафтобаза і який принцип зберігання нафтопродуктів. Очевидно- ні. Власник нафтобази і зберігач пального- це різні категорії.
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29.03.2022 10:21 Відповісти
 
 