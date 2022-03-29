Ракетний удар військ РФ по нафтобазі на Рівненщині: Жертв та постраждалих немає, триває гасіння
28 березня о 21:05 в одному з населених пунктів Рівненського району Рівненської області внаслідок ракетного удару сталася пожежа на підприємстві для зберігання пального.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, розливу нафтопродуктів за межі обвалування немає. На місці події працюють рятувальники ДСНС. Триває гасіння.
Жертв та постраждалих немає.
Топ коментарі
+5 Николай Нестор Нагорняк
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* 27 March, 08:33 ·
Окко больше нет (надеюсь нет).
Мол тот ракетный удар подо Львовом как раз по заводу и нефтебазе.
Уничтожают ОНИ пути хранения и производства топлива..
А до этого уничтожили нефтебазы в Василькове от Кло, в Калиновке под Броварами и даже в небольшую нефтебазу под Обуховым, бывшую от "Золотого Гепарда" пульнули.
Точно бьют как, сволочи..
А потом они говорят.. Ну россия мол 8 лет готовилась к войне, оснащала войска и все такое..
Но как же узнала адреса нефтебаз то?
И тут понимаю, да через Налоговую!
А что если так!!
За 8 лет они явно подкупили лобировшиков себе из политиков. И с этими лобировщиками протянули нужные им Законы.
Законы об акцизных складах с топливом, где обязали все бочки оснастить уравнемерами, в реальном часе показывающими приход и расход топлива.
3400 точек складов для топлива, так говорит налоговая.
Ведь они со скупулезностью бухгалтера вносили в свои налоговые таблицы точное месторасположение, обьем хранения, gps адрес уравнемера..
А если 8 лет готовились, то и делали жизнь украинцев невозможной через те же лобирования.
СЕА НДС, покошмарить ФОПов, дебильные и частые изменения бланков отчётности, акцизные склады с точными координатами..
Кто предложил обозначать нефтебазы как акцизный склад топлива? А не есть ли он враг?
Ведь говорят, ракеты сейчас точно летят, суть ли не прямо по gps координатам топливомера.. Как знают куда..
А это СЕА НДС, единственное в мире, от которого по "стану 8" пострадало-прокошмарено 33 процента предприятий страны и 10 процентов закрылось совсем только за прошлый год.. И в позапрошлом столько же кстати..
И я так понимаю, что некоторые до сих пор там у власти, пишут законы, продолжают вредить стране..
Как избавиться от такого внутреннего врага, имеющего неприкосновенность, но вредящего всей стране своими Законами?