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Кулеба про слова Путіна щодо знищення України: Київ вже збирався захопити за кілька діб. Він може будувати свої плани, але у нас є свої

путин,путін

Президент РФ Володимир Путін може будувати плани зі "знищення" України, але в України є свої.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав в ефірі українського телебачення, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

Як повідомлялося, Путіну нібито передали записку від президента Володимира Зеленського, прочитавши яку, Путін сказав "я їх знищу".

"Я нагадаю, що він (Путін. – Ред.) збирався буквально за кілька діб захопити Київ та ключові міста України. Я думаю, що тоді він також сидів і собі думав: "Я їх дуже швидко доб'ю". А нічого з цього не вийшло ... Він може будувати там якісь плани, але у нас є свої плани. Це плани на перемогу і на звільнення наших територій", - зауважив Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін не готовий на компроміси щодо України, - Reuters

Автор: 

путін володимир (23773) росія (65007) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+24
Этот плешивый фантазёр мечтал вместе куриным божком Захерченко и до Лондона за две недели дойти , тем самым подтвердив что их мечта не только Украина , но и вся Европа . Но не суждено .Один уже в путинском раю с курями чирикает .
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29.03.2022 07:49
+24
сомневаюсь что ВСУ будет ему давать сосать . Западло .
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29.03.2022 07:51
+24
От кого кого а Кулебу хаяти не треба. Дійсно працює.
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29.03.2022 07:58
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Пуйло может только отцоцать у ЗСУ. Это единственный его план.
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29.03.2022 07:49 Відповісти
сомневаюсь что ВСУ будет ему давать сосать . Западло .
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29.03.2022 07:51 Відповісти
ОН раскладушку купил в Мавзолей????
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29.03.2022 13:01 Відповісти
зачем ему раскладушка ? Старого и штопаного-перештопаного плешивого Вофку вынесут , другого плешивого Вофку на его место покладут . Кацапня особой разницы и не заметит .
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29.03.2022 13:14 Відповісти
Этот плешивый фантазёр мечтал вместе куриным божком Захерченко и до Лондона за две недели дойти , тем самым подтвердив что их мечта не только Украина , но и вся Европа . Но не суждено .Один уже в путинском раю с курями чирикает .
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29.03.2022 07:49 Відповісти
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?__cft__[0]=AZXEnEccqEyzx4Q2xSjNQa4xTZhzLDOHUJNblPNcCcHH36yvvzbZJ4CdVR4jaeC2EabQkqgHqBVF4tlrJtmsOtn-IcgsxMVN69u_YfQ5vFJCzf8xQRQ0F75mnNv8s20mqc9wl6-IZeAyl3IrzRKptFvBmbStG4FgjUIaDVBtzFvLCXolJ_tyMMuCTBAzflHfWh9Qg362wRWceTFKY-enw274&__tn__=-UC%2CP-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/514238223400993?__cft__[0]=AZXEnEccqEyzx4Q2xSjNQa4xTZhzLDOHUJNblPNcCcHH36yvvzbZJ4CdVR4jaeC2EabQkqgHqBVF4tlrJtmsOtn-IcgsxMVN69u_YfQ5vFJCzf8xQRQ0F75mnNv8s20mqc9wl6-IZeAyl3IrzRKptFvBmbStG4FgjUIaDVBtzFvLCXolJ_tyMMuCTBAzflHfWh9Qg362wRWceTFKY-enw274&__tn__=%2CO%2CP-R 20 ч. ·

Ну, пп. 1 і 2 й раніше були відомі, а от щодо 3-го...
Пам'ятаєте, як Путін несподівано оголосив був, незадовго перед війною (тамтою, ще "гібридною"), що "и без Украиньі победили бьі" - і як українці тоді образились? Путін - школений кагебіст, а їх вчать професійно брехати (тому вони всі з часом трохи їдуть мізками, профдеформація така), і його дискурс значною мірою складається з т.зв. "перевертьішей", що він сам якось був окреслив дитячою дражнилкою "кто обзьівается, сам так назьівается" (і ми вже не раз бачили, як із того, що інкримінується Україні, можна зрозуміти, що в них там діється в Росії). Так ось, дуже схоже на те, що ота геть неочікувана й "недружня" (попри цілком дружній тоді до Росії уряд Януковича і не менш дружню опозицію на чолі з Тимошенко!) щодо України заява теж була з боку Путіна не чим іншим, як "перевертьішем", кагебістським "дзеркальним" визнанням п.3. Тут і відповідь на питання, чого йому передовсім, "на ґвалт", треба від України: високоякісних людських ресурсів, ясиру. Без наших козаків у Росії не виходить армії, виходить, тупо, орда зарізяк, і так було всі 300 років: Росія не виграла ЖОДНОЇ ВІЙНИ, яка б НЕ БУЛА В УКРАЇНСЬКИХ ІНТЕРЕСАХ.
Але до такого вони вже не додумались. Додумались тільки, що треба вернути "х...хлов" знов у мосkaлі. А для цього піти на них війною. ))
І тому це буде їхня остання війна.
Слава Україні.
https://www.facebook.com/sergii.gromenko/posts/5182089551857960?__cft__[0]=AZXEnEccqEyzx4Q2xSjNQa4xTZhzLDOHUJNblPNcCcHH36yvvzbZJ4CdVR4jaeC2EabQkqgHqBVF4tlrJtmsOtn-IcgsxMVN69u_YfQ5vFJCzf8xQRQ0F75mnNv8s20mqc9wl6-IZeAyl3IrzRKptFvBmbStG4FgjUIaDVBtzFvLCXolJ_tyMMuCTBAzflHfWh9Qg362wRWceTFKY-enw274&__tn__=-UK-R facebook.com/sergii.gromenko/posts/5182089551857960
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29.03.2022 09:20 Відповісти
ну и смысл в этих переговорах?
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29.03.2022 07:50 Відповісти
Переговоры для партнеров... Нам они не нужны от слова совсем... Полное уничтожения всех до единого кто пришел на нашу землю ... В живых оставить только тех кто сложил оружие.. Вот тогда можно говорить
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29.03.2022 08:17 Відповісти
Партнери завжди були проти цих переговорів, поки не виведені війська
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29.03.2022 13:14 Відповісти
А это обыграть также можно, показать, что путлер хочет только войны. Это позволит опять "наседать" на НАТО - закрыть небо или поставить самолеты и мощное ПВО!
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29.03.2022 08:29 Відповісти
Переговоры нужны, что бы оттянуть введение санкций или вообще их не вводить, запад типа «ждет» пока стороны договорятся о чем то, но это все имитация переговоров и замыливание глаз. Пока идут «переговоры» на наши города падают бомбы, это не переговоры, а ***** полная.
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29.03.2022 08:41 Відповісти
Санкції вводяться попри будь-які переговори. Це ви брешете та повторюєте ************** нарратив. Почистіть свою голову від какашок.

Очевидний та дуже бажаний результат переговорів - це гуманітарні коридори, за допомогою яких евакуюються сотні тисяч наших громадян з зони боїв.

Тож тільки дебіл може вважати, що "переговори не потрібні". Або провокатор. Хто ви - ви самі знаєте. Особисто я думаю - ви провокатор кончєний...
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29.03.2022 09:50 Відповісти
Смысл в доказательстве договороспособности Украины. Чтобы русня не верещала: "Они игнорируют переговоры! Мы хотим мира, а они не хотят! Снимайте с нас санкции!"

А не принимать условий и всячески тянуть время - это уже техника, за это никто косо не посмотрит, все всё понимают: раша выдвигает неприемлемые условия, Украина на это не идёт. Следующий раунд... А тем временем санкции действуют, ВСУ перемалывает "непобедимую и легендарную". Процесс идёт...
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29.03.2022 10:42 Відповісти
Можна посилання на ту аналітику?
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29.03.2022 07:57 Відповісти
От кого кого а Кулебу хаяти не треба. Дійсно працює.
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29.03.2022 07:58 Відповісти
********* у спам!
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29.03.2022 08:30 Відповісти
Вы наверно удивитесь но Китай черпает инфу даже не из своих газет. Как источник информации зми 0. Только как пропаганда.
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29.03.2022 08:32 Відповісти
Але Індія відверто підтримує рашку. Це помітно по голосуванню в ООН.
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29.03.2022 08:43 Відповісти
Это ни как не связано с тем откуда они черпают информацию.
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29.03.2022 09:57 Відповісти
Звісно. Це на державному рівні. Дипломатичне упущення. Наше.
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29.03.2022 10:00 Відповісти
Бред. Что там могли упустить?
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29.03.2022 11:30 Відповісти
Какая-то странная паника. Китай неявно занял сторону россии, и это было давно понятно по китайским СМИ. Китай так же тоталитарен как и россия, так что перевод на китайский язык наших источников вообще никак не поменяет ситуацию.
Откуда такая уверенная информация про Индию? Индия относительно демократическая страна, и СМИ там более разнообразны. Естественно, какие-то будут транслировать русню.
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29.03.2022 09:05 Відповісти
Невелике уточнення: індійці за своїм менталітетом занадто ************, щоб у них був якийсь тоталітаризм ))
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29.03.2022 09:38 Відповісти
Китай добре розуміє що війна і санкції розвалять рф та ослабить "Захід", а це йому вигідно. Тому і така позиція підтримує рф фінансово (але з вигодою для себе) й не конфронтує з"заходом".
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29.03.2022 10:32 Відповісти
Легенда про страшну цидулку...
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29.03.2022 07:52 Відповісти
…. і злобно затопав маленькими ніжками
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29.03.2022 08:23 Відповісти
Да він вже ходить як в штани наклавши, а Ви топати... Не може він вже топати по стану здоров'я, максимум злобно шипіти і щось під нос бормотати... ) Коли він вже здохне?
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29.03.2022 09:04 Відповісти
интервью кацапским сми, с последующим якобы запрещением показа по телевидению, записки... прямо таки спецоперация на повышение ставок... кого? да-да, именно того...
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29.03.2022 07:54 Відповісти
Я так вважаю,що це вже діло **принципу**---АБО МИ,АБО НАС!!
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29.03.2022 08:03 Відповісти
Трішечки не так - або ми виграємо, або він програє.
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29.03.2022 08:21 Відповісти
"Идём мы с другом по минному полю, то он впереди, то я сзади..." ©
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29.03.2022 09:39 Відповісти
)(уйло вже програв..просто подивіться скільки країн піддержує нас і рашкостан...а по друге у нас є прихований стратегічний запас--партизанщина
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29.03.2022 08:25 Відповісти
для партизанщини теж потрібні засоби, зброя та кадри. Аби на таке розраховувати, потрібно:
1. роздавати зброю у всіх населених пунктах поруч з бойовими діями на глибину до 100км. Всім бажаючім. Просто під чесне слово. Як це робилось в Києві в перший тиждень, коли влада всралася по-справжньому.
2. масово облаштовувати приховані невеличкі склади з продуктами та вибухівкою.
3. виконувати масове навчання поводженню з мінно-вибуховими речовинам - навчати закладати фугаси та створювати направлені вибухи.

Ось тоді - буде реальна партизанщина. Ефективна та болюча.

А ось це все (херсонські мітинги) - реального військового значення не мають. Ну картинка для України. Заходу на все це взагалі начхати. Рашковани цього взагалі не бачать. Ось і все. Через місяць рашка нагонить омон-у з-під челябінська та красноярська, тисячами - і там реально почнуть катувати людей на підвалах. Ось і весь результат мітингів.
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29.03.2022 10:04 Відповісти
Просто роздати зброю і амуніцію під чесне слово? Шуткуєте? Її у ТРО не вистачає інакше волонтера не перли сюди: зброю, броніки та каски. Це тільки якісь застарілі зразки тіпа ППШ, наганів та ТТ але єфективність подібного проти регулярних військ наближається до "0" а ось зачистку після цього будуть проводити з масовими розстрілами мирного населення (при чому при закритих каналах зв'язку це не буде нікому практично відомо). Для ефективного партизанського опору потрібна добра зброя і організацій з підготовкою, якщо хочеш воювати - ВСУ або ТРО не беруть йди у волотери.
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29.03.2022 10:46 Відповісти
Что за бред, какие записки, может голубь почтовый ее принес ?
Пуйло прячеться по бункерам, хрен его найдешь. А такие пешки как Абрамович вообще не имеют шанса к нему приблизиться.
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29.03.2022 08:03 Відповісти
А чого народ узнає через 20 днів,що Зеленський написав якусь записку путіну?
Це якісь закулісні ігри,на фоні заяви Зеленського російським смі про відвід війск росії до кордонів,які були до 23.02.2022р.
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29.03.2022 08:04 Відповісти
путин володька еще тот ********. Если его трахнут в обосраную жопу, он все равно будет строить из себя крутого авторитета
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29.03.2022 08:05 Відповісти
Українській незламній нації насрать на мрії слова та на самого бункерного обісраного сцаря...
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29.03.2022 08:06 Відповісти
убить - возможно. Но победить вряд ли.
сидящий в подвале других мыслей не имеет, кроме как убивать, жечь и сходить с ума дальше))
смущает одно НО.
Они с Байденом практически на одном уровне
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29.03.2022 08:07 Відповісти
Якісь дитячі ігри.
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29.03.2022 08:13 Відповісти
Щодо цидулки - бабця на двое сказала, було чі ні. А те що бункерний там і подохне в калюжі свого лайна то це точно.
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29.03.2022 08:14 Відповісти
Карлик на каблучках, может захватить только мой *** своими губами как и дырявый рамзанка
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29.03.2022 08:21 Відповісти
я от так званих "аналітиків" і політологів теж наслухався на ютюбі.. кожен з себе корчить прахфесора.дурню несуть з розумним виглядом. а ВСУ показує результати
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29.03.2022 08:22 Відповісти
Не в бровь, а в глаз. Заметил, что количество сбитых самолетов и ракет в день в разы возросло!!
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29.03.2022 08:34 Відповісти
С ракетами и самолетами, боюсь, завышенные цифры. И маловато фото и видео доказательств. Количество дохлой русской фашни плюс-минус так и есть, а с самолетами и ракетами реальные цифры могут быть раза в два меньше.
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29.03.2022 09:10 Відповісти
На турецком ориксе зафоткано 17 самолётов и 37 вертолетов кацапии,это то что есть фотки у нас.
Реально раза в 2 больше-нет фоток с рашки и оккупированных территорий (типа чернобаевки)
Есть фотки разбитых 320 танков и около 1100 БМП и БТР русни,около 600 грузовиков.
Реальные цифры больше -нет фоток с луггандония почти и с оккупированных территорий

Наши потери 574 штуки всего-танки,БТР,грузовики,ПВО,авиации
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29.03.2022 10:25 Відповісти
Вот я конкретно про самолеты и ракеты говорю, маловато подтверждений. Цифры Минобороны про танки и всякую бронетехнику похожи на реальные, а с самолетами скорее всего завышенные. Есть подозрение, что за сбитие считаются любые попадания по самолетам.
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29.03.2022 10:30 Відповісти
Если по самолёту попали и он улетел-в течение минимум полугода он не боеспособен (и то если есть запчасти).
Думаю по вертолетам штук 100 точно есть,а вот по летунам штук 50-60 реально.
Фоток нет -падают много в зоне оккупации и на луггандонии-оттуда почти нет и фоток техники-особенно из самих мест ,где идут бои.
Почти фоток нет и из Мариуполя-хотя явно потери там громадные у луггандонышей.
Так что примерно потери могут быть такие как пишут наши .
По людям может даже больше-луггандонышей никто не считает вообще
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29.03.2022 10:51 Відповісти
Ну з літаками не все так однозначно якщо їх підбили з ПЗРК на виході то вони можуть деякий час летіти і впасти за "лінією фронту", або навіть дотягти до аеродрому але вже відновленню не буде підлягати - і це фактично знищення. Зворотня ситуація при потраплянні чогось наприклад у 500 кг бомбу на борту і її детонацію рештки літака можуть бути розкидані у радіусі декілька км - також фотофіксації не буде.
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29.03.2022 11:12 Відповісти
***** все смешнее с каждым днём. Не долго ему осталось кукарекать.
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29.03.2022 08:46 Відповісти
Як виявилося нєонацістамі, яких неодмінно треба дєнаціфіціровать є в першу чергу російськомовні саатєчєствєннікі, бо якраз регіони з найбільшою кількістю російськомовних українців знищуються найбільш нелюдським способом. Тоді як західні регіони майже не зазнають ударів, з чого випливає, що там нєонацістав немає. Логіка русскава міра
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29.03.2022 08:47 Відповісти
Наверно в записке ЗЕля написал -хутин пуйло.
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29.03.2022 08:58 Відповісти
Хлопці,важко хворі пацієнти довго не живуть!
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29.03.2022 09:03 Відповісти
на протязі багатовікової історії держави України, всі рашистські "доброжелателі смерті для України і її народу " поздихали самі .Україна була ,є і буде, і на всяке "куйло" в Україні чекає її величність смерть.
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29.03.2022 09:26 Відповісти
Я понимаю, что у плешивого 3/14дора глотка "рабочая", и тем не менее - ПОДАВИТСЯ!
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29.03.2022 09:59 Відповісти
причём Вова пукин мечтал об этом и в 14 году...У дедушки склероз,забыл...)
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29.03.2022 10:10 Відповісти
Т.е. акцент переносится на детали переговоров, а Абрамович в качестве почтового голубя уже ни кого не смущает?
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29.03.2022 10:51 Відповісти
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

раZZія це імперія зла і брехні!!
раZZія країна терорист!
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29.03.2022 11:11 Відповісти
Кремлівська пропаганда саме над цим вже працює. Якщо на початку вторгнення вони йшли нас вызволяти від нациків біндерафців, то з'ясувалось, що ми всі тут нацикі та біндерафці. Тому знищення української нації - це вже національна ідея ***** та його орків.
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29.03.2022 11:29 Відповісти
Дичь какая-то с этой "запиской" и Абрамовичем на побегушках. Не верится в такое.
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29.03.2022 11:52 Відповісти
Ответ Пуйлу на любой его ультиматум:
*
А ****** ты, "раб галерный",
Собчака холуй примерный,
Вместе с рухнувшим рублём
Вслед за "русским кораблём"!

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
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29.03.2022 12:47 Відповісти
Плани ваші добре відомі, то є здача Крима, Донбаса і Херсонської області на додачу. Побачимо, чи згодяться на таке українці, та як довго після того проживе маріонетковий режим клована.
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29.03.2022 13:38 Відповісти
 
 