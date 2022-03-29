Кулеба про слова Путіна щодо знищення України: Київ вже збирався захопити за кілька діб. Він може будувати свої плани, але у нас є свої

Президент РФ Володимир Путін може будувати плани зі "знищення" України, але в України є свої.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав в ефірі українського телебачення, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

Як повідомлялося, Путіну нібито передали записку від президента Володимира Зеленського, прочитавши яку, Путін сказав "я їх знищу".

"Я нагадаю, що він (Путін. – Ред.) збирався буквально за кілька діб захопити Київ та ключові міста України. Я думаю, що тоді він також сидів і собі думав: "Я їх дуже швидко доб'ю". А нічого з цього не вийшло ... Він може будувати там якісь плани, але у нас є свої плани. Це плани на перемогу і на звільнення наших територій", - зауважив Кулеба.

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