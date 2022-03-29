Кулеба про слова Путіна щодо знищення України: Київ вже збирався захопити за кілька діб. Він може будувати свої плани, але у нас є свої
Президент РФ Володимир Путін може будувати плани зі "знищення" України, але в України є свої.
Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав в ефірі українського телебачення, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".
Як повідомлялося, Путіну нібито передали записку від президента Володимира Зеленського, прочитавши яку, Путін сказав "я їх знищу".
"Я нагадаю, що він (Путін. – Ред.) збирався буквально за кілька діб захопити Київ та ключові міста України. Я думаю, що тоді він також сидів і собі думав: "Я їх дуже швидко доб'ю". А нічого з цього не вийшло ... Він може будувати там якісь плани, але у нас є свої плани. Це плани на перемогу і на звільнення наших територій", - зауважив Кулеба.
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+24 Дин Проффитт
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Ну, пп. 1 і 2 й раніше були відомі, а от щодо 3-го...
Пам'ятаєте, як Путін несподівано оголосив був, незадовго перед війною (тамтою, ще "гібридною"), що "и без Украиньі победили бьі" - і як українці тоді образились? Путін - школений кагебіст, а їх вчать професійно брехати (тому вони всі з часом трохи їдуть мізками, профдеформація така), і його дискурс значною мірою складається з т.зв. "перевертьішей", що він сам якось був окреслив дитячою дражнилкою "кто обзьівается, сам так назьівается" (і ми вже не раз бачили, як із того, що інкримінується Україні, можна зрозуміти, що в них там діється в Росії). Так ось, дуже схоже на те, що ота геть неочікувана й "недружня" (попри цілком дружній тоді до Росії уряд Януковича і не менш дружню опозицію на чолі з Тимошенко!) щодо України заява теж була з боку Путіна не чим іншим, як "перевертьішем", кагебістським "дзеркальним" визнанням п.3. Тут і відповідь на питання, чого йому передовсім, "на ґвалт", треба від України: високоякісних людських ресурсів, ясиру. Без наших козаків у Росії не виходить армії, виходить, тупо, орда зарізяк, і так було всі 300 років: Росія не виграла ЖОДНОЇ ВІЙНИ, яка б НЕ БУЛА В УКРАЇНСЬКИХ ІНТЕРЕСАХ.
Але до такого вони вже не додумались. Додумались тільки, що треба вернути "х...хлов" знов у мосkaлі. А для цього піти на них війною. ))
І тому це буде їхня остання війна.
Слава Україні.
https://www.facebook.com/sergii.gromenko/posts/5182089551857960?__cft__[0]=AZXEnEccqEyzx4Q2xSjNQa4xTZhzLDOHUJNblPNcCcHH36yvvzbZJ4CdVR4jaeC2EabQkqgHqBVF4tlrJtmsOtn-IcgsxMVN69u_YfQ5vFJCzf8xQRQ0F75mnNv8s20mqc9wl6-IZeAyl3IrzRKptFvBmbStG4FgjUIaDVBtzFvLCXolJ_tyMMuCTBAzflHfWh9Qg362wRWceTFKY-enw274&__tn__=-UK-R facebook.com/sergii.gromenko/posts/5182089551857960
Очевидний та дуже бажаний результат переговорів - це гуманітарні коридори, за допомогою яких евакуюються сотні тисяч наших громадян з зони боїв.
Тож тільки дебіл може вважати, що "переговори не потрібні". Або провокатор. Хто ви - ви самі знаєте. Особисто я думаю - ви провокатор кончєний...
А не принимать условий и всячески тянуть время - это уже техника, за это никто косо не посмотрит, все всё понимают: раша выдвигает неприемлемые условия, Украина на это не идёт. Следующий раунд... А тем временем санкции действуют, ВСУ перемалывает "непобедимую и легендарную". Процесс идёт...
Откуда такая уверенная информация про Индию? Индия относительно демократическая страна, и СМИ там более разнообразны. Естественно, какие-то будут транслировать русню.
1. роздавати зброю у всіх населених пунктах поруч з бойовими діями на глибину до 100км. Всім бажаючім. Просто під чесне слово. Як це робилось в Києві в перший тиждень, коли влада всралася по-справжньому.
2. масово облаштовувати приховані невеличкі склади з продуктами та вибухівкою.
3. виконувати масове навчання поводженню з мінно-вибуховими речовинам - навчати закладати фугаси та створювати направлені вибухи.
Ось тоді - буде реальна партизанщина. Ефективна та болюча.
А ось це все (херсонські мітинги) - реального військового значення не мають. Ну картинка для України. Заходу на все це взагалі начхати. Рашковани цього взагалі не бачать. Ось і все. Через місяць рашка нагонить омон-у з-під челябінська та красноярська, тисячами - і там реально почнуть катувати людей на підвалах. Ось і весь результат мітингів.
Пуйло прячеться по бункерам, хрен его найдешь. А такие пешки как Абрамович вообще не имеют шанса к нему приблизиться.
Це якісь закулісні ігри,на фоні заяви Зеленського російським смі про відвід війск росії до кордонів,які були до 23.02.2022р.
сидящий в подвале других мыслей не имеет, кроме как убивать, жечь и сходить с ума дальше))
смущает одно НО.
Они с Байденом практически на одном уровне
Реально раза в 2 больше-нет фоток с рашки и оккупированных территорий (типа чернобаевки)
Есть фотки разбитых 320 танков и около 1100 БМП и БТР русни,около 600 грузовиков.
Реальные цифры больше -нет фоток с луггандония почти и с оккупированных территорий
Наши потери 574 штуки всего-танки,БТР,грузовики,ПВО,авиации
Думаю по вертолетам штук 100 точно есть,а вот по летунам штук 50-60 реально.
Фоток нет -падают много в зоне оккупации и на луггандонии-оттуда почти нет и фоток техники-особенно из самих мест ,где идут бои.
Почти фоток нет и из Мариуполя-хотя явно потери там громадные у луггандонышей.
Так что примерно потери могут быть такие как пишут наши .
По людям может даже больше-луггандонышей никто не считает вообще
Завтра, може бути Пізно!
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раZZія це імперія зла і брехні!!
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*
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