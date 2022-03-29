Японія вимагатиме від своїх компаній не розраховуватися за російський газ в рублях

Японський уряд запропонує японським компаніям, які закуповують російські енергоносії, не виконувати вимоги Росії про здійснення платежів у рублях.

Про це заявив журналістам генеральний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Відповідно до домовленостей "великої сімки", ми попросили японські компанії не погоджуватися на такі вимоги", - сказав він у ході брифінгу.

За словами чиновника, йому не відомо про деталі контрактів японських компаній із російськими продавцями зрідженого природного газу, і чи можуть вони виконувати російські вимоги.

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