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Новини Війна
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Японія вимагатиме від своїх компаній не розраховуватися за російський газ в рублях

евро,курс,рубль

Японський уряд запропонує японським компаніям, які закуповують російські енергоносії, не виконувати вимоги Росії про здійснення платежів у рублях.

Про це заявив журналістам генеральний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Відповідно до домовленостей "великої сімки", ми попросили японські компанії не погоджуватися на такі вимоги", - сказав він у ході брифінгу.

За словами чиновника, йому не відомо про деталі контрактів японських компаній із російськими продавцями зрідженого природного газу, і чи можуть вони виконувати російські вимоги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина та ЄС не розраховуватимуться за російський газ в рублях: контракти переважно укладені в євро, - Шольц

Автор: 

газ (10415) росія (65007) Японія (1199) рубль (443)


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японці молодці
тихесенько мовчечки підгризають рашку санкціями, а самі облизуються на курили
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29.03.2022 08:55 Відповісти
Там ещё и часть Сахалина их по праву!
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29.03.2022 09:19 Відповісти
Картинка к новости пророческая. Скоро столько и будут за 10 евро давать
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29.03.2022 09:34 Відповісти
А еще нужно потребовать вернуть ВСЕ Курильские острова и как минимум половину Сахалина!
Хотя, чего мелочиться, ВЕСЬ Сахалин с курилами, так и Камчатка с Чукоткой рано или поздно ПОЛНОСТЬЮ отойдут японцам!
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29.03.2022 10:27 Відповісти
Крысы п утлера отдадут все...и даже мой любимый остров и число рюсский словом Шикотан...
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29.03.2022 11:27 Відповісти
 
 