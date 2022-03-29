Росіяни зняли відео у знищеному театрі Маріуполя, прогулюючись буквально по трупах, - радник мера Андрющенко

Російські загарбники зняли відео у знищеному ними Драматичному театрі Маріуполя, де загинуло щонайменше 300 мирних мешканців міста. При цьому вони продовжують повторювати свій фейк про штаб полку "Азов".

Про це повідомив у Телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Пропагандистська російська мразь виклала в мережу відео зсередини нашого Драматичного театру. Де, прогулюючись буквально по трупах цивільних маріупольців, розповідає про "вибух з середини штабу Азов". Дивуючись, що на померлих немає ані форми, ані касок, ані бронежилетів", - йдеться у повідомленні.

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Андрющенко зауважив, що цинізм росіян давно нікого не дивує.

Як повідомляв Укрінформ, 16 березня російські загарбники скинули бомбу і знищили Драматичний театр у Маріуполі. Там ховалися сотні людей - здебільшого жінки з дітьми. На землі біля театру великими літерами було написано слово "ДЕТИ". За кілька годин до удару росіяни заявили, що в театрі знаходиться штаб полку "Азов". Внаслідок бомбардування загинуло щонайменше 300 людей.