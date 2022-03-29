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Новини Війна
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Унаслідок збройної агресії РФ загинуло 144 дитини, 220 - поранено, - Офіс генпрокурора

війна,діти

Станом на ранок 29 березня 2022 року внаслідок збройної агресії Російської Федерації загинули 144 дитини, більше 220 поранених.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора. 

Як зазначається, найбільше постраждало дітей у Київській - 68, Харківській - 49, Донецькій - 54, Чернігівській - 38, Миколаївській - 30, Луганській - 28, Запорізькій - 22, Житомирській – 15, Сумській - 15, Херсонській - 25 областях та місті Київ - 16. Також встановлюються дані щодо загиблих та поранених дітей у місті Маріуполі.

"28 березня 2022 року в Луганській області від отриманих мінно-вибухових травм загинула 3-річна дитина. Також 28 березня 2022 року внаслідок обстрілу селища в Запорізькій області окупантами поранено три цивільні особи, серед яких дитина", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у Офісі генпрокурора інформують, що через бомбардування та обстріли пошкоджено 773 заклади освіти, 75 з них зруйновано повністю. Найбільше пошкоджено у Донецькій, Харківській областях, м. Києві, Миколаївській, Житомирській, Сумській, Київській та Херсонській областях.

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"Ці цифри не є остаточними, зважаючи на відсутність можливості огляду місць обстрілів, де країна-агресор веде активні бойові дії та на тимчасово окупованих територіях", - резюмують ювенальні прокурори.

Автор: 

діти (5054) смерть (6743) воєнні злочини (1855) Офіс Генпрокурора (3245)


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29.03.2022 08:50 Відповісти
***** *****?
Не вопрос.....
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29.03.2022 08:55 Відповісти
Кацап-м'ясник...
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29.03.2022 08:58 Відповісти
А мер Маріуполя Бойченко казав що лише у них загинуло більше 200 дітей і це тільки про факти,які відомі.
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29.03.2022 09:50 Відповісти
Це денацифікація?????
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29.03.2022 13:15 Відповісти
не меньше 1000, как обычно врут. Перед моргами тела лежат в Харькове, некуда складывать
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29.03.2022 16:38 Відповісти
Они погибли зря...
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29.03.2022 17:15 Відповісти
ну, якщо ми й після цього будемо шукати хороших русских, надихатися їх "культурою" і далі йти в їх кривавим кільватері, прощати, коли у нас ніхто не просив пробачення, і навіть прикидатися що просить пробачення не збирався, ну тоді так, дарма.
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29.03.2022 20:05 Відповісти
Спочатку, тут, рахують убитих українських діток... А потім, ідуть у Стамбул, на поклін до вбивць цих діток...
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29.03.2022 21:31 Відповісти
 
 