Унаслідок збройної агресії РФ загинуло 144 дитини, 220 - поранено, - Офіс генпрокурора

Станом на ранок 29 березня 2022 року внаслідок збройної агресії Російської Федерації загинули 144 дитини, більше 220 поранених.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Як зазначається, найбільше постраждало дітей у Київській - 68, Харківській - 49, Донецькій - 54, Чернігівській - 38, Миколаївській - 30, Луганській - 28, Запорізькій - 22, Житомирській – 15, Сумській - 15, Херсонській - 25 областях та місті Київ - 16. Також встановлюються дані щодо загиблих та поранених дітей у місті Маріуполі.



"28 березня 2022 року в Луганській області від отриманих мінно-вибухових травм загинула 3-річна дитина. Також 28 березня 2022 року внаслідок обстрілу селища в Запорізькій області окупантами поранено три цивільні особи, серед яких дитина", - йдеться у повідомленні.



Крім того, у Офісі генпрокурора інформують, що через бомбардування та обстріли пошкоджено 773 заклади освіти, 75 з них зруйновано повністю. Найбільше пошкоджено у Донецькій, Харківській областях, м. Києві, Миколаївській, Житомирській, Сумській, Київській та Херсонській областях.

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"Ці цифри не є остаточними, зважаючи на відсутність можливості огляду місць обстрілів, де країна-агресор веде активні бойові дії та на тимчасово окупованих територіях", - резюмують ювенальні прокурори.