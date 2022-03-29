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Новини Війна
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Загальні втрати РФ від початку війни - близько 17,2 тис. осіб, 127 літаків, 129 гелікоптерів, 597 танків і 1 710 броньованих машин

Війська РФ, що вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 29 березня втрати особового складу противника становлять близько 17,2 тисяч осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.03 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 17200 осіб,

танків - 597 од,

бойових броньованих машин - 1710 од,

артилерійських систем  - 303 од,

РСЗВ  - 96 од,

засоби ППО - 54 од,

літаків - 127 од,

гелікоптерів  - 129 од,

автомобільної техніки - 1178 од,

кораблі /катери  - 7 од,

цистерн з ПММ  - 73,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 71.

Спеціальна техніка - 21.

Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

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Загальні втрати РФ від початку війни - близько 17,2 тис. осіб, 127 літаків, 129 гелікоптерів, 597 танків і 1 710 броньованих машин 01

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - уточнили у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17271) Генштаб ЗС (6528) втрати (4392)


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Топ коментарі
+15
Всім українським утілізаторам кацапських вбивць-респект...Не зупиняйтесь...
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29.03.2022 09:16
+12
17200 хороших маскалів! Дуже приємно, що маскалі прислуховуються до українців і виправляються
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29.03.2022 09:20
+12
Літаків - 127 од, гелікоптерів - 129 од.
Пора Куйлу переместить очередные вертолёты в Чернобаевку.
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29.03.2022 09:22
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Вчора ввечорі офіційна новина - "28 березня Повітряні сили знищили 17 повітряних цілей: 8 літаків, 3 вертольоти, 4 БпЛА та дві крилаті ракети рашистів."
Сьогодны в статистику внесено тільки 4 літаки, 2 вертольоти та 5 БПЛА.
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29.03.2022 09:13 Відповісти
Сколько раз нужно ещё объяснить, сводка не в реальном времени, сводку по общим потерям готовили вчера вечером, туда попадают только подтверждённые данные, сводку за вчерашний день готовили сегодня утром по оперативным данным.
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29.03.2022 09:21 Відповісти
Збиті ракети у статистику не входять, попередні дані про влучання в літаки/гелікоптери/БПЛА коригуються... Адже влучання в гелікоптер/літак не означає його 100% збиття. ..
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29.03.2022 09:21 Відповісти
Когда оперативные данные будут уточнены и документально подтверждены они попадут в общую сводку, может даже и не на следующий день.
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29.03.2022 09:25 Відповісти
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29.03.2022 09:51 Відповісти
А ДЕ ТОЙ ПІЗДОБОЛ МАРКІЯША ЛУБКІВСЬКИЙ, ЯКИЙ ОБІЦЯВ ВЧОРА ВЗЯТИ ХЕРСОН?
ОЧОЛИВ ШТУРМОВІ ЗАГОНИ?
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29.03.2022 10:46 Відповісти
Ого. Самолеты такой рывок сделали, что почти догнали вертолёты. Хочется верить, что это правда
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29.03.2022 09:14 Відповісти
Это не вопрос веры, в сводке только документально подтверждённые данные.
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29.03.2022 09:22 Відповісти
Самолёты должны были уже сравнять счёт)
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29.03.2022 09:22 Відповісти
Это результат поставки более мощных средств ПВО
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29.03.2022 09:27 Відповісти
Всім українським утілізаторам кацапських вбивць-респект...Не зупиняйтесь...
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29.03.2022 09:16 Відповісти
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29.03.2022 09:19 Відповісти
17200 хороших маскалів! Дуже приємно, що маскалі прислуховуються до українців і виправляються
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29.03.2022 09:20 Відповісти
Декацапизация идёт ударными темпами )))))
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29.03.2022 09:26 Відповісти
Літаків - 127 од, гелікоптерів - 129 од.
Пора Куйлу переместить очередные вертолёты в Чернобаевку.
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29.03.2022 09:22 Відповісти
Втрати військ рф на графіку, оновлено https://damage.com.ua https://damage.com.ua

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29.03.2022 09:24 Відповісти
по самолетам мы уверенно движемся к 200, хорошее число для рашистов, что ни возьми...., жаль только, что это очумелое стадо не желает останавливаться..., неужели любовь к быстрому заработку и сумасшедшему фюреру, который сидит где-то в бункере и который даже не думает о том, сколько тупых и зомбированных "ванек" там полегло, сильнее чувства самосохранения...
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29.03.2022 09:26 Відповісти
оце, замість того, щоб із квітами зустрічати, взяли такого наробили!
як не соромно?)
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29.03.2022 09:28 Відповісти
надеюсь мяско прожарилось
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29.03.2022 09:31 Відповісти
на внешний вид это свиноцабачья труповозка...!
как она там маркируется...?
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29.03.2022 09:41 Відповісти
это их новый машин в 1 лям баксов как кукарекал их шойга
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29.03.2022 09:45 Відповісти
ZвиноVоз
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29.03.2022 09:46 Відповісти
а наші квітами не те що їх зустрічати, проводжати їх у останню путь не збираються

максимум розщедрюються на поліетиленові пакети

якщо загарбнику сильно повезе поліетиленовий мішок буде цілий
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29.03.2022 09:47 Відповісти
Квіти різні бувають.
"Акація", "Гіацинт", "Піон", наприклад
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29.03.2022 11:00 Відповісти
Статистика ВОГОНЬ !

Так їх, дядя Савка! Савка (агресивно гарчить). Щас в ігру поіграєм. Цель ігри - вийті живим із боя. Всім руськорилим стать к стєнє...
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29.03.2022 09:28 Відповісти
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29.03.2022 09:51 Відповісти
Через месяц армия вторжения будет перемолота почти до основания
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29.03.2022 10:18 Відповісти
У літаків ще 3 доби щоб моя ставка зіграла
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29.03.2022 10:18 Відповісти
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29.03.2022 20:10 Відповісти
убивать рашистских скотов без жалости и усталости, путинские мародеры, насильники и садисты заслужили только праведную месть!
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30.03.2022 00:00 Відповісти
 
 