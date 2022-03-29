Загальні втрати РФ від початку війни - близько 17,2 тис. осіб, 127 літаків, 129 гелікоптерів, 597 танків і 1 710 броньованих машин
Війська РФ, що вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 29 березня втрати особового складу противника становлять близько 17,2 тисяч осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.03 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 17200 осіб,
танків - 597 од,
бойових броньованих машин - 1710 од,
артилерійських систем - 303 од,
РСЗВ - 96 од,
засоби ППО - 54 од,
літаків - 127 од,
гелікоптерів - 129 од,
автомобільної техніки - 1178 од,
кораблі /катери - 7 од,
цистерн з ПММ - 73,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 71.
Спеціальна техніка - 21.
Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - уточнили у Генштабі.
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Сьогодны в статистику внесено тільки 4 літаки, 2 вертольоти та 5 БПЛА.
ОЧОЛИВ ШТУРМОВІ ЗАГОНИ?
Пора Куйлу переместить очередные вертолёты в Чернобаевку.
як не соромно?)
как она там маркируется...?
максимум розщедрюються на поліетиленові пакети
якщо загарбнику сильно повезе поліетиленовий мішок буде цілий
"Акація", "Гіацинт", "Піон", наприклад
Так їх, дядя Савка! Савка (агресивно гарчить). Щас в ігру поіграєм. Цель ігри - вийті живим із боя. Всім руськорилим стать к стєнє...