Загальні втрати РФ від початку війни - близько 17,2 тис. осіб, 127 літаків, 129 гелікоптерів, 597 танків і 1 710 броньованих машин

Війська РФ, що вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 29 березня втрати особового складу противника становлять близько 17,2 тисяч осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.03 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 17200 осіб,

танків - 597 од,

бойових броньованих машин - 1710 од,

артилерійських систем - 303 од,

РСЗВ - 96 од,

засоби ППО - 54 од,

літаків - 127 од,

гелікоптерів - 129 од,

автомобільної техніки - 1178 од,

кораблі /катери - 7 од,

цистерн з ПММ - 73,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 71.

Спеціальна техніка - 21.

Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

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"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - уточнили у Генштабі.