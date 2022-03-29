Немає оплати - немає газу. Благодійністю ми точно займатися не будемо, - Пєсков про відмову купувати енергоносії за рублі

Росія не постачатиме природний газ за кордон безоплатно.

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Немає оплати - немає газу... благодійністю ми точно займатися не маємо наміру та постачати Західній Європі газ безоплатно", - наголосив він в інтерв'ю американському телеканалу PBS у відповідь на прохання прокоментувати відмову Західної Європи від оплати за газ у рублях.

Пєсков зазначив, що Росія "вивчить, що можна зробити", коли Захід ухвалить остаточне рішення.

Він також сказав, що Росія не зацікавлена у тому, щоб Європа відмовилася від закупівлі газу в Росії.

Доручення про переведення оплати за російський газ із доларів та євро у рублі дав президент РФ Володимир Путін. Напередодні за підсумками засідання глав енергетичних відомств G7 було оголошено, що ці країни не мають наміру переходити на оплату в рублях.

Читайте також: G7 відхилила вимогу Росії платити за газ в рублях