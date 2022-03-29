УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10521 відвідувач онлайн
Новини Війна
25 035 98

Немає оплати - немає газу. Благодійністю ми точно займатися не будемо, - Пєсков про відмову купувати енергоносії за рублі

газ

Росія не постачатиме природний газ за кордон безоплатно.

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Немає оплати - немає газу... благодійністю ми точно займатися не маємо наміру та постачати Західній Європі газ безоплатно", - наголосив він в інтерв'ю американському телеканалу PBS у відповідь на прохання прокоментувати відмову Західної Європи від оплати за газ у рублях.

Пєсков зазначив, що Росія "вивчить, що можна зробити", коли Захід ухвалить остаточне рішення.

Він також сказав, що Росія не зацікавлена у тому, щоб Європа відмовилася від закупівлі газу в Росії.

Доручення про переведення оплати за російський газ із доларів та євро у рублі дав президент РФ Володимир Путін. Напередодні за підсумками засідання глав енергетичних відомств G7 було оголошено, що ці країни не мають наміру переходити на оплату в рублях.

Читайте також: G7 відхилила вимогу Росії платити за газ в рублях

Автор: 

газ (10415) Пєсков Дмитро (1610) росія (65007) рубль (443)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+61
Продовжуй в такому ж дусі, дебіл вусатий, закопуй кацапстан ще швидче й глибше...))
показати весь коментар
29.03.2022 09:28
+50
В контрактах рублі? Нє? Тоді ідіть за кореблем...
показати весь коментар
29.03.2022 09:28
+35
Украина еще в 14 году предупреждала, что газ это оружие Расеи, а "Газпром" такой же род войск у Путлера как и флот с авиацией, только более успешный
показати весь коментар
29.03.2022 09:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Продовжуй в такому ж дусі, дебіл вусатий, закопуй кацапстан ще швидче й глибше...))
показати весь коментар
29.03.2022 09:28 Відповісти
Та да, схоже кацапи вирішили допомогти Україні у її вимозі ввести повне ембарго на постачання енергоносіїв. 😊
показати весь коментар
29.03.2022 09:42 Відповісти
Если Россия прекратит поставки газа в Европу, то последуют аресты собственности Газпрома. Так как он нарушит контракт.

Вывод: Газпром ВСЁ 💋😁👎
показати весь коментар
29.03.2022 10:02 Відповісти
По-перше, навідь технічно зробити це неможливо, бо видобуток іде безприпинно і газ треба десь зберігати. Наповнять всі можливі труби та газосховища а потім тільки палити та гріти повітря.
По-друге, в контрактах вказані обсяги та ціна які потрібно виконувати.
До 31 березня постібаются, потім Угорщина, Сербія та Болгарія заплатять срублями, які їм дасть ********* і орда голосно заявить що ***** знову всих переграло і здобуло чергову перемогу.
показати весь коментар
29.03.2022 10:34 Відповісти
ну все верно верной дорогой идете вам же надо будет УКРАИНЕ Молдове Грузии Азербайджану оплачивать репарации и контрибуции...
показати весь коментар
29.03.2022 12:56 Відповісти
В контрактах рублі? Нє? Тоді ідіть за кореблем...
показати весь коментар
29.03.2022 09:28 Відповісти
Московія не тільки не зважає на нею підписані контракти ...
Вона ложила і на підписані міжнародні договори ...
І багато на що - ложила ...
Та , коли усі будуть ложити на Московію, вона буде кричати - що її ображають
показати весь коментар
29.03.2022 10:09 Відповісти
так цеж чудова новина
показати весь коментар
29.03.2022 09:31 Відповісти
Цікавий водевіль, дуже дінамічний розвиток. Хто кого нагне: чи федерасти чи весь інший світ (який є покупцем)?
показати весь коментар
29.03.2022 09:31 Відповісти
А за нафту не можна ввести оплату в рублях.
Так сказати, щоб два рази не вставати...
І Європа швидше забігає, і питання дивесифікації, за пару тижнів буде закрите.
показати весь коментар
29.03.2022 09:31 Відповісти
Очень хорошая новость ! Значит лапти и ватники становятся все ближе!
показати весь коментар
29.03.2022 09:31 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=YjW16kmJ8Bg
показати весь коментар
29.03.2022 09:32 Відповісти
Браво, респект за песню!!!!
показати весь коментар
29.03.2022 09:36 Відповісти
Кацапам терміново потрібно навчатися смоктати власні нафту і газ і заїдати їх вуіллям. 😊 Як завжди, їх розвідка і аналітика просралася рідким калом. Коли ЄС відмовляється платити рдублями, у нього вже відпрацьовані варіанти заміщення енергоносіїв.
показати весь коментар
29.03.2022 09:32 Відповісти
Не обязательно, можно будет приструни их в порядке суда с огромными штрафами. Отопительный сезон пройден - время есть)
показати весь коментар
29.03.2022 09:54 Відповісти
Скажіть хто не будь цьому алєню, що кінець березня на вулиці, а не початок грудня.
показати весь коментар
29.03.2022 09:32 Відповісти
Тут діло не тільки в опаленні. Знаю по своєму досвіду, що вся керамічна індустрія ЕС працює на російському газі. Тільки в Італії та Іспанії близько 600 великих підприємств. А про споживання Німеччини можу тільки здогадуватись…..
показати весь коментар
29.03.2022 09:43 Відповісти
Новонарождений, пішов нах!
показати весь коментар
29.03.2022 09:46 Відповісти
Промисловисть в рази споживае меньше чим опалення будинкив том мисяц двоэ модно ронагинати коцапню, так би мовити пообламувати роги, ничого и не купляти поки не приповзуть на еолинах
показати весь коментар
29.03.2022 09:53 Відповісти
Промышленность потребляет круглогодично и много, в отличие от сезонного отопления.
показати весь коментар
29.03.2022 10:03 Відповісти
Промышленность газ потребляет где-то на уровне четверти от электростанций. И где-то ровно столько же, сколько потребляет население. Плюс-минус, но во всех странах соотношение примерно одинаковое, кроме кацапов, там из-за особенностей ценообразования и потому что у них всегда и везде "особый путь", там да, там чуть по другому.
показати весь коментар
29.03.2022 10:14 Відповісти
Так пора вже відмовлятися від цієї примітивної голки з газу і нафти. Чи без залежності від касабів німці свою державу не уявляють? АЕС, термоядерний синтез і всі новітні технології чому приховали?
Нафта і газ - це минуле у розвитку цивілізації.
показати весь коментар
29.03.2022 10:05 Відповісти
Украина еще в 14 году предупреждала, что газ это оружие Расеи, а "Газпром" такой же род войск у Путлера как и флот с авиацией, только более успешный
показати весь коментар
29.03.2022 09:33 Відповісти
Я не знаю как грузить здесь картинки, опишу, думаю поймёшь. 3 обезьяны, которым заткнули деньгами рот, уши и глаза. Карикатура на Европу которая продалась за фантики и ресурсы от парашки
показати весь коментар
29.03.2022 14:36 Відповісти
Это правило в обе стороны работает. Нет газа - нет денег.
показати весь коментар
29.03.2022 09:33 Відповісти
Каких теперь "денег"? Тех рублей-бумажек что в неимовервном количестве напечатают на пока еще работающих станках?
показати весь коментар
29.03.2022 10:18 Відповісти
Нормальных денег, валютных. Ну а если нужна макулатура под названием "рубли" - пусть ******** их себе столько, что бы всем хватило, бумага вроде есть, пусть и сероватая немного. Чего приличных людей глупыми просьбами доставать
показати весь коментар
29.03.2022 10:35 Відповісти
війною рашист затягує зашморг на шиї рабсії все сильніше і сильніше. Совковий союз прожив одне людське життя- сдох без війни. Життя совкового "куйла" добігає теж кінця , і з собою він похоронить рабсію .Рашистський лукавий, відчуваючи свою смерть, сіє смерть і розруху.
показати весь коментар
29.03.2022 09:35 Відповісти
Нет денег на оружие, на армию, нет денег на Кадырку, по миллиарду фублей в день, а тот даром вождя хвалить не будет.
показати весь коментар
29.03.2022 09:37 Відповісти
А газ пре з свердловин?
показати весь коментар
29.03.2022 09:37 Відповісти
Будуть спалювати- врагам на зло!..
показати весь коментар
29.03.2022 09:39 Відповісти
*****-Чікатіло смерть 144 дитини не має значення. Що там про газ...
показати весь коментар
29.03.2022 10:30 Відповісти
я вот не понимаю, газ ведь это не кирпичи, которые можно складировать на территории предприятия не останавливая производства, а как с газом? Это же не вода, закр-нетечет, откр-течет. Они ведь с газовым хранилищем воюют? Непонятно.
показати весь коментар
29.03.2022 09:37 Відповісти
Складировать конечно не получится. Но можно трубу с уренгойского месторождения опустить в Ледовитый океан, сесть на берегу, и смотреть, как ого грандиозно булькает. А газ с оренбуржского месторождения можно пробулькивать в бескрайние Васюганские болота. Тоже зрелище кросивое.
показати весь коментар
29.03.2022 10:05 Відповісти
А що на це скаже п*зда меркель. Яка 8 років топила за торгівлю з другом володимиром?СПГ-2?
показати весь коментар
29.03.2022 09:38 Відповісти
тільки не 8, а 16
показати весь коментар
29.03.2022 09:43 Відповісти
І навіть не 16, а 90-х, коли ***** служило в ЗГВ
показати весь коментар
29.03.2022 09:48 Відповісти
Не будет оплаты не будет бюджета, будете *** сосать чтоб не сдохнуть с голоду.
показати весь коментар
29.03.2022 09:38 Відповісти
Найдут условную Андорру, которая не является недружественный для сколеновстана. Она будет покупать за евро и перепродавать всей Европе.
Мы этот виртуальный реверс уже проходили.
показати весь коментар
29.03.2022 09:38 Відповісти
Это будут разовые контракты, спотовый рынок. Они погоды не делают. Основная часть газовых поставок в Европу - это долгосрочные контракты. В которых прописано кто, как и куда поставляет газ, и кто, как и в какой валюте платит за газ. Контракт нельзя изменить в одностороннем порядке, требование платить в рублях - это требование разорвать старый контракт и заключить новый. Для европейской бюрократии перезаключить контракт - это полгода-год работы. Даже если старушка Европа в очередной раз сломается, платить рублями она начнет минимум с нового года. Что-то мне подсказывает, что у кацапов нет возможности ждать нового года. Поэтому мой прогноз: кацапы ещё некоторое время подвигают грозно бровями и потопают ножкой, и потом этот вопрос будет тихо закрыт. Кацапье стадо в СМИ будет сначала вопить от радости и гордости, как мы гейропейцев нагнули, а потом просто про это забудет, задавленное новыми проблемами.
показати весь коментар
29.03.2022 10:24 Відповісти
Андорра, как раз, в списке недружественных стран кацапстана.
показати весь коментар
29.03.2022 13:31 Відповісти
І куди дівати свій вонючий газ будуть? Закривати свердловини?
показати весь коментар
29.03.2022 09:38 Відповісти
Касапы сами показывают Европе, что проще заплатить чуть больше, но дела с этой канатчиковой дачей не иметь
показати весь коментар
29.03.2022 09:39 Відповісти
Нефти и газа в мире полно - Европа найдёт где купить.
И вернуться на рынок РФ уже не сможет.
показати весь коментар
29.03.2022 09:39 Відповісти
до кінця року німці обіцяли знайти заміну 2\3 рашенгазу.. )
показати весь коментар
29.03.2022 09:44 Відповісти
Більшість країн Європи має з рашкою довгострокові контракти по газу, де оплата фіксована в євро аба баксах. Порушення цих контрактів призведе до багатомільярдних арбітражних рішень на користь європейських операторів.
В даному випадку ситуація стосується невеликих операторів газового ринку ЄС, які купували російський газ "з колес". Але їх частка на газовому ринку Європи не є критичною. У рашки зальот.
показати весь коментар
29.03.2022 09:39 Відповісти
Тогда сосите ЙУХ у моржа !!!!!!
показати весь коментар
29.03.2022 09:40 Відповісти
О, москаль сциканув, щось він там буде "вивчати" на рахунок відмови платити за газ дубовими рублями. Нічого, пройде деякий час, будеш москалю пропонувати за газ будь-якою валютою. Задихнеся своїм газом, а потім підійде нафта. Повна тобі жопа нелюде москалю.
показати весь коментар
29.03.2022 09:40 Відповісти
російський економіст Дмитро Гудков чітко роз"яснив ідіотизм цього кроку .Ху№ла.

1) рубль входить в категорії "інші" у світових розрахунках..

Є Долар,Євро..

Є Шв.Франки,Ієни..

Є "інші"..

тому,вимагаючи рублі,рашка втрачає двічі.

ТАк,можливо Захід створить якийсь окремий "Хаб" ,котрий ЦЕНТРАЛІЗОВАНО розраховуватиметься рублями з Мордором...

АЛЕ.. куплятиме не в ЦБ рашки ,а дешевше -у середній Азії,де рублів НАВАЛОМ...

Ну а росії на..уй потрібні рублі..Вона купуватиме валюту..з націнкою.. В ТІЙ САМІЙ СЕРЕДНІЙ АЗІЇ..
показати весь коментар
29.03.2022 09:42 Відповісти
ну а ринковий курс -точно не курс центробанку рашки (зараз 89 "Курс **********" )
показати весь коментар
29.03.2022 09:46 Відповісти
***** бере євронікчем на понт, він не зможе відмовитися від постачання до ЄС, бо це майже миттєвий крах економіки Московії.
Тому європейським споживачам не можна на це погоджуватися, а зайняти таку саму принципову позицію.
Якщо вони погодяться на рублі у якості платіжного засобу, це буде прецедент і сигнал для всіх світових бензоколонок, що споживачами можна вертіти як завгодно, куди вони дінуться.
Ну і не слід забувати, що дана вимога РФ - пряме порушення контракту, звісно, розривати його досить ризиковано в поточних умовах, але намір такий ЄС має озвучити, щоб кацапи відчували, що цього разу їх забаганки ніхто виконувати не збирається. Опалювальний період уже майже закінчився, можуть собі дозволити, якщо принципи дорожчі за бабло. Інакше втратять і принципи, і репутацію, і бабло теж.
показати весь коментар
29.03.2022 09:53 Відповісти
До кацапів питань немає, вони гнуть свою лінію, вважаючи всіх навкруги лохами та слабаками, яких можна гнуть куди хочеш. Питання тепер до європейських чинуш, як вони будуть викручуватися із цієї, ними ж самими (під радісне та задоволене гигикання кацапів) спровокованої та організованої, ситуації.
показати весь коментар
29.03.2022 09:46 Відповісти
За цукор будеш міняти через пару міняців...
показати весь коментар
29.03.2022 09:47 Відповісти
"Немає оплати - немає газу", немає грошей - капєц лаптєстану.
показати весь коментар
29.03.2022 09:47 Відповісти
Контракт в евро, будет иск в Стокгольмский арбитраж и будет пеня за каждый день просрочки исполнения контракта лямов в 50.
показати весь коментар
29.03.2022 09:50 Відповісти
И шо? Формируется не только новая геополитическая реальность, но и новая энергетическая карта мира, в которой расии нет места. Запад эти моменты преодолеет, ведь газ есть на только под расией, но и в других местах. Почти 50 летняя история газовой иглы подходит к своему завершению. Финита, мокшанцы, вам всем сахар, тьфу, кердык.
показати весь коментар
29.03.2022 09:52 Відповісти
А будете и дальше разводить вот это вот, вот это, эту русафобию, то мы себе и во вторую ногу выстрелим. Это мы вам адресовываем.
показати весь коментар
29.03.2022 09:52 Відповісти
Правильна, вовремя, народ и без газа лето пересидит, а осенью ********* прекратит существование.
показати весь коментар
29.03.2022 09:54 Відповісти
УПЫРЬ и до мая не доживет!
показати весь коментар
29.03.2022 10:00 Відповісти
Європа зрозуміла, що дешевше опалюватись ******* ніж газом.
показати весь коментар
29.03.2022 09:54 Відповісти
пустий папірець А4 коштує дорожче ніж акції московського сбербанка чи газпрому..
показати весь коментар
29.03.2022 10:18 Відповісти
пєсков дотрендиться до ембарго по нафті

рашанє просто не розуміють, що їхні меседжі захід сприймає серйозно.

ну це є такий принцип: якщо на тебе терорист наставляє пушку і каже "зроби то-то і то-то а то вб"ю" його погрози сприймаються як намір

і реагують відповідно
він може скільки завгодно казати потім "я не збирався стріляти, я тільки погрожував"

пригадую як свого часу путя на запитання про підводний човен "курськ" сказав "ана утанула"

теперка він про свою економіку може сказати "ана паламалася"
показати весь коментар
29.03.2022 09:55 Відповісти
БАБА С ВОЗУ - КОБЫЛЕ ЛЕГЧЕ (сами себе эмбарго на газ сделали)!
показати весь коментар
29.03.2022 09:58 Відповісти
надо помочь рашке с оплатой! раз и навсегда!
а также помочь Европе с быстрым отказом от покупки и оплат за кровавый росийский газ!

Надо перекрыть газовый вентель на территории Украины в сторону Европы !
гарантирую -что европа сразу найдет альтернативные заменители и других поставщиков
нефти и газа!
показати весь коментар
29.03.2022 10:02 Відповісти
ещё одна причина европейцам менять отношение к рашке и перестать быть пассивным зрителем на происходящее
показати весь коментар
29.03.2022 10:03 Відповісти
А Україна забеспечує транзит кацапського газу до Європи?
показати весь коментар
29.03.2022 10:05 Відповісти
То й що ? Перекрити транзит через Україну це значить - посваритись із всією Європою , відкрити ПП 2 і залишитись без 2млрд $ прибутку . Кому від цього стане гірше .? . Не кацапам це вже точно .
Цей газ вже куплений європейцями , і якщо він не піде через Україні , то піде в Європу іншими маршрутами . Від України тут нічого не залежить .
показати весь коментар
29.03.2022 10:49 Відповісти
Як Україна отримує гроші від кацапів - це добре, тому, що "Від України тут нічого не залежить", а якщо хтось інший с кацапами торгує, то ці країни на боку агресора? Я правильно зрозумів?
показати весь коментар
29.03.2022 11:03 Відповісти
Звісно - добре . Нам гроші потрібні для війни з кацапами . Нехай фінансують наші ЗСУ .. А - отморожу сєбє уши , врагу на зло , це дурня . Ворога потрібно використовувати , на свою користь .
а якщо хтось інший с кацапами торгує, то ці країни на боку агресора ?)) зовсім ні . Це просто - залежність країн , а не їх підтримка агресора .
показати весь коментар
29.03.2022 11:32 Відповісти
Так, цим транзитом Україна отримує гроші від московії, а також забезпечує надходження європейських грошей *****. Котрі потім йдуть на війну. Так зрозуміло?
показати весь коментар
29.03.2022 16:27 Відповісти
Поки Європа купляє у кацапні газ , гроші на війну ***** отримає і без українського транзиту . По інших маршрутах .. То чому б Україні не використати ситуацію на свою користь .? .
показати весь коментар
29.03.2022 19:58 Відповісти
а я казав вийде німчурі боком цей смердючий кацапський газ ! я вважаю це гарною новиною , бо це набагато пришвидшить процес відмови від товарів кацапстану .
показати весь коментар
29.03.2022 10:06 Відповісти
Диверсифікація - основа безпеки і збереження капіталу. Не можна чимось одним торгувати, не можна і когось одного багато купувати, не можна в одній валюті багато тримати, не можна...

Якби всі управлінці мають це вивчати і знати, але.. Німці виявилися без освіти🤔
показати весь коментар
29.03.2022 10:29 Відповісти
німці виявились звичайними скнарами , готовими торгувати з воєнним злочинцем .
показати весь коментар
29.03.2022 10:52 Відповісти
дешеві понти подихаючої у конвульсіях імперії404
показати весь коментар
29.03.2022 10:10 Відповісти
і справді-відключить газ Європі
-може тоді вони швидше мислити почнуть
показати весь коментар
29.03.2022 10:11 Відповісти
Ні-ні! Кацапи самі повинні відключати! А Україна, навпроти, повинна показувати Європі, що вона виконує свої обов'язки попри війну навіть!

Бо русня неодмінно скористається нагодою зробити з України цапа-відбувайла, почне верещати: "Мі хорошиє! Ето всьо оні! Нє віноватая я - он сам прішел!!!" А європейці побачать факт: газ з росії в трубі є, вентіль перекрила Україна. Крапка!

Шашкою рубать доцільно у бою, а в торгівлі потрібна обережність та далекоглядність, як на мою думку.
показати весь коментар
29.03.2022 10:35 Відповісти
во тяперыча расийская дяровня заживёть... газу будет полно, нефти будет полно, угля на всех хватить... просто не будет теплоэлектростанций, газопроводов, нефтеперегонных заводов...
показати весь коментар
29.03.2022 10:12 Відповісти
газ - наша сила, подумал песков
газ - ваша слабость, подумал запад
показати весь коментар
29.03.2022 10:20 Відповісти
А свердловины он своей жопой будет затыкать Ну там же не одна
показати весь коментар
29.03.2022 10:22 Відповісти
Так и мокшеленд ведь страна многожопная. Ой, хотел написать "многовекторная".
показати весь коментар
29.03.2022 11:50 Відповісти
Піськов нехай просить цукром оплачувати за газ. Може тоді Європа подумає і таки зжалиться.
показати весь коментар
29.03.2022 10:24 Відповісти
Доця на Монмартрі не хоче рублями розрахуватись?
показати весь коментар
29.03.2022 10:25 Відповісти
Ну що, німчура, дійшло накінець?
показати весь коментар
29.03.2022 10:28 Відповісти
Многопуйловочка в исполнении даунов. Цены на газ повысятся, это очевидно даже даунам, которые затеяли эту пуйловочку, переходящую в **********. Но всю маржу получат газо-нефте качки за пределами России и международные банки. Шейхи и банки благодарят Россию за подарок им к Пасхе
показати весь коментар
29.03.2022 10:33 Відповісти
Привіт, Північна Корея. Хоча такими темпами то і Кім Чен від нього скоро відхрещуватиметься
показати весь коментар
29.03.2022 10:37 Відповісти
январь 2009

Снова тяжёлый час,
Снова лихая година!
Тырит российский газ
Подло из труб Украина!
Вновь миллиарды кубов
Тянут хохлы что силы!
Злобная свора клопов
Высосать хочет Россию!
Мёрзнет Париж, Берлин,
Грозно гудят народы:
«Остановитесь, блин!
Газ не воруйте, уроды!»
Требует весь белый свет,
Требует мир огромный:
«Вспомните Божий завет,
Ветхий завет и Новый!
Ваш газокрадный зуд,
Ваши хохляцкие козни
Высший (Стокгольмский) суд
Скоро накажет грозно!»
Истины звонкий глас
Испепеляет фразой:
«Суки, отдайте газ,
Грязные ********!»
Солнце кричит с небес,
Цедит Луна сквозь зубы:
«Именем ПДРС
Газ возвратите в трубы!»
В небе кричат орлы,
В море бубнят сардины:
«Вы охерели, хохлы! -
Спёрли весь газ, скотины!»
Плачут дубы в лесах,
Ночь разрывают стоны:
«Вы ж потеряли страх!
Вы ж **** ***… гандоны!»
Из непромытых шприцов
Требуют вирусы СПИДа:
«Именем ваших отцов,
Газ возвратите, гниды!!!»
Вся вопиёт земля,
Но, о России помня,
В строгой тиши Кремля
Путин молчит спокойно.
Думы его тяжелы,
Как и положено Богу:
Знает, что газ хохлы
Не воровать не могут!
Знает могучий мозг:
Их усмирят не стоны -
Трубопроводных войск
Стройные
легионы!
Хлынет стальной поток
На воровские орды.
Сядет на трубы в срок
Птица двуглавая гордо!
И прокричит она
В стылой рассветной сини
Лучшие в мире слова:
«Вера.
Газпром.
Россия!»
показати весь коментар
29.03.2022 10:43 Відповісти
Пачка бумаги А4 на в раиссе стоит дороже фублей в таком же объеме.
показати весь коментар
29.03.2022 10:43 Відповісти
Заява більше розрахована на внутрішнє спживання: не нас відключили, а ми самі відключились.
Але не все просто. В контрактах є не лише ціна в євро, а й посилання на форс- мажор. Війна, санкціі - ще той форс- мажор. Крім того, завжди знайдеться якась мадьярщина, яка погодиться вимоги х..ла. Дуже великим фінінсовим центром для газпрому є Люксембург, а він поки мовчить. Тому війна на газовому фронті продовжується і вона чимось схожа на реальну війну в Україні. Ми точно переможемо, або навіть вже перемогли, питання лише в ціні і часі перемоги.
показати весь коментар
29.03.2022 10:49 Відповісти
сами поменяли контракт и вякают. ниче с вас деньги в судах стрясут
показати весь коментар
29.03.2022 10:52 Відповісти
Каждый сходит с ума по своему…Кто от его слов ,решений проиграет ,определённо не ЕС .,но раша-точно.
показати весь коментар
29.03.2022 11:22 Відповісти
Газ для Європи знайдеться, а от гроші для Москви ні.
показати весь коментар
29.03.2022 11:24 Відповісти
Кацапы сами ускорят отказ Европы от своего газа. Молодцы.
показати весь коментар
29.03.2022 11:38 Відповісти
Ничего не скажешь, сериал "Тупой и ещё тупее" продолжается.
В этой серии повествуется о том, как нужно правильно отстреливать себе обе ноги сразу.
показати весь коментар
29.03.2022 11:48 Відповісти
Нет газа нет поступления в бюджет ,нет поступления в бюджет ,нет денег на войну
Усатый работает на Украину
показати весь коментар
29.03.2022 12:07 Відповісти
Ну и пошли на куй!
Типа нету где больше газа взять!
показати весь коментар
29.03.2022 16:48 Відповісти
 
 