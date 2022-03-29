Внаслідок обстрілу Миколаєва зруйновано секцію 9-поверхової будівлі ОДА, 9 осіб вивільнено з-під завалів, - ДСНС (оновлено). ФОТО
Війська РФ сьогодні зранку обстріляли дев’ятиповерхову адміністративну будівлю в Миколаєві.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"Ранок не такий добрий, але розбираємося, рятуємо. Мерзота рідкісна, дочекалися, поки вийдуть люди на роботу, вдарили в житлову будівлю. А я проспав... Але пощастило", - сказав він.
За словами Кіма, наразі ведеться рятувальна операція.
Як пізніше зазначили в пресцентрі ДСНС: "29 березня близько 08:45 у м. Миколаїв внаслідок обстрілу та влучання в дев’ятиповерхову адміністративну будівлю сталося руйнування центральної секції будівлі з 9 по 1 поверхи, без послідуючого горіння. Станом на 09:25 підрозділами ДСНС з-під завалів вивільнено 9 постраждалих осіб та передано медикам"
Для пошуково-рятувальних робіт від ДСНС залучено 56 осіб та 10 од. техніки.
Пізніше Віталій Кім уточнив, що ворог влучив у будівлю Миколаївської ОДА.
"Більшість дивом спаслись. Це від 50 до 100 чоловік. Наразі шукають 8 цивільних людей та 3 військових.
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