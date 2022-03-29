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Новини Війна
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Внаслідок обстрілу Миколаєва зруйновано секцію 9-поверхової будівлі ОДА, 9 осіб вивільнено з-під завалів, - ДСНС (оновлено). ФОТО

Війська РФ сьогодні зранку обстріляли дев’ятиповерхову адміністративну будівлю в Миколаєві.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Ранок не такий добрий, але розбираємося, рятуємо. Мерзота рідкісна, дочекалися, поки вийдуть люди на роботу, вдарили в житлову будівлю. А я проспав... Але пощастило", - сказав він.

За словами Кіма, наразі ведеться рятувальна операція.

Читайте також: У Миколаєві внаслідок нічних обстрілів загинули двоє цивільних, - голова ОВА Кім

Як пізніше зазначили в пресцентрі ДСНС: "29 березня близько 08:45 у м. Миколаїв внаслідок обстрілу та влучання в дев’ятиповерхову адміністративну будівлю сталося руйнування центральної секції будівлі з 9 по 1 поверхи, без послідуючого горіння. Станом на 09:25 підрозділами ДСНС з-під завалів вивільнено 9 постраждалих осіб та передано медикам"

Для пошуково-рятувальних робіт від ДСНС залучено 56 осіб та 10 од. техніки.

Пізніше Віталій Кім уточнив, що ворог влучив у будівлю Миколаївської ОДА.

"Більшість дивом спаслись. Це від 50 до 100 чоловік. Наразі шукають 8 цивільних людей та 3 військових. 

Внаслідок обстрілу Миколаєва зруйновано секцію 9-поверхової будівлі ОДА, 9 осіб вивільнено з-під завалів, - ДСНС 01

Автор: 

Миколаїв (1798) обстріл (28339) Кім Віталій (471)


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Топ коментарі
+9
Пошукайте в інтернеті про проект "Грім". Чим все закінчилось
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29.03.2022 10:21
+7
А по складу кацапских ракет в беларуских Калинковичах когда удар будет? Или по любым другим пусковым установкам в бульбандии с которых идет обстрел Украины. Объясните мне как украинскому обывателю в чем сакральный смысл не отвечать на удар.
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29.03.2022 10:06
+6
Смерть цапам!Цапи не мають право на життя!
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29.03.2022 10:04
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Точніше - це був авіаудар, але для постраждалих це не має жодної різниці. Незрозуміло тільки, чому не спрацювало попередження.. https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/269792
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29.03.2022 09:49 Відповісти
Вася не теренди. Он хай краще СБУ з'ясовує як ракета майже у вікно приймальної залетіла.
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29.03.2022 10:10 Відповісти
это была крылатая ракета, фото от Кима
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29.03.2022 11:14 Відповісти
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29.03.2022 12:18 Відповісти
Российские оккупанты продолжают стягивать дополнительные подразделения из состава тихоокеанского флота и западного военного округа, а в город Калинковичи в Беларуси свозят ракеты к ОТРК "Искандер-М".
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29.03.2022 09:54 Відповісти
А по складу кацапских ракет в беларуских Калинковичах когда удар будет? Или по любым другим пусковым установкам в бульбандии с которых идет обстрел Украины. Объясните мне как украинскому обывателю в чем сакральный смысл не отвечать на удар.
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29.03.2022 10:06 Відповісти
бялоруси сильно жаліються шо ми їх не любимо..образились на Зеленського..
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29.03.2022 10:11 Відповісти
Скорее всего нечем достать. У нас нет дальнобойных средств более чем 120-150 км. Была бы хоть одна возможность бахнуть в скопление техники по какому-нибудь военному аэродрому Беларуси - обязательно бы бахнули, более чем уверен.
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29.03.2022 10:13 Відповісти
Немає ніякої технічної проблеми разхерачить будь які цілі на території білорусі, але наш дебілушка заявив що не будуть переносити війну на територію паРаші та белорусі. Щодо білорусі це якось можна зрозуміти щоб не давати причину повномоштабно вступити у війну на боці ворога. Але щодо паРаші - це повний дебілізм.
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29.03.2022 10:38 Відповісти
Что за бред? Кто и где такое заявлял? Вот уже в Белгороде что-то наши ******.
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30.03.2022 00:13 Відповісти
З літака теж ніяк не можливо? диверсія у тилу ворога теж виключається? чи політичної волі нема?
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29.03.2022 14:08 Відповісти
З літака нікак. То на смерть пілота посилати. ССО можливо, але малоймовірно.
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29.03.2022 14:21 Відповісти
По крайней мере, белорусские партизаны уже попортили жд сообщение с Украиной и с территории Беларуси через жд пути вроде как уже нельзя доставить военную технику.
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30.03.2022 00:15 Відповісти
Смерть цапам!Цапи не мають право на життя!
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29.03.2022 10:04 Відповісти
Украина делала баллистические ракеты неужели невозможно изготовить ракету дальностью полёта 300-500км.Даже Иран имеет ракеты с дальностью полёта более 1000км.
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29.03.2022 10:16 Відповісти
Пошукайте в інтернеті про проект "Грім". Чим все закінчилось
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29.03.2022 10:21 Відповісти
Якщо я правильно зрозумів, то з недофінансувааням в останні 3 роки закінчився проект нічим(
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29.03.2022 11:11 Відповісти
То все закінчилось, шашликами, виборами по приколу, масовим поверненням ригів на Україну, дорогами і іншим лайном. Також закриттям проектів і зриву оборонних замовлень
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29.03.2022 12:59 Відповісти
Мы конечно можем увеличить расходы на армию, но тогда нам придется перестать строить дороги (с)
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29.03.2022 12:51 Відповісти
Москалі зляться - Миколаїв відбився , взяти не вдалося
Тепер мстяться , за поразку піхотинців з танкістами
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29.03.2022 10:41 Відповісти
хотели Кима убить, подлые руссофашысты
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29.03.2022 10:43 Відповісти
Ага. А він саме "проспав". Чудом врятувавсі...
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29.03.2022 13:20 Відповісти
Схоже Кім таки дістав орків,розхірячили від безсилля Миколяївську ОДА
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29.03.2022 11:14 Відповісти
Миколаїв! Красиве,величне місто!Скажи Миколаєве,чому навіть тепер,коли тебе ******** і нищать,жодна парафія московського пархату не порвала з УПЦМП,тобто з РПЦ?Невже й досі "руській мір" живе в твоїх миколаївців і цю пуповину не хоче обрізати?Ганьба!
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29.03.2022 11:30 Відповісти
Не руській , а рускій !!! Величезна різниця , бо руський - від слова Русь. Такі самі помилки лунають на каналах інтер , 1+1 ... Не повторюйте за дурнями ...
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29.03.2022 13:46 Відповісти
Та не сакралізуйте вже це неукраїнське слово русь...
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29.03.2022 14:10 Відповісти
Перед усім , Русь - не московського походження ...
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29.03.2022 15:00 Відповісти
Приймаю зауваження.Дякую
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30.03.2022 17:34 Відповісти
Я правильно понял новость : ракетой в значительной мере уничтожено здание облгос(воен)администрации, но её глава Ким проспал сегодня и не пришёл в это время на работу, то есть ему повезло ?
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29.03.2022 13:03 Відповісти
Да это ... чудо какое-то...
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29.03.2022 13:23 Відповісти
Соупадєніє
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29.03.2022 13:26 Відповісти
Підозріло,що КІм проспав в належний час і в належному місці.Військові також проспали захищати перешийок з Криму,зате не проспали розмінувати мости з Криму.Це що якійсь шухер чи лажа?
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29.03.2022 13:55 Відповісти
 
 