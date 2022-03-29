"Укроборонпром" освоїв ремонт російської трофейної техніки: зокрема РСЗВ "Смерч", "Ураган" та ЗРК "Оса"
Підприємства "Укроборонпрому" ремонтують не лише українську військову техніку, а й захоплену в Україні російську військову техніку.
Про це повідомила речниця ДП "Укроборонпром" Наталія Сад, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Підприємства Укроборонпрому на 100% виконують щоденний графік виробництва та ремонту військової техніки, погоджений головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним. На 100% щодня. Кожного дня "Укроборонпром" передає українській армії необхідну військову техніку. З міркувань безпеки ми навмисно не говоримо, скільки та якої саме, однак виробництво, модернізація та її ремонт здійснюються цілодобово. Підприємства Укроборонпрому освоїли ремонт російської трофейної техніки. Йдеться, зокрема, про системи реактивного залпового вогню "Смерч" та "Ураган", а також зенітно-ракетний комплекс "Оса", - розповіла вона.
Наталія Сад додала, що з перших днів війни концерн здійснює перенесення своїх підприємств на безпечну територію.
Це стосується і документообігу: завдяки компанії Microsoft документообіг розміщений та ведеться у хмарному сховищі поза межами України.
Крім того, оборонні підприємства отримали першу партію супутникового інтернету Starlink.
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Русня сама нас озброює.
Коли пам'ятаєш, як замість серйозно готуватися до війни, Зе катався на лижах в потім засмагав на островах.
Коли Зе незаконно посадив генерала Марченка, а зараз той генерал відбив напад на Миколаїв.
Знаєш, ще місяць тому рейтинг Зе був в районі 30%.
Це зараз він 90%, бо війна і він ніби правильно себе поводить.
Та довіряти їхній політиці не можна
Головне, шо кацапи в шоці, як ми були "не готові".
яким таким чином південь України опинився під ворогом,я кщо там ВСЕ БУЛО ЗАМІНОВАНО, а при зелених раптом розмінували.
і де Вільхи з Нептунами, де ракети наші дальнобійні. хай обов'язково доповість.
і хай не думає, що ми про це забудемо якимсь чином.
Ще з 2014, коли такої хрєновіною обстріляли маршрутку під Волноіахою. Там більше 20 загиблих було.
Вже ці речниці та ті хто їм промови готовить задовбали своєю тупістю.
По обзаводилися речницями, радницями, секретарками, та іншою бл...ю. Може досить? Війна таки, люди гинуть
единственное что нам надо делать,это копать ров и вытряхивать орков из мешков,
полиэтилен долго разлагается и плюс путину отсылать мешки для следующей партии.