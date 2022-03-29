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Новини Війна
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Окупанти із важкого озброєння обстріляли мирні квартали Чернігова та село в Ніжинському районі, - Нацполіція

чернігів

Ворог з важкого озброєння продовжив обстріли мирних кварталів Чернігова та одного з сіл Ніжинського району. Оперативна обстановка залишається складною, але контрольованою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

 Як зазначається, внаслідок атаки пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки. Інформація про потерпілих уточнюється.

"Кожен воєнний злочин, вчинений окупантами на території нашої області, ретельно документується слідчими поліції. На блокпостах та вулицях населених пунктів щодня цілодобово несуть службу кілька десятків поліцейських. Вони слідкують за безпекою, шукають та затримують мародерів", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці інформують, що за добу було виявлено 6 осіб, що можуть бути причетні до диверсійної діяльності та мародерства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Центр Чернігова після безперервних обстрілів російських окупантів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17271) обстріл (28316) Нацполіція (15142) Чернігів (787)


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Сергій Таран / Sergiy Taran
@sergiy_taran
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14 год
В «Думу» внесли закон про визнання «співвітчизниками» всіх, хто знає російську мову.
 РФ виявилася найбільшим денаціонафікатором. Бо, якщо ви володієте російською, вас, під виглядом «порятунку» можуть вбити, а ваш будинок зруйнувати. Доведено російськомовними Харковом та Маріуполем
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29.03.2022 09:57 Відповісти
Всі наші кацапомовні співвітчизники думаю напружилися
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29.03.2022 10:13 Відповісти
Кому то захотелось помародерить еще и в Бруклине, освобождая зажиточных саатечественников.
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29.03.2022 10:22 Відповісти
Будуть жити України,
І Слава і Воля,
Стануть раком вороженьки,
Така їхня доля.
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29.03.2022 09:58 Відповісти
все эти переговоры с рашкой, несмотря на установки "все равно нужно разговаривать" абсолютно бессмысленны, там нет ни желания, ни намерений все это остановить, все разговоры, поездки, встречи каких-то людей совершенно безрезультатны, это просто желание потянуть время и истощить нас еще больше, нанести нам еще больший урон, санкции действуют, но они половинчаты и результат можно ожидать только через 0,5 года в лучшем случае, если раша не найдет выход раньше, а ее полезные идиоты в ЕС точно сдадутся раньше, деньги и благополучие для них дороже всех европейских ценностей вместе взятых..., поэтому только физическое уничтожение всего что движется и стреляет...
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29.03.2022 10:19 Відповісти
 
 