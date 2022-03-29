Окупанти із важкого озброєння обстріляли мирні квартали Чернігова та село в Ніжинському районі, - Нацполіція
Ворог з важкого озброєння продовжив обстріли мирних кварталів Чернігова та одного з сіл Ніжинського району. Оперативна обстановка залишається складною, але контрольованою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Як зазначається, внаслідок атаки пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки. Інформація про потерпілих уточнюється.
"Кожен воєнний злочин, вчинений окупантами на території нашої області, ретельно документується слідчими поліції. На блокпостах та вулицях населених пунктів щодня цілодобово несуть службу кілька десятків поліцейських. Вони слідкують за безпекою, шукають та затримують мародерів", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці інформують, що за добу було виявлено 6 осіб, що можуть бути причетні до диверсійної діяльності та мародерства.
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@sergiy_taran
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14 год
В «Думу» внесли закон про визнання «співвітчизниками» всіх, хто знає російську мову.
РФ виявилася найбільшим денаціонафікатором. Бо, якщо ви володієте російською, вас, під виглядом «порятунку» можуть вбити, а ваш будинок зруйнувати. Доведено російськомовними Харковом та Маріуполем
І Слава і Воля,
Стануть раком вороженьки,
Така їхня доля.