Для негайного припинення війни ми готові погодитись на відведення російських військ на ті позиції, які вони займали до 24 лютого, - Жовква
В коментарі журналісту CNN's Wolf Blitzer головний радник президента України Ігор Жовква визнав, що Україна може погодитись на відведення війсь на позиції станом на 24 лютого, якщо це призведе до швидкого завершення конфлікту
"Спільна позиція така: ми не торгуємо ні п'яддю української території, але вчора мій президент визнав, що для негайного припинення війни, для негайного припинення вогню та негайного виведення російських військ ми готові погодитись на відведення російських військ на ті позиції, які вони займали до 24 лютого", - заявив Жовква CNN, передає Цензор.НЕТ.
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+72 Василий СПРУТ
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+55 Rostyslav Komarnytsky
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+53 валерий коренев #331462
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а эту мразь глашатая отрезать язык и нафронт в Мариуполь,без оружия пусть
добывает в бою - если выживет.