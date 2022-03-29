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Новини Війна
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Для негайного припинення війни ми готові погодитись на відведення російських військ на ті позиції, які вони займали до 24 лютого, - Жовква

жовква

В коментарі журналісту CNN's Wolf Blitzer головний радник президента України Ігор Жовква визнав, що Україна може погодитись на відведення війсь на позиції станом на 24 лютого, якщо це призведе до швидкого завершення конфлікту

"Спільна позиція така: ми не торгуємо ні п'яддю української території, але вчора мій президент визнав, що для негайного припинення війни, для негайного припинення вогню та негайного виведення російських військ ми готові погодитись на відведення російських військ на ті позиції, які вони займали до 24 лютого", - заявив Жовква CNN, передає Цензор.НЕТ.

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Автор: 

перемовини (2863) Жовква Ігор (169)


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Топ коментарі
+72
Нельзя этого делать ИДИОТЫ !!!
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29.03.2022 10:41
+55
Тобто "твій президент" таки торгує територіями, пане Жовква?
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29.03.2022 10:48
+53
УБЛЮДОК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И таких мразей в ОП до хера и больше!!!! Они готовы были давно страну здать с потрохами и только страх за свою шкуру их от этого удерживал эти 2 года!!!!!
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29.03.2022 10:43
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Если Зеля на это пойдет,так его там в администрации президента так и зароют,
а эту мразь глашатая отрезать язык и нафронт в Мариуполь,без оружия пусть
добывает в бою - если выживет.
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29.03.2022 14:53 Відповісти
Здача інтересів та суверенної території України вже на стадії оформлення. Тепер під прицілом Конституція України.
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29.03.2022 15:18 Відповісти
Фига то в кармане)
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29.03.2022 15:30 Відповісти
Верёвка и фонарный столб - лучшая люстрация!
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29.03.2022 16:29 Відповісти
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