Розпочався раунд глав делегацій щодо фундаментальних положень переговорного процесу. Паралельно працюють делегації, - Подоляк
В Стамбулі розпочався раунд глав делегацій щодо фундаментальних положень переговорного процесу.
Про це повідомив у твітері член української делегації Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.
"Раунд глав делегацій. Давид Арахамія та Володимир Мединський. Про фундаментальні положення переговорного процесу. Делегації паралельно працюють по всьому спектру спірних питань", - зауважив він.
Топ коментарі
+27 PREDATOR PREDATOR
показати весь коментар29.03.2022 10:48
+25 Maximus Maximus #132301
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+21 Ex Donchanin
показати весь коментар29.03.2022 10:56
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Этот договор - это крест на экономике Украины до скончания веков
І уже зрозуміло, що можна не стримувати себе відносно ударів у відповідь по російським територіям у разі потреби, як показала практика, не-відповідь на російські провокації лише збільшує наші втрати та ослаблює наші позиції. Нема сенсу церемонитися...
Робитимуть, бо зараз у них немає іншого виходу. Або це вже будуть робити їх наступники, і добре якщо політичні, а не військові. Звісно, добре було б мати свої озброєння, але якщо доб'ються хоча б постачання з-за кордону - теж поки що влаштує.
Я розумію скепсис та поділяю його, але нема на то ради - які наявності маємо, з такими й працюватимемо.
свічка@svecha62
https://twitter.com/svecha62/status/1508712808665468928 26 мин
І кошельочок *********** на місці. Надзвичайно задоволений.
Перед началом сегодняшних переговоров в Стамбуле министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посоветовал (https://t.me/bbcrussian/25800) всем, кто собирается на переговоры с Россией ничего не есть и не пить, а также по возможности избегать прикосновений к поверхностям.
Кулеба рассказал об этом в интервью новостному каналу Украина 24.
Предупреждение прозвучало после того, как вчера ряд СМИ со ссылкой на свои источники сообщили об отравлении российского миллиардера Романа Абрамовича и других участников российско-украинских переговоров в начале марта. https://t.me/charter97_org/68337 https://t.me/charter97_org/68337
ОЧОЛИВ ШТУРМОВІ ЗАГОНИ?
Давай, кажи. Тільки конкретно і з висновками!
Дауни повелося тоді на цей вид бігуса
Ось це має обговорюватися.
Отже, дивимось та фільтруємо.
А ще потрібно добиватись скасування космічних застав для кандидатів на вибори, - бо їх олігархічні клани навмисно ввели, щоб не допускати до виборів справжніх патріотів України. От і маємо до цих пір при владі лише олігархічні "проекти". ЄС в тому числі.
Ну і багато чого ще на додачу в законодавсві змінювати потрібно для зламу хребта феодально-олігархічній системі.
під час воєнного стану чи після капітуляції ?
тьху
ненавиджу цих зелених сволочів, там зрадник на зраднику і тупориле на тупорилому.
журналистами . В текстовом варианте основное упущено .
Где - то после часа беседы президент говорит об условиях
со стороны Украины - подписание договора о безопасности ,
безблоковый статус и вывод войск россии на компромиссные
территории ,т. е по состоянию расстановки сил на 24 февраля .
"вывод войск россии на компромиссные территории ,т. е по состоянию расстановки сил на 24 февраля" - ще пряма державна зрада, немає ніяких компромісних територій, то все окуповані території України, які Московія повинна залишити та забратися за парєбрік. До того ж, це чергове свідчення слабких розумових здібностей нашого, прости господи, президента, бо спочатку він каже, що миротворці не потрібні, бо це заморожений конфлікт, і тут-таки просуває позиції, які є прямим замороженням конфлікту, бо часткова деокупація (поки що лише гіпотетична) означає подальший розвиток конфлікту, із скорою черговою війною. причому нападе знову Московія.
Ми якраз дуже ретельно слухаємо Зеленського, саме тому таке обурення та несприйняття тих переговорних позицій, які він просуває. Бо вони - про відсутність перспективи майбутнього України як суб'єкта міжнародного права.
Главные заявления украинской делегации:
первая победа Украины - перемещение переговоров из Беларуси в Турцию;
Мы знаем, что система безопасности мира дала трещину. Наше предложение - мы работали над форматом, но мы ничего не подписываем, о новой системе гарантий безопасности для Украины. Это новый международный договор, ратифицирующий. Мы обучены Будапештским меморандумом.
Страны гарантии по аналогу 5 статьи НАТО в течение 3 дней будут проводить консультации. Страны гаранты будут обязаны оказать помощь. Среди гарантов мы видим - страны Совбеза ООН?????, США, Франция, Турция, Германия, Канада, Польша, Израиль.
Вопросы с ОРДЛО и Крымом не урегулированы. Потому пока гаранты не будут работать на эти территории. Некоторые страны уже дали предварительное согласование. Это та система, на которой мы хотим построить новое будущее Украины. Также эти гаранты должны помогать вступать в ЕС.
Украина готова к нейтралитету, если мирный договор будет согласован. кто дал полномочия говорить об этом? ЭТО НАРУШЕНИЕ КОНСТИТУЦИИ!
Главное - чтобы государство общалось с обществом. Имплементация решения будет следовать процедуре: референдум, затем ратификация парламентов стран гарантий. ДО РЕФЕРЕНДУМА НИКТО НЕ ДОТЯНЕТ... самолет будет запущен и количество взлетов не сравняется с количеством посадок...
Крым - это отдельный пункт договора. В течение 15 лет будем с Россией проводить переговоры о полуострове, а в течение этого времени никаких военных действий. Что касается ОРДЛО, то это тоже отдельный пункт.
На промежуточном брифинге участник украинской делегации, советник главы ОП Михаил Подоляк заявлял о интенсивных консультациях по нескольким важным вопросам. В частности, делегации обсуждали договор о международных гарантиях безопасности для Украины.
"Только с этим договором мы можем закончить войну так, как это нужно Украине", - заявлял Подоляк.
Также на переговорах обсуждался вопрос прекращения огня и нарушения Женевской конвенции по отношению к военнопленным с обеих сторон.
посмотрели, прослезились, выпили и протрезвели... место пепелаца подоляка вместе с переговорщиками в тюрьме