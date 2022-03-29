Розпочався раунд глав делегацій щодо фундаментальних положень переговорного процесу. Паралельно працюють делегації, - Подоляк

В Стамбулі розпочався раунд глав делегацій щодо фундаментальних положень переговорного процесу.

Про це повідомив у твітері член української делегації Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"Раунд глав делегацій. Давид Арахамія та Володимир Мединський. Про фундаментальні положення переговорного процесу. Делегації паралельно працюють по всьому спектру спірних питань", - зауважив він.

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