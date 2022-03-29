Я зневажаю Путіна, він не заслуговує навіть повітря, витраченого на його ім'я, - директор ФК Шахтар Срна для The Daily Mirror

Директор донецького "Шахтаря" Даріо Срна відчайдушно закликає "зупинити вбивство" після того, як допоміг втекти від війни 100 дітям з їх матерями.

Про це він розповів у інтерв'ю The Daily Mirror, інформує Цензор.НЕТ.

Хорват Даріо Срна розповів, що зміг допомогти виїхати з Києва 100 вихоанцям академії "Шахтаря". Діти тепер у безпеці на хорватському курорті Спліт, багато з них із матерями, після того, як їх врятували від російських бомб і ракет.

"Коли нам порадили виїхати з Києва, з міста виїжджало так багато людей, що ми проїжджали повз наш навчальний центр три години – дорога, яка зазвичай займала 20 хвилин. Я був із двома друзями з Хорватії, і ми повернулися до рідної країни", - розповів Срна, як 36 годин їхав з обложеного Києва та дістався рідної землі.

Наразі діти живуть у готелях біля моря та намагаються поновити тренувальний процес.

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"Я не поважаю людину, яка замовила цю війну. Я навіть не хочу називати його ім’я, він не заслуговує навіть витраченого кисню. Саме він стоїть за всім поганим у цьому світі. Він не заслуговував на проведення чемпіонату світу в своїй країні, а заявка Росії на проведення Євро у 2028 році, мабуть, є жартом. Вони не отримають жодного голосу. Жодна нормальна країна за них не проголосує", - висловився Даріо Срна про президента РФ Володимира Путіна.

"Коли ви стикаєтеся з монстром, мир – це не те, що ви можете купити. За це треба боротися. Але ми не забудемо, хто допоміг нам у ці важкі хвилини", - підсумував директор донецького "Шахтаря".