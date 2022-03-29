Поліція за добу затримала 5 людей, які збирали дані для російських окупантів, з початку війни викрито 486 диверсантів
Впродовж 28 березня поліцейські затримали 5 осіб, які збирали інформацію для російських окупантів та підтримували ворога.
Про це повідомляє Нацполіція, передає Цензор.НЕТ.
У Кіровоградській області під час перевірки виявили у телефоні місцевого мешканця переписку щодо місць ураження ракетами різних об’єктів в Україні та фото топографічних карт місцевості міста Кропивницького та його околиць.
На Львівщині затримали уродженця Сімферополя, причетного до диверсійної та деструктивної діяльності на території області.
У Дніпропетровській області поліцейські виявили трьох громадян, які збирали фотографії будівель, споруд, блок-постів, волонтерських центрів, комунікували через месенджери з представниками країни-агресора.
Усіх затриманих передано СБУ для проведення подальших перевірок.
Загалом з 24 лютого на території держави поліцейські викрили 486 осіб, причетних до диверсійної діяльності.
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