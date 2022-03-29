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Новини Війна
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Поліція за добу затримала 5 людей, які збирали дані для російських окупантів, з початку війни викрито 486 диверсантів

поліція

Впродовж 28 березня поліцейські затримали 5 осіб, які збирали інформацію для російських окупантів та підтримували ворога.

Про це повідомляє Нацполіція, передає Цензор.НЕТ.

У Кіровоградській області під час перевірки виявили у телефоні місцевого мешканця переписку щодо місць ураження ракетами різних об’єктів в Україні та фото топографічних карт місцевості міста Кропивницького та його околиць.

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На Львівщині затримали уродженця Сімферополя, причетного до диверсійної та деструктивної діяльності на території області.

У Дніпропетровській області поліцейські виявили трьох громадян, які збирали фотографії будівель, споруд, блок-постів, волонтерських центрів, комунікували через месенджери з представниками країни-агресора.

Усіх затриманих передано СБУ для проведення подальших перевірок.

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Загалом з 24 лютого на території держави поліцейські викрили 486 осіб, причетних до диверсійної діяльності.

Автор: 

затримання (4339) Нацполіція (15142) диверсія (347)


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Они сами себе подписали приговор. Знали, что делали. Никакой пощады. Убить!
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29.03.2022 11:10 Відповісти
Це вже як якийсь масовий спорт серед "руськомірцев". Чому досі нема публічних страт? Може хоч це трохи би зменшило ентузіазм негідників?
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29.03.2022 16:00 Відповісти
Який ви нетерплячий... Спочатку допитати треба...
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29.03.2022 11:16 Відповісти
Скільки диверсантів з оцих 486 затриманих дійсно покарано????? Чи їх пожурили й відпустили додому???
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29.03.2022 11:17 Відповісти
На жаль думаю більшість відпустили. Як того, хто навів нацистів на Ретровілу.
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29.03.2022 12:26 Відповісти
Вниз головою підвісить.
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29.03.2022 11:19 Відповісти
Цих виродків після допиту потрібно розстрілювати. Ніяких кримінальних справ. Стінка. Крапка. Наша мягкотілість (всі ці Лукаші, Киви, Бондаренки,Монтяни ,Медведчуки, Мураєви та інша гаволоч) за всі ці 8 років є частиною теперішньої ситуації.
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29.03.2022 12:25 Відповісти
Ну вообще то у нас война не с 24.02... А за 8 лет 500 диверсантов это не много... Одних УПЦ МП, ОПЗЖ, шариковых явно больше...
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29.03.2022 12:36 Відповісти
Якшо ви раптом десь упіймаєте подібну мерзоту - тричі поміркуйте перед тим аби його просто "віддати у руки правосуддя"... Ви ж знаєте якими лагідними (до лютих ворогів України) іноді бувають ті "руки"... Краще допоможіть тій істоті "самаубіцца" - шляхом механічної асфіксії на найближчій гіляці.
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29.03.2022 15:00 Відповісти
 
 