Війська РФ завдали кілька ракетних ударів по Дніпропетровщині, у Новомосковському районі влучили у фермерське господарство, у Павлограді поцілили віадук, - Резніченко

Війська РФ завдали кілька ворожих ракетних ударів по Дніпропетровській області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у Новомосковському районі ракета влучила на територію фермерського господарства. Пошкоджена техніка. Одну людину поранено.

"У Павлограді поцілили віадук. Рух дорогою призупинено. Ракетний удар прийшовся і по території Нікопольського району. Загиблих немає", - додає очільник регіону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відбулась ракетна атака по об'єкту біля Нікополя. Без жертв, - голова РДА Євтушенко