Війська РФ завдали кілька ракетних ударів по Дніпропетровщині, у Новомосковському районі влучили у фермерське господарство, у Павлограді поцілили віадук, - Резніченко
Війська РФ завдали кілька ворожих ракетних ударів по Дніпропетровській області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, у Новомосковському районі ракета влучила на територію фермерського господарства. Пошкоджена техніка. Одну людину поранено.
"У Павлограді поцілили віадук. Рух дорогою призупинено. Ракетний удар прийшовся і по території Нікопольського району. Загиблих немає", - додає очільник регіону.
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+7 константен
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+5 Andrii Pushkarchuk
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+5 Bob Fayn
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