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Новини Війна
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Війська РФ завдали кілька ракетних ударів по Дніпропетровщині, у Новомосковському районі влучили у фермерське господарство, у Павлограді поцілили віадук, - Резніченко

ракета

Війська РФ завдали кілька ворожих ракетних ударів по Дніпропетровській області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у Новомосковському районі ракета влучила на територію фермерського господарства. Пошкоджена техніка. Одну людину поранено.

"У Павлограді поцілили віадук. Рух дорогою призупинено. Ракетний удар прийшовся і по території Нікопольського району. Загиблих немає", - додає очільник регіону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відбулась ракетна атака по об'єкту біля Нікополя. Без жертв, - голова РДА Євтушенко

Автор: 

обстріл (28339) ракети (4019) Резніченко Валентин (517) Дніпропетровська область (3697)


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Топ коментарі
+7
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29.03.2022 11:11
+5
Цензор, ви хоча б трохи дивитесь де і яка гнида сере у вас на форумі? Люські-хуюські засрали всі гілки і не забанені, проте ви банете не дай Боже напишеш щось в сторону "єврейського народу".
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29.03.2022 11:20
+5
от вам і переговори в Стамбулі
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29.03.2022 11:26
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29.03.2022 11:11 Відповісти
Розвідувальна танкова дивізія, мдя...
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29.03.2022 11:23 Відповісти
Так у них танки в невидимом камуфляже. Тайными тропами пробираются в тылы противника.
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29.03.2022 11:37 Відповісти
ну, допустим, погиб совсем не трагически, а как и все кацапские дебилы - по дебильному. Кроме ордена замужества достоин еще премии Дарвина.
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29.03.2022 11:26 Відповісти
Страдал Холопов от Панова
Холопов от Панова слег.
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29.03.2022 11:13 Відповісти
так кажуть..Цели врага были поражены в Золочевском районе.Во вторник, 29 марта, стало известно, что ПВО Украины сбили три ракеты российских захватчиков во Львовской области. Воздушную тревогу также объявляли трижды.Об этом https://t.me/kozytskyy_maksym_official/1820 сообщил начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
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29.03.2022 11:13 Відповісти
от вам і переговори в Стамбулі
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29.03.2022 11:26 Відповісти
Ви бл... ПХЗ боронить, а не констатуйте куди що впало.
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29.03.2022 11:14 Відповісти
Та ладно, там вже нічого немає!
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29.03.2022 11:31 Відповісти
в гугл-мап забанили?
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29.03.2022 11:20 Відповісти
Цензор, ви хоча б трохи дивитесь де і яка гнида сере у вас на форумі? Люські-хуюські засрали всі гілки і не забанені, проте ви банете не дай Боже напишеш щось в сторону "єврейського народу".
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29.03.2022 11:20 Відповісти
А чого це тебе на антисемітізм тягне? Дитяча травма?
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29.03.2022 13:21 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=_cQr4znsyh0&ab_channel=UkraineWAR Мер Купянска рассказывает как хорошо стало жить после договорняка с кацапаии сдачи города
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29.03.2022 11:17 Відповісти
Так його ж заарештовано було одразу! ЯК ВІН МОЖЕ РОЗПОВІДАТИ? Чи його вже печерський суд відправив під нічний домашній арешт???
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29.03.2022 11:55 Відповісти
Не був він заарештований. То якась муть була. Хіба після війни
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29.03.2022 12:47 Відповісти
высокоточно в "куда попало".
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29.03.2022 11:18 Відповісти
а шмурдяк укололся будановским зельем и забылся... а оклимался - говорит на переговорах - давайте-ка вернемся на территории, которые были по состоянию на 24.2... похер, что города разбомблены, похер ему обстрелы Днепропетровщины, очень много ему похер... а нужен ли этот шмурдяк Украине? да еще сидящий в бункере...
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29.03.2022 11:23 Відповісти
Один я бачу,що як тільки анонсуються чи починаються переговори-посилюються обстріли. Цікаво,що буде,якщо відмовитись від переговорів взагалі??
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29.03.2022 11:50 Відповісти
получать сильний опір і контрнаступ, почнуть тікати за межі України (принаймні мені б так хотілося)
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29.03.2022 12:16 Відповісти
 
 