Зустріч "Вишеградської четвірки" в Будапешті скасована через позицію Орбана щодо України

За попередньою інформацією Міністерства оборони Словаччини, зустріч міністрів оборони "Вишеградської четвірки" у Будапешті не відбудеться, оскільки Польща, Словаччина і Чехія відмовилися від участі через мляву підтримку Угорщиною дій проти РФ.

Про це пише "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.

Зустріч, організована Угорщиною, мала відбутися 30-31 березня.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак скасував свою участь у зустрічі через риторику Угорщини щодо російського вторгнення в Україну, повідомила у понеділок Gazeta Wyborcza з посиланням на джерела в уряді.

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Міністр оборони Чехії Яна Чернохова також скасувала свою участь у п'ятницю, коли лідери ЄС зустрілися, щоб обговорити ситуацію в Україні минулого тижня у Брюсселі.

"Я завжди підтримувала "Вишеградську четвірку", і мені дуже шкода, що дешева російська нафта зараз важливіша для угорських політиків, ніж українська кров", – написала Чернохова у своєму Twitter.

Вона також зазначила, що у неділю 3 квітня в Угорщині відбудуться вибори, і вона не хоче "брати участь у передвиборчій кампанії".