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Зустріч "Вишеградської четвірки" в Будапешті скасована через позицію Орбана щодо України

виктор,орбан

За попередньою інформацією Міністерства оборони Словаччини, зустріч міністрів оборони "Вишеградської четвірки" у Будапешті не відбудеться, оскільки Польща, Словаччина і Чехія відмовилися від участі через мляву підтримку Угорщиною дій проти РФ.

Про це пише "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.

Зустріч, організована Угорщиною, мала відбутися 30-31 березня.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак скасував свою участь у зустрічі через риторику Угорщини щодо російського вторгнення в Україну, повідомила у понеділок Gazeta Wyborcza з посиланням на джерела в уряді.

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Міністр оборони Чехії Яна Чернохова також скасувала свою участь у п'ятницю, коли лідери ЄС зустрілися, щоб обговорити ситуацію в Україні минулого тижня у Брюсселі.

"Я завжди підтримувала "Вишеградську четвірку", і мені дуже шкода, що дешева російська нафта зараз важливіша для угорських політиків, ніж українська кров", – написала Чернохова у своєму Twitter.

Вона також зазначила, що у неділю 3 квітня в Угорщині відбудуться вибори, і вона не хоче "брати участь у передвиборчій кампанії".

Автор: 

Угорщина (2266) Вишеградська четвірка (38) Моравецький Матеуш (371) Віктор Орбан (555)


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Топ коментарі
+44
Объясните додику Орбану, что всё, кина не будет. Закарпатье Украины.
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29.03.2022 11:13
+38
Украине нужно лишить гражданства или права голосовать лицам с двойным гражданством.
не видать ******* украинского Закарпатья
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29.03.2022 11:17
+35
Угорщина союзна раші держава і, по ходу, теж фашистська.
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29.03.2022 11:12
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Будапешт - это название и слово забыть навсегда. Несчастливое оно.
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29.03.2022 11:12 Відповісти
Угорщина союзна раші держава і, по ходу, теж фашистська.
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29.03.2022 11:12 Відповісти


сначала гитлер, потом путлер...
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29.03.2022 12:29 Відповісти
Объясните додику Орбану, что всё, кина не будет. Закарпатье Украины.
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29.03.2022 11:13 Відповісти
От і добре, що скасували.
Раніше всі тільки закликали та розказували про стурбованість і неприпустимість.

А зараз почали називати речі своїми іменами та робити відповідні дії👍
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29.03.2022 11:15 Відповісти
ну вот, теперь в Польше, Словакии и Чехии в кафешках будут не только кацапов чмырить.
Прав был сапёр Водичка.
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29.03.2022 11:17 Відповісти
Может Пивичко?
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29.03.2022 11:26 Відповісти
знаєте, швейк якось не зайшов, хоча і дочитав свого часу, тому прошу допомоги, як є час. яку саме його (водічки) фразу Ви маєте на увазі?
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29.03.2022 12:12 Відповісти
« - Короче говоря, мадьяры - шваль, - закончил старый сапер Водичка свое повествование, на что Швейк заметил:
- Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр.
- Как это не виноват? - загорячился Водичка. - Каждый из них виноват, - сказанул тоже!»
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29.03.2022 12:36 Відповісти
Украине нужно лишить гражданства или права голосовать лицам с двойным гражданством.
не видать ******* украинского Закарпатья
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29.03.2022 11:17 Відповісти
Ти забув перед слововом ****** дописати ДОЛБО.
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29.03.2022 12:38 Відповісти
хороший ляпас отримав перед виборами
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29.03.2022 11:18 Відповісти
От ****** і поплатилися за свою "любов" до путлєра. Почекайте, далі буде, вас будуть тепер сцаними тряпками звідусіль ганяти і шарахатись вас як прокажених.
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29.03.2022 11:18 Відповісти
А може треба задуматить про переформатування цього обїеднання, і вигнавши *******, запросити туди Україну.
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29.03.2022 11:19 Відповісти
Невігласе, фіни з угорцями не мають нічого спільного, угро-фінська лише група мов у яку виділили їх бо вони не схожі на жодну з європейських, ханте-мансі їхні прямі родичі тому мадярота і не схожа на жодний європейській народ ні по мові ні культурі, патамушта рішлые ані а не патамушта уграфіни, залиште вже фінів у спокою коли згадуєте мадярів...
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29.03.2022 13:06 Відповісти
Угорці споконвіку яшкалися з падлюками, сповідаючими вєлікоєтничєскую философію. Потім вони злигалися з нацистами й віддано служили їм. А якщо враховувати що нацизм - породження Радянського Союзу, похідна комуністичної ідеології, тоді й не варто дивуватися сьогоднішній риториці угорців.
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29.03.2022 11:20 Відповісти
нічого дивного в тому нема, бо предки , що угорців , що кацапів, одні і ті ж самі угро - фінські племена, частина яких емігрувала в європу і стала мадярами!(
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29.03.2022 11:29 Відповісти
Друзі , дійсні друзі, пізнаються в біді, в ділі.
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29.03.2022 11:22 Відповісти
Падальщики. Есть такие животные, которые питаются мертвыми: шакалы, гиены и много других. Микроимперия хочет поживиться на чужой беде. Но у ******* ничего не получится. Украина жива!
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29.03.2022 11:25 Відповісти
А чого НАТО мовчить? Бо оті ******* є членами....
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29.03.2022 11:25 Відповісти
****** на пару з німчурою. Не забувай про ще й таку падаль в НАТО
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29.03.2022 11:28 Відповісти
так званий прем"єр орбан, вже з 25 років на кукані , міжнародного злочинця могилевича, який до того ж, є гаманцем ху@ла!(((( тому які можуть бути запитання, якщо одні відповіді.
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29.03.2022 11:27 Відповісти
то есть венгры такие же тупые если их дурят столько лет так же как 73% украинцев на последних выборах?
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29.03.2022 13:08 Відповісти
тупі звичайно, але не настільки тупі як ти, природа , знатно прикололась над тобою, судячи з твоїх висерів, лаптінога істото))))
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29.03.2022 13:29 Відповісти
Орбано-сиярты вонючие, какого чёрта они в ЕС и НАТО... не видать вам Закарпатья, угры не видать, ***** то вам конечно обещал, но ***** на то и *****, а мы вам еще припомним, ******
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29.03.2022 11:28 Відповісти
"Жертва" КремльТБ Овсяннікова розкритикувала санкції, бо її донька не може купити пиріжок.
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29.03.2022 11:29 Відповісти
то есть консерва быстро вскрылась - а начинала то как - почти как гадя савченко с путин-*****
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29.03.2022 13:10 Відповісти
Орбан та Сіятро можуть зустрічатися тільки
з Мединьським..
Той розповість їм про "хероїв панфілівців"
адо ще якусь маячню
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29.03.2022 11:30 Відповісти
Мадьяры единственные добровольные союзники Гитлера из Европы. О их "подвигах" все прекрасно помнят... И СССР после войны в обмен на оккупацию пообещали как бы не вспоминать прошлые "заслуги" Поэтому мадьярский фашизм благополучно дожил до наших дней. Имеем что? А то что таких говнарей приняли в ЕС за какие такие заслуги? Что такого Венгрия дала ЕС??? Вот что??? Идеологию? Нет, она неприемлема для ЕС. Экономику? опять же смешно... СильнаЯ армия на защитах рубежей? А мы не соответствуем получается. А Орбан соответствует. Орбан это же как коллективный путин. Его народ выбирает. И кстати в предстоящих выборах у него снова есть все шансы... Как то так....
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29.03.2022 11:31 Відповісти
мадярам місце тільки в ОДКБ !
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29.03.2022 11:33 Відповісти
Вот этой ******* надо вспомнить 1957 год, когда вас мадьяров давили кацапы танками...,цыгане хреновы Такой же балван,как и кацапы-
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29.03.2022 11:35 Відповісти
1956-й, а так все вірно.
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29.03.2022 11:40 Відповісти
То, с чем сейчас столкнулась Украмна и Европа, результат трусливой, либералистической политики Запада, в т.ч. штатов, к сожалению, это продолжается и сейчас.
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29.03.2022 11:39 Відповісти
Мой дед был не прав, когда в 1944-м не дал разграбить Будапешт до ниточки! Может тогда бы до венгров дошло, что такое месть! Дед был первым комендантом Будапешта, потом передал эту неблагодарную должность НКВД-истам....
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29.03.2022 11:48 Відповісти
Вышеградская четверка не собралась из-за кремлевской шестерки.
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29.03.2022 11:52 Відповісти
"Польша, Словакия и Чехия отказались от участия в ней из-за слабой поддержки Венгрией действий против РФ".

Поддержки?!
Да там во весь рост полная поддержка *********, и противодействие Украине. Эта плять мадьярская имеет все шансы своей смертью не умереть.
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29.03.2022 11:56 Відповісти
Мене дійсно дивує (до сих пір) відношення мадьярів до кацапії - згадати повстання 1848-1849, війну 1914-1918, "комунреволюцію" 1919, відношення ЧА у 1944-1946 до них, події 1956.
Єдине, для мене логічно, то, що якщо правда, з якою жорстокістю угорці відносились до своїх ворогів, мирного населення тощо, навіть своїх внутрішніх "опонентів" - чи їм самім це подобається (у генах типу) і подобається, як також роблять кацапи з їх "малої батьківщини".
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29.03.2022 12:06 Відповісти
Угорці воювали за Гітлера, тепер воюють за путлєра - креатуру німецького штазі.

По суті нічого не змінилося. Україна була окупована 1919-1941 і 1945-1991 рашкою, 1941-1944 німцями, а потім, з 1991 року є сірою зоною, спірною територією між Британією/США і Німеччиною/росією. Ця сіра зона за понад 30 років формальної державної незалежності так і не спромоглася побудувати державні кордони. Або нам було заборонено.

Війна йде за відновлення протекторату Британії над колонією Україна.

Під Британією ми маємо шанси не тільки отримати повноцінну державну незалежність і розвинену економіку за японським або південно-корейським зразком, але навіть ядерну зброю, щоб унеможливити претензії навіжених сусідів (німців, угорців, мокшан і китайців) на майбутнє.
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29.03.2022 12:14 Відповісти
колония кацап у тебя в твоей дурной башке ! запомни ватан Украинцы никогда не будут ни чьей колонией
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29.03.2022 13:12 Відповісти
Я не пойму, ЕС нравится нюхать это цыганское гавно, или они на хлеб его мажут? Границу с цвгынами на замок, с# ка. Долго ещё будем в их гнилой рот заглядывать ???.😎
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29.03.2022 12:14 Відповісти
Згадайте хто був вірним союзником Гітлера і всі питання відпадуть.
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29.03.2022 12:21 Відповісти
Ху.овими "союзниками" вони були для Рейху. Гітлер не довіряв цим "бойовим побратимам" мадярам (як, доречі і іншим "воякам" - болгарам і румунам) жодних сер"йозних завдань, крім карально-поліцейських на окупованих територіях. Наші старші люди - односельчани (в Карпатах)згадували, що мадяри лише грабували, гвалтували і знущалися з місцевого населення. До того часу, як були сформовані підрозділи УПА. А потім з першими пострілами драпали без задніх ніг.
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29.03.2022 13:14 Відповісти
Венгры хотели ударить в спину. Пока не вышло. Ставят палки в колеса, надувают щеки.
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29.03.2022 12:31 Відповісти
ничего они не ударят обосрутся - у них кишка тонка любой украинский батальон прихлопнет венгерскую армию как муху
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29.03.2022 13:14 Відповісти
Гребные мадьяры. Забыли 58 год? (Могу ошибиться в году). П#идары!
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29.03.2022 14:09 Відповісти
1956. Але це не суттєво. Суттєво є те, що вони забули ті події.
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29.03.2022 15:07 Відповісти
мадьяры были фашистами до 41 года,после войны и щяс ими остались.
После Победы Украины в мадьярии провести чистку раз и навсегда.
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29.03.2022 14:58 Відповісти
Нерозумно бути в якісь радах з потенційним ворогом,на кшталт угорщіни. Тим більш що основна частка слов'яни і разом з ними прокацапські цігани.
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29.03.2022 15:10 Відповісти
МРАЗИНА ВСЕГДА ВЫДЕЛЫВАЕТСЯ, А НОРМАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК НЕТ !!!
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29.03.2022 16:36 Відповісти
ше одне *****
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29.03.2022 18:06 Відповісти
 
 