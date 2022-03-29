Зустріч "Вишеградської четвірки" в Будапешті скасована через позицію Орбана щодо України
За попередньою інформацією Міністерства оборони Словаччини, зустріч міністрів оборони "Вишеградської четвірки" у Будапешті не відбудеться, оскільки Польща, Словаччина і Чехія відмовилися від участі через мляву підтримку Угорщиною дій проти РФ.
Про це пише "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.
Зустріч, організована Угорщиною, мала відбутися 30-31 березня.
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак скасував свою участь у зустрічі через риторику Угорщини щодо російського вторгнення в Україну, повідомила у понеділок Gazeta Wyborcza з посиланням на джерела в уряді.
Міністр оборони Чехії Яна Чернохова також скасувала свою участь у п'ятницю, коли лідери ЄС зустрілися, щоб обговорити ситуацію в Україні минулого тижня у Брюсселі.
"Я завжди підтримувала "Вишеградську четвірку", і мені дуже шкода, що дешева російська нафта зараз важливіша для угорських політиків, ніж українська кров", – написала Чернохова у своєму Twitter.
Вона також зазначила, що у неділю 3 квітня в Угорщині відбудуться вибори, і вона не хоче "брати участь у передвиборчій кампанії".
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сначала гитлер, потом путлер...
Раніше всі тільки закликали та розказували про стурбованість і неприпустимість.
А зараз почали називати речі своїми іменами та робити відповідні дії👍
Прав был сапёр Водичка.
- Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр.
- Как это не виноват? - загорячился Водичка. - Каждый из них виноват, - сказанул тоже!»
не видать ******* украинского Закарпатья
з Мединьським..
Той розповість їм про "хероїв панфілівців"
адо ще якусь маячню
Поддержки?!
Да там во весь рост полная поддержка *********, и противодействие Украине. Эта плять мадьярская имеет все шансы своей смертью не умереть.
Єдине, для мене логічно, то, що якщо правда, з якою жорстокістю угорці відносились до своїх ворогів, мирного населення тощо, навіть своїх внутрішніх "опонентів" - чи їм самім це подобається (у генах типу) і подобається, як також роблять кацапи з їх "малої батьківщини".
По суті нічого не змінилося. Україна була окупована 1919-1941 і 1945-1991 рашкою, 1941-1944 німцями, а потім, з 1991 року є сірою зоною, спірною територією між Британією/США і Німеччиною/росією. Ця сіра зона за понад 30 років формальної державної незалежності так і не спромоглася побудувати державні кордони. Або нам було заборонено.
Війна йде за відновлення протекторату Британії над колонією Україна.
Під Британією ми маємо шанси не тільки отримати повноцінну державну незалежність і розвинену економіку за японським або південно-корейським зразком, але навіть ядерну зброю, щоб унеможливити претензії навіжених сусідів (німців, угорців, мокшан і китайців) на майбутнє.
После Победы Украины в мадьярии провести чистку раз и навсегда.