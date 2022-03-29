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Новини Агресія Росії проти України
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"Z" означає російські воєнні злочини, розбомблені міста, тисячі вбитих українців, - Кулеба закликав країни ввести кримінальну відповідальність за використання ворожої символіки

кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав усі країни запровадити кримінальну відповідальність за використання символа "Z". Саме під цим символом російська війська скоюють свої жахливі воєнні злочини на території України.

Про це Дмитро Кулеба написав у своєму Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

I call on all states to criminalize the use of the ‘Z’ symbol as a way to publicly support Russia’s war of aggression against Ukraine. ’Z’ means Russian war crimes, bombed out cities, thousands of murdered Ukrainians. Public support of this barbarism must be forbidden.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 29, 2022

" Я закликаю усі держави запровадити кримінальну відповідальність за використання символу "Z" як спосіб публічно підтримати загарбницьку війну Росії проти України. "Z" означає російські військові злочини, розбомблені міста, тисячі вбитих українців. Громадська підтримка цього варварства має бути заборонена", - написав Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба про слова Путіна щодо знищення України: Київ вже збирався захопити за кілька діб. Він може будувати свої плани, але у нас є свої

росія (65010) символіка (188) Кулеба Дмитро (3604) воєнні злочини (1855)


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Топ коментарі
+6
Это сложно, пока за георгиевскую ленту здесь не начнут сажать на годы, а не 850 грн. штрафа. Реально сажать. Ну и самим надо запретить эти символы.
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29.03.2022 11:25
+3
А як можна вести кримінальну відповідальність, якщо ви поїхали-полетіли домовлятися з тими злочинцями?
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29.03.2022 11:23
+3
а є якісь інші реальні пропозиції закінчити війну ?
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29.03.2022 11:31
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А як можна вести кримінальну відповідальність, якщо ви поїхали-полетіли домовлятися з тими злочинцями?
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29.03.2022 11:23 Відповісти
У нас Маріуполя, Харкова, Волновахи, Бучі, Ірпеня та багато-багато інших більше нема. А ви поїхали-полетіли тиснути копита і ратиці тим злочинцям. Це не можна зрозуміти.
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29.03.2022 11:26 Відповісти
а є якісь інші реальні пропозиції закінчити війну ?
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29.03.2022 11:31 Відповісти
Это сложно, пока за георгиевскую ленту здесь не начнут сажать на годы, а не 850 грн. штрафа. Реально сажать. Ну и самим надо запретить эти символы.
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29.03.2022 11:25 Відповісти
то есть что, убрать из латинской абэтки литеры Z & V?
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29.03.2022 11:31 Відповісти
У многих фирм в логотипах будут эти буквы, которые использовались годами и никакого отношения к ситуации не имеют. Будет правильно запретить эти логотипы? Кто на это пойдет? Ну и для начала надо сами все это сделать: требуешь что-то от других, сам соответствуй этим требованиям.
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29.03.2022 11:37 Відповісти
заборонити у всьому світі ,як фашистську свастику - символ рашиста "z"-"*************",або "razzysm"
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29.03.2022 12:18 Відповісти
небо закройте , а потом хоть пожизненное принимайте...
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29.03.2022 11:28 Відповісти
а можно будет писать "роZZия" или за это в интернете будут банить, а за граффити на заборе будут пятёрочку давать?? Надо шоб Кулеба этот вопрос проработал глубоко и основательно перед очередным раундом переговоров с кацапами.
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29.03.2022 11:33 Відповісти
помимо Z нужно и V нужно признать как людоедскую символику . Литеру V применяли нацисты во ВМВ .
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29.03.2022 11:34 Відповісти
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29.03.2022 11:36 Відповісти
Z - a Nazi symbol
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29.03.2022 11:40 Відповісти
літера Z на гербі фашистської партії Італії яку очолював Муссоліні .
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29.03.2022 11:41 Відповісти
В первую очередь призывайте колорадку запретить.
Эта недосвастика "Z" вторична, про нее даже на паРаше через несколько лет все забудут, а вот колорадку кацапы в своем культе войны используют всегда.
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29.03.2022 11:44 Відповісти
Треба знищіть країну ZОМБІ
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29.03.2022 11:46 Відповісти
‼️‼️‼️Разрешить послам ставити АПОСТІЛЬ на документах , т к УКРАЇНЦІ зараз по всьому світі, а документи треба АПОСТІЛИТИ ,
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29.03.2022 11:48 Відповісти
Почти 8 лет продолжается суд над убийцами М17 и где итог ???

раша давно выработала тактику ЗАТЯГИВАНИЯ ЛЮБОГО ПРОЦЕССА ПРОТИВ НЕЁ, и таким образом перегруппировывает силы и решает деньгами нужные вопросы
НЕ ПОРА ли осудить хутина за приказ сбить М17 ? Или боятся, что раша НАПАДЕТ - ТАК ОНА УЖЕ НАПАЛА ! Она бомбила Львов в момент посещения Польши Байденом !!!
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29.03.2022 11:52 Відповісти
Спочатку українці йому по зубам надають, вже потім трибунал.
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29.03.2022 12:21 Відповісти
Z - означает ****** *****
и те кто ставит её на технику, то есть ездять, летают и смакатуют в магазинах ватных именно ****** *****.
V - ********
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29.03.2022 11:54 Відповісти
Немочка уже запретила. Страна, наиболее пострадавшая от фашизма
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29.03.2022 11:55 Відповісти
Взагалі це вже і так заборонена нацистська символіка четвертої поліцейської панцергренадирської бригади СС.
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29.03.2022 12:13 Відповісти
А може для початку б Україна заборонила і ввела кримінальну відповідальність за цю символику?
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29.03.2022 13:13 Відповісти
Русская свастика Zet- была эмблемой четвертой дивизии СС. Если бы путиноиды действительно боролись с нацизмом, то должны были совершить коллективное самоубийство. Кто-то очень точно написал, что Na-Z-i = Z.
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29.03.2022 13:48 Відповісти
писець зорро...а його ще Бандерас грав. кацапи скоти.
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29.03.2022 14:22 Відповісти
Z - це за "глибоким" задумом кремля треба розшифровувати як ЗОМБІ ( ZOMBIE) і це так, бо не зомбована людина не піде вбивати невинних.
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29.03.2022 15:06 Відповісти
 
 