"Z" означає російські воєнні злочини, розбомблені міста, тисячі вбитих українців, - Кулеба закликав країни ввести кримінальну відповідальність за використання ворожої символіки
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав усі країни запровадити кримінальну відповідальність за використання символа "Z". Саме під цим символом російська війська скоюють свої жахливі воєнні злочини на території України.
Про це Дмитро Кулеба написав у своєму Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
I call on all states to criminalize the use of the ‘Z’ symbol as a way to publicly support Russia’s war of aggression against Ukraine. ’Z’ means Russian war crimes, bombed out cities, thousands of murdered Ukrainians. Public support of this barbarism must be forbidden.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 29, 2022
" Я закликаю усі держави запровадити кримінальну відповідальність за використання символу "Z" як спосіб публічно підтримати загарбницьку війну Росії проти України. "Z" означає російські військові злочини, розбомблені міста, тисячі вбитих українців. Громадська підтримка цього варварства має бути заборонена", - написав Кулеба.
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Эта недосвастика "Z" вторична, про нее даже на паРаше через несколько лет все забудут, а вот колорадку кацапы в своем культе войны используют всегда.
раша давно выработала тактику ЗАТЯГИВАНИЯ ЛЮБОГО ПРОЦЕССА ПРОТИВ НЕЁ, и таким образом перегруппировывает силы и решает деньгами нужные вопросы
НЕ ПОРА ли осудить хутина за приказ сбить М17 ? Или боятся, что раша НАПАДЕТ - ТАК ОНА УЖЕ НАПАЛА ! Она бомбила Львов в момент посещения Польши Байденом !!!
и те кто ставит её на технику, то есть ездять, летают и смакатуют в магазинах ватных именно ****** *****.
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