Знищено дві ворожі ракети типу "Х", які рухалися у напрямку Львова, - Повітряне командування "Захід"

Вчора наприкінці доби було знищено 2 ракети типу "Х", що рухалися у напрямку Львова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Повітряного командування "Захід".

"Наприкінці доби 28-го березня, з території Республіки Білорусь, винищувачем окупантів було випущено дві ракети типу "Х", які рухалися у напрямку міста Львова. Обслугами радіотехнічних військ цілі були вчасно виявлені та знищені зенітними ракетними військами на відстані близько 30 км до обласного центру", - йдеться у повідомленні.

Крім того, як зазначається, підрозділами ЗРВ знищено два БПЛА оперативно-тактичного рівня.

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