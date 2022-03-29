Знищено дві ворожі ракети типу "Х", які рухалися у напрямку Львова, - Повітряне командування "Захід"
Вчора наприкінці доби було знищено 2 ракети типу "Х", що рухалися у напрямку Львова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Повітряного командування "Захід".
"Наприкінці доби 28-го березня, з території Республіки Білорусь, винищувачем окупантів було випущено дві ракети типу "Х", які рухалися у напрямку міста Львова. Обслугами радіотехнічних військ цілі були вчасно виявлені та знищені зенітними ракетними військами на відстані близько 30 км до обласного центру", - йдеться у повідомленні.
Крім того, як зазначається, підрозділами ЗРВ знищено два БПЛА оперативно-тактичного рівня.
Топ коментарі
+33 Мобильный крематорий
показати весь коментар29.03.2022 11:47
+24 siveryanin
показати весь коментар29.03.2022 11:51
+17 Muron
показати весь коментар29.03.2022 11:45
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ДАК ОТО Ж !
Кто-то может сказать - 575 это сколько жизней минус?
Отот их ту-160-который белый лебедь вроде-то с украины.
И теперь вся эта кодла взлетает где-то около волгограда ,летят на черное море,делают залп и возвращаются на перезарядку.
А ту-22 с большой высоты гатят обычными бомбами по мариуполю (они имеют спец.бомбовый прицел для такого)
https://patrioty.org.ua/politic/zbyravsia-povernutysia-z-za-kordonu-rosiiska-raketa-vluchyla-v-budynok-kolyshnoho-premiera-ukrainy-foto-415740.html#comment-5809964326
В небольших боеголовках заряд удаляет пластины поглощающего материала, помещенного внутри оружейного плутония. Схема с соединением частей в критическую массу гораздо больше по габаритам.
Такая же схема реализована в морских противокорабельных ракетах при атаке авианосного соединения-ракета- лидер идет немного сзади и распределяет цели.
Вот и представьте реальную ценность авианосного соединения в ядерной войне
Для прорыва ПВО в случае внезапного ракетного удара эффективно большое количество ложных целей и ракеты-постановщиеи помех. Когда ЗРК выпустят все ракеты их надо перезаряжать, это 5-10 минут, вот тут как раз время проходить второй волне.
А при затяжных боевых действиях ПВО гасят самонаводящимися ракетами типа Харм или ее более поздних аналогов.
Это уже не раз моделировали еще в сша и ссср