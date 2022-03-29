У Маріуполі під обстрілами росіян загинув капітан Національної збірної з водного поло Євген Обединський. Йому було 39 років
17 березня в Маріуполі загинув спортсмен, неодноразовий чемпіон України з водного поло, капітан національної збірної Єген Обединський.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Маріупольській міській раді з посиланням на батька Євгена Олександра Обединського.
"Загинув мій син Женя. Світла і добра людина, батько трьох дітей. Був чуйним сином, братом, батьком, другом, відмінним спортсменом, майстром спорту, неодноразовим чемпіоном України у складі команди "Іллічівець", капітаном національної збірної України.
Був великим життєлюбом, ніколи не здавався, не скаржився на життя, хоч би як йому було важко. У нього завжди була одна відповідь: не хвилюйся тато, я впораюся. У нас були дуже теплі та довірчі стосунки і ми з любов'ю ставилися одне до одного. Страшна біль і непоправна втрата. Світла пам'ять, царство небесне моєму синові Жені" - написав батько спорстмена, відомий український тренер Олександр Обединський.
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А вообще вместо этой бестолковой балабольни сосредоточили бы свои усилия на создании партизанского движения. Чтобы по всем полям и пригородам, захваченных городов ходили всякие мужички в гражданском с гранатомётами и ввпиливали потихоньку технику.
шоб базы с нефтью их горели !!!
и вот вопрос - КТО разминировал Чонгар перед войной??? Почему Зеленский об этом ТРОЯНСКОМ КОНЕ МОЛЧИТ !!??
Чонгар без перешейка ничего не значит-ну увеличило бы плечо доставки на 70-100 км и все-и то только до наведения понтонов
. Считаю, что ФИО винуватих надо называть сейчас и отстранять подальше от руководства , а то они ещё наделают проблем Украине