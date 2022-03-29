У Маріуполі під обстрілами росіян загинув капітан Національної збірної з водного поло Євген Обединський. Йому було 39 років

17 березня в Маріуполі загинув спортсмен, неодноразовий чемпіон України з водного поло, капітан національної збірної Єген Обединський.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Маріупольській міській раді з посиланням на батька Євгена Олександра Обединського.

"Загинув мій син Женя. Світла і добра людина, батько трьох дітей. Був чуйним сином, братом, батьком, другом, відмінним спортсменом, майстром спорту, неодноразовим чемпіоном України у складі команди "Іллічівець", капітаном національної збірної України.

Був великим життєлюбом, ніколи не здавався, не скаржився на життя, хоч би як йому було важко. У нього завжди була одна відповідь: не хвилюйся тато, я впораюся. У нас були дуже теплі та довірчі стосунки і ми з любов'ю ставилися одне до одного. Страшна біль і непоправна втрата. Світла пам'ять, царство небесне моєму синові Жені" - написав батько спорстмена, відомий український тренер Олександр Обединський.

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