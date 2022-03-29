УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10805 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
10 589 22

У Маріуполі під обстрілами росіян загинув капітан Національної збірної з водного поло Євген Обединський. Йому було 39 років

обединський

17 березня в Маріуполі загинув спортсмен, неодноразовий чемпіон України з водного поло, капітан національної збірної Єген Обединський.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Маріупольській міській раді з посиланням на батька Євгена Олександра Обединського.

"Загинув мій син Женя. Світла і добра людина, батько трьох дітей. Був чуйним сином, братом, батьком, другом, відмінним спортсменом, майстром спорту, неодноразовим чемпіоном України у складі команди "Іллічівець", капітаном національної збірної України.

Був великим життєлюбом, ніколи не здавався, не скаржився на життя, хоч би як йому було важко. У нього завжди була одна відповідь: не хвилюйся тато, я впораюся. У нас були дуже теплі та довірчі стосунки і ми з любов'ю ставилися одне до одного. Страшна біль і непоправна втрата. Світла пам'ять, царство небесне моєму синові Жені" - написав батько спорстмена, відомий український тренер Олександр Обединський.

Також читайте: Центр Маріуполя залишається під контролем України, - Міноборони Британії

армія рф (17277) Маріуполь (3226) спорт (1617)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
Орки готовятся раздолбать Бердянск - завозят арту и устанавливают во дворах домов.

и вот вопрос - КТО разминировал Чонгар перед войной??? Почему Зеленский об этом ТРОЯНСКОМ КОНЕ МОЛЧИТ !!??
показати весь коментар
29.03.2022 12:09
+5
А наши переговоры какие-то сейчас ведут... Николаев обстреляли, по Львову пытались, о чем вообще там договариваться? К чему эти беседы?
показати весь коментар
29.03.2022 11:54
+5
Воїни б'ються за Маріуполь, гинуть на полі слави, а він сидів в сховищі разом з жінками і дітьми. Здоровенний дядько, 39 років....
показати весь коментар
29.03.2022 12:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
царствие небесное... уходят лучшие, ставшие на защиту Украины... неужели шмурдяку до сих пор хочется вести переговоры с кацапами?
показати весь коментар
29.03.2022 11:52 Відповісти
Хочете сказати,що цей здоровенний спортсмен ,що не став на захист свого дому зі зброєю,а просто був "за мір, протів вайни",не був з найкращих ?
показати весь коментар
29.03.2022 12:22 Відповісти
так він не воював, не став на захист України, читайте, що написано. Не знецінюйте слово герой.
показати весь коментар
29.03.2022 12:28 Відповісти
А наши переговоры какие-то сейчас ведут... Николаев обстреляли, по Львову пытались, о чем вообще там договариваться? К чему эти беседы?
показати весь коментар
29.03.2022 11:54 Відповісти
Навіть якщо домовлятьсч про припинення вогню кацапи обстріли не припинять.
показати весь коментар
29.03.2022 11:57 Відповісти
Так и я о чем. Будут обстреливать, а Ермак запретит ответку мол не "провоцировать". В пень такие переговоры, нужно просто уничтожать врага, чем больше тем лучше.
А вообще вместо этой бестолковой балабольни сосредоточили бы свои усилия на создании партизанского движения. Чтобы по всем полям и пригородам, захваченных городов ходили всякие мужички в гражданском с гранатомётами и ввпиливали потихоньку технику.
показати весь коментар
29.03.2022 12:03 Відповісти
А ещё бомбануть по раше пора - такой себе салют за переговоры .

шоб базы с нефтью их горели !!!
показати весь коментар
29.03.2022 12:10 Відповісти
Щирі співчуття родині та світла Пам'ять нашому Герою 😪😪😪
показати весь коментар
29.03.2022 11:59 Відповісти
Він загинув не на фронті.
показати весь коментар
29.03.2022 13:53 Відповісти
Воїни б'ються за Маріуполь, гинуть на полі слави, а він сидів в сховищі разом з жінками і дітьми. Здоровенний дядько, 39 років....
показати весь коментар
29.03.2022 12:01 Відповісти
А ти зараз де сидиш?
показати весь коментар
29.03.2022 12:12 Відповісти
Я в ЗСУ, злагодження проходимо, але це не до теми. Хіба чоловіки не повинні воювати з ворогом?
показати весь коментар
29.03.2022 12:24 Відповісти
І в чому він герой?
показати весь коментар
29.03.2022 12:25 Відповісти
Анатолій,де написано що в бомбосховищі? Подробиць взагалі ніяких.Про загиблого,як і про покійника,або тільки хороше,або нічого. Навіщо паскудиш память про людину?
показати весь коментар
29.03.2022 15:13 Відповісти
Треба чітко розрізняти поняття, це важливо. Герой та жертва, то різне. Він не герой, він жертва.
показати весь коментар
29.03.2022 17:23 Відповісти
Орки готовятся раздолбать Бердянск - завозят арту и устанавливают во дворах домов.

и вот вопрос - КТО разминировал Чонгар перед войной??? Почему Зеленский об этом ТРОЯНСКОМ КОНЕ МОЛЧИТ !!??
показати весь коментар
29.03.2022 12:09 Відповісти
Эту ***** под названием перешеек надо было всю заминировать на километры, а дороги все уничтожить и не одну крысу не пропускать
показати весь коментар
29.03.2022 12:14 Відповісти
чонгар разминировала зелень,укрепрайон при перешейке не создал порох и зелень(видно какие то подпольные бумажки подписаны при минских переговорах)
Чонгар без перешейка ничего не значит-ну увеличило бы плечо доставки на 70-100 км и все-и то только до наведения понтонов
показати весь коментар
29.03.2022 13:06 Відповісти
Ну Вот , ясно кто виноват за разгром Мариуполя и оккупацию Херсона
. Считаю, что ФИО винуватих надо называть сейчас и отстранять подальше от руководства , а то они ещё наделают проблем Украине
показати весь коментар
29.03.2022 14:57 Відповісти
Світла пам"ять...
показати весь коментар
29.03.2022 12:15 Відповісти
показати весь коментар
29.03.2022 13:49 Відповісти
СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ! СЛАВА УКРАИНЕ!
показати весь коментар
29.03.2022 14:23 Відповісти
 
 