Ніч в регіонах: бої у Рубіжному та Попасній. Найгарячіше у Лисичанську. Спроби прориву в Авдіївці та Мар'їнці. Постійні вибухи на Херсонщині, - звіти ОВА
Ворог обстрілює Київщину, Харківщину, Луганщину, продовжує руйнувати Чернігів, на Донеччині українські війська затято відбивають спроби наступу російських окупантів.
Про це йдеться у звіти обласних військових адміністрацій, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Станом на 8.00 ситуація в регіонах:
Київщина
Вночі — повітряні тривоги по всій області. Бої та обстріли в Бучанському районі. Ірпінська та Гостомельська територіальні громади - обстріли та бій. ЗСУ контролює територію міста Ірпінь. Там тривають обстріли.
Чернігівщина
Оборонні бої біля Чернігова. За добу російська армія кілька разів обстрілювала житлові райони у північній частині міста. Попередньо застосовані міни. Значні пошкодження будинків та інфраструктури, є поранені.
В Чернігові немає електрики, газу, води, тепла, дуже поганий зв'язок.
Житомирщина
Вночі лунали повітряні тривоги.
Кіровоградська область
Ніч минула спокійно
Дніпропетровщина
Ніч з тривогами. Вранці — приліт ракети у Нікопольський район. Додаткова інформація встановлюється. Попередньо — без жертв.
Сумщина
Ніч минула тихо
Харківщина
Вночі тривали обстріли Харкова. По області: у понеділок в Люботині окупанти випустили дві крилаті ракети, одна людина загинула, є постраждалі. Ліквідовували пожежі в Чугуївському районі.
Активні бої тривають в Ізюмі.
Запорізька область
Без змін
Волинь
На Волині спокійно, лише тривоги уночі.
Вінничина
Відносно спокійно, було дві нічні тривоги.
Закарпаття
В цілому спокійно. Вночі була тривога.
Хмельницька область
Відносно спокійно, лише тривоги уночі
В Тернополі, Черкасах, Чернівцях, на Львівщині – ситуація спокійна.
Полтавщина
Вночі — повітряні тривоги.
Рівненщина
Вдруге за три дні був удар по нафтобазі. Її знищено. Рятувальники працюють над гасінням пожежі.
Івано-Франківськ
В цілому спокійно, вночі — одна повітряна тривога.
Луганщина
Постійні обстріли та бої у середмістях Рубіжного та Попасної. Найгарячіше було у Лисичанську - його накрили "Градами", повсюди пожежі, їх важко загасити через небезпеку. За добу зруйновано 20 житлових будинків. Також за добу - два загиблих цивільних.
Донеччина
Авдіївка, Мар'їнка, Новомихайлівка - спроби прориву. Але усі - невдалі. Українські оборонці затято тримають свої позиції.
У Нью-Йорку пошкодження будівель, деталі уточнюються.
Очеретинська ВЦА: обстріли майже по всій лінії.
Миколаївщина
Ввечері та вночі — обстріли міста та декількох сіл. Попередньо без жертв, кількість постраждалих уточнюється. В окупованих селах відсутній зв'язок та світло.
Херсонщина
На території області тривають постійно вибухи. Бойові дії в громадах, які наразі окуповані росіянами (Бериславський, Каховський, Херсонський райони). Через це є постраждалі, зруйновані будинки та інфраструктура. Деталі уточнюються.
Одеса
Відносно спокійно, дві тривоги уночі.
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