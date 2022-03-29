У Чернігові через російські обстріли загинули від 350 до 400 осіб, - мер Атрошенко
Мер Чернігова Владислав Атрошенко заявляє, що, за попередніми даними, в місті вже загинули від 350 до 400 осіб.
Про це він сказав в ефірі національного телемарафону у вівторок удень, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"У нас загинули вже 350 людей у місті. Це не остаточні дані. У нас наразі перепризначено начальника обласного управління охорони здоров'я, сподіваюся, будуть більш детальні цифри. Думаю, що ця цифра вже орієнтовно 400 осіб. Половину з цих людей я особисто знаю, дуже важко все це переносити", - сказав Атрошенко.
Окрім того, мер повідомив, що у двох лікарнях міста перебувають понад 400 поранених і щодня після обстрілу до медзакладів надходять майже 40 поранених, більшість із яких - цивільні особи.
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"Декілька слів про місто Чернігів та та наслідки його обстрілів рашистських окупантів.
Про місто не часто чути у новинах, кожного дня тільки стисле повідомлення «Чернігів, бої тривають». Звісно, інші міста потерпають не менше: Маріуполь і Харків у куди важчому стані. Тим часом, насправді ситуація дуже критична і Чернігів на межі катастрофи: у місті майже немає електрики, тепла, води та газу, немає інтернету, мобільним зв'язок ненадійний, обстріли та бомбардування і вдень і вночі. Зелені коридори ніколи не узгоджувалися. Єдиний автомобільний міст, що залишався неушкодженим, днями підірвали. Евакуація з міста практично неможлива.
Але Чернігову не дарма дали статус міста-героя - він з першого дня війни в облозі, проте не здається ворогу. Місто надійно тримає північний напрямок, захищаючи Київ і центр країни. Локальні ЗСУ і територіальна оборона стоять як стіна. Окрема подяка артилерії та ППО за «очищення повітря», а воїнам СБУ - за зачистку вулиць від ДРГ. Зусиллями волонтерів до міста почали доставляти гуманітарну допомогу, у місті з'явились генератори, що є критичним для забезпечення життєдіяльності. Але цього замало для виживання міста!
Влада намагається впоратись, комунальні та рятувальні служби працюють не покладаючи рук. Проте швидкість та обсяги руйнувань випереджають наявні можливості. Одне з найстаріших міст України та Східної Європи російські війська просто стирають з лиця землі зараз.
Фото та відео руйнувань з Чернігова порівняно мало; не тому що їх немає, а тому, що в місті майже немає зв'язку, щоб їх можна було відправити. Але деякі з них я зібрав з фейсбук сторінок людей, що там залишились. Звісно, кілька світлин не врятують людей, проте я сподіваюсь на поширення цієї інформації й привертання уваги до нашої біди.
Чернігову вкрай потрібна допомога!
Смотреть видео - https://youtu.be/zXRu48Aam7M https://youtu.be/zXRu48Aam7M