Унаслідок ворожих обстрілів у Бучанському районі загинули чотири особи, одна поранена, - прокуратура

Унаслідок обстрілів окупанта 27 та 28 березня в Бучанському районі Київської області загинули чотири місцеві жителі, один поранений, пошкоджені житлові будинки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Офіс генпрокурора.

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"27 і 28 березня 2022 року збройні сили РФ, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснили обстріл села Святопетрівське Бучанського району. Ворожими снарядами вбито чотирьох мирних жителів, зруйновано та пошкоджено житлові будинки", - йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора також інформують, що внаслідок ракетного обстрілу с. Софіївська Борщагівка смертельні осколкові поранення отримав місцевий житель, пошкоджено будинки.

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У Бориспільському районі, як зазначено у повідомленні, внаслідок ракетного обстрілу одного з сіл також зруйновано приватні житлові будинки.

За цими фактами відкрито кримінальні провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).