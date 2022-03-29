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Новини Війна
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Окремі підрозділи ворога виводять із Київщини та Чернігівщини. Втрати 200-ї бригади під Харковом становлять понад 1,5 тис. окупантів, - оперативна інформація Генштабу станом на 12.00 29 березня

рф

Триває тридцять четверта доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Мети наступальної операції противник не досяг. Відзначається виведення окремих підрозділів збройних сил Російської Федерації з території Київської та Чернігівської областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генштабу ЗСУ станом на 12.00 29 березня.

При цьому зберігається високою загроза завдавання російськими окупантами ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Як зазначається, існує проблема посилення та проведення ротації наявного угруповання противника. Так, тільки в тихоокеанському флоті збройних сил Російської Федерації, підрозділи комплектування, за причини відмови особового складу брати участь у так званій "спеціальній операції", не спроможні укомплектувати навіть одну батальйонно-тактичну групу.

За даними Генштабу, на Волинському напрямку угруповання збройних сил республіки Білорусь забезпечує прикриття свого державного кордону, проводить демонстраційні дії.

На Поліському напрямку противник обмежується обстрілами артилерією, перегрупуванням наявних підрозділів та частковим їх виведенням на територію Білорусі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ успішно стримують противника, на окремих напрямках ефективно контратакують, - оперативна інформація Генштабу станом на 06.00 29 березня

"На Сіверщині окупанти продовжують блокувати Чернігів, намагаються поступово знищувати військові та цивільні об’єкти. В напрямку Броварів ворог активних дій не проводив", - йдеться у зведенні.

За даними Генштабу, на Слобожанському напрямку російські окупанти продовжують застосовувати авіацію та артилерію по населених пунктах Харків та Барвінкове, намагаються захопити місто Ізюм. Тривають бої в районі населених пунктів Камянка, Суха Камянка, Тихоцьке. Ворог наростив наявне угруповання введенням окремих підрозділів зі складу 1-ї танкової армії. Саме в боях під Харковом 200-а окрема мотострілецька бригада противника втратила дві батальйонно-тактичні групи і особисто командира бригади полковника Дениса Курила. Втрати однієї 200-ї бригади склали понад 1500 військовослужбовців.

"На Донецькому напрямку противник наростив вогневий вплив та активізував штурмові дії на більшості напрямків. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Воєводівка, Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна, Золоте-4, Попасна, Торецьк, Новгородське. Основні зусилля концентрує на взятті під контроль Попасної та Маріуполя. Успіху ворог не має", - йдеться у зведенні.

Також повідомляється, що в місті Бердянськ російські окупанти намагаються відновити припортову інфраструктуру.

На Південнобузькому напрямку ворог, під прикриттям вогню артилерії, проводить заходи відновлення боєздатності, поповнює запаси боєприпасів та палива.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ на Східному напрямку стримували атаки окупантів в районі Рубіжного, Лисичанська та Попасної, - Генштаб ЗСУ

Угруповання Сил оборони продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. Стримує противника на всіх напрямках, на окремих напрямках - витісняють ворога.

Автор: 

армія рф (17277) Генштаб ЗС (6533) Харківщина (6054) Чернігівщина (1584)


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Топ коментарі
+39
Красиво так 200ю бригаду которая Рейхстаг штурмовала, ******* по самые гланды. Деды в экстазе😎
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29.03.2022 12:54
+27
На то она и 200 бригада
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29.03.2022 12:54
+16
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29.03.2022 12:57
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На то она и 200 бригада
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29.03.2022 12:54 Відповісти
-Вы направляетесь в 200-ю бригаду.
-Чёёё? Вот так сразу?😁👍
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29.03.2022 13:07 Відповісти
Тригада
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29.03.2022 13:10 Відповісти
они выводят их чтоб кинуть на захват Донецкой и Луганской областей, это основная задача
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29.03.2022 13:25 Відповісти
Главная их задача коридор в Крым. Ну и коридор в Преднестровье. Все остальное чес.
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29.03.2022 13:37 Відповісти
головна їх задача зміщується туди, де вони можуть хоть щось досягти. ******** херсон - скажуть, що так і планували.
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29.03.2022 13:44 Відповісти
у них уже есть коридор в крым. Сейчас им нужны Луганская и Донецкая области, провести референдум о присоединении к росии, до 9 мая
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29.03.2022 13:55 Відповісти
Красиво так 200ю бригаду которая Рейхстаг штурмовала, ******* по самые гланды. Деды в экстазе😎
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29.03.2022 12:54 Відповісти
😁
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29.03.2022 12:59 Відповісти
Можем повторить)))
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29.03.2022 20:43 Відповісти
мабуть будуть перекидати на південь,там у кацапів більше успіхів
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29.03.2022 12:54 Відповісти
Хай Господь простить, але вже хочеться, щоб там не було кому виходити.
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29.03.2022 12:56 Відповісти
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29.03.2022 12:56 Відповісти
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29.03.2022 12:57 Відповісти
Втрати однієї 200-ї бригади склали понад 1500 військовослужбовців.

Какое выразительное название рабссеянской бригады двухсотых.
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29.03.2022 12:57 Відповісти
камянка и суха камянка это уже значительно дальше изюма по направлению к славянску.... получается бои уже не за изюм?
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29.03.2022 12:57 Відповісти
В приорітеті стає Домбас.
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29.03.2022 13:00 Відповісти
Насколько я понимаю сам Изюм(вернее южную его часть) они взять не могут и пытаются обойти его с флангов и сомкнуть его в районе Камянки.
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29.03.2022 13:03 Відповісти
1,5 тис, це за день чи за весь час війни?
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29.03.2022 12:58 Відповісти
Від чисельного складу.
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29.03.2022 13:01 Відповісти
Потрібно одне з двох, або штурмувати Херсон і перекрити шлях ворогам з криму, або з харківського напрямку йти в бік Маріуполя, з кожним днем ворог концентрує все більше сил в обох напрямках, добровільно ні по яким домовленостям він звідти не піде.
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29.03.2022 12:58 Відповісти
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29.03.2022 13:00 Відповісти
В Курскую область пригнали ещё больше техники, чем перед вторжением. Так что, нас ждут ещё более тяжёлые дни.
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29.03.2022 13:03 Відповісти
сирийцев будут обучать? или осетинов?
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29.03.2022 13:22 Відповісти
наверное Арматы все...?
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29.03.2022 13:37 Відповісти
Т-62?
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30.03.2022 00:57 Відповісти
200-я бригада ваще молодцы пацаны. Только инструктируйте там на на доукомплектации, шо Харон за рубли уже не возит, так что кроме семечек в военник евро или доллар пусть вкладывают.
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29.03.2022 13:20 Відповісти
так вроде ж говорили 200й уже нету, что мол 3 человека осталось... доукомплектовали?
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29.03.2022 13:23 Відповісти
так про це і пишуть, у минулому часі
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29.03.2022 13:37 Відповісти
Недовго з 200 -ої перетворитись на 2000- ну.
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29.03.2022 13:25 Відповісти
Все рашисткие бригады должны носить почетное название 200-е!
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29.03.2022 13:48 Відповісти
може треба було на виході цих мародерів трохи поутюжить
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29.03.2022 15:07 Відповісти
Они их отводят, чтобы усилить нападение на других направлениях или это обманный маневр, чтобы выманить Украинцев и напасть.
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29.03.2022 15:50 Відповісти
Будут наверное на Юг и Восток Украины перебрасывать. Что там с Мариуполем?
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29.03.2022 16:06 Відповісти
Не наверное, а точно. А мариупольских защитников они уже предали.
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29.03.2022 18:07 Відповісти
Бригада 200-х
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29.03.2022 17:10 Відповісти
Кацапи сцуть кровю, по іншому в них вже не виходить
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29.03.2022 18:27 Відповісти
"Бригада двохсотих" як назвете ви цю яхту так вона попливе
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29.03.2022 19:09 Відповісти
Путин твое анало говнет воевать не умеет, по крайней мере делает это гораздо хуже наших. Забирай их отсюда, что б не мучать людей. у вас только ракеты более\менее, стреляй ими по айсбергам в арктике, если девать некуда и хочется пострелять
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31.03.2022 08:33 Відповісти
 
 