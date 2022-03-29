Шойгу прозвітував про нібито "виконання основних завдань першого етапу "спецоперації" та перехід до "головної мети - "визволення" Донбасу"
В Міноборони РФ заявили, що цієї весни до армії призвуть 134,5 тис. осіб.
Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, передає Цензор.НЕТ.
"Загалом основні завдання першого етапу спецоперації виконані, можна зосередити увагу на головній меті – визволенні Донбасу", - заявив він.
Він наголосив, що "спеціальна військова операція продовжиться до досягнення поставленої мети".
Також він запевнив, що нібито "практично знищено ВПС та ППО України, ВМС".
Шойгу також сказав, що під час нинішнього весняного призову до російських військ направлять менше юнаків, ніж рік тому – 134,5 тис. осіб.
"Призовники ні в які гарячі точки не направлятимуться", - запевнив міністр.
Топ коментарі
+74 Oleg Melnyk #492443
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+73 wittmann1980
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+64 Агамемнон
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вішайся, тупорила свіжина-кацапсина
РуZкій Zольдат не парица , баба його ще нарожає.
А по факту -ППО як діяла ефективно , так і діє , ЗСУ успішно ведуть бойові дії , Київ , Харків , Донбас , Маріуполь не захоплено , втрачено півтисячі танків . сотню літаків , ос - 17 тис і т.д. Це шо - операція по плану ? Тупцювання на місці - це такий був план ?? ..Шойга , шо ти куриш ?
В стране, где демография летит в пропасть, где центрально-русские области вымирают, где смертность превышает рождаемость, а какая рождаемость осталась, так в основном кавказцы и мигранты-среднеазиаты, где из-за КОВИДа уже второй год подряд население уменьшается на миллион в год, за месяц утилизировать 20.000 молодых самцов, это очень "правильное" решение.
20.000 самцов минус, 20.000 молодых самок останутся без пары(или найдут себе пару из мигрантов), это мудрейшее из мудрых решений Великого Вождя.
Только танков ВСУ сожгли уже почти 600 единиц, а это больше, чем стоит на вооружении у Бундесвера или вооруженных сил Франции. Через несколько дней только уничтоженных российских танков в Украине будет столько, как у Германии и Франции вместе взятых.
Личного состава, только убитыми, роZZия потеряла больше, чем за всю войну в Афганистане и в несколько раз больше, чем за две Чеченские войны.
За всю послевоенную историю ни совок, ни роZZия никогда не теряли столько самолетов и вертолетов, сколько было сбито в небе Украины всего за месяц.
Именно как боевые потери, ни совковый, ни российский флот никогда не списывали столько кораблей, как они потеряли в Украине.
У нас нет данных о том, сколько за этот месяц российская армия так или иначе, израсходовала боеприпасов - мин, снарядов и ракет для систем залпового огня, но речь уже идет о десятках килотонн. Заметим, в данном случае мы оперируем исключительно количеством потерянной техники и личного состава, а не тем, что было привлечено для вторжения в Украину, поскольку это - абсолютные и необратимые данные.
Плюс к этому, можно было бы привести еще и примерные показатели затрат на обеспечение всего этого, что по разным данным составляет от 1,5 до 2 миллиардов долларов в сутки, чтобы получилась более или менее целостная картина происходящего.
https://defence-line.org/2022/03/straxi-lysogo-deda/ Defence-line
За місяць війни в Україні ЗСУ знищили шість генералів параші.
отца Гамлетаоленевода вещает?
На своѣй окаянной Москвѣ, де нема жадного метра гисторичнои Россїи.