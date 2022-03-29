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Новини Війна
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Шойгу прозвітував про нібито "виконання основних завдань першого етапу "спецоперації" та перехід до "головної мети - "визволення" Донбасу"

шойгу

В Міноборони РФ заявили, що цієї весни до армії призвуть 134,5 тис. осіб.

Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, передає Цензор.НЕТ.

"Загалом основні завдання першого етапу спецоперації виконані, можна зосередити увагу на головній меті – визволенні Донбасу", - заявив він.

Він наголосив, що "спеціальна військова операція продовжиться до досягнення поставленої мети".

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Також він запевнив, що нібито "практично знищено ВПС та ППО України, ВМС".

Шойгу також сказав, що під час нинішнього весняного призову до російських військ направлять менше юнаків, ніж рік тому – 134,5 тис. осіб.

"Призовники ні в які гарячі точки не направлятимуться", - запевнив міністр.

Автор: 

армія рф (17277) Шойгу Сергій (626)


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Топ коментарі
+74
Донбасс и так свободный был, пока стада зомбированых орков не пришли
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29.03.2022 13:04
+73
Конченный тувинец уже отчитался об уничтожении своей армии?
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29.03.2022 13:04
+64
Свиноцапы планировали утилизировать в Украине всю свою боеспособную армию и героически выполнили это непростое задание...
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29.03.2022 13:05
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Конченный тувинец уже отчитался об уничтожении своей армии?
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29.03.2022 13:04 Відповісти
А сколько ж еще предстоит перемолотить...
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29.03.2022 14:11 Відповісти
Походу не очень много, не от успехов же его кондратий хватил.
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29.03.2022 15:20 Відповісти
Донбасс и так свободный был, пока стада зомбированых орков не пришли
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29.03.2022 13:04 Відповісти
А від кого освобождать ?!!! Там же були незалежні "республіки" ???
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29.03.2022 16:14 Відповісти
Свиноцапы планировали утилизировать в Украине всю свою боеспособную армию и героически выполнили это непростое задание...
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29.03.2022 13:05 Відповісти
Давайте *********** черговий призов. ВСУ з великим задоволенням допоможе китайцям...Може Піднебесна трохи "гєнафонд" підправить. Хоча ...
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29.03.2022 13:59 Відповісти
Врет подлец. Главная цель была - сердце Руси - Киев. Пройтись в нем парадом. А дуля вам и фак ю!
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29.03.2022 13:05 Відповісти
И русский корабль больше к берегам Одессы не сунется!!! Бычки отъелись, пляжи разминируем, все будет Украина!
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29.03.2022 14:17 Відповісти
Панство, на жаль, мерці та люди у комі не можуть щось прозвітувати
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29.03.2022 13:06 Відповісти
не зря в его дипломе специальность ОЛЕНЕВОД... дебил его задачи это что то из области сюрреализма... интересно а как покойники могут докладывать о выполненных задачах?????
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29.03.2022 13:07 Відповісти
у меня вопрос если все выполнено и все уничтожено в Украине то с кем воюет Рашка до сих пор с ветряными мельницами и фантомами...
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29.03.2022 13:12 Відповісти
Зі своїми алкогольними галюцінаціями.
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29.03.2022 13:18 Відповісти
оленейоб
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29.03.2022 18:00 Відповісти
брехунець доповідає брехлу та *****
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29.03.2022 13:07 Відповісти
******...
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29.03.2022 13:07 Відповісти
шаманы и лечение гальваническим током творят чудеса.
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29.03.2022 13:08 Відповісти
Краще 5кВ на протязі п'яти хвилин. Радикальний засіб. Від усіх захворювань.
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29.03.2022 14:03 Відповісти
Я так зрозумів завдання першого етапу було - відсмоктати під Києвом. а тепер основне завдання відсмоктати ще на Донбасі?
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29.03.2022 13:08 Відповісти
Ну так "скрєпи" ! Ну і хромосома.
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29.03.2022 14:05 Відповісти
Цікаво , а це за яке число заява? Місяця якого , Січня там чи взагалі Серпня?
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29.03.2022 13:09 Відповісти
"Призовники ні в які гарячі точки не направлятимуться", бо Україна прохолодно зустрічає асвабадітєлєй..
вішайся, тупорила свіжина-кацапсина
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29.03.2022 13:09 Відповісти

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29.03.2022 13:13 Відповісти
Мля, не позорься чурка свинособаЧая
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29.03.2022 13:09 Відповісти
Обосрались с Киев за три дня, так хоть юг Украины отгрызем, сколько сможем. Вот и весь посыл. Ну ещё и мясо успокоить, мол воевать не поедете. Кстати, привет всем ботам и полезным, которые верили в смерть шмойгу.
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29.03.2022 13:09 Відповісти
Так заявление в телеграмме ни о чем не говорит. Заявлять можно сколько и что угодно, дуров не покраснеет от этого.
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29.03.2022 13:15 Відповісти
А он это заявил лично, в прямом эфире, где видно, что он жив-здоров? Или писульку написал?
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29.03.2022 13:46 Відповісти
Украинцы заявили что спецоперация по освобождению Украины будет продолжаться до полной демилитаризации рашки и привлечения военных преступников к ответу.
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29.03.2022 13:09 Відповісти
Взагалі неважливо що він говорить,це всього лиш інформприкриття їхніх дій.
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29.03.2022 13:09 Відповісти
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29.03.2022 13:10 Відповісти
везде отсосали - осталось только там...?
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29.03.2022 13:41 Відповісти
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29.03.2022 13:10 Відповісти
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29.03.2022 14:10 Відповісти
Ну все понятно, сейчас они, и следом мы, кинем все силы что есть на Донецкое направление, будет бойня, которой не было в мире ни на одной точке со времён второй мировой. Там и решится вся судьба войны. Техники орков там конечно будет в 5-7 раз больше, чем у нас, плюс крылатые ракеты, плюс превосходство в воздухе. Но парадокс в том, что равно победим мы. Все решится в ближайший месяц
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29.03.2022 13:10 Відповісти
там между курахово и выше по карте,очень неудобные места для того кто наступает,так что посмотрим -может и курская дуга для цапских танков образуется
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29.03.2022 14:12 Відповісти
ну да, все в стилі брехливого алєнєвода ))))
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29.03.2022 13:11 Відповісти
Надового воскрес
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29.03.2022 13:12 Відповісти
''В Міноборони РФ заявили, що цієї весни до армії призвуть 134,5 тис. осіб.''
РуZкій Zольдат не парица , баба його ще нарожає.
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29.03.2022 13:12 Відповісти
Шойга подожди сейчас арахмия тебе все продаст
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29.03.2022 13:13 Відповісти
Осталось понять, откуда вещает сей призрак...
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29.03.2022 13:13 Відповісти
******* нічого ніде не закінчиться, теж саме з переговорами, виродки в оон вже говорять що треба розслідувати наше погане поводження з полоненими, треба їм сказати нехай їдуть в Маріуполь,Чернігів , Чорнобель і самі ловлять їб@ну русню, під@раси.
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29.03.2022 13:14 Відповісти
По-перше : ООН - на ХЕР ! По - друге : Терористи НЕ Є (!) полоненими військовими.
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29.03.2022 13:52 Відповісти
Олєнєвод з горбатої гори повернувся задоволеним. Добре йому там всмажили, хоче щоб ще глибше, щоб аж до головної мети.
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29.03.2022 13:14 Відповісти
Обманный ход скорее всего
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29.03.2022 13:14 Відповісти
..Главная задача апєраціі віполнена - пологовий будинок у Маріуполі знищено . Побєда мля .!!
А по факту -ППО як діяла ефективно , так і діє , ЗСУ успішно ведуть бойові дії , Київ , Харків , Донбас , Маріуполь не захоплено , втрачено півтисячі танків . сотню літаків , ос - 17 тис і т.д. Це шо - операція по плану ? Тупцювання на місці - це такий був план ?? ..Шойга , шо ти куриш ?
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29.03.2022 13:15 Відповісти
Ягель з мухомором... "Гавана" ,мабуть, вже не світить.
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29.03.2022 13:55 Відповісти
А не надо вызволять вам днр...просто вывезете ваше все гавно к себе и идите на...й за кораблем.
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29.03.2022 13:15 Відповісти
В чем он точно должен разбираться, так это в оттенках шкуры оленей и рыхлости снега в зимней тундре (хотя, возможно, и в этом он профан)!
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29.03.2022 13:15 Відповісти
Ага. Самолеты сами падают.
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29.03.2022 13:16 Відповісти
100% звіздьож. От по всім пунктам...
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29.03.2022 13:16 Відповісти
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29.03.2022 14:23 Відповісти
Шойгу, иди обратно в тайгу. Там тебя Герасимов вместе с Му-Му, тьфу, Пу-Пу ждет.
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29.03.2022 13:18 Відповісти
Серёжа, что там у нас, мы побеждаем? - Ну как сказать, второе место
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29.03.2022 13:18 Відповісти
Что-то маловато, должны были отчитаться, что взяли Вашингтон. Уши глухих и слепых рабсиян всё стерпят.
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29.03.2022 13:19 Відповісти
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29.03.2022 13:21 Відповісти
Розтрощили той Домбас, самий прокацапський регіон, а тепер асвабаждають. *********.
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29.03.2022 13:23 Відповісти
Сейчас будут перебрасывать всё на Донбасс, основная задача -забрать области Луганск и Донецк
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29.03.2022 13:23 Відповісти
вже концентрують там сили...перекидують туди.бо Київ не взяли
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29.03.2022 13:27 Відповісти
Нехай ****.т, что угодно послаблять нельзя на всех направлениях.
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29.03.2022 13:36 Відповісти
Мертвый заговорил...
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29.03.2022 13:24 Відповісти
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29.03.2022 13:24 Відповісти
Взялихуяврот за 3 дня.
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29.03.2022 13:26 Відповісти
Подготовка русских наложниц для Китая идёт по плану. Утилизация мужского населения России в возрасте 18-35 лет проходит в повышенном темпе.
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29.03.2022 13:27 Відповісти
В принципе, да. Так и есть.
В стране, где демография летит в пропасть, где центрально-русские области вымирают, где смертность превышает рождаемость, а какая рождаемость осталась, так в основном кавказцы и мигранты-среднеазиаты, где из-за КОВИДа уже второй год подряд население уменьшается на миллион в год, за месяц утилизировать 20.000 молодых самцов, это очень "правильное" решение.
20.000 самцов минус, 20.000 молодых самок останутся без пары(или найдут себе пару из мигрантов), это мудрейшее из мудрых решений Великого Вождя.
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29.03.2022 13:46 Відповісти
Побрезгуют китайцы такими "наложницами".
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29.03.2022 13:48 Відповісти
Це коли обісоався, але розповідаєш, що то по плану і воно не смердить)))
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29.03.2022 13:30 Відповісти
Ну раз алень отчитался, что получил пиz.ы, надо нам делать своё дело и выкинуть их за пределы Украины, максимально накостыляв.
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29.03.2022 13:34 Відповісти
Ну если менять цели этой "операции" по ходу её проведению, то всё идёт по плану, верно. Следующая цель - это не обосраться, когда Москва гореть будет
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29.03.2022 13:45 Відповісти
Еще немного подобного *******, и кацапы так у себя войну "выиграют", обосравшись в Украине, и уничтожив всю свою армию на 10 лет вперед, но кто из холопов об этом узнает?
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29.03.2022 13:53 Відповісти
За месяц войны российская армия отстреляла по территории Украины почти полторы тысячи ракет, что намного больше, чем Штаты отстреляли за две войны в Заливе или за десять лет в Афганистане.

Только танков ВСУ сожгли уже почти 600 единиц, а это больше, чем стоит на вооружении у Бундесвера или вооруженных сил Франции. Через несколько дней только уничтоженных российских танков в Украине будет столько, как у Германии и Франции вместе взятых.

Личного состава, только убитыми, роZZия потеряла больше, чем за всю войну в Афганистане и в несколько раз больше, чем за две Чеченские войны.

За всю послевоенную историю ни совок, ни роZZия никогда не теряли столько самолетов и вертолетов, сколько было сбито в небе Украины всего за месяц.

Именно как боевые потери, ни совковый, ни российский флот никогда не списывали столько кораблей, как они потеряли в Украине.

У нас нет данных о том, сколько за этот месяц российская армия так или иначе, израсходовала боеприпасов - мин, снарядов и ракет для систем залпового огня, но речь уже идет о десятках килотонн. Заметим, в данном случае мы оперируем исключительно количеством потерянной техники и личного состава, а не тем, что было привлечено для вторжения в Украину, поскольку это - абсолютные и необратимые данные.

Плюс к этому, можно было бы привести еще и примерные показатели затрат на обеспечение всего этого, что по разным данным составляет от 1,5 до 2 миллиардов долларов в сутки, чтобы получилась более или менее целостная картина происходящего.

https://defence-line.org/2022/03/straxi-lysogo-deda/ Defence-line
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29.03.2022 13:54 Відповісти
За весь період починаючи від початку війни у В'єтнамі (26 вересня 1959) і до виведення військ з Афганістану (31 серпня 2021 року) США втратили два генерали.
За місяць війни в Україні ЗСУ знищили шість генералів параші.
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29.03.2022 14:02 Відповісти
В Афганистане СССР потерял за 10 лет 6 генералов. 2- по болезни ( исульт, инфекции - есть варианты), 4- сбили в воздухе из "Стингеров."
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29.03.2022 14:24 Відповісти
Кацапські *********,зосередтися на прибиранні свого смердячого лайна.яке валяєтья по полях і в містах України.А ми вже готові прийняти ваших свіжих zомбаків.Весна ,природа розпускається,зеленка ось уже піде.Славненька охота,буде скоро.
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29.03.2022 13:57 Відповісти
*** буду, Безруков сыграл.....
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29.03.2022 14:01 Відповісти
А кто в курсе, оленевод селекторку з того света проводил или с этого? 🤔😁
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29.03.2022 14:14 Відповісти
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29.03.2022 14:20 Відповісти
Что, уже ожил, паралитик? Или это тень отца Гамлета оленевода вещает?
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29.03.2022 14:22 Відповісти
Кожугетыч ипанулся
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29.03.2022 14:34 Відповісти
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Отныне слово «кацап» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ
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29.03.2022 14:36 Відповісти
Обережно, суржик: «в своей окаянной ...ссии»
На своѣй окаянной Москвѣ, де нема жадного метра гисторичнои Россїи.
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29.03.2022 14:41 Відповісти
ПУШЕЧНОГО МЯСА БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ . СЛАВА УКРАИНЕ!
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29.03.2022 14:49 Відповісти
Фигасе... оказывается, полное уничтожение экономики ********* - это только первый этап. 0_0
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29.03.2022 14:54 Відповісти
Судя по творчеству арахамии - успехи вполне возможны!
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29.03.2022 15:44 Відповісти
Это смотря ,какие он личные задачи перед собой ставил.,если уничтожить на первом этапе более 17 тыс руцких солдат и массу техники,не заняв ни одного крупного города..,то он ее выполнил..
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29.03.2022 16:13 Відповісти
 
 