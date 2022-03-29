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Українська розвідка оприлюднила імена росіян, які готують ворожі ДРГ для скоєння воєнних злочинів в Україні

розвідка

Головне управління розвідки України здобуло список військовослужбовців 54 центру підготовки розвідувальних підрозділів, що скоюють воєнні злочини проти народу України

Про це повідомляють у ГУР МО України, інформує Цензор.НЕТ

"Кожен українець повинен знати їхні імена!  Головне управління розвідки України здобуло список військовослужбовців 54 центру підготовки розвідувальних підрозділів, що скоюють воєнні злочини проти народу України  Українські сови зараз дуже й дуже голодні! А російські летючі миші — це саме те, що їм треба, аби хоч трохи втамувати спрагу", - впевнені українські розвідники.

З іменами 97 військовослужбовців особистого складу 54 центру підготовки розвідувальних підрозділів  Республики Північна Осетія - Аланія, м. Владикавказ ви можете ознайомитись тут.

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розвідка (3857) диверсія (347) воєнні злочини (1855)


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З цього приводу є гарне українське присліввья-,,Не швидіть Явдохо на х..й,заміж вийдете,наї....ся!,,
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29.03.2022 13:07 Відповісти
теперь они не смогут поехать в Хургаду в отпуск.
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29.03.2022 13:12 Відповісти
Фінська компанія Nokia допомогла Росії побудувати велику систему шпигунства. Про це https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/29/684849/ повідомляється у новому розслідуванні The New York Times.

У березні цього року Nokia засудила вторгнення Росії в Україну та пообіцяла припинити продажі в цій країні. Але компанія не згадала, що залишає після себе обладнання та програмне забезпечення, яке стало потужним урядовим інструментом цифрового стеження.

Так звана система оперативно-розшукових заходів (СОРЗ) використовувалася ФСБ для прослуховування телефонних розмов, перехоплення електронних та текстових повідомлень, а також для відстеження інших інтернет-комунікацій. Зокрема, щоб відстежувати прихильників лідера російської опозиції Олексія Навального та придушувати антивоєнні протести всередині Росії.

У документах, які опинилися у розпорядженні The New York Times, описується співпраця Nokia із держкомпаніями Росії. Nokia понад п'ять років надавала обладнання та послуги для підключення СОРЗ до найбільшого російського оператора зв'язку МТС.

Документи за 2008-2017 роки підтверджують: Nokia знала, що запускає російську систему спостереження. Це було необхідно компанії для ведення бізнесу в Росії, де вона стала провідним постачальником обладнання та послуг для різних клієнтів у сфері телекомунікацій. Бізнес приносив сотні мільйонів доларів щорічного прибутку.
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29.03.2022 13:22 Відповісти
Вибачте, шановна СБУ, а ви що, не маєте списків бувших сексотів КГБ? Ви ж то прекрасно знаєте, що там "бувших"не буває, вони або мертві, або Є. Так і працюйте з ТАКИМИ в Україні, а нахрена нам ті, що в мацквє сидять.
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29.03.2022 13:22 Відповісти
Nash kanal svobodnih ludey https://t.me/vilni_liudy
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29.03.2022 13:36 Відповісти
прапорщик
Инструктор
Хугаев
Юрий Сосланович


Что фамилиё, что отчество - полный отпад. Правда некоторые буквы выпали. ))
Ну а звание само за себя говорит.
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29.03.2022 14:18 Відповісти
Ви ***** нам їх не показуйте,а знищуйте *****,ми за це вам зарплати платимо і не маленькі! ***** нам їх прізвища,нікрологи давай і чим більше тим краще!!!
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29.03.2022 15:42 Відповісти
 
 