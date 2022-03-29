Українська розвідка оприлюднила імена росіян, які готують ворожі ДРГ для скоєння воєнних злочинів в Україні

Головне управління розвідки України здобуло список військовослужбовців 54 центру підготовки розвідувальних підрозділів, що скоюють воєнні злочини проти народу України

Про це повідомляють у ГУР МО України, інформує Цензор.НЕТ

"Кожен українець повинен знати їхні імена! Головне управління розвідки України здобуло список військовослужбовців 54 центру підготовки розвідувальних підрозділів, що скоюють воєнні злочини проти народу України Українські сови зараз дуже й дуже голодні! А російські летючі миші — це саме те, що їм треба, аби хоч трохи втамувати спрагу", - впевнені українські розвідники.

З іменами 97 військовослужбовців особистого складу 54 центру підготовки розвідувальних підрозділів Республики Північна Осетія - Аланія, м. Владикавказ ви можете ознайомитись тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командирам армії РФ не вистачає часу на планування. Тому вони кидають своїх на знищення, - Буданов