У боях під Харковом ЗСУ ліквідували командира 200-ї бригади ЗС РФ Курила, - Генштаб
У боях під Харковом ЗС України ліквідовано командира 200-ї окремої мотострілецької бригади (військова частина 08275, Печенга) полковника Дениса Курило.
Про це у Фейсбуці повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"В боях під Харковом 200-а окрема мотострілецька бригада противника втратила дві батальйонно-тактичні групи і особисто командира бригади полковника Дениса Курила. Втрати однієї 200-ї бригади склали понад 1500 військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.
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+77 Kucher
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+47 Владимир #427487
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Не то вы уже заявляли про гибель рашинского генерала.... А он с кадыркой снимается...
Аххаа на#бав) як завжди
Тік токер бородатий))
І нашо йому ахраннік, якщо є такий потужний кулемет ще й з прицілом)
Ох і свиносказочнік Рамзан)))
https://t.me/marshalvdv
В котором сплошь одни головорезы...
Земля *****, підарас !
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся.
Я пропонує інше -- "Бригада двухсотих" ...
Й земля їм повним складом - стєкломоєм !