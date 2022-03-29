У боях під Харковом ЗСУ ліквідували командира 200-ї бригади ЗС РФ Курила, - Генштаб

У боях під Харковом ЗС України ліквідовано командира 200-ї окремої мотострілецької бригади (військова частина 08275, Печенга) полковника Дениса Курило.

Про це у Фейсбуці повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"В боях під Харковом 200-а окрема мотострілецька бригада противника втратила дві батальйонно-тактичні групи і особисто командира бригади полковника Дениса Курила. Втрати однієї 200-ї бригади склали понад 1500 військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.

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