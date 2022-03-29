УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9319 відвідувачів онлайн
Новини Війна
29 637 56

У боях під Харковом ЗСУ ліквідували командира 200-ї бригади ЗС РФ Курила, - Генштаб

денис,курило

У боях під Харковом ЗС України ліквідовано командира 200-ї окремої мотострілецької бригади (військова частина 08275, Печенга) полковника Дениса Курило.

Про це у Фейсбуці повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"В боях під Харковом 200-а окрема мотострілецька бригада противника втратила дві батальйонно-тактичні групи і особисто командира бригади полковника Дениса Курила. Втрати однієї 200-ї бригади склали понад 1500 військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни ліквідували командира та начальника штабу 503-го мотострілецького полку 58-ї армії окупантів, - ОТУ "Схід". ФОТО

Автор: 

Генштаб ЗС (6533) ліквідація (3893) Харків (5576)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+77
Командир 200-ої бригади став 200-им. Скрепно.
показати весь коментар
29.03.2022 13:37
+61
показати весь коментар
29.03.2022 13:40
+47
показати весь коментар
29.03.2022 13:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Командир 200-ої бригади став 200-им. Скрепно.
показати весь коментар
29.03.2022 13:37 Відповісти
Логично.
показати весь коментар
29.03.2022 13:39 Відповісти
Ну да, название у них как-то не очень...
показати весь коментар
29.03.2022 14:06 Відповісти
показати весь коментар
29.03.2022 13:38 Відповісти
показати весь коментар
29.03.2022 14:00 Відповісти
Накурився курвило
показати весь коментар
29.03.2022 13:39 Відповісти
Командир 200-ой бригады, стал "грузом 200"! 👀😁🤣
показати весь коментар
29.03.2022 13:40 Відповісти
показати весь коментар
29.03.2022 13:40 Відповісти
І це вже не першій раз. У 2008 коли ********* напав на Грузію, такий саме пропагандон, з переляканою мордою лиця пригинався від куль і уламків снарядів, а на задньому плані в будці вантажівки сиділи івани, спокійно собі курили і їли, навіть не моргали.
показати весь коментар
29.03.2022 17:16 Відповісти
А фото можно....
Не то вы уже заявляли про гибель рашинского генерала.... А он с кадыркой снимается...
показати весь коментар
29.03.2022 13:40 Відповісти
кадиров молиться на заправці РосНефть ) якої в Україні не має)
Аххаа на#бав) як завжди
Тік токер бородатий))
І нашо йому ахраннік, якщо є такий потужний кулемет ще й з прицілом)
Ох і свиносказочнік Рамзан)))
https://t.me/marshalvdv
показати весь коментар
29.03.2022 13:42 Відповісти
показати весь коментар
29.03.2022 13:44 Відповісти
Не расстраивайся, Дениска, твое козлячье рыло будут носить на палке 1 раз в год оплаченные птушники на митинге
показати весь коментар
29.03.2022 13:40 Відповісти
Воно курило тому його убило!
показати весь коментар
29.03.2022 13:41 Відповісти
Теперь будет курить в аду!
показати весь коментар
29.03.2022 13:45 Відповісти
Д. Курило - міг би ще пожити, якби пам'ятав своє українське коріння...
показати весь коментар
29.03.2022 13:41 Відповісти
Покусаний кацапами,перетворюється в кацапа.
показати весь коментар
29.03.2022 15:18 Відповісти
помєр максім, да і *** с нім.
показати весь коментар
29.03.2022 13:42 Відповісти
Хто на Харкiв? next please
показати весь коментар
29.03.2022 13:43 Відповісти
Земля этому выродку стекловатой
показати весь коментар
29.03.2022 13:44 Відповісти
курило курило... да не докурило... )))
показати весь коментар
29.03.2022 13:46 Відповісти
Курило что-то не то курило. ЗСУ предупреждает: На каждое курило найдется рашоскрепоносное кадило.
показати весь коментар
29.03.2022 13:47 Відповісти
Интересно, он "геройски" погиб или нет? 🤔
показати весь коментар
29.03.2022 13:47 Відповісти
Мамперс був повний значить герой
показати весь коментар
29.03.2022 14:17 Відповісти
Земля бетоном недокурку 😠
показати весь коментар
29.03.2022 13:48 Відповісти
Курило больше не будет вредить вашему здоровью
показати весь коментар
29.03.2022 13:49 Відповісти
Бригада 200-х, а не 200-а )
показати весь коментар
29.03.2022 13:50 Відповісти
Ах славный полк, да был ли славный полк?
В котором сплошь одни головорезы...
показати весь коментар
29.03.2022 14:08 Відповісти
А он успел прокричать: "За поцанов!"?
показати весь коментар
29.03.2022 13:54 Відповісти
Курила розкурвило 😁👍🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Земля *****, підарас !
показати весь коментар
29.03.2022 13:54 Відповісти
курило - виродок безродний
показати весь коментар
29.03.2022 13:59 Відповісти
показати весь коментар
29.03.2022 14:03 Відповісти
+++
показати весь коментар
29.03.2022 14:11 Відповісти
Из далека ушлепок приехал нашел что так долго искал и подох как последнее чмо !
показати весь коментар
29.03.2022 14:03 Відповісти
показати весь коментар
29.03.2022 14:04 Відповісти
шо такое ? курило бросил курить ?
показати весь коментар
29.03.2022 14:06 Відповісти
Утилизирован коренной печенег.
показати весь коментар
29.03.2022 14:09 Відповісти
200 - 200 = 0
показати весь коментар
29.03.2022 14:09 Відповісти
Курыть-оказалось вредно.
показати весь коментар
29.03.2022 14:10 Відповісти
Очень хорошо, но хотелось бы прикончить их ВСЕХ!!!
показати весь коментар
29.03.2022 14:17 Відповісти
хороший номер у бригады. символический
показати весь коментар
29.03.2022 14:19 Відповісти
До побачення, *********. Земля стекловатой
показати весь коментар
29.03.2022 14:29 Відповісти
М. Булгаков о русских - Не народ,а скотина,хам,дикая орда душегубов и злодеев
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся.
показати весь коментар
29.03.2022 14:30 Відповісти
Это прекрасно!
показати весь коментар
29.03.2022 14:31 Відповісти
Туди йому і дорога! Тьфу!
показати весь коментар
29.03.2022 14:33 Відповісти
теперь уже не будет актуален вопрос-""Жив,куралка?"...Не жив. Однозначно..И полковнику уже точно никто не напишет...
показати весь коментар
29.03.2022 14:34 Відповісти
Пора всем российским частям в Украине присвоить номер "200". Если судьба у них всё равно одна, зачем разводить бюрократию?
показати весь коментар
29.03.2022 14:51 Відповісти
"Названіє как-та па дурацкі напісано"

Я пропонує інше -- "Бригада двухсотих" ...

Й земля їм повним складом - стєкломоєм !
показати весь коментар
29.03.2022 14:53 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА!
показати весь коментар
29.03.2022 15:00 Відповісти
микрофон, как у кобзона, символично
показати весь коментар
29.03.2022 15:08 Відповісти
Кацапы живого вроде Мордвичева показали. Вылизывал кадырову...
показати весь коментар
29.03.2022 15:17 Відповісти
Курило не знав, що куріння вбиває.
показати весь коментар
29.03.2022 15:22 Відповісти
Цю війну москалі дурні запам'ятають на все життя і правнуки будуть своїм внукам переказувати
показати весь коментар
29.03.2022 17:26 Відповісти
курило докурило останню цигарку
показати весь коментар
29.03.2022 17:57 Відповісти
 
 