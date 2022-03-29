Ембарго на торгівлю з Росією допоможе врятувати тисячі життів, – гендиректор ДТЕК Тімченко

Міжнародний бізнес має на корпоративному рівні визнати недопустимим співпрацю і торгівлю з такими країнами як Росія, яка всупереч всім нормам міжнародного права розв'язала криваву війну і займається вбивством і терором мирного населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив генеральний директор компанії ДТЕК Максим Тімченко на форумі Atlantic Council Global Energy Forum, який транслював американський канал CNBC.

"Кожен долар виплачений Росії сьогодні за газ, за нафту, кожна одиниця обладнання, доставлена Росії, автоматично конвертується в пулі, які вбивають українців. Чи може бути вища ціна за 137 дитячих життів, які обірвалися через російську агресію. Яке виправдання може бути для цих компаній, які й досі співпрацюють з Росією", - сказав Тімченко.

Глава ДТЕК подякував компаніям, які вже припинили співпрацю з Росією, а також за допомогу, яку Україна отримує від своїх європейських партнерів та за введення санкцій.

"Я переконаний, що вже зараз частиною корпоративної політики західних компаній має стати повага до свободи, в корпоративних цінностях має бути прописана заборона співпраці з країнами-агресорами, такими, якою сьогодні є Росія", - підкреслив Тімченко.

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