Україна на переговорах з РФ у Стамбулі наполягає на міжнародних нормах поводження з полоненими, - Генштаб ЗСУ

Українська делегація на переговорах у Стамбулі наполягає на дотриманні міжнародних норм ведення війни, щодо поводження з військовополоненими, і кожен випадок порушення буде ретельно фіксуватися та детально розслідуватися.

Про це в перерві між зустрічами української групи переговорників сказав заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Олександр Кириленко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Командуванням Збройних сил України дуже чітко була висунена позиція щодо дотримання міжнародних законів щодо поводження з військовополоненими. Вся інформація, яка надходить, детально перевіряється Збройними силами України", – сказав Кириленко.

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Він наголосив, що у разі виявлення порушень будуть прийматися відповідні правові рішення щодо тих військовослужбовців, які будуть порушувати норми поводження з військовополоненими.

"Водночас ми розраховуємо, і було заявлено російській стороні, на дотримання зазначених міжнародних договорів (щодо поводження з військовополоненими. – Ред.) російською федерацією", – сказав Кириленко.

Радник керівника Офісу Президента України Микола Подоляк наголосив на тому, що правила ведення війни повинні виконуватися обома сторонами – "не тільки Україною".

"Будь-які випадки будуть детально розслідуватись відповідними юридичними органами й будуть мати відповідні юридичні наслідки. Це принципова позиція України", – наголосив Подоляк.