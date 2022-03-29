Україна на переговорах з РФ у Стамбулі наполягає на міжнародних нормах поводження з полоненими, - Генштаб ЗСУ
Українська делегація на переговорах у Стамбулі наполягає на дотриманні міжнародних норм ведення війни, щодо поводження з військовополоненими, і кожен випадок порушення буде ретельно фіксуватися та детально розслідуватися.
Про це в перерві між зустрічами української групи переговорників сказав заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Олександр Кириленко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Командуванням Збройних сил України дуже чітко була висунена позиція щодо дотримання міжнародних законів щодо поводження з військовополоненими. Вся інформація, яка надходить, детально перевіряється Збройними силами України", – сказав Кириленко.
Він наголосив, що у разі виявлення порушень будуть прийматися відповідні правові рішення щодо тих військовослужбовців, які будуть порушувати норми поводження з військовополоненими.
"Водночас ми розраховуємо, і було заявлено російській стороні, на дотримання зазначених міжнародних договорів (щодо поводження з військовополоненими. – Ред.) російською федерацією", – сказав Кириленко.
Радник керівника Офісу Президента України Микола Подоляк наголосив на тому, що правила ведення війни повинні виконуватися обома сторонами – "не тільки Україною".
"Будь-які випадки будуть детально розслідуватись відповідними юридичними органами й будуть мати відповідні юридичні наслідки. Це принципова позиція України", – наголосив Подоляк.
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Чалий про сьогоднішні переговори «Там люди без повноважень і відповідальності. З таким складом можуть вестись тільки консультації ,а ніяк не переговори»
І від деяких експертів є думка, що західні партнери зможуть нас переламати за грузинським сценарієм, але народ цього не підтримає
Мединский от россии по переговорам:
• Москва выразила протест в связи с публикацией видеозаписи, на которой, как заявляет российская сторона запечатлены издевательства над пленными военными (в ВСУ и СБУ называют это видео фейковым);
• "Украина пообещала принять самые жесткие меры в отношении преступников, пытавших российских военнослужащих".
Я не понял, это что за х...я? Что вообще происходит? Какого хрена эти вопросы вообще обсуждаются (Подоляк подтвердил, кстати, но сказал, что россия "намного чаще нарушает Женевскую конвенцию").
Зачем мы втягиваемся в откровенно пропагандистскую российскую историю, которую, кстати, официально опроверг Валерий Залужный? И это на фоне массовой гибели мирных украинских граждан, фактов их убийства россиянами просто на улицах, мародерства российской армии, изнасилований и т.п.?
з 1996 по 2002 рік проходив військову службу на посадах командира танкового взводу, роти, начальника штабу танкового батальйону, заступника начальника штабу танкового полку, помічника начальника оперативного відділення штабу механізованої дивізії;
2004-2005 роки - начальник оперативного відділення - заступник начальника штабу
51 окремої механізованої бригади13 армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України;
2005-2006 роки - начальник оперативного відділення (S-3) штабу Національного контингенту Українського миротворчого контингенту (Косово);
2006-2007 роки - начальник оперативного відділення - заступник начальника штабу 24 окремої механізованої бригади13 армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України;
2007-2010 роки -заступник начальника оперативного відділу штабу 13 армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України;
2010-2013 роки -начальник оперативного відділу - заступник начальника штабу 13 армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України;
2013-2015 роки - заступник начальника оперативного управління штабуоперативного командування "Північ" Сухопутних військ Збройних Сил України;
2015-2018 роки - начальник оперативного управління - заступник начальника штабу оперативного командування "Захід" Сухопутних військ Збройних Сил України;
2018-2020 роки - перший заступник начальника Головного управління логістики Збройних Сил України;
2020-2021 роки -заступник начальника Головного управління логістики (J4) Генерального штабу Збройних Сил України;
з 01.10.2021 року -заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України;
Відзначений державними та відомчими нагородами.
КТО БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЖЕНЕВСКИХ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ??
Дарунок для кацапських пропогандонів. Бовдур.
Одним из интересных является Приказ «О проведении мероприятий информационного характера в сети интернет". И оказалось, что количество военных РФ, которые сдаются в плен и дизертируют, огромное и стало одной из главных проблем. В связи с чем пропагандисты РФ получили приказ массово создавать фейки о нечеловеческом отношении ВСУ к российским пленным (https://t.me/Sharpreview/11698 Олег Шарп ).
Скоро смотрите новое видео с "простреленными ногами псевдопленных" от создателей "распятого мальчика в трусиках". Как всегда спалилась русня на мелочах. А за документы спасибо (https://t.me/BerezaJuice/12387 Тарас Березовец ).
Про що цей 95 квартал там домовляється?