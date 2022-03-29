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Україна на переговорах з РФ у Стамбулі наполягає на міжнародних нормах поводження з полоненими, - Генштаб ЗСУ

перемовини

Українська делегація на переговорах у Стамбулі наполягає на дотриманні міжнародних норм ведення війни, щодо поводження з військовополоненими, і кожен випадок порушення буде ретельно фіксуватися та детально розслідуватися.

Про це в перерві між зустрічами української групи переговорників сказав заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Олександр Кириленко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Командуванням Збройних сил України дуже чітко була висунена позиція щодо дотримання міжнародних законів щодо поводження з військовополоненими. Вся інформація, яка надходить, детально перевіряється Збройними силами України", – сказав Кириленко.

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Він наголосив, що у разі виявлення порушень будуть прийматися відповідні правові рішення щодо тих військовослужбовців, які будуть порушувати норми поводження з військовополоненими.

"Водночас ми розраховуємо, і було заявлено російській стороні, на дотримання зазначених міжнародних договорів (щодо поводження з військовополоненими. – Ред.) російською федерацією", – сказав Кириленко.

Радник керівника Офісу Президента України Микола Подоляк наголосив на тому, що правила ведення війни повинні виконуватися обома сторонами – "не тільки Україною".

"Будь-які випадки будуть детально розслідуватись відповідними юридичними органами й будуть мати відповідні юридичні наслідки. Це принципова позиція України", – наголосив Подоляк.

Автор: 

Генштаб ЗС (6533) перемовини (2863) полонені (2259) Подоляк Михайло (305)


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Топ коментарі
+25
https://t.me/reiters/4555 Ігор Рейтерович , політолог:

Мединский от россии по переговорам:
• Москва выразила протест в связи с публикацией видеозаписи, на которой, как заявляет российская сторона запечатлены издевательства над пленными военными (в ВСУ и СБУ называют это видео фейковым);
• "Украина пообещала принять самые жесткие меры в отношении преступников, пытавших российских военнослужащих".
Я не понял, это что за х...я? Что вообще происходит? Какого хрена эти вопросы вообще обсуждаются (Подоляк подтвердил, кстати, но сказал, что россия "намного чаще нарушает Женевскую конвенцию").
Зачем мы втягиваемся в откровенно пропагандистскую российскую историю, которую, кстати, официально опроверг Валерий Залужный? И это на фоне массовой гибели мирных украинских граждан, фактов их убийства россиянами просто на улицах, мародерства российской армии, изнасилований и т.п.?
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29.03.2022 13:54
+18
А чи є в міжнародних нормах пункт про поводження з полоненими терористами? Бо як РФ проводить "Специальную операцию" то особи які наняті ******, чи примусово туди відправленні не вважаються військовими, тобто вони хто завгодно а не комбатанти (вояки).
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29.03.2022 13:51
+17
Дорога до голодоморів вимощена мирними перемовинами з Москвою
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29.03.2022 13:53
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29.03.2022 13:51 Відповісти
ТО ШО, ВЖЕ НЕ МОЖНА ПОЛОНЕНИХ ОРКІВ ВЧИТИ КАЗАТИ "СЛАВА УКРАЇНІ - ГЕРОЯМ СЛАВА"?
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29.03.2022 14:01 Відповісти
Це їм ламає щелепу і є тортурою
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29.03.2022 14:05 Відповісти
Полонених орків треба вбивати на місці, щоб їх взагалі не існувало.
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29.03.2022 14:10 Відповісти
А чи є в міжнародних нормах пункт про поводження з полоненими терористами? Бо як РФ проводить "Специальную операцию" то особи які наняті ******, чи примусово туди відправленні не вважаються військовими, тобто вони хто завгодно а не комбатанти (вояки).
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29.03.2022 13:51 Відповісти
Абсолютно вірно. Рашка не оголошувала війну Україні. А "спецоператори" під міжнародне право не підпадають.
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29.03.2022 14:02 Відповісти
Так, терористи повині знищуватись на місці злочину, ні під яких військових полонених вони не підпадають. Але наші переговорники не у курсє дєла, це ж аніматори альтруїсти.
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29.03.2022 14:14 Відповісти
Порошелдон@porosheldon

·
https://twitter.com/porosheldon/status/1508745281369784324 54 мин



Чалий про сьогоднішні переговори «Там люди без повноважень і відповідальності. З таким складом можуть вестись тільки консультації ,а ніяк не переговори»
І від деяких експертів є думка, що західні партнери зможуть нас переламати за грузинським сценарієм, але народ цього не підтримає
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29.03.2022 13:52 Відповісти
А з мирним населенням не наполягає на дотриманні міжнародних норм? - це що питання номер 1 на перемовинах щодо утримання військовополонених орків?
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29.03.2022 13:52 Відповісти
Дорога до голодоморів вимощена мирними перемовинами з Москвою
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29.03.2022 13:53 Відповісти
https://t.me/reiters/4555 Ігор Рейтерович , політолог:

Мединский от россии по переговорам:
• Москва выразила протест в связи с публикацией видеозаписи, на которой, как заявляет российская сторона запечатлены издевательства над пленными военными (в ВСУ и СБУ называют это видео фейковым);
• "Украина пообещала принять самые жесткие меры в отношении преступников, пытавших российских военнослужащих".
Я не понял, это что за х...я? Что вообще происходит? Какого хрена эти вопросы вообще обсуждаются (Подоляк подтвердил, кстати, но сказал, что россия "намного чаще нарушает Женевскую конвенцию").
Зачем мы втягиваемся в откровенно пропагандистскую российскую историю, которую, кстати, официально опроверг Валерий Залужный? И это на фоне массовой гибели мирных украинских граждан, фактов их убийства россиянами просто на улицах, мародерства российской армии, изнасилований и т.п.?
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29.03.2022 13:54 Відповісти
З терористами не можна вести переговори.
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29.03.2022 14:00 Відповісти
не разводи панику, ни кто ни кого не предал, просто переговоры нулевые
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29.03.2022 14:30 Відповісти
шо делает на этих переговорах генерал вольф? он же абрамович
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29.03.2022 13:54 Відповісти
Почитал про этого гениального тыловика...

з 1996 по 2002 рік проходив військову службу на посадах командира танкового взводу, роти, начальника штабу танкового батальйону, заступника начальника штабу танкового полку, помічника начальника оперативного відділення штабу механізованої дивізії;

2004-2005 роки - начальник оперативного відділення - заступник начальника штабу
51 окремої механізованої бригади13 армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України;

2005-2006 роки - начальник оперативного відділення (S-3) штабу Національного контингенту Українського миротворчого контингенту (Косово);

2006-2007 роки - начальник оперативного відділення - заступник начальника штабу 24 окремої механізованої бригади13 армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України;

2007-2010 роки -заступник начальника оперативного відділу штабу 13 армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України;

2010-2013 роки -начальник оперативного відділу - заступник начальника штабу 13 армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України;

2013-2015 роки - заступник начальника оперативного управління штабуоперативного командування "Північ" Сухопутних військ Збройних Сил України;

2015-2018 роки - начальник оперативного управління - заступник начальника штабу оперативного командування "Захід" Сухопутних військ Збройних Сил України;

2018-2020 роки - перший заступник начальника Головного управління логістики Збройних Сил України;

2020-2021 роки -заступник начальника Головного управління логістики (J4) Генерального штабу Збройних Сил України;

з 01.10.2021 року -заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України;

Відзначений державними та відомчими нагородами.
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29.03.2022 13:56 Відповісти
Після підписання Брестського Миру росіяни відразу почали Геноцид українців. На початок тридцятих українців було більше, ніж росіян. От і порахуйте, скільки українців вбили ці російськомовні.
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29.03.2022 13:58 Відповісти
С военньіми там еще разбираться надо, комбатантьі-не комбатантьв, простьіе террористьі, а с гражданскими, т.е. те, кто не держит оружия в руках, у которьіх нет абсолютно ничего , что можно идентифицировать как военная амуниция, иерархия и подчинение командирам , командньіе действия, видимьіе знаки принадлежности к военньім силам сторон ??
КТО БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЖЕНЕВСКИХ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ??
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29.03.2022 13:58 Відповісти
"Він наголосив, що у разі виявлення порушень будуть прийматися відповідні правові рішення щодо тих військовослужбовців, які будуть порушувати норми поводження з військовополоненими. Джерело: "

Дарунок для кацапських пропогандонів. Бовдур.
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29.03.2022 14:01 Відповісти
Хакеры в очередной раз взломали базы данных Министерства обороны РФ и выкачали гигабайты документов

Одним из интересных является Приказ «О проведении мероприятий информационного характера в сети интернет". И оказалось, что количество военных РФ, которые сдаются в плен и дизертируют, огромное и стало одной из главных проблем. В связи с чем пропагандисты РФ получили приказ массово создавать фейки о нечеловеческом отношении ВСУ к российским пленным (https://t.me/Sharpreview/11698 Олег Шарп ).

Скоро смотрите новое видео с "простреленными ногами псевдопленных" от создателей "распятого мальчика в трусиках". Как всегда спалилась русня на мелочах. А за документы спасибо (https://t.me/BerezaJuice/12387 Тарас Березовец ).
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29.03.2022 14:04 Відповісти
обов'язково зайдіть за лінками, побачите скріни "приказа"...
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29.03.2022 14:08 Відповісти
Если кто не знает, кадыркин звание героя рашки получил за то что на камеру отрезал головы русским солдатам. Это явление сразу вызвало возмущение среди зомбоящеров и солдаты рашки начали себя взрывать чтобы не попадать в плен. Украинцам нужно быть особо внимательными, чтобы где нибудь на фронте не появился сотрудник фсб с кадыровскими замашками.
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29.03.2022 14:12 Відповісти
Крысы мавзолейные ...после превращения Харькова и Мариуполя в Аллепо....вас Шакалов надо поджарить и сделать Барбекю....
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29.03.2022 14:04 Відповісти
А про неозброєних місцевих мова не йде?

Про що цей 95 квартал там домовляється?
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29.03.2022 14:08 Відповісти
Танці на граблях продовжуються з цими перемовинами.
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29.03.2022 14:09 Відповісти
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29.03.2022 14:17 Відповісти
Хлопці, просто не беріть так багато полонених. Та їх ще й годуй.
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29.03.2022 14:19 Відповісти
Ніяких послаблень на перемовах, війна ********** повинна принести їм програш, а не покращення становища, якщо інакше, то ця війна для українських громадян не скінчиться ніколи.
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29.03.2022 14:26 Відповісти
надо как цапы, запретили называть войну войной, пленных называть просто кацапский биомусор, а не пленный....
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29.03.2022 14:26 Відповісти
ізольовані терористи...
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29.03.2022 14:38 Відповісти
Нехай нас не засмучує, те що вони не йдуть на поступки, це показує їх слабкість, вони не готові визнати свій провал і крах, інакше вони не втримаються при владі. Просто треба викинути їх за межі України і захлопнути вікно назавжди.
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29.03.2022 14:29 Відповісти
а почему про наших пленных ничего не говорится, а про обстрелы мирных граждан? т.е. наши переговорщики считают, что это норма?
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29.03.2022 14:36 Відповісти
Нема "полонених" - ізольовані ТЕРОРИСТИ,котрі поставили себе поза УСІМА законами,вступивши до банди х...ла
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29.03.2022 14:37 Відповісти
хватит гнать пургу, хватит слушать брехню сдающих Украину...
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29.03.2022 14:41 Відповісти
Хто буде за вбивства дітей відповідати? Може за це поговорити? Взагалі це якийсь абсурд.
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29.03.2022 14:45 Відповісти
Я думаю, що це про міжнародний імідж. розуміти, що слабкість України полягає в тому, що вона потребує міжнародної допомоги. тому міжнародний імідж повинен бути хорошим.
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29.03.2022 15:48 Відповісти
 
 