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Nokia зіграла ключову роль у розбудові системи російського кібершпигунства, - розслідування The New York Times

nokia

Нещодавно Nokia заявила, що припиняє продажі в Росії і засудила вторгнення в Україну. Але фінська компанія не вказала, що постачала обладнання та програмне забезпечення для створення в РФ системи цифрового шпигунства.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне розслідування провели у The New York Times.

Інструмент використовувався для відстеження прихильників російського опозиціонера Олексія  Навального. Відомо, про  перехоплені телефонні дзвінки ворога Кремля, який пізніше був убитий. ФСБ, використовує систему оперативно-розшукової діяльності, або СОРД, для прослуховування телефонних розмов, перехоплення електронних та текстових повідомлень, а також відстеження інших інтернет-комунікацій.

Згідно з документами компанії, отриманими The New York Times, понад п'ять років Nokia надавала обладнання та послуги для підключення СОРД до найбільшого російського оператора зв'язку МТС.

"Хоча Nokia не виробляє технології перехоплення зв’язку, у документах описано, як вона працювала з російськими компаніями, пов’язаними з Кремлем, для планування, оптимізації та усунення несправностей підключення системи СОРД до мережі МТС. ФСБ, використовує СОРМ для прослуховування телефонних розмов, перехоплення електронних листів і текстових повідомлень, а також для відстеження інших інтернет-зв'язків", - повідомляють закордонні колеги.

Документи 2008-2017 років, показують у деталях, які замовчувались, що Nokia знала, що працює над ввімкненням російської системи шпигунства.

"Ця робота була важливою для Nokia для ведення бізнесу в Росії, де вона стала провідним постачальником обладнання та послуг різним клієнтам телекомунікацій, щоб допомогти їхнім мережам функціонувати. Цей бізнес приносив сотні мільйонів доларів щорічного доходу, незважаючи на те, що Путін ставав все більш жорстоким за кордоном і всеконтролюючим у себе вдома", - йдеться у розслідуванні.

Групи громадянського суспільства, юристи та активісти критикували російський уряд за використання СОРД для шпигування за суперниками і критиками Путіна. За їх словами, "ця система майже напевно використовується зараз для придушення інакомислення проти війни".

санкції (11794) шпигунство (987) Nokia (37)


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Топ коментарі
+20
Nokia-лайно...
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29.03.2022 14:44
+20
Анонімуси почали зливати дані у ЗМІ? Багато цікавого чекає на світ...
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29.03.2022 14:47
+8
Як багато цікавої інформації з'явилось.Потрібно щоб всі компанії що допомогали становленню рашизму понесли якщо не грошові то хоча б репутаційні збитки.Як і після співпраці з нациською Германією. Не можна щоб гроші які смердять кров'ю пішли комусь в радість.Українські компанії не виняток.
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29.03.2022 15:00
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29.03.2022 14:44 Відповісти
нокії вже років 10 як нема а ця ***** що є зараз це китаймобіли аля шлаомі
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29.03.2022 14:47 Відповісти
Нокія це не тільки мобілки, в деяких галузях вони були і є лідерами.
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29.03.2022 15:12 Відповісти
Ага, в кібершпигунстві, наприклад...

Так само як і Хуавей те тільки мобілки. Це тони дорогого "заліза", з допомогою якого працює зв'язок
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29.03.2022 15:15 Відповісти
Анонімуси почали зливати дані у ЗМІ? Багато цікавого чекає на світ...
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29.03.2022 14:47 Відповісти
Нокія вже давно китайська!
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29.03.2022 14:47 Відповісти
А нельзя СИМкарты русне заблочить, и пусть ходят со проводными телефонами на крутилках
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29.03.2022 14:49 Відповісти
разве что только в роуминге а так нет
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29.03.2022 14:51 Відповісти
А якщо зробити обнову для андроїда, яка буде блочити саме ті смартфони, які використовують російські антени зв'язку.
Це більше, ніж реально організувати.
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29.03.2022 15:12 Відповісти
ну гугл может отключить обновления отключить гугл сервисы а прошивку обновляет как правило производитель смартфонов - но к примеру те же китайцы живут без гугла , ну да гугл обновляет системы безопастности для своих сервисов но при их отсутствии это теряет смысл в конце концов кнопочные телефоны еще ни кто не отменял
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29.03.2022 15:24 Відповісти
Вот, пусть возвращаются к кнопочньім
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29.03.2022 16:45 Відповісти
да хоть на ТАН - 70 (древний дисковый телефон) , да хоть к пневмопочте
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29.03.2022 17:16 Відповісти
Бабки криваві заробляли.
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29.03.2022 14:49 Відповісти
Смерть кощея в останкинской иголке. Пока будут финансироваться государственные службы вранья рашки, до тех пор будут желающие убивать украинцев.
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29.03.2022 14:53 Відповісти
Якого такого опозиціонера, той що Кримм не бутерброд? Він також орк.
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29.03.2022 14:54 Відповісти
чему удивляться... с свое время Финляндия помогла оснастить пассивными средствами прослушивания кирпичи из которых строилось посольство США на мацкве...
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29.03.2022 14:57 Відповісти
Як багато цікавої інформації з'явилось.Потрібно щоб всі компанії що допомогали становленню рашизму понесли якщо не грошові то хоча б репутаційні збитки.Як і після співпраці з нациською Германією. Не можна щоб гроші які смердять кров'ю пішли комусь в радість.Українські компанії не виняток.
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29.03.2022 15:00 Відповісти
Satana vittun perkele nokia
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29.03.2022 15:36 Відповісти
Ой як ще багато ми чого дізнаємося про німецьки, австрійськи та інщі компані, які працювали в росії
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29.03.2022 15:45 Відповісти
Так, Нокіа вже була викуплена Майкрософтом з 2013 року.
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29.03.2022 18:39 Відповісти
 
 