Nokia зіграла ключову роль у розбудові системи російського кібершпигунства, - розслідування The New York Times

Нещодавно Nokia заявила, що припиняє продажі в Росії і засудила вторгнення в Україну. Але фінська компанія не вказала, що постачала обладнання та програмне забезпечення для створення в РФ системи цифрового шпигунства.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне розслідування провели у The New York Times.

Інструмент використовувався для відстеження прихильників російського опозиціонера Олексія Навального. Відомо, про перехоплені телефонні дзвінки ворога Кремля, який пізніше був убитий. ФСБ, використовує систему оперативно-розшукової діяльності, або СОРД, для прослуховування телефонних розмов, перехоплення електронних та текстових повідомлень, а також відстеження інших інтернет-комунікацій.





Згідно з документами компанії, отриманими The New York Times, понад п'ять років Nokia надавала обладнання та послуги для підключення СОРД до найбільшого російського оператора зв'язку МТС.

"Хоча Nokia не виробляє технології перехоплення зв’язку, у документах описано, як вона працювала з російськими компаніями, пов’язаними з Кремлем, для планування, оптимізації та усунення несправностей підключення системи СОРД до мережі МТС. ФСБ, використовує СОРМ для прослуховування телефонних розмов, перехоплення електронних листів і текстових повідомлень, а також для відстеження інших інтернет-зв'язків", - повідомляють закордонні колеги.

Документи 2008-2017 років, показують у деталях, які замовчувались, що Nokia знала, що працює над ввімкненням російської системи шпигунства.

"Ця робота була важливою для Nokia для ведення бізнесу в Росії, де вона стала провідним постачальником обладнання та послуг різним клієнтам телекомунікацій, щоб допомогти їхнім мережам функціонувати. Цей бізнес приносив сотні мільйонів доларів щорічного доходу, незважаючи на те, що Путін ставав все більш жорстоким за кордоном і всеконтролюючим у себе вдома", - йдеться у розслідуванні.

Групи громадянського суспільства, юристи та активісти критикували російський уряд за використання СОРД для шпигування за суперниками і критиками Путіна. За їх словами, "ця система майже напевно використовується зараз для придушення інакомислення проти війни".