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Новини Війна
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Кількість жертв російського обстрілу будівлі Миколаївської ОДА зросла до 7 осіб, 22 - поранені, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Унаслідок обстрілу окупантами будівлі Миколаївської ОДА у вівторок семеро людей загинуло, 22 поранені, рятувальні роботи тривають, повідомляє Державна служба Україна з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 13:30 на місці руйнування деблоковано тіла сімох загиблих, 22 особи постраждали. Підрозділи ДСНС врятували та вивільнили з-під завалів 18 людей, яких передано бригадам швидкої медичної допомоги", – йдеться в повідомленні ДСНС у телеграм-каналі у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

У повідомленні зазначено, що внаслідок обстрілу зруйновано центральну секцію будівлі обладміністрації з 9-го по 1-й поверх, без подальшого горіння.

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"Пошуково-рятувальні роботи тривають", - інформують у ДСНС.

Кількість жертв російського обстрілу будівлі Миколаївської ОДА зросла до 7 осіб, 22 - поранені, - ДСНС 01
Кількість жертв російського обстрілу будівлі Миколаївської ОДА зросла до 7 осіб, 22 - поранені, - ДСНС 02
Кількість жертв російського обстрілу будівлі Миколаївської ОДА зросла до 7 осіб, 22 - поранені, - ДСНС 03
Кількість жертв російського обстрілу будівлі Миколаївської ОДА зросла до 7 осіб, 22 - поранені, - ДСНС 04
Кількість жертв російського обстрілу будівлі Миколаївської ОДА зросла до 7 осіб, 22 - поранені, - ДСНС 05
Кількість жертв російського обстрілу будівлі Миколаївської ОДА зросла до 7 осіб, 22 - поранені, - ДСНС 06
Кількість жертв російського обстрілу будівлі Миколаївської ОДА зросла до 7 осіб, 22 - поранені, - ДСНС 07
Кількість жертв російського обстрілу будівлі Миколаївської ОДА зросла до 7 осіб, 22 - поранені, - ДСНС 08
Кількість жертв російського обстрілу будівлі Миколаївської ОДА зросла до 7 осіб, 22 - поранені, - ДСНС 09
Кількість жертв російського обстрілу будівлі Миколаївської ОДА зросла до 7 осіб, 22 - поранені, - ДСНС 10
Кількість жертв російського обстрілу будівлі Миколаївської ОДА зросла до 7 осіб, 22 - поранені, - ДСНС 11
Кількість жертв російського обстрілу будівлі Миколаївської ОДА зросла до 7 осіб, 22 - поранені, - ДСНС 12
Кількість жертв російського обстрілу будівлі Миколаївської ОДА зросла до 7 осіб, 22 - поранені, - ДСНС 13
Кількість жертв російського обстрілу будівлі Миколаївської ОДА зросла до 7 осіб, 22 - поранені, - ДСНС 14
Кількість жертв російського обстрілу будівлі Миколаївської ОДА зросла до 7 осіб, 22 - поранені, - ДСНС 15
Кількість жертв російського обстрілу будівлі Миколаївської ОДА зросла до 7 осіб, 22 - поранені, - ДСНС 16
Кількість жертв російського обстрілу будівлі Миколаївської ОДА зросла до 7 осіб, 22 - поранені, - ДСНС 17
Кількість жертв російського обстрілу будівлі Миколаївської ОДА зросла до 7 осіб, 22 - поранені, - ДСНС 18
Кількість жертв російського обстрілу будівлі Миколаївської ОДА зросла до 7 осіб, 22 - поранені, - ДСНС 19

Автор: 

Миколаїв (1799) обстріл (28357) ОДА (1625) ДСНС (5097)


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Топ коментарі
+16
Женевська конвенція кажете і гуманне ставлення до полонених орків?
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29.03.2022 14:59
+12
Геремеев подтверждается . А позавчера якобы в Мариуполе с Дыровым Катом фотографировался. Хорошо-то как.

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29.03.2022 14:59
+11
У мене у тій будівлі працює моя рідна людина... Слава БОГУ залишилась живою... Піндоляк каже "єскалація ненависті" - він би краще ї#@/о своє закрив, доки та "єскалація" не перекинулась на нього і йому подібних кінчених виродків!!
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29.03.2022 15:08
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Женевська конвенція кажете і гуманне ставлення до полонених орків?
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29.03.2022 14:59 Відповісти
Геремеев подтверждается . А позавчера якобы в Мариуполе с Дыровым Катом фотографировался. Хорошо-то как.

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29.03.2022 14:59 Відповісти
Самовар
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29.03.2022 15:00 Відповісти
Оце можна вважати замахом на Кіма.
А то всьо що на Зеленського замахувались виглядає навіть комічно.
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29.03.2022 15:02 Відповісти
Ага, але Кім, типу "проспав". Збіг, та й годі.
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29.03.2022 16:34 Відповісти
У кожного свій Ангел-Охоронець...
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29.03.2022 19:23 Відповісти
Ці люди могли би ще жити, але кацпаська наволоч, яка вимагає до них гуманного ставлення, забрала у них сьогодні життя. Давайте, подоляки, далі розповідайте, як з ними поводитись. Царство небесне загиблим, щирі співчуття їх сім'ям.
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29.03.2022 15:04 Відповісти
У мене у тій будівлі працює моя рідна людина... Слава БОГУ залишилась живою... Піндоляк каже "єскалація ненависті" - він би краще ї#@/о своє закрив, доки та "єскалація" не перекинулась на нього і йому подібних кінчених виродків!!
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29.03.2022 15:08 Відповісти
Ось договір на референдум винесуть. А гарантії безпеки тимчасово))) не будуть розповсюджуватися на Крим і ордло здається. Твою мля мать
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29.03.2022 15:41 Відповісти
на тобі вован мирний договір, будеш гандон кожен день отримувати, такі мирні договори
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29.03.2022 15:53 Відповісти
Що з Кімом? Живий?
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29.03.2022 16:00 Відповісти
Такое стечение обстоятельств - сегодня он проспал, с его слов, странно, всегда в это время был в офисе . И очень переживал, что у него в кабинете разбомбило коллекцию сигар.
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29.03.2022 18:35 Відповісти
Інстасамка рускагаварящая телка Кім (в порушення законодавства0 головна піарщиця країни, в мене питання до цього тєла яке чомусь вважає себе Стасом Міхайловим, а що робили люди в Миколаївській ОДА??

Це пздц місяць повномасшиабної війни ще не довело цим телятам що в усіх держустановах має бути упсто і крапка! В усіх великих приміщеннях ТЦ, Адміністраціях, Школах, Військових частинах, і т.д. має бути пусто! Нащо піддавати ризику життя людей?!
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29.03.2022 16:13 Відповісти
Українці, нажаль, не всі і не дуже розуміють, що війна триває на знищення: або зникне Україна або московія, тому жодні гуманні методи ведення бойових дій, взяття орків в полон і т. і. НЕПРИЙНЯТНІ
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29.03.2022 17:44 Відповісти
Це денацифікація???
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29.03.2022 19:37 Відповісти
Це чимсь дуже серйозним вдарили, що третина 9-поверхіаки до фундаменту розвалили...
Іскандери?
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29.03.2022 20:24 Відповісти
 
 