Кількість жертв російського обстрілу будівлі Миколаївської ОДА зросла до 7 осіб, 22 - поранені, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Унаслідок обстрілу окупантами будівлі Миколаївської ОДА у вівторок семеро людей загинуло, 22 поранені, рятувальні роботи тривають, повідомляє Державна служба Україна з надзвичайних ситуацій.
"Станом на 13:30 на місці руйнування деблоковано тіла сімох загиблих, 22 особи постраждали. Підрозділи ДСНС врятували та вивільнили з-під завалів 18 людей, яких передано бригадам швидкої медичної допомоги", – йдеться в повідомленні ДСНС у телеграм-каналі у вівторок, передає Цензор.НЕТ.
У повідомленні зазначено, що внаслідок обстрілу зруйновано центральну секцію будівлі обладміністрації з 9-го по 1-й поверх, без подальшого горіння.
"Пошуково-рятувальні роботи тривають", - інформують у ДСНС.
Топ коментарі
+16 Палєо Мустьє
показати весь коментар29.03.2022 14:59
+12 константен
показати весь коментар29.03.2022 14:59
+11 Maxim Sobolsky
показати весь коментар29.03.2022 15:08
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А то всьо що на Зеленського замахувались виглядає навіть комічно.
Це пздц місяць повномасшиабної війни ще не довело цим телятам що в усіх держустановах має бути упсто і крапка! В усіх великих приміщеннях ТЦ, Адміністраціях, Школах, Військових частинах, і т.д. має бути пусто! Нащо піддавати ризику життя людей?!
Іскандери?