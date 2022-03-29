Щодня російський агресор випускає по Україні 40 ракет, - Зеленський - парламенту Данії
Російські війська щоденно випускають у середньому по 40 ракет по українських населених пунктах. Загалом випущено 1370 ракет.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив Президент Володимир Зеленський у відеозверненні до парламенту Данії.
"40 ракет. Кожного дня саме стільки різних, але однаково смертоносних ракет російські війська застосовують проти нашої держави, проти України. Це – середній рівень на добу", - сказав глава держави.
Він підкреслив, що протягом усього часу повномасштабної війни рф випустила по Україні більше 1370 ракет.
Крім того, Зеленський наголосив, що загальну кількість засобів ураження, які вже російські війська використали проти українців, не можна порахувати.
Топ коментарі
+11 Ksenia VB
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+6 константен
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+4 der MaiStier
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@leusenko1
·
https://twitter.com/leusenko1/status/1508749374695821320 1 год
Припинення вогню?
На нашій землі окупанти, а ми не стрілятимемо? Це антиконституційна зрада.
Нейтралітет. Кажуть, Зеленський погодився не подавати заявку на ПДЧ в НАТО.
Держзрада та порушення Конституції.
Відмова від звільнення Криму, Донбасу. Держзрада та порушення Конституції.
Торси ....
@Torsy_2
·
https://twitter.com/Torsy_2/status/1508761458758275073 4 ч
Доллар ниже 86 рублей на бирже и рубль не узнать. А как же санкции?
И когда услышат, что проблема решена, то обязательно спросят: А теперь вы счастливы?
После утвердительного ответа все причастные будут друг друга поздравлять.