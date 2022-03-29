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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Щодня російський агресор випускає по Україні 40 ракет, - Зеленський - парламенту Данії

зеленський

Російські війська щоденно випускають у середньому по 40 ракет по українських населених пунктах. Загалом випущено 1370 ракет.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив Президент Володимир Зеленський у відеозверненні до парламенту Данії.

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"40 ракет. Кожного дня саме стільки різних, але однаково смертоносних ракет російські війська застосовують проти нашої держави, проти України. Це – середній рівень на добу", - сказав глава держави.

Він підкреслив, що протягом усього часу повномасштабної війни рф випустила по Україні більше 1370 ракет.

Крім того, Зеленський наголосив, що загальну кількість засобів ураження, які вже російські війська використали проти українців, не можна порахувати.

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Данія (768) Зеленський Володимир (23732)


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Топ коментарі
+11
Олег Леусенко


@leusenko1

·
https://twitter.com/leusenko1/status/1508749374695821320 1 год



Припинення вогню?
На нашій землі окупанти, а ми не стрілятимемо? Це антиконституційна зрада.
Нейтралітет. Кажуть, Зеленський погодився не подавати заявку на ПДЧ в НАТО.
Держзрада та порушення Конституції.
Відмова від звільнення Криму, Донбасу. Держзрада та порушення Конституції.
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29.03.2022 14:59
+6
Геремеев подтвердился...Ляпота. Самовар, похоже.

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29.03.2022 15:01
+4
Зебіл розповів данцям, як він у 2019 згорнув ракетну програму для ЗСУ ?
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29.03.2022 15:47
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Олег Леусенко


@leusenko1

·
https://twitter.com/leusenko1/status/1508749374695821320 1 год



Припинення вогню?
На нашій землі окупанти, а ми не стрілятимемо? Це антиконституційна зрада.
Нейтралітет. Кажуть, Зеленський погодився не подавати заявку на ПДЧ в НАТО.
Держзрада та порушення Конституції.
Відмова від звільнення Криму, Донбасу. Держзрада та порушення Конституції.
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29.03.2022 14:59 Відповісти
Заявка на ПДЧ в НАТО была подана ещё в 2008 году.
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29.03.2022 15:03 Відповісти
700 (!!!) крилатих ракет Х-55 Кучма та жЮля віддали рашці за газ
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29.03.2022 15:04 Відповісти
Передумали уходить: немецкие гипермаркеты OBI снова откроются в России.
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29.03.2022 15:01 Відповісти
Треба дописувати - за результатами переговорів.
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29.03.2022 15:02 Відповісти
Геремеев подтвердился...Ляпота. Самовар, похоже.

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29.03.2022 15:01 Відповісти
глазки закрывает ?
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29.03.2022 15:07 Відповісти
Злое ВСУ, так же и до дырова добраться смогут!
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29.03.2022 18:36 Відповісти
Правильно , Зеленский . Рассказывай каждому парламенту в отдельности про военное преступление раши . И напоминай - сотрудничество с рашей всем выйдет боком - политика и торговля на крови ЕЩЁ НЕ ОДНУ ПОЛИТТЧЕСКУЮ ФИГУРУ И торговуюМАРКУ УНИЧТОЖИТ !!!!
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29.03.2022 15:29 Відповісти
Зебіл розповів данцям, як він у 2019 згорнув ракетну програму для ЗСУ ?
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29.03.2022 15:47 Відповісти
Ця чучма ще віддала 8 стратегічних бомбардувальників з яких ці ракети пускають.
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29.03.2022 15:51 Відповісти
Перші підсумки успішних переговорів

Торси ....


@Torsy_2

·
https://twitter.com/Torsy_2/status/1508761458758275073 4 ч



Доллар ниже 86 рублей на бирже и рубль не узнать. А как же санкции?
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29.03.2022 18:32 Відповісти
та ти шо?а ми і не знали..а ви договярюйтесь...може хватить піаритись в Києві а поїхать на схід і південь і там відосік зняти?а не сидіти в кріслі і гундосити
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29.03.2022 18:46 Відповісти
Отличительная черта немцев, датчан, шведов и норвегов - они помогают только когда их заставят. После факта оказания помощи они часто интересуются как решается проблема.
И когда услышат, что проблема решена, то обязательно спросят: А теперь вы счастливы?
После утвердительного ответа все причастные будут друг друга поздравлять.
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29.03.2022 19:59 Відповісти
 
 