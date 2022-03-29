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Міноборони РФ: Прийнято рішення кардинально скоротити військову активність на Київському та Чернігівському напрямах. ВIДЕО

У Міноборони РФ заявили про скорочення воєнної активності на Київському та Чернігівському напрямах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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За словами чиновника, причиною цього є те, що "у Києві будуть прийняті відповідні основні рішення і повинні бути створені умови для подальшої нормальної роботи".

армія рф (17291)


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Топ коментарі
+64
Треба казати простіше - отримали знатних звіздюлей.
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29.03.2022 15:08
+60
рузьким вірити не можна.
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29.03.2022 15:08
+55
цап звиздит, шо дышит....
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29.03.2022 15:08
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Так это ж военная тайна, московские фашисты опять лгут ..
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29.03.2022 18:31 Відповісти
Не можна їх відпускати, їм вірити не можна. Скільки ж на одні й ті самі граблі наступати? Якщо є сили в нашій армії - треба дотискати рашистів. Чим їх менше вийде, тим менше шансів, що повернуться.
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29.03.2022 19:14 Відповісти
местные гниды.... ослабить натиск на Чернигов и Киев, чтоб добить Мариуполь и закрепиться на Юге... А фраза ""у Києві будуть прийняті відповідні основні рішення і повинні бути створені умови для подальшої нормальної роботи".- говорит о томЮ, что зелёные слили или готовы слить х**лу ещё что-то, о чём они нам пока стесняются сказать и мы узнаем об этом у турок или американцев...
Какая нах система безопасности когда треть страны под оккупацией?! Какой референдум когда война ?!
Носителю власти пора перходить к прямому её осуществлению...Бо нанятые холопы не за УКраину, а сами за себя.
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29.03.2022 19:24 Відповісти
Хитрым кацапам верить - себя не уважать. Наверняка какое-то мошенничество придумали.
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29.03.2022 19:31 Відповісти
Ніякого мошенічества". Просто в районахКиіва і Чернігова украінська армія перейшла у наступ ще за два дні до москальського рішення!
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30.03.2022 04:00 Відповісти
Дивiться ширше - вiйська вiдводять або для перегрупування, або щоб зберегти вiд хiмii чи радiацii, не дай Боже. Дуже сподiваюся, що помиляюсь. Але якось все дуже просто - просто вирiшили та вiйска вiдвели. Оркам не можна вiрити - вони все роблять навпаки🙄
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29.03.2022 20:13 Відповісти
росія відповзає щоб вдарити ще з більшою силою, хочуть скинути трохи санкцій щоб вивести свої резерви з під санкцій, нам треба триматися з усіх сил і стежити за своєю владою щоб вони не загралися в Чемберлена
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29.03.2022 20:20 Відповісти
з@ип@лись пыль глотать.
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29.03.2022 20:47 Відповісти
Минск 3.
Москали будут лучше готовиться к новой войне и она будет, после лучшей подготовки.
С Бердянска, Новой Каховки, Херсона, вывели???
Вода в Крым уже дошла.
Это предательство, это проигрыш.
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29.03.2022 20:54 Відповісти
странная новость....
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29.03.2022 20:54 Відповісти
🤮
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29.03.2022 20:57 Відповісти
Не опирайся о воду, не верь русскому.
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29.03.2022 21:20 Відповісти
Российская экономика уничтожена! Россия хочет спасти РФ от развала! Нельзя вести никаких переговоров! не надо спасать Россию от развала! Война до развала РФ будет!!!
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29.03.2022 21:32 Відповісти
Вивели навіщо? Щоб перекинути їх на схід чи то на південь? Щоб там забезпечити т.з. "суходільний коридор" з Ростова до Криму? В це я охоче вірю. Але ж це буде остаточною втратою українського суверенітету над тими територіями, а це неприпустимо!
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29.03.2022 21:34 Відповісти
Только военно политическая победа Украины.
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29.03.2022 21:39 Відповісти
....коли ЗСУ добряче віддубасило цю скотсько-х...йловську нечисть на півночі, вони виявляється,- рєшілі сакратіть. Та вас мразі скоротили ЗСУ і далі будуть сакращать по всій Україні. до останнього кацапа. Так що дагаварьоності кацапів з 95ZE-кварталом тільки розізлить народ і 95ZEкв піде за расєйскім коритом.
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29.03.2022 21:53 Відповісти
Оркостан виводить свої війська з-під Києва з двох причин: величезні втрати, і бажання закрити діри на Даунбасі, який, без термінових підкріплень, може просто затріщати. А це означатиме загальний провал Путлера у понад 8-річній війні проти України.
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29.03.2022 21:53 Відповісти
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29.03.2022 21:58 Відповісти
ЭТО ДЛЯ ЛОШАР,НО НЕ ДЛЯ УКРАИНЦЕВ.ЕСЛИ БЫ НАШИ ВСУ НЕ ********* ЛИ БЫ ФАШИКОВ И ТЕ НЕ БЕЖАЛИ САМИ,ХЕР БЫ ВАМ ***** ЧТОТО ОТВЕЛ. ОРКИ ,МАЗОХИСТЫ ПОКА ИХ ******* ОНИ ПОСЛУШНЫЕ
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29.03.2022 22:22 Відповісти
Немає віри ряшистам!!!
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29.03.2022 22:26 Відповісти
Медальки за Киев уже были готовы. Ну теперь на ж прицепите. И усцатый лукадрищ кинул пуйло. Так и не послал свою потешную армию умирать за интересы москвосвиней.
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30.03.2022 00:15 Відповісти
О мире: каким он должен быть (колонка редактора)

Я сомневаюсь, что имею моральное право высказываться по этому вопросу. Но видя, что сейчас происходит, думаю, что молчать тоже не вправе.

Нужно ли нам остановить войну? Да! Хотя бы для того, чтобы прекратить смерти наших граждан и защитников. Чтобы разобрать завалы разрушенных городов, похоронить погибших, засеять поля.



Нужно ли остановить войну россиянам? Да! Чтобы перегруппироваться и нанести по нам новые, гораздо более мощные удары.

Эта перегруппировка уже идет. Не стоит радоваться новостям о том, что оккупанты отводят свои войска от Киева, Чернигова и Сум. Просто их новые военачальники наконец открыли учебники и вспомнили азы военного искусства. Теперь они не станут совершать прежних ошибок, не будут распылять силы сразу по всем направлениям, а будут создавать сверхмощные группировки для ударов по наиболее важным целям.

Первый удар будет по Донбассу. Второй - по Николаеву и Одессе. Третий - по Киеву.

Можно ли называть документ, который закладывает такое развитие событий на будущее, «мирным договором»? Однозначно нет.

«Никакой мирный договор не должен считаться таковым, если при его заключении тайно сохраняется основа для будущей войны», - https://dumskaya.net/news/voyna-garskiy-161526/ напомнил недавно слова Эммануила Канта судья Александр Гарский.

Если документ, который сегодня анонсировали наши переговорщики, подпишут, это будет не «договор и мире», а временное перемирие на период российской перегруппировки, и не более того.

Нам нужно не просто «остановить войну». Нам нужен мир, причем не на день, не на месяц и не на год. По большому счету, мы должны сделать так, чтобы нашим детям не пришлось снова отбивать нашествие восточной орды.

Много лет Россия разговаривала с Украиной с позиции силы. За прошедший тяжелейший и кровавый месяц мы доказали всем - России, миру и самим себе, что такой разговор с Украиной неуместен. В том числе за это сложили головы сотни и тысячи наших защитников.

Я убежден: чтобы в договоре о мире с Россией не было основы для будущей войны, Украина должна выходить на позиции равноправного партнера по переговорам и выставлять свои условия.

1. Внеблоковый статус России. Выход РФ из всех военных и военно-политических союзов с признанными и непризнанными государствами. Вывод всех российских войск, находящихся за пределами границ РФ 2013 года. Запрет военного сотрудничества, включая военные учения за пределами РФ и международные военные учения на территории РФ.

2. Денацификация Российской Федерации. Запрет партии «Единая Россия». Привлечение к уголовной ответственности по российскому законодательству всех, кто причастен к планированию, развязыванию, подстрекательству и восхвалению агрессивной войны против Украины. Привлечение к уголовной ответственности перед Международным уголовным судом тех, кто совершил военные преступления и не преследуется российским правосудием.

3. Демилитаризация России. Отвод российских войск на 200 км от границ по состоянию на 2013 год. Гарантами безопасности России после этого могут стать другие государства «ядерного клуба», которые в случае обострении ситуации проведут консультации.

Безусловно, договор должен содержать положение о безусловном возвращении всех насильственно перемещенных украинских граждан и о репарациях. Нам нужно страну восстанавливать, а за развязывание войны должна быть ответственность для захватчика.

Только примерно такой договор можно будет назвать «мирным» - в том смысле, который вкладывал в эти слова Кант.

Все остальное - это передышка для российского агрессора. Надеюсь, мы еще помним, как трехлетняя передышка и перегруппировка после Хасавюртских соглашений закончилась полным уничтожением независимости Ичкерии во Второй чеченской. И мы точно еще не забыли, как перемирие 2015 года на Донбассе закончилось полномасштабным вторжением 2022 года.

Я сомневаюсь, что имею моральное право высказываться по этому вопросу. Но видя, что сейчас происходит - думаю, что молчать тоже не вправе.

Автор - Сергей Дибров, первый заместитель главного редактора «Думской»
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30.03.2022 02:09 Відповісти
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