Міноборони РФ: Прийнято рішення кардинально скоротити військову активність на Київському та Чернігівському напрямах. ВIДЕО

У Міноборони РФ заявили про скорочення воєнної активності на Київському та Чернігівському напрямах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Читайте також: Україна запропонувала нову систему гарантій безпеки. Країнами-гарантами можуть стати США, Франція, Туреччина, Німеччина, Канада, Італія, Ізраїль, - Арахамія

За словами чиновника, причиною цього є те, що "у Києві будуть прийняті відповідні основні рішення і повинні бути створені умови для подальшої нормальної роботи".