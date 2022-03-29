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Через зростання цін в РФ зривається виконання оборонного замовлення, а "Камаз" повертається до випуску моделей 1960-х років, - розвідка. ДОКУМЕНТ

Через введені санкції і, як наслідок, вихід міжнародних компаній з ринку РФ та значне подорожчання цін на комплектуючі, в Росії зривається виконання оборонного замовлення.

Про це повідомляють у ГУР МО України, інформує Цензор.НЕТ

Через зростання цін в РФ зривається виконання оборонного замовлення, а Камаз повертається до випуску моделей 1960-х років, - розвідка 01За здобитими українськими розвідниками  даними, в РФ терміново збирають дані про державні контракти в рамках оборонного замовлення, які знаходяться на межі зриву через санкційний тиск. Як випливає з Вимоги начальника управління військових представників МО РФ, яка надійшла до оборонних підприємств держави окупанта, нездатність продовжувати виробництво пов’язана зі зростанням цін на сировину, матеріали і комплектуючі.

Через зростання цін в РФ зривається виконання оборонного замовлення, а Камаз повертається до випуску моделей 1960-х років, - розвідка 02
Через зростання цін в РФ зривається виконання оборонного замовлення, а Камаз повертається до випуску моделей 1960-х років, - розвідка 03

Через зростання цін в РФ зривається виконання оборонного замовлення, а Камаз повертається до випуску моделей 1960-х років, - розвідка 01Протягом останніх десятиліть військове виробництво та "переозброєння" армії РФ стало можливим за рахунок масової закупівлі іноземних технологій, матеріалів та електроніки. Без цієї можливостей продовжувати виробництво сучасної зброї, у тому числі ракет, танків, літаків, стало фактично неможливим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командирам армії РФ не вистачає часу на планування. Тому вони кидають своїх на знищення, - Буданов

"На сьогодні яскравим прикладом "технологічної незалежності" та "імпортозаміщення" РФ став завод КАМАЗ. Сучасні моделі, які випускалися заводом, комплектувалися двигунами Cummins (США), коробкою передачі ZF (Німеччина) та паливною апаратурою Bosch (Німеччина). Наразі там були вимушені повернутися до випуску моделей 1960-х років, які росіяни назвали "класичними", - повідомляють у ГУР МО.

розвідка (3857) росія (65035) санкції (11802)


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Топ коментарі
+24
Если я правильно помню, у нас оборонный заказ срывался без всяких санкций. Есть тут у нас один, который и без всяких санкций его угробил.
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29.03.2022 15:18
+15
Муля Слобожанска@MullyaMia



Капіталізація на Мосбіржі ВСІХ російських компаній разом узятих - 450 млрд. доларів.
Це:
у 2 рази менше, ніж коштує Tesla,
у 4 рази менше, ніж коштує Google,
у 6 разів менше, ніж коштує Apple.

І вони кудись ссикаються
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29.03.2022 15:14
+14
Сльози знов заважають навіть писати...
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29.03.2022 15:14
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Сльози знов заважають навіть писати...
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29.03.2022 15:14 Відповісти
Муля Слобожанска@MullyaMia



Капіталізація на Мосбіржі ВСІХ російських компаній разом узятих - 450 млрд. доларів.
Це:
у 2 рази менше, ніж коштує Tesla,
у 4 рази менше, ніж коштує Google,
у 6 разів менше, ніж коштує Apple.

І вони кудись ссикаються
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29.03.2022 15:14 Відповісти
Да пусть хоть в каменный век вернутся эти твари, вообще пох на них и их страну в целом.
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29.03.2022 15:15 Відповісти
Если я правильно помню, у нас оборонный заказ срывался без всяких санкций. Есть тут у нас один, который и без всяких санкций его угробил.
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29.03.2022 15:18 Відповісти
А двигатели где они брать будут?
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29.03.2022 15:18 Відповісти
На ямз.147323
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29.03.2022 15:24 Відповісти
С Буданова такий розвідник, як с Зе піаніст. Камаз лише почали будувати у 1970р. тільки почали копати котлован.
Які такі Камази 60-х років? Хлопчик зовсім того?
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30.03.2022 01:34 Відповісти
Строили завод в Набережных Членах в 70-е, да. Но модели то поначалу выпускали разработки 60-х. На той самой элементной базе. Теперь возвращаются к истокам
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30.03.2022 02:16 Відповісти
Ещё Волгу 21 тоже пусть запускают.
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29.03.2022 15:18 Відповісти
А чому 60х? КАМАЗ почав і нарощував випуск авто у другій половині 70х.
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29.03.2022 15:24 Відповісти
от і я пригадую, в 60-х камаза ще не було, це я в дитинстві чув тріскотню про страітєльство автагігінта в набєрєжних чєлнах.
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29.03.2022 16:17 Відповісти
Крестьянская лошадка идёт на смену железному коню (почти по О.Бендеру)
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29.03.2022 15:20 Відповісти
Не, 1960 слишком круто для этих нелюдей. Только каменный век, навсегда. Там их место.
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29.03.2022 15:22 Відповісти
можна відразу переходити на самокати
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29.03.2022 15:22 Відповісти
Так повинно бути не менше 100 років!
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29.03.2022 15:23 Відповісти
В Україні оборонне замовлення зривалось владою , в рососісії - санкціями .
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29.03.2022 15:24 Відповісти
КамАЗ почали виробляти десь в році 1977, якщо не помиляюсь. Вже в той час, на ньому було 80% імпортного обладнання, це писали тоді в ,,за рулем".
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29.03.2022 15:27 Відповісти
паровоз - тоже классика..
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29.03.2022 15:31 Відповісти
А Міру будуть грозить Т-34орками переданими з Лаосу у 2019ому.
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29.03.2022 15:38 Відповісти
"Камаз" повертається до випуску моделей 1960-х років
----
А еще бывает самобеглая коляска Кулибина... Её вообще можно сделать из говна и палок!
Впрочем, из говна и палок в ********* делается абсолютно всё: от продуктов питания, до "комических кораблей".
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29.03.2022 15:50 Відповісти
Вот кому сейчас интересна эта новость? Украину подложили под рашу-парашу этим договорняком, а тут про сраные КАМАЗы....

Наверное, это будет новостью дня.
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29.03.2022 16:04 Відповісти
аднастрана...
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29.03.2022 16:11 Відповісти
на броневиках руссобалт нада ездить и на телегах))
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29.03.2022 16:14 Відповісти
Кому ця інформація потрібна ? Нема більш важливих речей !
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29.03.2022 16:45 Відповісти
Нема більш важливих речей ?
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29.03.2022 16:46 Відповісти
Наразі там були вимушені повернутися до випуску моделей 1960-х років Джерело:
Ххх
Для редакторові: первая модель КАМАЗа сошла с конвеера в 1976 году.
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29.03.2022 18:07 Відповісти
а нам не один хер шо там утих підирів розривається?
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29.03.2022 21:00 Відповісти
 
 