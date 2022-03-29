Через зростання цін в РФ зривається виконання оборонного замовлення, а "Камаз" повертається до випуску моделей 1960-х років, - розвідка. ДОКУМЕНТ

Через введені санкції і, як наслідок, вихід міжнародних компаній з ринку РФ та значне подорожчання цін на комплектуючі, в Росії зривається виконання оборонного замовлення.

Про це повідомляють у ГУР МО України, інформує Цензор.НЕТ

За здобитими українськими розвідниками даними, в РФ терміново збирають дані про державні контракти в рамках оборонного замовлення, які знаходяться на межі зриву через санкційний тиск. Як випливає з Вимоги начальника управління військових представників МО РФ, яка надійшла до оборонних підприємств держави окупанта, нездатність продовжувати виробництво пов’язана зі зростанням цін на сировину, матеріали і комплектуючі.





Протягом останніх десятиліть військове виробництво та "переозброєння" армії РФ стало можливим за рахунок масової закупівлі іноземних технологій, матеріалів та електроніки. Без цієї можливостей продовжувати виробництво сучасної зброї, у тому числі ракет, танків, літаків, стало фактично неможливим.

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"На сьогодні яскравим прикладом "технологічної незалежності" та "імпортозаміщення" РФ став завод КАМАЗ. Сучасні моделі, які випускалися заводом, комплектувалися двигунами Cummins (США), коробкою передачі ZF (Німеччина) та паливною апаратурою Bosch (Німеччина). Наразі там були вимушені повернутися до випуску моделей 1960-х років, які росіяни назвали "класичними", - повідомляють у ГУР МО.