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Зустріч Путіна та Зеленського можлива одночасно з парафуванням мирного договору главами МЗС, - глава російської делегації Мединський. ВIДЕО

Зустріч президентів Володимира Путіна та Володимира Зеленського можлива одночасно з парафуванням мирного договору. На ній можливе обговорення політичних нюансів та деталей.

Про це заявив глава російської делегації Мединський, передає Цензор.НЕТ.

Зазначимо, що до сьогодні Путін взагалі не хотів говорити про особисту зустріч з президентом України.

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Парафування – це попереднє підписання міжнародного договору ініціалами осіб, які брали участь у його виробленні.

Автор: 

Зеленський Володимир (23754) перемовини (2865) путін володимир (23780)


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Топ коментарі
+48
****** предатели и капитулянты!
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29.03.2022 15:43
+39
Я думаю Zе- капитулянта мы раньше вынесем чем он успеет сдать Украину.
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29.03.2022 15:43
+36
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29.03.2022 15:42
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Так репараций не будет? Путлер расх#ярил Украину, выведет войска - и всё?
Понятно, что группа лиц сдает интересы Украины и забила болт на разрушения, и, главное, жертвы...
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29.03.2022 16:13 Відповісти
Послушаем,что скажет Главнокомандующий! Но,последнее слово за Народом Украины!
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29.03.2022 16:16 Відповісти
https://youtu.be/2QUBe87Opkk
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29.03.2022 16:19 Відповісти
может это совсем не договор а акт капитуляции?
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29.03.2022 16:21 Відповісти
Если у преЗЕдента кишка слаба, пусть подаёт в отставку и передаёт всю полноту власти ВСУ.
Иначе порвут в клочья жОПу...
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29.03.2022 16:22 Відповісти
сенс зустрічі Зе і ПУ матиме сенс, якщо на тій зустрічі Зе власноруч мочкане Пу
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29.03.2022 17:01 Відповісти
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