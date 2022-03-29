Зустріч Путіна та Зеленського можлива одночасно з парафуванням мирного договору главами МЗС, - глава російської делегації Мединський. ВIДЕО

Зустріч президентів Володимира Путіна та Володимира Зеленського можлива одночасно з парафуванням мирного договору. На ній можливе обговорення політичних нюансів та деталей.

Про це заявив глава російської делегації Мединський, передає Цензор.НЕТ.

Зазначимо, що до сьогодні Путін взагалі не хотів говорити про особисту зустріч з президентом України.

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Парафування – це попереднє підписання міжнародного договору ініціалами осіб, які брали участь у його виробленні.