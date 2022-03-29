Зустріч Путіна та Зеленського можлива одночасно з парафуванням мирного договору главами МЗС, - глава російської делегації Мединський. ВIДЕО
Зустріч президентів Володимира Путіна та Володимира Зеленського можлива одночасно з парафуванням мирного договору. На ній можливе обговорення політичних нюансів та деталей.
Про це заявив глава російської делегації Мединський, передає Цензор.НЕТ.
Зазначимо, що до сьогодні Путін взагалі не хотів говорити про особисту зустріч з президентом України.
Парафування – це попереднє підписання міжнародного договору ініціалами осіб, які брали участь у його виробленні.
Топ коментарі
+48 MAKAROV #508144
показати весь коментар29.03.2022 15:43
+39 Valter Valter
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+36 olele
показати весь коментар29.03.2022 15:42
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Понятно, что группа лиц сдает интересы Украины и забила болт на разрушения, и, главное, жертвы...
Иначе порвут в клочья жОПу...