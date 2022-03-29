Євросоюз почне обговорювати спільні закупівлі та спільні стратегії зберігання запасів газу, - Мішель
Євросоюз позбавиться залежності від російських вугілля, нафти та газу, а потім і від викопного палива взагалі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив голова Європейської ради Шарль Мішель, викладаючи намічену програму ЄС із забезпечення енергетичної безпеки, центральним пунктом якої є порятунок від залежності від російських енергоресурсів.
"Ми маємо звільнитися від залежності від викопного палива і ще швидше — від залежності від російських вуглеводнів", — заявив Мішель.
Глава Євроради вважає, що суттєвий прогрес вже є і буде розвинений далі найближчими місяцями.
"Кілька днів тому, минулої п’ятниці (25 березня, — Ред.), у Брюсселі було підтверджено рішення, як діяти: ми як члени союзу, нарешті, почнемо обговорювати спільні закупівлі газу. Ми, нарешті, запровадимо спільні стратегії європейського зберігання запасів газу та прискоримо необхідні інвестиції в інфраструктуру, наприклад, в інтерконектори та термінали для скрапленого газу", — пояснив Мішель.
"І ми також як члени Євросоюзу, звичайно, вирішуватимемо питання зростання цін, яке болісно впливає на наші домогосподарства та наші економіки", — запевнив голова Євроради.
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