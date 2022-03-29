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Новини Санкції проти Росії
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Угоди між Росією та Україною буде недостатньо для зняття з РФ санкцій, - Джонсон

джонсон

Угоди між Росією та Україною буде недостатньо для зняття з РФ британських санкцій, заявив у вівторок прем'єр Великої Британії Борис Джонсон.

"Прем'єр-міністр заявив, що саме собою припинення вогню не стане причиною для зняття санкцій Великої Британії щодо Росії", - заявив прессекретар прем'єра, слова якого наводять британські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Він сказав, що тиск на Путіна має бути посилено і за рахунок подальших економічних заходів, і за рахунок надання військової допомоги (Україні. - Ред.), щоб гарантувати, що Росія повністю змінить свій курс", - додав прессекретар.

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З такими заявами виступив британський прем'єр на зустрічі з міністрами, наголошується у повідомленнях.

Автор: 

Велика Британія (5568) санкції (11802) Джонсон Борис (582)


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Топ коментарі
+98
Бритам-респект...
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29.03.2022 16:07
+93
Іноді здається що Джонсон більше нам президент аніж Зе і По разом узяті
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29.03.2022 16:07
+65
Борис Джонсон, Україна тобі безмежно вдячнa, ти справжній друг і герой, на відміну від клоунів з 95 кв і наркотної арахамії!
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29.03.2022 16:07
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Ну слава богу британці розуміють, що є Україна та Українці, які воюють за незалежність, - а є ЗЕ-шобло, - яке нічого спільного з національно-визвольним рухом не мають.
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29.03.2022 17:16 Відповісти
Так давайте нам самолеты и танки,закрывайте небо и тогда сменится курс.Или вы хотите чтобы мы с джавелинами и нлоу Крым освобождали?
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29.03.2022 17:18 Відповісти
Ну хоть кто-то здравомыслящий! Нельзя рашу оставлять в живых - она соберется с силами и нападет опять!
moskovia delenda est!
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29.03.2022 18:17 Відповісти
наши котики,
когти в печень. никто не вечен
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29.03.2022 18:19 Відповісти
Мені здається що наш президен сидить в Лондоні і його ім'я Борис Джонсон, а в Києві сикливе чмо якому як і його зелохам ,,какая разніца'' що буде з державою!
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29.03.2022 18:19 Відповісти
Так Борис в 1000 разів кращий президент для України, ніж цей зелений пісюаніст.
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30.03.2022 01:39 Відповісти
Офіційно, так, недостатньо.
Не офіційно - достатньо аби закрити очі на порушення умов санкцій окремими приватними бізнесами. Особливо якщо українська сторона, що дуже ймовірно, буде серед перших, хто відновить "бізнес ас южюал" з мокшанськими бізнес-структурами.
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29.03.2022 18:20 Відповісти
Красавчики.
Разводят путяру, как лоха. Ты тут отступи, а мы тебя всё равно добивать будем экономически.
Хороший и плохой полицейский.
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29.03.2022 18:28 Відповісти
Джонсон, когда у Вас смениться власть, приезжай к нам в Украину.
Мы тебя выберем президентом!
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29.03.2022 18:32 Відповісти
Не так страшні російські воші, як українські гниди: Зеленський, Арахамія, Єрмак і інші їм подібні зрадники. Зеля, нашо ти дітей і жінок в маріуполі вбив у театрі? Ти ж міг цю саму капітуляцію підписати на догоду ***** ще до 24 лютого.
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29.03.2022 19:01 Відповісти
Лозунг времён перестройки: "Борис, ты прав".
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30.03.2022 00:34 Відповісти
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