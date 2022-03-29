Угоди між Росією та Україною буде недостатньо для зняття з РФ санкцій, - Джонсон

Угоди між Росією та Україною буде недостатньо для зняття з РФ британських санкцій, заявив у вівторок прем'єр Великої Британії Борис Джонсон.

"Прем'єр-міністр заявив, що саме собою припинення вогню не стане причиною для зняття санкцій Великої Британії щодо Росії", - заявив прессекретар прем'єра, слова якого наводять британські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Він сказав, що тиск на Путіна має бути посилено і за рахунок подальших економічних заходів, і за рахунок надання військової допомоги (Україні. - Ред.), щоб гарантувати, що Росія повністю змінить свій курс", - додав прессекретар.

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З такими заявами виступив британський прем'єр на зустрічі з міністрами, наголошується у повідомленнях.