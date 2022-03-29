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Угоди між Росією та Україною буде недостатньо для зняття з РФ санкцій, - Джонсон
Угоди між Росією та Україною буде недостатньо для зняття з РФ британських санкцій, заявив у вівторок прем'єр Великої Британії Борис Джонсон.
"Прем'єр-міністр заявив, що саме собою припинення вогню не стане причиною для зняття санкцій Великої Британії щодо Росії", - заявив прессекретар прем'єра, слова якого наводять британські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Він сказав, що тиск на Путіна має бути посилено і за рахунок подальших економічних заходів, і за рахунок надання військової допомоги (Україні. - Ред.), щоб гарантувати, що Росія повністю змінить свій курс", - додав прессекретар.
З такими заявами виступив британський прем'єр на зустрічі з міністрами, наголошується у повідомленнях.
Топ коментарі
+98 Александр Чуднивец #474549
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+93 Трансильванский Синдром
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+65 E. A.
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moskovia delenda est!
когти в печень. никто не вечен
Не офіційно - достатньо аби закрити очі на порушення умов санкцій окремими приватними бізнесами. Особливо якщо українська сторона, що дуже ймовірно, буде серед перших, хто відновить "бізнес ас южюал" з мокшанськими бізнес-структурами.
Разводят путяру, как лоха. Ты тут отступи, а мы тебя всё равно добивать будем экономически.
Хороший и плохой полицейский.
Мы тебя выберем президентом!