10 238 31
Через 2 тижні імовірно країни-гаранти запросять до перемовин, - член української делегації Чалий
Учасник української делегації Олександр Чалий заявив, що найближчі 2 тижні Україна та Росії будуть продовжувати переговори. Після до них зможуть приєднатися країни-гаранти.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телемарафон.
"Ми оголосили найбільш принципові вимоги. Найближчі 2 тижні будемо проводити перемовини. Думаю, що через 2 тижні запросимо країни гаранти до перемовин", - заявив Чалий.
Нагадаємо, сьогодні у турецькому Стамбулі пройшов черговий очний етап переговорів України та Росії.
Топ коментарі
+24 Чукча не читатель.
показати весь коментар29.03.2022 16:16
+20 Алла Новосад #194524
показати весь коментар29.03.2022 16:16
+19 Elena Zhmariova
показати весь коментар29.03.2022 16:17
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Сьогодні РФ на переговорах запросить припинення вогню.
Їм треба десть тиждень, щоб перекинути частини ВДВ з та 2 армії з Києва на Ізюм та Рубіжне.
Під "припиненням вогню" вони мають на увазі, що ми маємо перестати стріляти, а вони будуть далі штурмувати Маріуполь та Чернігів.
а решта- ***** віничком вимітає все ще щось залишилось по всій расєюшкє
а його обіцянка "я вас унічтожу !" залишається в силі -
***** здихати буде із хрипом "унічтожу Україну"
1. Какие страны и какие гарантии? Нельзя если страны слабые, и если гарантии не обязывают эти страны ввести свои собственные войска на территорию Украины и воевать с агрессаром.
2. Нельзя если Украну заставят разоружаться или делать что-то что ограничет потенциальный вооружительный потенциал Украины.
Почему? паРаше нельзя доверять ни в коем случае. Они сейчас хотят прекратить что-бы передышаться, переподеготовиться и опять попробывать.
Страны Европы, к сожалению почти все -- у них нет ни желания ни воли идти на войну. Им (после Будапешского меморандума) нельзя доверять.
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ
Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.
Стаття 2. Суверенітет України поширюється на всю її територію.
Україна є унітарною державою.
Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.
це на сайті президента України
https://www.president.gov.ua/ua/documents/constitution/konstituciya-********-rozdil-i
ЗЕ та його ЗЕ-жОПникам треба заглядити на свій сайт
зміна кордонів та зазіхання на територіальну цілосність України є державна зрада !
Чи вони української мови не розуміють?
Эти социалистики-пацифисты просто давно в чужих руках не усирались, и до усачки боятся потерять свой уютный мирок, который уже давно прогнил в договорняках, коррупции и грантоедстве. А их заявлениям о каких-то "моральных и человеческим ценностям" - цена пять копеек, да и то в хороший базарный день.
Там где рулят "чисто коммерческие проекты" нет места политическим вопросам.
https://nv.ua/opinion/peregovory-rossii-i-ukrainy-kto-takoy-aleksandr-chalyy-stambul-novosti-ukrainy-50229323.html?utm_content=set_lang&utm_medium=in_article&utm_campaign=langanalitics Вы также можете прочесть этот материал на русском языке
«Переговірник» Олександр Чалий враховує погляди Росії та Угорщини на українську «ідентичність»
Спочатку з'явилися непідтверджені повідомлення, що Олександр Чалий https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/vidmova-vid-vstupu-ukrajini-v-nato-velika-pomilka-chaliy-ostanni-novini-50225387.html (не плутати з Валерієм Чалим) бере участь у переговорах з Росією. Сьогодні це стало відомо офіційно, на жаль. Звичайно, є питання й до низки інших переговірників: https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/viyna-rf-proti-ukrajini-v-stambuli-rozpochalisya-ukrajinsko-rosiyski-peremovini-ostanni-novini-50229219.html Давид Арахамія, Михайло Подоляк, Кирило Тимошенко (всі - видатні дипломати ). Але Олександр Чалий - «знакова» постать. Він - багаторічний прихильник українського нейтралітету і противник вступу до НАТО. Ну Бог з ним - ми ж вільна країна.
ВІДЕО ДНЯ
Але 14 лютого 2020 року https://www.eurointegration.com.ua/articles/2020/02/17/7106440/ він опинився в центрі скандалу на Мюнхенській безпековій конференції, підписавши разом з російським проурядовим центром https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/**********-konferenciya-2020-roku-pitannya-donbasu-novini-ukrajini-50070245.html 12 кроків для зміцнення безпеки України . Зауважимо лише, що у п. 12 йшлося про «https://www.youtube.com/watch?v=QDcsEKOxM3g запуск нового національного діалогу щодо ідентичності », що мав врахувати погляди, зокрема, Росії та Угорщини на «теми історії, національної пам'яті, мови, ідентичності і досвід меншин». У плані також ішлося про зняття санкцій з Росії до виконання Мінська, про нормалізацію стосунків ЄС - Росія, про анексію Криму не згадувалося.
Документ підписали сам Олександр Чалий, його конфідент https://opinion.nv.ua/ukr/12-krokiv-do-miru-dlya-ukrajini-shcho-*********-u-********-volodimir-ogrizko-novini-ukrajini-50070357.html Олексій Семеній, який чомусь представився працівником РНБОУ та https://nv.ua/ukr/publications/plan-pinchuka-shcho-zahovane-pid-sousom-skandalnih-kompromisiv-i-hto-za-nim-stojit-422421.html Василь Філіпчук, який у 2017 році пропонував визнати Крим спірною територією , відкласти на 20 років питання його належності, а на цей час офіційно вважати окупаційну владу в Криму легітимною, а Севастополь - взагалі запропонувати РФ на 99 років.
У 2020 році Чалий увійшов до складу «https://www.facebook.com/16**************/ ініціативи 16 липня ». У самій її назві - протиставлення впливовій «ініціативі 1 грудня», а сама дата - день ухвалення Декларації про державний суверенітет УРСР, де йшлося про нейтральний статус України (тоді це був крок до дистанціювання від СРСР, але ж не зараз).
Хіба ж у нас немає досвідчених дипломатів-патріотів?
Давайте придивимося спочатку до компанії підписантів. Крім згаданої вище трійці на першому місці стоїть Руслан Бортник, помічник пріснопам'ятного українофоба Вадима Колесніченка, який втік до Росії; далі багаторічний соратник Сергія Льовочкіна - Андрій Єрмолаєв; ведучий каналу Ахметова Тигран Мартиросян; одіозна Марина Ставнійчук, заступник голови АП у Януковича; «регіонали» Олег Зарубінський, Володимир Семиноженко, Василь Мармазов; підспівувачі Медведчука Руслан Бізяєв та інші фігуранти «бази прихованих піарників». Компанія ще та.
Що ж стверджували ці підписанти у 2020 році? «Все агресивнішою стає "партія війни", яка шантажує суспільство за допомогою радикальних акцій, заангажованих ЗМІ, примітивних інтерпретацій та псевдо-інтелектуальних пророцтв. Спроби публічного обговорення спільного бачення майбутнього країни, врегулювання конфлікту на Донбасі і повернення Криму зустрічають її агресивний опір… Складається враження, що властиві Україні толерантність, багатомовність, багатокультурність хочуть підмінити політичним егоїзмом, радикалізмом та неомілітаризмом»; «Ті, хто не побудував нічого, не мають морального права зносити пам'ятники минулого» і багато подібного.
В одному з заходів «16 липня» спільна прес-конференція Олександра Чалого та Костянтина Грищенка, того, що був міністром закордонних справ і віце-прем'єром у Януковича і брав участь у підписанні горезвісних Харківських угод.
Звідки у нинішньої влади талант витягати з нафталіну саме такі карикатурні постаті (Вітольд Фокін, Олексій Арестович, Олександр Чалий)?
Хіба ж у нас немає досвідчених дипломатів-патріотів. Чому саме такі як «Сан Санич» Чалий? Як таку людину можна допускати до самого серця секретних переговорів?
Приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу https://t.me/nv_opinion Погляди НВ