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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Через 2 тижні імовірно країни-гаранти запросять до перемовин, - член української делегації Чалий

чалий

Учасник української делегації Олександр Чалий заявив, що найближчі 2 тижні Україна та Росії будуть продовжувати переговори. Після до них зможуть приєднатися країни-гаранти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телемарафон.

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"Ми оголосили найбільш принципові вимоги. Найближчі 2 тижні будемо проводити перемовини. Думаю, що через 2 тижні запросимо країни гаранти до перемовин", - заявив Чалий.

Нагадаємо, сьогодні у турецькому Стамбулі пройшов черговий очний етап переговорів України та Росії. 

Читайте також: Україна запропонувала нову систему гарантій безпеки. Країнами-гарантами можуть стати США, Франція, Туреччина, Німеччина, Канада, Італія, Ізраїль, - Арахамія

Чалий Олександр (190) переговори з Росією (1073)


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Топ коментарі
+24
Перемовник чалий іде слідом за російським військовим кораблем.
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29.03.2022 16:16
+20
@kreatyvna100

Сьогодні РФ на переговорах запросить припинення вогню.
Їм треба десть тиждень, щоб перекинути частини ВДВ з та 2 армії з Києва на Ізюм та Рубіжне.

Під "припиненням вогню" вони мають на увазі, що ми маємо перестати стріляти, а вони будуть далі штурмувати Маріуполь та Чернігів.
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29.03.2022 16:16
+19
Предлагаю Чалого переместить в Мариуполь под бомбежки. Вместе с Арахамией. Авось в голове прояснится.
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29.03.2022 16:17
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29.03.2022 16:12 Відповісти
@kreatyvna100

Сьогодні РФ на переговорах запросить припинення вогню.
Їм треба десть тиждень, щоб перекинути частини ВДВ з та 2 армії з Києва на Ізюм та Рубіжне.

Під "припиненням вогню" вони мають на увазі, що ми маємо перестати стріляти, а вони будуть далі штурмувати Маріуполь та Чернігів.
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29.03.2022 16:16 Відповісти
Перемовник чалий іде слідом за російським військовим кораблем.
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29.03.2022 16:16 Відповісти
Ще треба було у цю делегацію довбойоба Єрмолаєва запросити.То був би повний триндець.
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29.03.2022 16:16 Відповісти
Странные переговоры со страной, совершившей военные преступления. Главное - перестать стрелять. Zеленский.
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29.03.2022 16:16 Відповісти
***** потрібний час для мобілізації, перегрупування і виробництва нових ракет. Вся суть цих перемовин.
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29.03.2022 16:17 Відповісти
Нові ракети фіг зробить. В усякому разі багато. Запчастин немає - під санкціями.
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29.03.2022 16:24 Відповісти
це так - електроніку алєні необачно брали на Тайвані

а решта- ***** віничком вимітає все ще щось залишилось по всій расєюшкє
а його обіцянка "я вас унічтожу !" залишається в силі -
***** здихати буде із хрипом "унічтожу Україну"
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29.03.2022 16:28 Відповісти
Не треба недооцінювати ворога. По інформації з деяких джерел комплектуючих для виробництва високоточних ракет є на півроку.
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29.03.2022 16:35 Відповісти
Предлагаю Чалого переместить в Мариуполь под бомбежки. Вместе с Арахамией. Авось в голове прояснится.
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29.03.2022 16:17 Відповісти
а если они откажутся что тогда???????????
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29.03.2022 16:17 Відповісти
Продовження перемовин можливо лише пісня нахер кацапів як мінімум до фактичних кордонів 23 лютого ц.р. якщо ні, то це може стати лише самогубством нашої держави.
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29.03.2022 16:19 Відповісти
Важены несколько вопросов, но особенно яркими для меня таковые:

1. Какие страны и какие гарантии? Нельзя если страны слабые, и если гарантии не обязывают эти страны ввести свои собственные войска на территорию Украины и воевать с агрессаром.
2. Нельзя если Украну заставят разоружаться или делать что-то что ограничет потенциальный вооружительный потенциал Украины.

Почему? паРаше нельзя доверять ни в коем случае. Они сейчас хотят прекратить что-бы передышаться, переподеготовиться и опять попробывать.
Страны Европы, к сожалению почти все -- у них нет ни желания ни воли идти на войну. Им (после Будапешского меморандума) нельзя доверять.
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29.03.2022 16:19 Відповісти
За зраду конституції України, чалого, арахамію, зе, судити по закону воєнного часу!
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29.03.2022 16:20 Відповісти
Конституція України - Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.

Стаття 2. Суверенітет України поширюється на всю її територію.

Україна є унітарною державою.

Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.

це на сайті президента України
https://www.president.gov.ua/ua/documents/constitution/konstituciya-********-rozdil-i

ЗЕ та його ЗЕ-жОПникам треба заглядити на свій сайт

зміна кордонів та зазіхання на територіальну цілосність України є державна зрада !
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29.03.2022 16:35 Відповісти
с недоумками договориваться не о чем. вон из Украины!
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29.03.2022 16:23 Відповісти
Ми теж можемо запросити панів арахамій, падляків, єрмаків і чалих.
Чи вони української мови не розуміють?

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29.03.2022 16:25 Відповісти
*****, це делегація капітулянтов !!!
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29.03.2022 16:29 Відповісти
Все эти переговоры о том как уболтать Украину на отказ от Крыма и своей государственности. Будем реалистами, эту нечисть придется заталкивать обратно исключительно военным путем. И Крым освобождать так же. И Украина это млжет. И они это знают. И очень очкуют.
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29.03.2022 16:31 Відповісти
А кто гаранты-то?
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29.03.2022 16:35 Відповісти
Из слов Чалого,что означает «нейтральный статус»..»Мы, как это требует Конституция Украины, не будем размещать на нашей территории иностранные военные базы, а также не будем размещать на нашей территории военные контингенты, и мы не будем вступать в военно-политические союзы. Проведение военных учений на нашей территории будет иметь место с согласия стран-гарантов", - заявил Чалый..»Теперь каждому украинцу ,нужно хорошо задуматься …Это ОГОЛЕННАЯ , легко вооруженная Украина…Я не доверяю НИ одной стране мира,которая на все 100% даст гарантии по безопасности другой стране..Жизнь ОЧЕНЬ сложная штука..все и вся будут меняться президенты ,правительства будут меняться и не факт ,что следующее поколение ,не найдёт какую то «запятую»,чтобы не выполнить свои обещания..Будапештский договор-этому пример..После такой ожесточённый,кровопролитной и разрушительной войны-украинцы должны мудро и дальновидно..решить этот вопрос «нейтрального статуса»,так что бы дети и правнуки ,опять не оказались перед войной..
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29.03.2022 16:45 Відповісти
Если странами-гарантами намерены стать ФРГ и Франция, то идут они вслед за руцким кораблём.
Эти социалистики-пацифисты просто давно в чужих руках не усирались, и до усачки боятся потерять свой уютный мирок, который уже давно прогнил в договорняках, коррупции и грантоедстве. А их заявлениям о каких-то "моральных и человеческим ценностям" - цена пять копеек, да и то в хороший базарный день.
Там где рулят "чисто коммерческие проекты" нет места политическим вопросам.
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29.03.2022 16:47 Відповісти


https://nv.ua/opinion/peregovory-rossii-i-ukrainy-kto-takoy-aleksandr-chalyy-stambul-novosti-ukrainy-50229323.html?utm_content=set_lang&utm_medium=in_article&utm_campaign=langanalitics Вы также можете прочесть этот материал на русском языке

«Переговірник» Олександр Чалий враховує погляди Росії та Угорщини на українську «ідентичність»

Спочатку з'явилися непідтверджені повідомлення, що Олександр Чалий https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/vidmova-vid-vstupu-ukrajini-v-nato-velika-pomilka-chaliy-ostanni-novini-50225387.html (не плутати з Валерієм Чалим) бере участь у переговорах з Росією. Сьогодні це стало відомо офіційно, на жаль. Звичайно, є питання й до низки інших переговірників: https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/viyna-rf-proti-ukrajini-v-stambuli-rozpochalisya-ukrajinsko-rosiyski-peremovini-ostanni-novini-50229219.html Давид Арахамія, Михайло Подоляк, Кирило Тимошенко (всі - видатні дипломати ). Але Олександр Чалий - «знакова» постать. Він - багаторічний прихильник українського нейтралітету і противник вступу до НАТО. Ну Бог з ним - ми ж вільна країна.



ВІДЕО ДНЯ

Але 14 лютого 2020 року https://www.eurointegration.com.ua/articles/2020/02/17/7106440/ він опинився в центрі скандалу на Мюнхенській безпековій конференції, підписавши разом з російським проурядовим центром https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/**********-konferenciya-2020-roku-pitannya-donbasu-novini-ukrajini-50070245.html 12 кроків для зміцнення безпеки України . Зауважимо лише, що у п. 12 йшлося про «https://www.youtube.com/watch?v=QDcsEKOxM3g запуск нового національного діалогу щодо ідентичності », що мав врахувати погляди, зокрема, Росії та Угорщини на «теми історії, національної пам'яті, мови, ідентичності і досвід меншин». У плані також ішлося про зняття санкцій з Росії до виконання Мінська, про нормалізацію стосунків ЄС - Росія, про анексію Криму не згадувалося.

Документ підписали сам Олександр Чалий, його конфідент https://opinion.nv.ua/ukr/12-krokiv-do-miru-dlya-ukrajini-shcho-*********-u-********-volodimir-ogrizko-novini-ukrajini-50070357.html Олексій Семеній, який чомусь представився працівником РНБОУ та https://nv.ua/ukr/publications/plan-pinchuka-shcho-zahovane-pid-sousom-skandalnih-kompromisiv-i-hto-za-nim-stojit-422421.html Василь Філіпчук, який у 2017 році пропонував визнати Крим спірною територією , відкласти на 20 років питання його належності, а на цей час офіційно вважати окупаційну владу в Криму легітимною, а Севастополь - взагалі запропонувати РФ на 99 років.

У 2020 році Чалий увійшов до складу «https://www.facebook.com/16**************/ ініціативи 16 липня ». У самій її назві - протиставлення впливовій «ініціативі 1 грудня», а сама дата - день ухвалення Декларації про державний суверенітет УРСР, де йшлося про нейтральний статус України (тоді це був крок до дистанціювання від СРСР, але ж не зараз).
Хіба ж у нас немає досвідчених дипломатів-патріотів?

Давайте придивимося спочатку до компанії підписантів. Крім згаданої вище трійці на першому місці стоїть Руслан Бортник, помічник пріснопам'ятного українофоба Вадима Колесніченка, який втік до Росії; далі багаторічний соратник Сергія Льовочкіна - Андрій Єрмолаєв; ведучий каналу Ахметова Тигран Мартиросян; одіозна Марина Ставнійчук, заступник голови АП у Януковича; «регіонали» Олег Зарубінський, Володимир Семиноженко, Василь Мармазов; підспівувачі Медведчука Руслан Бізяєв та інші фігуранти «бази прихованих піарників». Компанія ще та.



Що ж стверджували ці підписанти у 2020 році? «Все агресивнішою стає "партія війни", яка шантажує суспільство за допомогою радикальних акцій, заангажованих ЗМІ, примітивних інтерпретацій та псевдо-інтелектуальних пророцтв. Спроби публічного обговорення спільного бачення майбутнього країни, врегулювання конфлікту на Донбасі і повернення Криму зустрічають її агресивний опір… Складається враження, що властиві Україні толерантність, багатомовність, багатокультурність хочуть підмінити політичним егоїзмом, радикалізмом та неомілітаризмом»; «Ті, хто не побудував нічого, не мають морального права зносити пам'ятники минулого» і багато подібного.

В одному з заходів «16 липня» спільна прес-конференція Олександра Чалого та Костянтина Грищенка, того, що був міністром закордонних справ і віце-прем'єром у Януковича і брав участь у підписанні горезвісних Харківських угод.

Звідки у нинішньої влади талант витягати з нафталіну саме такі карикатурні постаті (Вітольд Фокін, Олексій Арестович, Олександр Чалий)?

Хіба ж у нас немає досвідчених дипломатів-патріотів. Чому саме такі як «Сан Санич» Чалий? Як таку людину можна допускати до самого серця секретних переговорів?

Приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу https://t.me/nv_opinion Погляди НВ
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29.03.2022 17:38 Відповісти
Те, що просуває чалий ,говорить лише одне-він зрадник України "Олександр Чалий (не плутати з Валерієм Чалим) бере участь у переговорах з Росією. Але Олександр Чалий - "знакова" постать. Він - багаторічний прихильник українського нейтралітету і противник вступу до НАТО. 14 лютого 2020 року він опинився в центрі скандалу на Мюнхенській безпековій конференції, підписавши разом з російським проурядовим центром 12 кроків для зміцнення безпеки України. Зауважимо лише, що у п. 12 йшлося про "запуск нового національного діалогу щодо ідентичності", що мав врахувати погляди, зокрема, Росії та Угорщини на "теми історії, національної пам'яті, мови, ідентичності і досвід меншин". У плані також ішлося про зняття санкцій з Росії до виконання Мінська, про нормалізацію стосунків ЄС - Росія, про анексію Криму не згадувалося."https://blogs.pravda.com.ua/authors/haran/624314cf4e08a/ "Переговірник" О.О.Чалий, що "враховує" погляди Росії та Угорщини на українську "ідентичність"
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29.03.2022 17:41 Відповісти
У Украины НЕТ СТРАН - ГАРАНТОВ..перечень каких-то стран не есть фактом их гарантий.Гарантии,это если эти страны берут ЮРИДИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА с чётко разобранным механизмом включения этих гарантий..На сегодняшний день НЕРТ НИ ОДНОЙ ТАКОЙ СТРАНЫ.Ни одна страна в своём парламенте не ратифицировала договор ОБЯЗАТЕЛЬСТВ гарантии Украине,обеспечивающих ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ и СУВЕРЕНИТЕТ....Нам пытаются подсунуть "обёртку от конфеты" ??????
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29.03.2022 17:59 Відповісти
а два тижні хай люди гибнуть?**** їдь на ці два тижні на фронт.тварь ти договорна.сволота
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29.03.2022 18:39 Відповісти
Зеленський має бути за гратами як зрадник національних інтересів.
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29.03.2022 18:53 Відповісти
 
 