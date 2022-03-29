Питання ОРДЛО вирішуватимуть Зеленський і Путін під час двосторонніх перемовин, - Подоляк

Питання майбутнього окупованого Донбасу будуть вирішуватися на особистих перемовинах президента України Володимира Зеленського і російського президента Володимира Путіна. Питання буде винесено в окремий пункт мирного договору.

Про це заявив на брифінгу член української делегації на перемовинах з РФ Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"Що стосується ОРДЛО, то ці питання винесені в окремий пункт, який буде проговорюватися вже в рамках переговорів між президентами України і Російської Федерації. Тобто всі спірні питання більш-менш вже проговорені, наші пропозиції зроблені", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Питання Криму пропонуємо вирішити дипломатичним шляхом упродовж 15 років, - Подоляк