Російські окупанти викрали мера Приморська Кошелевича, змусивши його поміняти себе на полоненого батька

Окупанти викрали мера Приморська, що в Запорізькій області, Олександра Кошелевича.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на Фейсбуку повідомила журналістка Ірина Ромалійська.

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"Місто вже давно окуповане. З перших днів міський голова разом з громадянами вийшов на площу, вивісив український прапор, заспівав гімн. Публічно заявив: "Приморськ - це Україна".

Минулого дня його шукали. Не знайшли. І знаєте, що вони зробили? Його похилого батька взяли під варту. А Олександр Кошелевич поміняв себе на батька.

Його вивезли до Бердянська (там у штабі російських окупантів). Про це повідомляють місцеві активісти. Підлість і ницість - ще одна визначна риса російської армії".

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