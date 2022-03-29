Російські окупанти викрали мера Приморська Кошелевича, змусивши його поміняти себе на полоненого батька
Окупанти викрали мера Приморська, що в Запорізькій області, Олександра Кошелевича.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на Фейсбуку повідомила журналістка Ірина Ромалійська.
"Місто вже давно окуповане. З перших днів міський голова разом з громадянами вийшов на площу, вивісив український прапор, заспівав гімн. Публічно заявив: "Приморськ - це Україна".
Минулого дня його шукали. Не знайшли. І знаєте, що вони зробили? Його похилого батька взяли під варту. А Олександр Кошелевич поміняв себе на батька.
Його вивезли до Бердянська (там у штабі російських окупантів). Про це повідомляють місцеві активісти. Підлість і ницість - ще одна визначна риса російської армії".
Топ коментарі
+7 olele
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+4 Підлога Маккартні
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+4 Elena Volhova
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Прикордонник Роман Грибов, який став автором легендарної фрази на адресу російського корабля, повернувся з полону на рідну Черкащину. Про це https://t.me/cherkaskaODA/487 повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.
За його словами, відповідь українського захисника сьогодні вже стала гаслом війни з російськими окупантами.
«Мав за честь вітати на Батьківщині нашого без перебільшення легендарного прикордонника. Роман брав участь в обороні острова Зміїний. Творець того самого гасла війни з російськими окупантами. Черкащанин разом із побратимами продемонстрували всьому світові твердість і міцність українського духу, нашу незламність», - зазначив Табурець.
Вдома прикордонника нагородили відзнакою «За заслуги перед Черкащиною». Сам Грибов звернувся до українців зі словами подяки за надзвичайно потужну підтримку.
«Насамперед хочу подякувати українському народу за цю підтримку. Ми її дуже відчуваємо. Нас це надихає. За нами сила. За нами правда. І ми переможемо. Слава Україні!», - сказав Роман Грибов. https://shotam.info/prykordonnyk-zi-zmiinoho-iakyy-poslav-rosiyskyy-korabel-povernuvsia-dodomu/
Подоляк, Арахия - предатели. Можете выбрать дерево на каком вас вздернут!