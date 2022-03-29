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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Російські окупанти викрали мера Приморська Кошелевича, змусивши його поміняти себе на полоненого батька

кошелевич

Окупанти викрали мера Приморська, що в Запорізькій області, Олександра Кошелевича.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на Фейсбуку повідомила журналістка Ірина Ромалійська.

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"Місто вже давно окуповане. З перших днів міський голова разом з громадянами вийшов на площу, вивісив український прапор, заспівав гімн. Публічно заявив: "Приморськ - це Україна".

Минулого дня його шукали. Не знайшли. І знаєте, що вони зробили? Його похилого батька взяли під варту. А Олександр Кошелевич поміняв себе на батька.

Його вивезли до Бердянська (там у штабі російських окупантів). Про це повідомляють місцеві активісти. Підлість і ницість - ще одна визначна риса російської армії".

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армія рф (17291) мер (506) викрадення (818) Запорізька область (3588) Приморськ (3)


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Топ коментарі
+7


Прикордонник Роман Грибов, який став автором легендарної фрази на адресу російського корабля, повернувся з полону на рідну Черкащину. Про це https://t.me/cherkaskaODA/487 повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

За його словами, відповідь українського захисника сьогодні вже стала гаслом війни з російськими окупантами.

«Мав за честь вітати на Батьківщині нашого без перебільшення легендарного прикордонника. Роман брав участь в обороні острова Зміїний. Творець того самого гасла війни з російськими окупантами. Черкащанин разом із побратимами продемонстрували всьому світові твердість і міцність українського духу, нашу незламність», - зазначив Табурець.

Вдома прикордонника нагородили відзнакою «За заслуги перед Черкащиною». Сам Грибов звернувся до українців зі словами подяки за надзвичайно потужну підтримку.

«Насамперед хочу подякувати українському народу за цю підтримку. Ми її дуже відчуваємо. Нас це надихає. За нами сила. За нами правда. І ми переможемо. Слава Україні!», - сказав Роман Грибов. https://shotam.info/prykordonnyk-zi-zmiinoho-iakyy-poslav-rosiyskyy-korabel-povernuvsia-dodomu/
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29.03.2022 16:29
+4
И как он теперь проголосует на референдуме?
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29.03.2022 16:30
+4
переговоры идут полным ходом ...
Подоляк, Арахия - предатели. Можете выбрать дерево на каком вас вздернут!
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29.03.2022 16:37
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Прикордонник Роман Грибов, який став автором легендарної фрази на адресу російського корабля, повернувся з полону на рідну Черкащину. Про це https://t.me/cherkaskaODA/487 повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

За його словами, відповідь українського захисника сьогодні вже стала гаслом війни з російськими окупантами.

«Мав за честь вітати на Батьківщині нашого без перебільшення легендарного прикордонника. Роман брав участь в обороні острова Зміїний. Творець того самого гасла війни з російськими окупантами. Черкащанин разом із побратимами продемонстрували всьому світові твердість і міцність українського духу, нашу незламність», - зазначив Табурець.

Вдома прикордонника нагородили відзнакою «За заслуги перед Черкащиною». Сам Грибов звернувся до українців зі словами подяки за надзвичайно потужну підтримку.

«Насамперед хочу подякувати українському народу за цю підтримку. Ми її дуже відчуваємо. Нас це надихає. За нами сила. За нами правда. І ми переможемо. Слава Україні!», - сказав Роман Грибов. https://shotam.info/prykordonnyk-zi-zmiinoho-iakyy-poslav-rosiyskyy-korabel-povernuvsia-dodomu/
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29.03.2022 16:29 Відповісти
И как он теперь проголосует на референдуме?
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29.03.2022 16:30 Відповісти
ну да мыру мыр по -путински и когда его путь ТУТ закончится то что еще ему Бог попускает наверное ждет до какой степени ДЬЯВОЛЬЩИНЫ ДОСТОИН ДОЙТИ ПУТИН???? Был сегодня в Храме ПЦУ Одесса--там где правил службу- батюшка а негодяи россияне выкрали батюшку с спасательного судна..... всех обменяли.... а его участника АТО и капеллана нет.. так вот помянул родных за о здравие своей семьи и всех кого любим и знаем об упокоении душ наших кто ушел из жизни... и попросил Бога вразумить власти все- чтобы отошли в своих помыслах от войны насилия убийства геноцида атомной угрозы.... поставил свечку об усопших и павших в этой войне ВСЕХ солдат военных как наших Украинцев так и из России и безвинно убиенных детей стариков женщин инвалидов и просто людей... может Господь Услышит.. и наступит МИР раскручивать спирали ненависти геноцида войны чревато тем что о нас будут ЦИВИЛИЗАЦИИ говорить в прошлом понимании... это мои эмоции простите что не так....
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29.03.2022 16:34 Відповісти
Вот Вам и переговоры.
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29.03.2022 16:34 Відповісти
переговоры идут полным ходом ...
Подоляк, Арахия - предатели. Можете выбрать дерево на каком вас вздернут!
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29.03.2022 16:37 Відповісти
слушал в телеграм канале из нашей военной администрации так вот вывод один не Россия отводит а просто там мы погнали перемололи все и воевать некому и нечем а москалю верить можно если его закопали.. они будут еще долго водить танцы в бубне пока Путин не отойдет...в мир оный...
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29.03.2022 16:41 Відповісти
Ясен хрен они ничего не отводят сами. У меня дом ударными волнами с начала войны как накрывало так и сейчас накрывает. Им сейчас надо ухватить максимум и предъявить это Бубочке как факт. А этот нелох и рад.
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29.03.2022 16:44 Відповісти
Арахамію з групою особливого призначення слуг народ на визволення відправте, нехай поміняють на полк кацапів відловлених особисто Верещук.
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29.03.2022 16:37 Відповісти
Не переживайте, у нас есть мирный договор.
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29.03.2022 16:41 Відповісти
Что-то я его не чувствую, как и этот мэр. Залпы арты вот чувствую вполне себе ощутимо.
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29.03.2022 16:54 Відповісти
 
 