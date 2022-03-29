РФ зробить два кроки для деескалації конфлікту в Україні. Пропозиції Києва донесемо Путіну і дамо відповідь, - Мединський

Російська сторона заявила про намір зробити два кроки для деескалації ситуації в Україні.

Про це повідомив у вівторок журналістам голова делегації РФ Володимир Мединський після переговорів із українською стороною у Стамбулі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Ми також робимо два кроки для деескалації конфлікту", - сказав Мединський.

За його словами, один із кроків стосується військового аспекту, а другий – політичного.

"Одну з позицій - щодо військової частини - оголосить заступник міністра оборони, а щодо політичної скажу я", - додав глава російської делегації.

Переговори, що відбулися в Стамбулі, були конструктивними, також заявив Мединський. Він зазначив, що російська сторона отримала від України для розгляду "зрозуміло сформульовану їхню позицію для включення до договору".

"Ці пропозиції будуть розглянуті найближчим часом, представлені президенту (Путіну. - Ред.), і ми повідомимо нашу відповідь", - наголосив глава російської делегації.

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Мединський також повідомив, що зустріч президента Росії Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського можлива одночасно з парафуванням мирного договору.

"Після сьогоднішньої змістовної розмови погодили і пропонуємо рішення, за яким зустріч глав держав можлива одночасно з парафуванням договору", - сказав він.

Глава делегації РФ також зазначив, що від самого початку обговорювалася можливість зустрічі президентів за умови готовності договору до підписання главами держав.

"Пропонований формат був наступний: спочатку готується договір, потім договір затверджується переговорниками, візується міністрами закордонних справ на зустрічі, після цього обговорюється можливість зустрічі керівників держав для підписання цього договору", - уточнив Мединський.

За його словами, "це непросте питання, тим більше, що зустріч можлива багатостороння за участю держав-гарантів миру та безпеки в Україні".

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Мединський наголосив, що запропонований у вівторок варіант зустрічі президентів одночасно з парафуванням договору главами МЗС РФ та України дає додаткові можливості для обговорення політичних нюансів.

"Таким чином, за умови швидкої роботи над договором та знаходженням необхідного компромісу можливість укласти мир стане набагато ближче", - заявив Мединський.