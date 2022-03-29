РФ зробить два кроки для деескалації конфлікту в Україні. Пропозиції Києва донесемо Путіну і дамо відповідь, - Мединський
Російська сторона заявила про намір зробити два кроки для деескалації ситуації в Україні.
Про це повідомив у вівторок журналістам голова делегації РФ Володимир Мединський після переговорів із українською стороною у Стамбулі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
"Ми також робимо два кроки для деескалації конфлікту", - сказав Мединський.
За його словами, один із кроків стосується військового аспекту, а другий – політичного.
"Одну з позицій - щодо військової частини - оголосить заступник міністра оборони, а щодо політичної скажу я", - додав глава російської делегації.
Переговори, що відбулися в Стамбулі, були конструктивними, також заявив Мединський. Він зазначив, що російська сторона отримала від України для розгляду "зрозуміло сформульовану їхню позицію для включення до договору".
"Ці пропозиції будуть розглянуті найближчим часом, представлені президенту (Путіну. - Ред.), і ми повідомимо нашу відповідь", - наголосив глава російської делегації.
Мединський також повідомив, що зустріч президента Росії Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського можлива одночасно з парафуванням мирного договору.
"Після сьогоднішньої змістовної розмови погодили і пропонуємо рішення, за яким зустріч глав держав можлива одночасно з парафуванням договору", - сказав він.
Глава делегації РФ також зазначив, що від самого початку обговорювалася можливість зустрічі президентів за умови готовності договору до підписання главами держав.
"Пропонований формат був наступний: спочатку готується договір, потім договір затверджується переговорниками, візується міністрами закордонних справ на зустрічі, після цього обговорюється можливість зустрічі керівників держав для підписання цього договору", - уточнив Мединський.
За його словами, "це непросте питання, тим більше, що зустріч можлива багатостороння за участю держав-гарантів миру та безпеки в Україні".
Мединський наголосив, що запропонований у вівторок варіант зустрічі президентів одночасно з парафуванням договору главами МЗС РФ та України дає додаткові можливості для обговорення політичних нюансів.
"Таким чином, за умови швидкої роботи над договором та знаходженням необхідного компромісу можливість укласти мир стане набагато ближче", - заявив Мединський.
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Пусть полностью возмещает весь ущерб, включая оплату рабочей силы, которая будет это восстанавливать.
Полные компенсации всем погибшим.
Полные выплаты за все что утрачено на Донбассе и Крыму.
Тогда хоть о чем то можно говорить.
1. Які країни погодяться бути гарантами. Чи є серед них Росія?
2. Які юридичн гарантії - вступ в війну чи міфічні консультації та стурбованності?
3. Чи залишаться санкції в дії?
4. Який обсяг репарацій - від 0 до $1 млрд?
5. Який механізм повернення Донбасу в склад України?
В залежності від цих деталей буде зрозуміло - зрада чи перемога.
До 5 повернуться за 15 років.
Невже це з заяв не зрозуміло?!
Є ще деякі нюанси - на півночі відвід на переформотуваня з оточеня,залишивши за собою окуповану територію. Після оточеня расєянам пропонують виходити з нього.
На сході і пвідні активізація всіма резервами!
Кому вигідно? Хто кого рятує?
Узагальнюючи події з декількох джерел (не тільки соцмереж),особливо у дійсно прямих трансляціях(там прохоплюються про те,що потім локалізують) можна робити не тільки висновки,а й передбаченя з більшою - меншою вирогідністю.
Особливо вчинки(не бла - бла!) фігурантів.
Розумію,що люди змінюються,але не докоріно.
Санкції лишать номінальні, найгірші - знімуть. Одна Британія за всіх не вирішує.
Поки ми будемо відновлювати економіку, ворог відновлюватиме армію. Його економіка ще і близько не встигла загнутися.
Якщо позиції не в ОРДЛО кацапи ще може й залишать (уявімо, хоча я в це не вірю), то на сході нас чекає нове ОРДЛО. Скажуть, мовляв, не військові рф там воюють а місцеві. Маріупольці, наприклад, по-вашому, ким будуть тоді? Бидлом чи потаскухами, недостойними звільнення?
Построй завод прилетить з Криму ракета і ******* заводу, скажуть що знову новий штамп ковіду створювали, здадуть всіх патріотів, та активістів. Зіпють людей бо небуде роботи розваляна економіка. Повилазив розумний нарід, зараз прогнеся застрелять років через 2.
панове, Ви тiльки порiвняйте якою була і Україна напочатку 2019 року при Порошенко
та до якого цугундеру довела країну ЗеБiльна шобла менше нiж за три роки...
И за что же воевали и гибли украинцы?!
А нам тільки почали давати щось більш серйозне,ніж для партизанської війни!
@tuka_george
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https://twitter.com/tuka_george/status/1508788936071688196 1 ч
Сподіваюсь, після триндєжа ЗЕделегації, навіть «рибки_гупі» зрозуміли: об'єднуватись треба навколо ЗСУ!
Як же я ненавиджу виборців шмарклі. Майже так само як кацапів.
В чому саме є зрада?
Ми не хочемо бути нейтральною країною. З якого дива нам цього хотіти? Бо так хоче росія? Нахєр такі хотєлки
Тим більше, ми в жодному разі не можемо розглядати росію одним з гарантів безпеки. Уявіть, вбивця ваших дітей буде гарантувати безпеку вам.
а так все абсолютно вiрно. респект.
Це тільки наміри...
Народ поддержит армию если они возьмут власть в свои руки!
Також припускаю, що Подоляк добре розуміє реакцію українського суспільства на капітулятивні угоди. Тому, опинившись між молотом і ковадлом, заздалегідь був продуманий план, як зняти персональну відповідальність з себе особисто, з членів делегації та офісу президента, й перекласти її на плечі нас, українців, за допомогою референдуму. В такому випадку, у владі конкретно (пойменно) винних у прийнятті будь-якого непопулярного рішення не буде. Мовлялв, вирішив народ, отже питати треба з людей, а конкретно - не має з кого, бо референдум річ знеособлена.
Таким чином, влада спробувала пропетляти, й зняти з себе відповідальність за капітуляційні рішення. Це очевидний факт будь-кому з нас.
Українці швидко зрозуміють відверто боягузливі й поразницькі кроки цих хлоп`ят-переговірників, а також офіса президента, й зможуть ефективно донести правильну точку зору. А саме - воювати виключно до повної перемоги, раз війна вже йде на повну катушку.
Ще одна думка - ***** настільки вже шизанутий, що він або відкине цю хрінь взагалі, або спробує на базі цих псевдо-домовленостей варити воду, щоб непомітно проштовхнути ще більш невигідні умови.
Проте, скоріш за все, кацапська наволоч продовжить бомбування мирних населених пунктів, перегрупування свого гівняного мотлоху (сапогів з металобрухтом), й спробує провести останню масштабну атаку.
Якось так я бачу ситуацію
КВН проти КГБ.
А ну путлер зараз скаже, що його не влаштовують ці умови. це що, буде наше єдине спасіння?
Ничего серьезно не изменится. Часть войск переброся на Донбасс, оставшиеся окопаются и будут обстреливать нас артилерией и ракетами. Их цель, чтоб мы не перебросили помощь из этих районов нашей группировке на Донбассе. Но это всё на поверхности, наше командование это тоже отлично понимает...
Мединский: Генштаб объявит о притормаживании или деэскалации конфликта на двух направлениях ВИДЕО
18:40
Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил о возможном притормаживании или деэскалация конфликта на двух направлениях.
«В заявлении министерства обороны сегодня было сказано, что конкретные детали Генеральный штаб огласит в ближайшее время. Что будет означать притормаживание или деэскалация конфликта на двух направлениях. Дальше не скажу. Дальше должен говорить не переговорщик, а патриот», - сказал Мединский.
Они и так мечтали их оттуда вытащить, если бы они этого не сделали - получили бы котел, если бы начали выводить - то все бы увидели, что это отступление. А так - мы не отступаем, а «идем навстречу мирным предложениям»
👉Деэскалация на киевском и черниговском направлениях не означает прекращения огня
👉РФ выдвинет встречные инициативы после рассмотрения предложений Украины
👉Объявление деэскалации на киевском направлении в том числе связано с тем, что в Киеве находятся люди, которым надо принимать решения
👉Россия сделала два огромных шага к миру и ждет от Украины встречного движения
👉Необходимо пройти еще большой путь, чтобы подготовить договор между РФ и Украиной на взаимоприемлемых условиях
«Давление на путина должно быть усилено как за счет дальнейших экономических мер, так и за счет предоставления военной помощи (Украине), чтобы гарантировать, что россия полностью изменит свой курс», - пересказал журналистам слава Джонсона представитель премьера.
Без Криму та ОРДЛО: Україна представила план гарантій безпеки / Стамбул, Арахамія / Україна 24
https://www.youtube.com/watch?v=Q3n0TGrIeX8
Есть старая истина - дураку доверяют ключи от города только в одном случае, когда город собираются сдать.
А еще раньше в середине его президентства, когда были готовы подписать ПДЧ по НАТО партия Регионов заблокировала Верховную Раду - все помнят эти воздушные шарики «НАТО - нi» в парламенте Украины?
С Порошенко была та же проблема, что и с Зе - напомню, что он был одним из трех!! основателей Партии Регионов и во время войны с Россией будучи президентом Украины имел бизнес в России + коррупция. Ну как можно брать в НАТО страну все ветви власти которой пронизаны российскими агентами влияния? Ведь НАТО, это не только оружие, но и шифровальные коды, системы связи, допуск к секретным данным всего НАТО.
- уйобують з території України включно зКримом та Донбасом
- платять репарації та контрибуції за розрушені міста та вбитих громадян
1. без НАТО гарантії безпеки - фікція. Не одна країна НАТО не матиме права захищати УКраїну без дозволу інших членів. це закон.
2. без гарантій безпеки ніяки суттеві інвестиціі неможливі.
3. цей договорняк(бо це не договір) не робить Росію винуватою у війні і це означає що вона не буде платити репарацій, як Німеччина після другої світової
Тому питання - де ви візьмете $500 млрд для відбудови? хто компенсує ваши жерви? хто буде годувати ваших сиріт?
Якщо ви думаєте, що Америка або Европа, то це помилка. Ви підставили їх, продали путіну. Вони допоможуть, щоб ви не померли з голоду, але не більше.
4. Хто буде озброювати вашу "нейтральну" армію? Це додаткові $500 млрд. якщо хтось продасть вам старе озброєння. Але це дуже велика проблема. Тому путін досяг "демілітарізації" України, як і хотів.
5. Крим і Донбас ви здали! Це те що Х*йло хотів від вас напочатку.
Таким чином, з таким договорняком ви могли і не воювати, а підписати його 24 лютого і зберегти десятки тисяч життів, і свої міста, і економіку.
Боляче і соромно за вас усіх, українці!!! Ви втратили незалежність за яку віддали життя тисячи ваших громадян!
респект. все абсолютно справедливо. прошу дозволу у пана на запозичення цього тексту.