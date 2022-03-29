Російські окупанти викрали майже 30 місцевих лідерів, активістів, журналістів і примусово вивезли до РФ та Білорусі 40 тис. українців, - МЗС

Російські окупанти викрали майже 30 місцевих лідерів, активістів, журналістів в Україні, 40 тис. українців були примусово переміщені до Росії та Білорусі, повідомило Міністерство закордонних справ України.

"Зіткнувшись із тотальним спротивом, Росія знову застосувала репресії, які вона використовувала на Донбасі та в Криму. Наразі окупанти викрали майже 30 місцевих лідерів, активістів, журналістів. Загалом 40 тис. українців були примусово переміщені до Росії та Білорусі", - йдеться у повідомленні МЗС України у твіттері у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

Зовнішньополітичне відомство закликало стежити за кампанією #TheTaken у твіттері й вимагати їхнього негайного звільнення.

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