Російські окупанти викрали майже 30 місцевих лідерів, активістів, журналістів і примусово вивезли до РФ та Білорусі 40 тис. українців, - МЗС
Російські окупанти викрали майже 30 місцевих лідерів, активістів, журналістів в Україні, 40 тис. українців були примусово переміщені до Росії та Білорусі, повідомило Міністерство закордонних справ України.
"Зіткнувшись із тотальним спротивом, Росія знову застосувала репресії, які вона використовувала на Донбасі та в Криму. Наразі окупанти викрали майже 30 місцевих лідерів, активістів, журналістів. Загалом 40 тис. українців були примусово переміщені до Росії та Білорусі", - йдеться у повідомленні МЗС України у твіттері у вівторок, передає Цензор.НЕТ.
Зовнішньополітичне відомство закликало стежити за кампанією #TheTaken у твіттері й вимагати їхнього негайного звільнення.
Топ коментарі
+10 DmitrySviridon #501268
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+6 Larissa Kora #504090
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+4 Сергей Владимирович #504607
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Слава ЗСУ! Кацапня має бути знищена!
в Украине был БОЛЬШОЙ ДОГОВОР о ДРУЖБЕ с росией !!!
в Украине был БУДАПЕШСКИЙ МЕМОРАНДУМ о ГАРАНТИИ БЕЗОПАСТНОСТИ подписанное росией , ШТАТАМИ , АНГЛИИ !!! и что в ИТОГЕ ??? война , жертвы и разрушенные города !!! НИКОГДА НЕ ВЕРЬТЕ росии !!! слышите , НИКОГДА !!!!