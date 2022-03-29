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Новини Війна
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Російські окупанти викрали майже 30 місцевих лідерів, активістів, журналістів і примусово вивезли до РФ та Білорусі 40 тис. українців, - МЗС

Російські окупанти викрали майже 30 місцевих лідерів, активістів, журналістів в Україні, 40 тис. українців були примусово переміщені до Росії та Білорусі, повідомило Міністерство закордонних справ України.

"Зіткнувшись із тотальним спротивом, Росія знову застосувала репресії, які вона використовувала на Донбасі та в Криму. Наразі окупанти викрали майже 30 місцевих лідерів, активістів, журналістів. Загалом 40 тис. українців були примусово переміщені до Росії та Білорусі", - йдеться у повідомленні МЗС України у твіттері у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

Зовнішньополітичне відомство закликало стежити за кампанією #TheTaken у твіттері й вимагати їхнього негайного звільнення.

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Російські окупанти викрали майже 30 місцевих лідерів, активістів, журналістів і примусово вивезли до РФ та Білорусі 40 тис. українців, - МЗС 01

Автор: 

армія рф (17291) МЗС (4113) викрадення (818) воєнні злочини (1856)


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Топ коментарі
+10
РФ использует переговоры для наращивания войск и дальнейшему захвату. Никаких переговоров не вести и военным путем освобождать территорию, нужно дожимать русских!!!
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29.03.2022 17:07
+6
До речі а питання щодо повернення наших насильно вивезених дітей, мирних жителів підіймалося? Гуманітарні коридори?
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29.03.2022 17:09
+4
надо бюллетени поднять и смотреть, те кто 74% зебуинов, которых примусово вивезли до РФ, их можно и не возвращать, впринципе ... Остальных обязательно вернуть!
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29.03.2022 17:20
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РФ использует переговоры для наращивания войск и дальнейшему захвату. Никаких переговоров не вести и военным путем освобождать территорию, нужно дожимать русских!!!
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29.03.2022 17:07 Відповісти
До речі а питання щодо повернення наших насильно вивезених дітей, мирних жителів підіймалося? Гуманітарні коридори?
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29.03.2022 17:09 Відповісти
Підіймалось питання зняття санкцій з Абрамовича.

Слава ЗСУ! Кацапня має бути знищена!
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29.03.2022 17:14 Відповісти
Будь ласка, поділіться цими відео про війну Росії проти України та жертви цієї війни. Одне з них 18+. YouTube вимагає підтвердити вік користувача. https://www.youtube.com/channel/UCozNrZOAmeDXnN6vNKFhNWw
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29.03.2022 17:12 Відповісти
Да, а мы договариваемся с ними....
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29.03.2022 17:16 Відповісти
надо бюллетени поднять и смотреть, те кто 74% зебуинов, которых примусово вивезли до РФ, их можно и не возвращать, впринципе ... Остальных обязательно вернуть!
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29.03.2022 17:20 Відповісти
Может под лениным гитлер лежит??
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29.03.2022 17:23 Відповісти
Так занимайтесь!!! Вы же уже подписали капитуляцию Украины и отказались от Крыма и ОРДЛО! Стали на колени и поползли к новому хозяину-хану отсасывать. Шо вам каких-то 40000 украинцев угнанных в рабство. Можно обменять Зеленского на всех пленных - хоть какая-то польза от этой падали. Вы предали украинский народ и высрались на могилы наших героев. Будьте вы прокляты, зелёные гниды.
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29.03.2022 17:27 Відповісти
руский СЕВЕР ,ЗДРАВСТВУЙ !!! ч\з 20 лет приедут домой !!! пахать на росии НЕКОМУ !!!((((
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29.03.2022 17:34 Відповісти
Це питання буде вирішуватися упродовж 15 років -ОП
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29.03.2022 17:35 Відповісти
в Украине был НЕЙТРАЛЬНО -БЕЗЯДЕРНЫЙ СТАТУС !!!!
в Украине был БОЛЬШОЙ ДОГОВОР о ДРУЖБЕ с росией !!!
в Украине был БУДАПЕШСКИЙ МЕМОРАНДУМ о ГАРАНТИИ БЕЗОПАСТНОСТИ подписанное росией , ШТАТАМИ , АНГЛИИ !!! и что в ИТОГЕ ??? война , жертвы и разрушенные города !!! НИКОГДА НЕ ВЕРЬТЕ росии !!! слышите , НИКОГДА !!!!
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29.03.2022 17:41 Відповісти
Нужно напрячься и сделать свою ядерную бомбу, и желательно не одну. Одесские катакомбы идеально подойдут для подобной работы
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29.03.2022 17:48 Відповісти
 
 