Чавушоглу про перемовини України і РФ: Зафіксовано узгодження низки питань і зближення позицій. Складніші теми розглянуть глави МЗС
Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу у вівторок заявив, що на переговорах делегацій України та Росії вдалося досягти зближення позицій щодо деяких питань, складніші теми обговорять на наступних раундах переговорів глави МЗС РФ і України.
"На українсько-російських переговорах у Стамбулі зафіксовано узгодження низки питань і зближення позицій", - сказав Чавушоглу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Складніші теми порядку денного переговорів Києва та Москви розглянуть на подальших етапах глави МЗС України та РФ", - вважає він.
Раніше повідомлялося, що в Стамбулі завершилися переговори представників України та Росії.
Топ коментарі
+39 ॐ Серж ॐ
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+34 Vlad Hof
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+26 Ksenia VB
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це нонсенс для юриспруденції..
чі ці гроші будуть також "15 років обсуждать клован з фуйлом"?
апле те що "расея - херант безапаснасти Украини" та "без дозволу расеї - ніяких дій в воєнній сфері" - це прописано
а за будапешский меморандум и оккупацію Крима та Донбасса - вже чі ще "15 років будуть обговорювати Крим"
більш того, "юриспрудент" щось чув про Когнституцію України, де шлях в НАТО прописан в Конституції України?
шлях в НАТО прописан в Конституції України.. але зебілам та клованам про це невідомо.
Тобто, зеленський, арахамія, подоляк та інші ЗНОВ порушують Конституцію України.
Що під час воєнного стану - означає набагато більше ніж навіть в умовах миру.
Зміни до Конституції, які закріплюють курс України на членство в Європейському Союзі та НАТО з 21 лютого 2019 року набули чинності.
Це сталося наступного дня після того, як закон щодо закріплення стратегічного курсу України на членство в ЄС та НАТО було опубліковано у газеті "Голос України" .
Як повідомлялося, Верховна Рада 7 лютого ухвалила Закон "Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору)", ініційований Президентом.
За відповідне рішення проголосували 334 народних депутатів.
19 лютого цей закон урочисто підписав у Верховній Раді Президент Петро Порошенко.
Цим документом вносяться зміни до Конституції України, якими закріплюється незворотність стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору.
Військові злочини - це питання міжнародного суду, як і виплата репарацій. Очевидно, що до всіх компенсацій і виплат не може бути ніякого зняття санкцій чи повернення бізнесу
Більш того, без дозволу расеї - ніякий озброєн, навчань та інших дій у війсковій сфері.
Здається, «переговорники» трохи загубилися в розуміннях….
Тут все вирішує народ, а не лише «переговорники»
А далі я поділюся словами політика , якого дуже поважаю:
«Усім, хто погоджується з путіним та іншими російськими бандитами на певний "переговорний період" по статусу Криму тривалістю 15 років, пропонується негайно піти за російським військовим кораблем...
І ще про одне, неприємне: у 2014 році Українська держава не мала ані можливостей, ані сил, ані політичної волі захистити Крим, який росіяни окупували буквально за лічені дні. Відповідно, ні кримські татари, ні етнічні українці не могли без виступу української армії самостійно протистояти озброєної російської армії.
Але сьогодні, на 8-му році окупації РФ Криму, абсолютно інша ситуація: Збройні сили України та українська політична нація не дозволять нікому (!!!) поступитися жодним метром української території, тим більше Кримом та Донбасом.
Не зрадимо Крим та Донбас!
Не зрадимо Україну!»
*Рефат Чубаров*
Просто між капітуляціями рашки чи України є ще один варіант- підписання мирного договору. За нього зараз мова в обговоренні і йде- не знали?
И что там узгоджено?
Или должны гадать на кофейной гуще?
Відео з третьої хвилини. Виступ Чалого.
https://www.youtube.com/watch?v=a6-bY8u1e-0&t=803s
Це табір.
Так ***** сразу предлогал подписать капитуляцию, зачем было тогда вообще воевать? Чтобы теперь Zе-капитулянт подписал такой позор на развалинах и тысячах трупов украинцев?
и я чето не понял Параша че-то же страной "гарантом" стала???? ну это вобще анекдот ***
BigData в дії.
Нцякого референдуму не буде
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- зрада чи ні?
Як ті цуцики - пообнюхувались та розбіглись. А нам своє робить!
Єдине корисне в цій виставі - що Україна вкотре продемонструвала світовому суспільству, що вона в принипі договороздатна і в принципі здатна обговорювати компроміси. І це нам великий плюс. А рузкий корабль идет... по курсу.
Впевнена, що саме так-зафіксовано, те про що домовлено у режимі відеоконференцій після мінську, все те, що озвучено чалим та ЗЕленими прихвостнями.Зустріч у Стамбулі була лише формальна (окремі засідання групп, окрема зустріч недохромосомного з лишньохромосомним,меседж турецької сторони про відповідальність при прийнятті сьогоднішніх рішень )для того, щоб підтвердити воочію досягнуті домовленості, і тому рашистська делегація дуже спішно (щоб борони Боже Україна не передумала) вилетіла назад з радістними новинами , адже за їхніми задумами у разі прийняття Україною узгоджених"шедеврів" від переговорників України для рашкостана це дійсно перемога.
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що він не бачив ознак того, що переговори між Україною та Росією "просуваються ефективним шляхом", оскільки Сполучені Штати не бачили "ознак справжньої серйозності" з боку РФ.
Про це інформує із посиланням на "https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/03/29/7136857/ Європейську правду ".
"Є те, що говорить Росія, і є те, що Росія робить. Ми зосереджені на останньому", - сказав Блінкен.
Дерсекретар США попередив, що заява РФ про скорочення бойових дій навколо Києва може бути "засобом, за допомогою якого Росія знову намагається відвернути увагу та обдурити людей, щоб вони думали, що вона не робить того, що робить".
"Якщо вони якимось чином вірять, що спроба підпорядкувати собі "тільки" східну частину України та південну частину України може мати успіх, то вони знову глибоко обманюють себе", - сказав Блінкен.
Він закликав Росію "припинити агресію зараз, припинити вогонь, відвести свої сили і, звичайно, вести переговори". Джерело:
Було: країна-агресор.
Стало: гарант безпеки.
Два варианта
POSTED BY: https://defence-line.org/author/anti-colorados/ ANTI-COLORADOS 28 БЕРЕЗНЯ, 2022
Речи, которые сейчас звучат из опы, по своей сути сводятся к формулированию намерения совершить тяжкие и особо тяжкие государственные преступления. По сути, первое лицо говорит о том, что оно - неспособно исполнять свои обязанности в рамках действующей Конституции. Как мы все прекрасно видели, почти три года оно пользовалось привилегиями этого поста, но когда дело коснулось до тех обязанностях, которые прямо прописаны в основном законе, то оказалось, что ноша эта слишком тяжелая и оно просто неспособно ее нести.
Заявления, которые сейчас делаются, могли быть вполне приемлемы для Квартала 96-х или стендап-шоу «Рассмеши гомика», где можно рассуждать о «компромиссных территориях» или «нейтральном статусе» с точки зрения бестолкового юмориста, но от имени Украины оно не имеет права делать подобных заявлений в принципе. Такие заявления прямо противоречат Конституции Украины и если эта болтовня является собой действительно намерения, то речь идет о попытке совершения ряда тяжких преступлений, поскольку все описанное в них, содержит состав преступления.
Поэтому у этого лица еще есть время выйти на публику и как обычно пояснить, что его неправильно поняли и что на самом деле, оно не имело ввиду ничего такого, что формально выглядит как предательство интересов Украины и уступки ее территорий и суверенитета. Ни одно государство не должно с кем-то обсуждать собственный статус, даже разговоров об этом не может быть, а тем более - под давлением. Это потому, что такие вопросы относятся к широкому понятию «суверенитет» и если какое-то падло пытается его ограничить или сузить, то первое лицо первым обязано вставать на его защиту, поскольку так написано в его «контракте», которым выступает Конституция.
Более того, согласно той же Конституции, никто не имеет права ни менять Конституцию, ни даже выносить на референдум никаких вопросов, которые касаются конституционного устройства государства. И первым этого не имеет права делать то самое первое лицо, поскольку опять же, не него положены обязанности гарантировать эти самые конституционные нормы.
Проще говоря, если какое-то безумное тело начинает рассказывать что-то о «компромиссных территориях» или об изменении курса, закрепленного Конституцией, именно первое лицо должно направить в правоохранительные органы представление о срочном реагировании, на такие поползновения и в случае обнаружения состава преступления - немедленно запускать уголовное производство, по данным фактам.
В общем, у этого самого первого лица имеется два легитимных варианта выйти из этой, крайне вонючей ситуации. Первый мы уже описали и сделать публичное пояснение того, что его слова перекрутили и на самом деле он не такой и ждал трамвая. При этом, надо вытереть сопли, поменять подгузники, нажать кнопку "Режим выключения бородатой истерички" и предоставить военным полную свободу действий. Для фигуры это будет уже не комильфо и безусловно будет иметь определенные, в том числе и правовые последствия, но лучше так, чем перейти к практическим действиям, явно содержащим признаки состава особо тяжкого преступления.
Второй вариант более радикальный, но вполне логичный. Если ты не понимаешь, как действовать в данной ситуации, не нарушая тех норм и правил, которые не ты устанавливал и под какие ты пришел на эту должность, то просто пишешь заявление об отставке и отправляешься по известному адресу. Украина имеет достаточное количество достойных сыновей и дочерей, которые примут руль даже в этой, крайне тяжелой ситуацию, в которую страна попала как раз по вине бестолочей, невеж и паяцев, у которых руки просто не заточены для кризис-менеджмента, да и вообще - под любую государственную деятельность, когда надо решать объективные, а не высосанные из пальца или из другого места, проблемы. Заяву - на стол и вперед, в итальянский домик или лондонскую квартирку. Все остальное - от лукавого и закончится грустно именно для этого деятеля.
Мы постарались выдать максимально мягкий взгляд на эту ситуацию, но тем, кто попытается слить интересы Украины, надо понимать, что именно сейчас предательство тех, кто своей жизнью остановил красно-коричневую навалу, будет чревато самыми грустными последствиями для всех, кто попытается подыграть прутину. Хотя мы не исключаем, что все это - игра, сценарий которой написан не на банковой и эти деятели просто исполняют свои роли, пока взрослые мужчины на фронте и в международных сферах, делают нужные и правильные вещи. Время покажет, что и как оно есть на самом деле. Ну а каждый из нас должен делать то, что у него получается лучше всего, чтобы сделать свой вклад в нашу победу. А то, что она будет - нет сомнений, поскольку мы становимся сильнее, оснащеннее, и опытнее, с каждым днем, а противник - опустошает свои склады стратегических резервов антиквариата и свинарники, набитые потенциальным грузом 200. Тобто ми переможемо!