Чавушоглу про перемовини України і РФ: Зафіксовано узгодження низки питань і зближення позицій. Складніші теми розглянуть глави МЗС

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу у вівторок заявив, що на переговорах делегацій України та Росії вдалося досягти зближення позицій щодо деяких питань, складніші теми обговорять на наступних раундах переговорів глави МЗС РФ і України.

"На українсько-російських переговорах у Стамбулі зафіксовано узгодження низки питань і зближення позицій", - сказав Чавушоглу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Складніші теми порядку денного переговорів Києва та Москви розглянуть на подальших етапах глави МЗС України та РФ", - вважає він.

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Раніше повідомлялося, що в Стамбулі завершилися переговори представників України та Росії.