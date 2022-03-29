Росіяни відправили запорізьку журналістку Дубченко на "суд" в окупований Донецьк

Російські загарбники повезли до Донецька "для проведення слідчих дій у зв’язку з переховуванням та підтримкою українського військовослужбовця" відому запорізьку журналістку Ірину Дубченко, яку затримали раніше у смт Розівка Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Фейсбуці голова Національної спілки України Сергій Томіленко, який отримав цю інформацію від сестри журналістки Олександри Дубченко.

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"Наші батьки поїхали 28 березня у Розівку, аби вивезти прикуту до ліжка бабусю та мою сестру, яка за нею доглядала і працювала там дистанційно журналісткою українських ЗМІ. Батьки з’ясували, що Ірину забрали. Місцевий "комендант" спочатку сказав, що жінок не затримують, а потім визнав, що її арештували і тримають у Донецьку", – розповіла Олександра Дубченко.

Ключове звинувачення, яке окупанти висувають Ірині, – це переховування вдома тяжкопораненого українського військовослужбовця. Затримали журналістку 26 березня.

"Сестра під час обшуків казала, що доглядає за своїм чоловіком, але їй відповіли, що знають все про її родичів та про її журналістську діяльність. Відповіли, що "тобі повезло, що є мала дитина, а то би розстріляли тебе на місці", – зазначила Олександра Дубченко.

Родина намагалася вивезти Ірину ще 7 березня, але по дорозі із Запоріжжя до Розівки автомобіль батьків розстріляли біля Пологів, потрощили лобове скло та саму машину. При цьому куля поцілила у батьків паспорт та у документи. Рідні змушені були повернутися у Запоріжжя.

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У Ірини є малолітня дитина, якій наступного місяця буде 4 роки. За кілька тижнів до війни родина забрала її до Запоріжжя.