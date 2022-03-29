УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11125 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 910 7

Нам відомо щонайменше про шість випадків, коли журналістів викрадали і катували, - виконавча директорка ІМІ Романюк

романюк

На тимчасово захоплених російськими військами територіях журналістів викрадають і катують.

Про це в інтерв’ю Цензор.НЕТ розповіла виконавча директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк.

"Те, що ми спостерігали в 2014 році, повторюється, хіба що в більших масштабах. Нам відомо щонайменше про 6 випадків, коли журналістів викрадали і просто катували. Їх кидали в підвали, їх били, ламали кінцівки, не давали їжі, води. Станом на сьогодні на території України російськими окупантами вбито 5 журналістів під час виконання журналістських обов’язків. І ще три журналісти вбиті за інших обставин.

Наприклад, в будинок, де жив один із маріупольських журналістів, прилетів російський снаряд, - зазначила вона. - Також нам відомо про сім випадків, коли журналістів було поранено. Причому вони були ідентифіковані – було видно надпис "Преса". Але росіяни все одно в них стріляли".

Романюк також додала, що на захоплених територіях під тиском окупантів редакції різних ЗМІ вимушені були припинити роботу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Від початку війни в Україні російські окупанти вбили п'ятеро журналістів, щонайменше семеро отримали поранення, - ІМІ. ІНФОГРАФІКА

"Можна сьогодні казати не тільки про індивідуальні кейси журналістів, а й загалом про тиск на медіа. Коли 2014 року росіяни захоплювали частину Луганської і Донецької областей, нам було відомо про понад 40 випадків знищення редакцій місцевих ЗМІ. І тоді ця ситуація, як ви пам’ятаєте, розвивалася кілька місяців. Для порівняння: тільки за один місяць цього нового вторгнення ми вже нарахували понад 70 випадків, коли редакції регіональних медіа припинили роботу", - повідомила Романюк.

Повну версію інтерв’ю директорки Інституту масової інформації Оксани Романюк Цензор.НЕТ можно прочитати за посиланням.

Автор: 

журналістика (1754) окупація (6681) катування (598)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А чого ви не говорите про злочини трусні на весь світ ?
Де справи ?
Чи хтось дав наказ прикрити то всьо ?
показати весь коментар
29.03.2022 18:14 Відповісти
Капец наивная. Это война, здесь убивают, и лишний жмур врага лучше 10 эффективных фоток.
Даже нехер вспоминать про журналюг, каждый день гибнут более достойные парни.
показати весь коментар
29.03.2022 18:15 Відповісти
Дойти до "Львова" Z-армии оккупантов-голодранцев уже не светит...
- https://www.youtube.com/watch?v=zXRu48Aam7M&t=8s https://www.youtube.com/watch?v=zXRu48Aam7M&t=8s

показати весь коментар
29.03.2022 18:20 Відповісти
Мединский наговорил росСМИ - деэскалация на киевском и черниговском направлениях не означает прекращение огня; РФ выдвинет встречные инициативы после рассмотрения предложений Украины; Деэслакация на киевском направлении связана с тем, что в Киеве сидят люди, которым надо принимать решения.; Россия сделала два огромных шага к миру и ждет от Украины встречного движения; Необходимо пройти еще большой путь, чтобы подготовить договор между РФ И Украиной на взаимовыгодных условияях." Читайте поміж строк
показати весь коментар
29.03.2022 18:24 Відповісти
Та зрозуміли - треба точку У на Кремль послати.
показати весь коментар
29.03.2022 18:33 Відповісти
А Зе влада хоче мирні договори з сатано кацапами заключати, тю, подумаєш вбили більше сотні дітей і мирних жителів в одному тільки Маріуполї більше 5 000 людей, а по Україні і всі 10 тис. , ну той що, Зе влада ж мудра як той індіанець який за огнєну воду продав свою Батьківщину
показати весь коментар
29.03.2022 18:32 Відповісти
снайпер трошки промахнулся

Под Мариуполем получил ранение корреспондент «Известий» Родион Северьянов. Пуля снайпера попала в ногу
показати весь коментар
29.03.2022 20:05 Відповісти
 
 