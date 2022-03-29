Нам відомо щонайменше про шість випадків, коли журналістів викрадали і катували, - виконавча директорка ІМІ Романюк

На тимчасово захоплених російськими військами територіях журналістів викрадають і катують.

Про це в інтерв’ю Цензор.НЕТ розповіла виконавча директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк.

"Те, що ми спостерігали в 2014 році, повторюється, хіба що в більших масштабах. Нам відомо щонайменше про 6 випадків, коли журналістів викрадали і просто катували. Їх кидали в підвали, їх били, ламали кінцівки, не давали їжі, води. Станом на сьогодні на території України російськими окупантами вбито 5 журналістів під час виконання журналістських обов’язків. І ще три журналісти вбиті за інших обставин.

Наприклад, в будинок, де жив один із маріупольських журналістів, прилетів російський снаряд, - зазначила вона. - Також нам відомо про сім випадків, коли журналістів було поранено. Причому вони були ідентифіковані – було видно надпис "Преса". Але росіяни все одно в них стріляли".

Романюк також додала, що на захоплених територіях під тиском окупантів редакції різних ЗМІ вимушені були припинити роботу.

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"Можна сьогодні казати не тільки про індивідуальні кейси журналістів, а й загалом про тиск на медіа. Коли 2014 року росіяни захоплювали частину Луганської і Донецької областей, нам було відомо про понад 40 випадків знищення редакцій місцевих ЗМІ. І тоді ця ситуація, як ви пам’ятаєте, розвивалася кілька місяців. Для порівняння: тільки за один місяць цього нового вторгнення ми вже нарахували понад 70 випадків, коли редакції регіональних медіа припинили роботу", - повідомила Романюк.

Повну версію інтерв’ю директорки Інституту масової інформації Оксани Романюк Цензор.НЕТ можно прочитати за посиланням.