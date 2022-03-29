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Новини Агресія Росії проти України Війна
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"Набагато менше, ніж у росіян, але немаленькі", - Арестович про втрати України у війні

арестович

У ході війни Росії проти України українська сторона зазнала чималих втрат в особовому складі серед військовослужбовців. Але не розкриватиме їх точну цифру до кінця самої війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це радник глави Офісу президента Олексій Арестович сказав в інтерв'ю ВВС Україна.

Зокрема, він пояснив, чому Україна майже не називає втрати особового складу у війні проти Росії.

"Цифри, звичайно, є. Я їх знаю з точністю майже до людини, але не назву. До кінця війни… Бо жодна армія світу не називає своїх втрат під час війни. Це просто заборонено. Це державна таємниця, по-перше. А по-друге, це може допомогти противнику оцінити ефективність його дій", - наголосив Арестович.

При цьому, за його словами, називаючи свої втрати, російська сторона бреше.

"Так вони ж брешуть, у 10 разів занижуючи ці цифри. Брехати і ми можемо. Ми лише першого дня сказали кількість жертв після авіанальотів. Слід було повідомити, що перші загиблі вже є, - 46 людей загинули. А далі - це військова таємниця. Це просто самогубство - розкривати такі дані під час війни. Після війни ми видамо ці дані щодо кожної людини - це Україна, тут не можна нічого приховати, навіть якби ми хотіли це зробити", - наголосив Арестович.

Він додав, що Україна зазнає втрат, і вони немаленькі.

"Набагато менше, ніж у росіян, але немаленькі", - зазначив він.

втрати (4393) Арестович Олексій (378)


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Топ коментарі
+67
І цей ще виліз. Зараз будуть нас лякати втратами.
Говорити про фінансовий ущерб. Натомість не пропонуючи жодних інструментів, які би покрили наслідки війни..
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29.03.2022 18:27
+58
Украинцы всю историю умели воевать но всегда просирали все на переговорах.
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29.03.2022 18:30
+46
Анна@f68Cxhj68OZsLkm

Це ж які козли цинічні: знаючи патріотичний електорат ПП - маніпулювати війною, щоб не критикувати бубочку, закликати об'єднатись - знаючи, що люди заради країни будуть мовчати, переступлять через себе, - а самі відрубили канали, розширили ботоферму і топлять евроопозицію
Жодна антидержавна блєть не покинула своє місце коло корита, єрмакогетманцеви всі на місці, Інтер працює, арєстовіч сцить в очі.
Мовчіть, мовчіть, мовчіть...
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29.03.2022 18:32
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ну не попасть в здание обладминистрации которое ВНЕЗАПНО не бегает, то конечно еще надо уметь,даже лаптежопые смогут,кроме того че до кима пристали он конечно колоритный чувак,но хоть на своем месте и делает свою работу,посевные,работа тыла,вообще фунционирование области,а то что он не плачет за каждого убитого,так он нафиг сопьется нахрен если всех оплакивать будет,не может он постоянно с кислой миной ходить иначе опять будут тошнить **** нагнтаете депресняк на людей которые выбрались из ада,в Николаев много беженцев едут з того Мариуполя тоже
а вот по тем двум телам вопросов куда больше,чем оны собственно заняты?
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30.03.2022 01:06 Відповісти
Це один з пробних камінців. Незабаром нам і цифри втрат повідомлять, і ролики по зомбоящику крутитимуть з плачущими дітьми,що благають «астанавіть вайну»,і експерди будуть вчитувати про вигідність «оренди » та необхідність «припинення вогню» та про нескінченні ресурси раісі-аби швидше укатати на «даґаварицца посередінє»,а постійними ракетними обстрілами з коментарями,що знищено-підштовхуватимуть у вказаному напрямку. Тільки нам треба затямити : поки ми боремось-живемо,і в нас є шанс. Припинемо і здамося-ЗДОХНЕМО. УСІ. Це лише питання часу. Найближчого.
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29.03.2022 18:52 Відповісти
Донбас і Крим ще Україна , чи вде ні ?!!! Чи я щось трясця його матері пропустив ?!!!!
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29.03.2022 18:54 Відповісти
Люся, следи за полетом свого помела! Жёлтая карточка уже твоя.
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29.03.2022 18:55 Відповісти
В Охтирці в перший ранок 70 вояків загинули прямо в казармах тому що хтось не вірив у те що москалі нападуть.
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29.03.2022 18:56 Відповісти
Пускай еще расскажет почему же все таки нельзя обстреливать военные колонны и лагеря базирования орков прямо на территории кацапов возле украинской границы. А типа выгоднее запускать их в украинские города и рушить все подряд, кацапскую технику, дома украинских граждан, и жителей и военных вперемешку. А в курской области за 10 км от границы ни-ни. Бо хутин нападэ.
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29.03.2022 19:03 Відповісти
Я тобі скажу - бо нічим, окрім асфальту!
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29.03.2022 19:31 Відповісти
ну ***** от Харькова до границы 40 км,туда даже смерчами можно кинуть,но что то не слыхать такого...
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29.03.2022 21:51 Відповісти
І плюс до бази ще...

Думаєте - в орків контрбатарейних засобів нема?
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29.03.2022 22:01 Відповісти
Ага - ніколи не згадував, і тільки в день намагання влади здати Україну домовленностями х Мордором раптом почав говорити про наші втрати!

Очікувана технологія!
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29.03.2022 19:04 Відповісти
После брифинга этих недоделанных,сейчас,прямо сию минуту необходимо выйти с заявлением: " РФ отклонила наше предложение (идиотское,это ничего не сказать), поэтому дальнейшие встречи "переговорной группы" откладываются на неопределенный срок.Это динственный вариант исправить эту,не побоюсь этого слова, РОКОВУЮ ошибку. Иначе за этот гибельный для нас вариант, зубами вцепятся и запад(сцыкливой и уставший от нас), и главное пукин ( идеальнее варианта для этого ****** и придумать нельзя). И все они хором будут принуждать нас к этому суициду. За поставки вооружения сразу забудьте (- а у нас больше нет или что-нибудь в этом духе).И вообще, Господи,когда ты пошлёшь нам настоящего президента,украинца и патриота до глубины костей, сколько ты будешь нас всех мучать....!? А Арестович этой вот болтовней уже запускает программу по принуждению нашего народа к "мирю".😎
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29.03.2022 19:07 Відповісти
"Господи,когда ты пошлёшь нам настоящего президента,украинца и патриота до глубины костей"

70% страны выбрало клоуна, а теперь ******** от цырка вокруг.
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29.03.2022 20:08 Відповісти
И тем не менее.
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29.03.2022 20:27 Відповісти
какой ******** дал проституту озвучивать эту мысль? то, что говорит это чмо - это продолжение слов шмурдяка о сдаче интересов Украины...
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29.03.2022 19:14 Відповісти
1
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29.03.2022 19:32 Відповісти
Арестович - это такое себе продолжение видосиков зеленского.
Запудрить мозги, ввести в заблуждение
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29.03.2022 19:35 Відповісти
******* не мешки ворочать...
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29.03.2022 20:15 Відповісти
никто Пороха не боготоворит не ***** зелебоба,у него косяков во внутренней политике тоже дохера,но ***** при нем даже речи не было о каких то там уступках ваторылым
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29.03.2022 21:54 Відповісти
Коменти цензор банить, як роскомнадзор у кацапії! Ну то таке..... (С)Мирон Маркевич

Щодо поступок ваторилим, то рекомендую згадати мінськ1 і мінськ 2, також нагадати в порохоботському мозку, як випустили гіркіна по зеленому коридорі, Іловайськ і так далі.....
FYI я не зелебоба, но вас мені жаль
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29.03.2022 22:37 Відповісти
ну конечно тебе жаль,мозгом то не удалась,не помнишь почему там минск нарисовался? и кто туда нас потянул,не франция и германия,часом? гиркина выпустили плак плак,***** фельмаршала всея *********** отпустили? Иловайск зеленые коридоры,а понял это ж порох лично по нему стрелял,***** у тебя насрано,то есть то что русня в этом виновата тебе в черепушку не приходило?и да а чего у своего боса бени не спросишь,какого *** Иловайск собственно и случился?
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29.03.2022 23:35 Відповісти
Чому мою відповідь цензор блокує , а інших - нецензурні коментарі не видалені ?????
Тут можуть бути лише прихильники Порошенка???? А де свобода слова????
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30.03.2022 10:28 Відповісти
І доречі, я "вас" не ображала (про "мозг"). Хоча "ви" і самі показуєте "ваш" рівень IQ((((
Такий українець - це дно! КРАПКА.
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30.03.2022 10:32 Відповісти
утипути критика не зашла,ну ничо бывает...
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30.03.2022 14:17 Відповісти
Які переговорники. такі і результати ! А хто формував цю переговорну групу ? Чому після першого раунда не змінили склад групи. адже вже тоді бачили. хто чим дише. тоді всі промовчали. а тепер очікуємо результатів ! Від кого - від ватної арахамії ? Де був парламент. де "ЄС " і " Батьківщина ". ? Невже не можна було включити достойних людей з проукраїнською позицією. які б відстоювали кожний пункт переговорного процеса.
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29.03.2022 21:58 Відповісти
а нафиг монобольшинству кого то спрашивать,вот они сами и решили...
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29.03.2022 23:39 Відповісти
Це Ігор Смешко. Роман Безсмертний. Валерій Чалий. Лана Зеркаль, Анатолій Гриценко і багато інших.
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29.03.2022 23:19 Відповісти
если у них потери 15 тыс, значит у нас около 5.... и это жесть, учитывая что около 200 погибло только в казармах да на полигонах....
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30.03.2022 00:04 Відповісти
это война , тут по другому не может быть , но мы на своей земле , и каждый павший - ГЕРОЙ , а паРашники как жили в говне , так и сдохли , за телефон, плазму, ипотеку , ни когда не видевшие асфальта и не евшие нормального мороженного , ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ !!!!!!
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30.03.2022 02:00 Відповісти
Я лише у фб бачу повідомлення з різних змі по всій Україні про загиблих Воїнів.
Багато. На жаль.

Є знайомі, які втратили зв'язок з рідними, друзями - військовими (я теж). Люди писали, дзвонили - відповіді нема. Залишається сподіватись, що в полоні.

Світла пам'ять всім полеглим Героям.
Так боляче втрачати наших людей.
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30.03.2022 05:19 Відповісти
Застрелься гнида брехлива.
Кожен раз, коли з'являються новини де є інформація, яку неможливо перевірити, вилазить оце гівно і починає теревені розводити!
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21.09.2022 10:22 Відповісти
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