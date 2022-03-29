"Набагато менше, ніж у росіян, але немаленькі", - Арестович про втрати України у війні
У ході війни Росії проти України українська сторона зазнала чималих втрат в особовому складі серед військовослужбовців. Але не розкриватиме їх точну цифру до кінця самої війни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це радник глави Офісу президента Олексій Арестович сказав в інтерв'ю ВВС Україна.
Зокрема, він пояснив, чому Україна майже не називає втрати особового складу у війні проти Росії.
"Цифри, звичайно, є. Я їх знаю з точністю майже до людини, але не назву. До кінця війни… Бо жодна армія світу не називає своїх втрат під час війни. Це просто заборонено. Це державна таємниця, по-перше. А по-друге, це може допомогти противнику оцінити ефективність його дій", - наголосив Арестович.
При цьому, за його словами, називаючи свої втрати, російська сторона бреше.
"Так вони ж брешуть, у 10 разів занижуючи ці цифри. Брехати і ми можемо. Ми лише першого дня сказали кількість жертв після авіанальотів. Слід було повідомити, що перші загиблі вже є, - 46 людей загинули. А далі - це військова таємниця. Це просто самогубство - розкривати такі дані під час війни. Після війни ми видамо ці дані щодо кожної людини - це Україна, тут не можна нічого приховати, навіть якби ми хотіли це зробити", - наголосив Арестович.
Він додав, що Україна зазнає втрат, і вони немаленькі.
"Набагато менше, ніж у росіян, але немаленькі", - зазначив він.
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а вот по тем двум телам вопросов куда больше,чем оны собственно заняты?
Думаєте - в орків контрбатарейних засобів нема?
Очікувана технологія!
70% страны выбрало клоуна, а теперь ******** от цырка вокруг.
Запудрить мозги, ввести в заблуждение
Щодо поступок ваторилим, то рекомендую згадати мінськ1 і мінськ 2, також нагадати в порохоботському мозку, як випустили гіркіна по зеленому коридорі, Іловайськ і так далі.....
FYI я не зелебоба, но вас мені жаль
Тут можуть бути лише прихильники Порошенка???? А де свобода слова????
Такий українець - це дно! КРАПКА.
Багато. На жаль.
Є знайомі, які втратили зв'язок з рідними, друзями - військовими (я теж). Люди писали, дзвонили - відповіді нема. Залишається сподіватись, що в полоні.
Світла пам'ять всім полеглим Героям.
Так боляче втрачати наших людей.
Кожен раз, коли з'являються новини де є інформація, яку неможливо перевірити, вилазить оце гівно і починає теревені розводити!