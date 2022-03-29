Не означає припинення вогню: російський перемовник Мединський про "деескалацію" на Київському та Чернігівському напрямах
Голова російської делегації на перемовинах з Україною Володимир Мединський заявив, що "деескалація" на Київському та Чернігівському напрямах не означає припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на російські медіа, із заявою про "скорочення бойових дій" сьогодні РФ виступила за підсумками перемовин у Стамбулі.
"Перший крок стосується поступової військової деескалації на двох основних напрямках - Київському та Чернігівському. Ми розуміємо, що в Києві знаходяться люди, яким треба приймати рішення, тому не хочемо піддавати це місто додатковому ризику", - сказав Мединський.
Нагадаємо, сьогодні за підсумками переговорів української та російської делегацій у Стамбулі РФ заявила про два кроки щодо деескалації. Зазначивши, що російські війська "кардинально скоротять бойові дії на Київському та Чернігівському напрямках".
Після чого розвідка США зафіксувала відведення частини російських військ від столиці України, намагаючись скоротити бойові дії на Київському та Чернігівському напрямках. За даними американської спецслужби, Росія серйозно змінила стратегію.
Раніше про відведення частини російських військ з Київської та Чернігівської областей повідомили в Генштабі ЗСУ.
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https://twitter.com/hochu_dodomu/status/1508730518564753409
треба починати їх валити на півдні, і взятись за цю роботу серйозно
Кацапу вірити - себе не поважати
ps: это даже Мединскому ясно.
Є такі тут? Відгукніться, поговорити треба
За петю не голосовал, потому что когда была возможность вернуть Донбасс - министр обороны был назначен Гелетей, гнилой показушный прихлебатель, устроивший здесь в Славянске постановочные съёмки со стрельбой, якобы в штурме города.
Это выход колонны гиркина из Славянска и безпрепядственный доезд их в Донецк, это невзятие пустой Горловки, потому что там электорат не поддержал бы Петю на выборах в парламент. Это невведение в 2014г военного положения в двух областях.
Это бездумная мобилизация всех, кого нашли в АТО. Короче, дохера список.
Особенно, когда за год один за одним ******** 5 крупнейших военных складов, а теперь нам воевать нечем?
Или мы за 8 лет освоили производство боеприпасов?
Знал бы, что так будет - продал бы дом и уехал хоть бомжом в цивилизованную страну.
Це наша перевага перед невоюючими країнами. Це ми можемо виступати чиїмось гарантом, навчати інших.
А нас хочуть обмежити в такій можливості.
Блін, в нас велика країна, купа заводів військових. Ми маємо конструкторські бюро, які роблять якісну ******* зброю.
Нам треба, навпаки, розвиватися в цьому напрямку. Посилювати і збільшувати ЗСУ. А не обмежувати себе насильно.
Саме таке "обрізання" нам хоче впарити Зе. Але українці з давніх часів завжди були воїнами і не сприймуть такий статус "маленької дівчинки"
Напишу еще раз свое мнение на всю эту мульку. точнее на ту часть.что озвучена ..
Всего лишь мои предположения и видение.
С Киева и округе .где им не выгодно и они не могут хорошо укрепиться отошли.ушли как я понял .часть на ротацию в беларуский округ РФ.возможно вместо них зайдет часть для усиления лаптеногих .лукавые .Будут сидеть у ЧАЭС .Все будет как и было до сегодня.за исключением что под мобилизацию и отвода части от Киева пойдут на перегруппировку и будут переброшены к Донбассу.Луганску . Мариуполю . усилив ту группировку лаптеногих войск.будут давить ЮГ.там у них лучше всего идут дела.Все эти терки.это пока терки и зондирование
"В Маріуполі, після невдалого штурму порожнього згорілого будинку, важкі поранення отримав наближений до кадирова польовий командир та організатор вбивства Бориса Нємцова руслан геремєєв. Вочевидь, цей сивобородий горець під час штурму послизнувся на пляшці, яку перед тим залишили руські солдати та прийняв на себе всю вогневу міць порожніх вікон маріупольської багатоповерхівки та прикрив своїх менш досвідчених тіктоквоїнів, врятувавши їм життя і здоров'я. Сподіваємось, що геремєєв помре від отриманих поранень і український будинок відновить справедливість та помститься за Нємцова, чого не змогли зробити всі російські патріоти та силовики." https://novyny.live/society/v-mariupole-tiazhelo-ranili-priblizhennogo-k-kadyrovu-polevogo-komandira-43624.html
"В Маріуполі, після невдалого штурму порожнього згорілого будинку, важкі поранення отримав наближений до кадирова польовий командир та організатор вбивства Бориса Нємцова руслан геремєєв. Вочевидь, цей сивобородий горець під час штурму послизнувся на пляшці, яку перед тим залишили руські солдати та прийняв на себе всю вогневу міць порожніх вікон маріупольської багатоповерхівки та прикрив своїх менш досвідчених тіктоквоїнів, врятувавши їм життя і здоров'я. Сподіваємось, що геремєєв помре від отриманих поранень і український будинок відновить справедливість та помститься за Нємцова, чого не змогли зробити всі російські патріоти та силовики." Джерело: https://novyny.live/society/v-mariupole-tiazhelo-ranili-priblizhennogo-k-kadyrovu-polevogo-komandira-43624.html
лупить до последнего ,сколько можно.
даже на белоруской земле!
чем больше тем лучше! потом эти твари
будут переброшены на юг!
смерть всем кто пришел на нашу землю!
и еще вспомним Иловайск , Дебальцево!
Главное продолжать убивать рашистов чтобы больше гробов шло в Рашку. А санкции уже начинают действовать и патриотизма у ватников несколько поубавилось. Но это только начало, основное действие санкций они начнут ощущать через 2-3 месяца.