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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Не означає припинення вогню: російський перемовник Мединський про "деескалацію" на Київському та Чернігівському напрямах

мединський

Голова російської делегації на перемовинах з Україною Володимир Мединський заявив, що "деескалація" на Київському та Чернігівському напрямах не означає припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на російські медіа, із заявою про "скорочення бойових дій" сьогодні РФ виступила за підсумками перемовин у Стамбулі.

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"Перший крок стосується поступової військової деескалації на двох основних напрямках - Київському та Чернігівському. Ми розуміємо, що в Києві знаходяться люди, яким треба приймати рішення, тому не хочемо піддавати це місто додатковому ризику", - сказав Мединський.

Нагадаємо, сьогодні за підсумками переговорів української та російської делегацій у Стамбулі РФ заявила про два кроки щодо деескалації. Зазначивши, що російські війська "кардинально скоротять бойові дії на Київському та Чернігівському напрямках".

Після чого розвідка США зафіксувала відведення частини російських військ від столиці України, намагаючись скоротити бойові дії на Київському та Чернігівському напрямках. За даними американської спецслужби, Росія серйозно змінила стратегію.

Читайте також: Українські воїни знищили гордість російського ОПК - Камаз "Тайфун". ФОТО

Раніше про відведення частини російських військ з Київської та Чернігівської областей повідомили в Генштабі ЗСУ.

армія рф (17291) переговори з Росією (1073)


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Топ коментарі
+43
******** просто тікають з котлів. А наші *********** дають їм змогу отримати з цього політичні дивіденди
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29.03.2022 18:47
+32
Добре-кацапських свиней нищімо й далі...
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29.03.2022 18:47
+19
Потерпев поражение по всем фронтам в Украине, силы путинского зла будут брошены на программу минимум - уничтожение Донбасса. "Спецоперация" оказалась проигранной войной?
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29.03.2022 18:47
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просто пиз...ну, балаболи!
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29.03.2022 18:47 Відповісти
Чому, Київ охороняв зеленського. Розвідка Британії писала про 50 тис. ,а з адміністрації міста про армію еквівалентом руській. 3 лінії защити....а Маріуполь вістовим зробили, 1500 так і не відправили.
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29.03.2022 19:13 Відповісти
Київ захищав не Зеленського, а українську державність
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29.03.2022 20:39 Відповісти
Что за херню ті несешь,чучело пригожинское
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29.03.2022 19:29 Відповісти
Рашоздабол сказал прямо: на севере не будет , на юге будет аж до ПМР. На востоке все в жопендуме. Я задолбался орать: это бункерное чудо пытается отрезать Украину от Черного моря и сделать сухопутный коридор не только в Крым, а и в ПМР!!!
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29.03.2022 19:39 Відповісти
Добре-кацапських свиней нищімо й далі...
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29.03.2022 18:47 Відповісти
и не только
https://twitter.com/hochu_dodomu/status/1508730518564753409
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29.03.2022 18:47 Відповісти
Потерпев поражение по всем фронтам в Украине, силы путинского зла будут брошены на программу минимум - уничтожение Донбасса. "Спецоперация" оказалась проигранной войной?
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29.03.2022 18:47 Відповісти
их основна цель, забрать области Донецка и Луганска, референдум о присоединении к РФ, и желательно до 9 мая, чтоб обьявить о победе
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29.03.2022 18:50 Відповісти
Узнаю почерк мастера, не хватило одного раза, когда Гиркина выпустили из Словянска в Донецк и получили дыныры, теперь опять на те же грабли. Думаю Залужный не повторит ошибок Муженка.
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29.03.2022 19:00 Відповісти
Ви помиляєтесь. Основне завдання було і є вся Україна. Вони можуть взяти паузу якщо нічого не вийде. Не важливо чи ***** помре, росіся все одно ще раз нападе. З холодною головою я дивлюсь тепер на ці перемовини по іншому. Я бачу що хтось тисне на зе і компашку, думаю німці + ще хтось. Постійні наголошення на референдумі про цю угоду, вказує на те що вони хочуть перекласти провал цього договору на людей. Тобто сказати: ми домовились з рф але люди не хочуть таких умов. Навіть сам механізм нагадує мінські угоди, які ми знаємо закінчились новою війною, думаю цього разу буде все те саме. ***** цього разу нападе ще швидше. Хоча можливо я все не правильно розумію.
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29.03.2022 19:27 Відповісти
Воно то так. Але там нападники, думаю ,не так охоче буде сюди їхать.
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29.03.2022 19:40 Відповісти
Скажуть і поїдуть, нікуди не дінуться.
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29.03.2022 19:44 Відповісти
Ого а я і не знав що я бот, де моє бабло . Якщо серйозно говорити то: 1)Вчіть історію краще, ми постійно з ними воюємо. 2) У 90-х теж була жопа з економікою але все одно воювали. 3) Потім з'явиться нове *****, це питання часу лише. Не будьте наївним, у нас буде ще з ними війна. До речі ти ще пізніше за мене зарегався і щось муркочиш, не тобі людей ботами називати. У тебе цікавий наратив, я говорю буде ще війна а ти мене ботом називаєш (совпадєніє?)
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29.03.2022 23:34 Відповісти
Це лише ще один раунд, а я вам говорю про майбутнє. Звичайно якщо ***** зараз помре, то всі їхні структури охопить паніка і вони відповзуть. Я ще раз повторюю треба дивитись у майбутнє.
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30.03.2022 00:09 Відповісти
******** просто тікають з котлів. А наші *********** дають їм змогу отримати з цього політичні дивіденди
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29.03.2022 18:47 Відповісти
менше слухайте шапкозакидайлів
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29.03.2022 18:49 Відповісти
Здуй на фронт шваберне
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29.03.2022 18:56 Відповісти
Не даремно ж кроти залишилися біля Зеленського.... відпрацовуюють план Б.
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29.03.2022 19:53 Відповісти
якщо припинення вогню то всюди! ато тут стреляєм тут не стреляєм....то всьо фуйня і втіраніє очкі,
треба починати їх валити на півдні, і взятись за цю роботу серйозно
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29.03.2022 18:48 Відповісти
Не буде ніякого припинення вогню. Ці сучиська, користуючись цим, будуть безперешкодно підповзати під наші позиції. 8 років війни вже навчили.
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29.03.2022 18:53 Відповісти
Так це прекрасно, ми винищемо цих ******* на півночі повністю, а потім перейдемо до півдня
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29.03.2022 18:48 Відповісти
Тобто вони будуть виводити та воювати одночасно? Вони або ідійоти аба самогубці.
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29.03.2022 18:51 Відповісти
Ненавижу россиян, потому что сделали меня убийцей": защитник Киева рассказал, как борется с оккупантами.
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29.03.2022 18:50 Відповісти
"Я все время вижу их лица. Я ненавижу россиян, потому что они сделали меня убийцей. Я никогда в жизни не представлял, что у меня будут такие чувства, и эти чувства мне отвратительны. Я - религиозный человек. Я знаю, что люди не должны убивать. Но они сделали меня таким. И из-за них мне придется жить с этим чувством до конца жизни", - сказал Саша.
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29.03.2022 18:52 Відповісти
АГРОХІМІЯ, ТИ ЩО ТАМ ДЄБІЛ МОСКАЛЯМ НАОБІЦЯВ? ТИ ТАМ ЩЕ НЕ РОБИВ ЛЕНД-ЛІЗ МЕДИНСЬКОМУ?
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29.03.2022 18:51 Відповісти
Вони в сраку почпокані
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29.03.2022 18:53 Відповісти
тонко, дуже тонко
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29.03.2022 19:31 Відповісти
Какая блд "деэскалация"?... Нас украинцев будут убивать, грабить и насиловать, разрушать инфраструктуру и всю экономику в целом. Поэтому воевать и не втягиваться в эти хитросделанные схемы
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29.03.2022 18:51 Відповісти
НЕ ВЫПУСКАТЬ НИ КОГО..добивать . медленно уверенно но добивать. за каждую слезинку за каждую смерть..добивать нах всех
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29.03.2022 18:51 Відповісти
..дерев"яні "ваньки" на Київському та Чернігівському напрямах будуть дуже засмучені..
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29.03.2022 18:52 Відповісти
Я бы мединскому голову бензопилой отрезал с удовольствием!
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29.03.2022 18:52 Відповісти
Та,вас будуть нищити з насолодою
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29.03.2022 18:52 Відповісти
Прекрасные переговоры, всё очень успешно
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29.03.2022 18:53 Відповісти
'Пірістать стрілять',янєлох,аманьській
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29.03.2022 18:54 Відповісти
Смерть кацапам!!
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29.03.2022 18:56 Відповісти
Хай роблять як хочуть...., припинення вогню з українського боку повинне відбутись лише у разі повної відсутності ворогів на нашій території... нема ворогів на нашій землі - нема кого вбивати на нашій землі, тоді мир ми нікого не вбиваємо москалі отримують перемир'я...
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29.03.2022 18:57 Відповісти
Ну не означает так не означает, ВСУ пошли перезаряжаться
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29.03.2022 18:57 Відповісти
Останні години над західними околицями Києва постійна артканонада...
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29.03.2022 19:04 Відповісти
Негайно ми повинні перекидати сили на схід і південь і контратакувати там. І деблокувати Маріуполь
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29.03.2022 18:57 Відповісти
Так .судячи зі слів мединського... Ми розуміємо, що в Києві знаходяться люди, яким треба приймати рішення, тому не хочемо піддавати це місто додатковому ризику", - сказав Мединський. Джерело: то це вони нам роблять послугу, скорочуючи русню біля Києва та Чернігова...))) Аби ..ті ...що у Києві приймають рішення не ризикували і ПРАВИЛЬНЕ!! рішення прийняли.!!! Ну коли русня не брехала? Здається...що руснявий як не збрехне...то не дихне.
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29.03.2022 18:57 Відповісти
Треба розпочинати повний наступ для звільнення Херсонської області і Херсона, паралельно при цьому наступ зі сторони Запоріжжя на Бердянськ, перерізати живлення їх угрупуванню яке наступає на західну частину Маріуполя і водночас взяти в клещата угрупування кацапів між Херсоном і Бердянськом, і створити котел для кацапів в Енергодарі
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29.03.2022 18:58 Відповісти
Ви, подивіться, як подоляки з арахаміями зробили гарну морду лиця путіну, це ще треба добре вміти це зробити.
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29.03.2022 18:58 Відповісти
ну а ****, Харьков можно ******* дальше...
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29.03.2022 18:58 Відповісти
Все просто у Києві потужна ПВО та й ліси добре допомагають і шансів у орків тут немає, а на півдні вони спробують авіацією та ракетами в степах перемолоти наші війська та примусити до капітуляції. Зате гідрант вимазався у російському гівні на переговорах.
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29.03.2022 18:58 Відповісти
Їбашить кацапів щоб аж сцялися!
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29.03.2022 18:58 Відповісти
Я ніяк не зрозумію,вірніш---РОЗУМІЮ так. Кацапи втирають нашим придуркам,та і західним,що вони зменшують інтенсивність,відводять війська,а вони ЩО,відводять в Сибір,чи Башкирію їх,так ні,вони їх ПЕРЕВОДЯТЬ на СХІДНИЙ ФРОНТ,щоб підсилити війська,які не в силах відвоювати всю Луганську і Донецьку області,зараз на тіх напрямках буде не жарко,А СТРАШНА СПЕКА!!! Я думаю,що хоч наші військові не клюнули на цей хід і підсилять всими резервами ті напрямки.
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29.03.2022 18:59 Відповісти
Хто сумнівався в цьому...
Кацапу вірити - себе не поважати
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29.03.2022 19:03 Відповісти
А чому б їх навздогін не п*дити?!
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29.03.2022 19:03 Відповісти
Война не заканчивается переговорами - особенно с рашей.Нужно готовить определенное количество войск в направлении Донбасса и/или южного направления.
ps: это даже Мединскому ясно.
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29.03.2022 19:03 Відповісти
Хто в 2019 голосував за Зе?
Є такі тут? Відгукніться, поговорити треба
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29.03.2022 19:05 Відповісти
Ну я. И как избиратель имею полное право сказать, что зеля - .... (после войны скажу), а арахамии, дерьмака, подоляка, Люси в избирательном списке не было, но считаю их гнидами.
За петю не голосовал, потому что когда была возможность вернуть Донбасс - министр обороны был назначен Гелетей, гнилой показушный прихлебатель, устроивший здесь в Славянске постановочные съёмки со стрельбой, якобы в штурме города.
Это выход колонны гиркина из Славянска и безпрепядственный доезд их в Донецк, это невзятие пустой Горловки, потому что там электорат не поддержал бы Петю на выборах в парламент. Это невведение в 2014г военного положения в двух областях.
Это бездумная мобилизация всех, кого нашли в АТО. Короче, дохера список.
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29.03.2022 20:23 Відповісти
вернуть сейчас время назад....Выбор - порох или зеля? за кого голосуете?
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29.03.2022 23:45 Відповісти
А вы?
Особенно, когда за год один за одним ******** 5 крупнейших военных складов, а теперь нам воевать нечем?
Или мы за 8 лет освоили производство боеприпасов?
Знал бы, что так будет - продал бы дом и уехал хоть бомжом в цивилизованную страну.
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30.03.2022 14:27 Відповісти
все равно за пороха. И поверьте даже бомжом в цивилизованой стране вы мало кому интересны. На таких условиях обычно уезжают те, кто и здесь бомжи. Люди с определенным весом и статусом абы куда бомжами не поедут.
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30.03.2022 16:23 Відповісти
В том то и дело, что я в себе уверен!
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30.03.2022 18:03 Відповісти
про гарантії безпеки. чому громадяни інших країн ризикують померти за Україну? лише двосторонні гарантії безпеки мають сенс. але з нейтралітетом Україна не зможе захистити своїх партнерів. тому гарантії безпеки з нейтралітетом є нонсенсом. Крім того, гарантії безпеки є великим зобов'язанням для партнерів. йому можуть знадобитися референдуми в інших країнах, і вони можуть зрештою його відхилити. тому така угода може мати сенс лише в тому випадку, якщо країни-партнери повністю обговорять її зі своїми громадянами та повністю віддадуться їй. можливо, одна з ідей покращення - це введення демілітаризованої зони навколо України. Угода про нейтралітет має автоматично втратити чинність, якщо будь-яка країна розбудовує військову присутність поблизу кордонів України (~50 км) без дозволу України (братня Польща не є проблемою). про гарантію доставки зброї: яка зброя? бойові літаки і танки? чи тільки шоломи?
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29.03.2022 19:06 Відповісти
Ніякого нейтралітету бути не може. Ми країна з армією, яка вміє воювати і має бойовий досвід.
Це наша перевага перед невоюючими країнами. Це ми можемо виступати чиїмось гарантом, навчати інших.
А нас хочуть обмежити в такій можливості.
Блін, в нас велика країна, купа заводів військових. Ми маємо конструкторські бюро, які роблять якісну ******* зброю.
Нам треба, навпаки, розвиватися в цьому напрямку. Посилювати і збільшувати ЗСУ. А не обмежувати себе насильно.

Саме таке "обрізання" нам хоче впарити Зе. Але українці з давніх часів завжди були воїнами і не сприймуть такий статус "маленької дівчинки"
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29.03.2022 19:26 Відповісти
neitralitet i demilitarizacija budet dobrovoljno prinuditeljnymi dlia vsex ulusov byvšej naraZZiji posle ee rasčlenenija. Drugix variantov prosto netu.
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30.03.2022 00:30 Відповісти
А навіщо їм зараз Київ? В Києві московити мали на меті змінити керівництво держави. Сьогодні вони зрозуміли що ЗЕ-команда - це саме те що треба.
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29.03.2022 19:07 Відповісти
В предыдущей на тематику о переговорах в новостной ленте "отвода лаптей от Киева" .как сам понял и вижу. описал в двух словах.потер и не отправил.а давал свой коммент на вопрос одного юзера .не дословно! " а с Мариуполя .Херсона "почему или когда" не выводят?"
Напишу еще раз свое мнение на всю эту мульку. точнее на ту часть.что озвучена ..
Всего лишь мои предположения и видение.
С Киева и округе .где им не выгодно и они не могут хорошо укрепиться отошли.ушли как я понял .часть на ротацию в беларуский округ РФ.возможно вместо них зайдет часть для усиления лаптеногих .лукавые .Будут сидеть у ЧАЭС .Все будет как и было до сегодня.за исключением что под мобилизацию и отвода части от Киева пойдут на перегруппировку и будут переброшены к Донбассу.Луганску . Мариуполю . усилив ту группировку лаптеногих войск.будут давить ЮГ.там у них лучше всего идут дела.Все эти терки.это пока терки и зондирование
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29.03.2022 19:10 Відповісти
Сорри. не читал эту статью.ну тут много ума не надо чтобы это понимать.Думаю большинство это прекрасно и сами понимают и могу анализировать .
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29.03.2022 19:14 Відповісти
Об этом все эксперты часами со всех утюгов говорят.
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29.03.2022 19:41 Відповісти
А тим часом:

"В Маріуполі, після невдалого штурму порожнього згорілого будинку, важкі поранення отримав наближений до кадирова польовий командир та організатор вбивства Бориса Нємцова руслан геремєєв. Вочевидь, цей сивобородий горець під час штурму послизнувся на пляшці, яку перед тим залишили руські солдати та прийняв на себе всю вогневу міць порожніх вікон маріупольської багатоповерхівки та прикрив своїх менш досвідчених тіктоквоїнів, врятувавши їм життя і здоров'я. Сподіваємось, що геремєєв помре від отриманих поранень і український будинок відновить справедливість та помститься за Нємцова, чого не змогли зробити всі російські патріоти та силовики." https://novyny.live/society/v-mariupole-tiazhelo-ranili-priblizhennogo-k-kadyrovu-polevogo-komandira-43624.html
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29.03.2022 19:11 Відповісти
А тим часом:

"В Маріуполі, після невдалого штурму порожнього згорілого будинку, важкі поранення отримав наближений до кадирова польовий командир та організатор вбивства Бориса Нємцова руслан геремєєв. Вочевидь, цей сивобородий горець під час штурму послизнувся на пляшці, яку перед тим залишили руські солдати та прийняв на себе всю вогневу міць порожніх вікон маріупольської багатоповерхівки та прикрив своїх менш досвідчених тіктоквоїнів, врятувавши їм життя і здоров'я. Сподіваємось, що геремєєв помре від отриманих поранень і український будинок відновить справедливість та помститься за Нємцова, чого не змогли зробити всі російські патріоти та силовики." Джерело: https://novyny.live/society/v-mariupole-tiazhelo-ranili-priblizhennogo-k-kadyrovu-polevogo-komandira-43624.html
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29.03.2022 19:13 Відповісти
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29.03.2022 19:15 Відповісти
Теж згадався пакт "Лебідь-Масхадов", а через 2-3 роки організовані фсб вибухи в містах раші, як привід до початку другої чеченської війни...
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29.03.2022 19:52 Відповісти
Извивается российская переговорная мразь ! Для того , что бы выиграть время на перегруппировку своего вооруженного дерьма , собранного по всем помойкам конченной российской ********* ! Там нет воинов ! Там нелюди и оболваненные дегенераты с которыми считались при взятии в плен в первые дни ! Теперь нужно из всех наших возрастающих сил вышибить эту мразь с территории Украины ! Слава Україні ! Смерть російським загарбникам , вбивцям і нелюдам ! російською тому що це читають ,,вони,, може щось дійде ,,курва его ма....
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29.03.2022 19:20 Відповісти
Это значит, что силы параши уже почти полностью истощены и деморализованы большими потерями, думаю в ближайшую неделю их полностью перебьют и отбросят от Киева, после этого у нас высвободяться большие силы, чтобы нанести деблокирующий удар в сторону Мариуполя. Слава воинам Украины!
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29.03.2022 19:21 Відповісти
Под Киев они могу быстро снова перекинуть .на этот ход у них есть 50 000 лукавых. и часть кадровых сил лаптей.которые их и погонят вместе с ********* .так что много ты не отведешь от Киева на ЮГ.
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29.03.2022 19:50 Відповісти
Ха ха, кацапские вши опустили наших гнид. Арахамия, ты мало предложил, надо было очко подставить, а потом на клык взять.
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29.03.2022 19:27 Відповісти
а тем временем, быдлу привезли сахар, давка за сахар https://www.youtube.com/watch?v=-kfI0Uten50
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29.03.2022 19:33 Відповісти
Да, огонь тут прекращать им нельзя, будут прикрывать отход, плюс создавать некую напряжённость, основной удар будет на Донбассе в зоне ООС, получили ***** под Киевом и по-любому нужно валить оттуда, главное теперь держать Донбасс. Надеюсь наш генштаб и президент знают что делать и не будут вестись на переговоры, которые явно кацапы затеяли для замыливания глаз.
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29.03.2022 19:37 Відповісти
не дать им уйти живыми!
лупить до последнего ,сколько можно.
даже на белоруской земле!
чем больше тем лучше! потом эти твари
будут переброшены на юг!
смерть всем кто пришел на нашу землю!
и еще вспомним Иловайск , Дебальцево!
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29.03.2022 19:43 Відповісти
Він сказав наступне: «далі знищувати москальських окупантів».?
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29.03.2022 19:46 Відповісти
Видимо так в московском новоязе обозначают вынужденное отступление. Деэскалация в канализацию.
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29.03.2022 20:10 Відповісти
До мирного договора как до Китая пешком. Но удивляет что Путлер уже на что-то готов соглашаться, даже про денацификацию не помянул.
Главное продолжать убивать рашистов чтобы больше гробов шло в Рашку. А санкции уже начинают действовать и патриотизма у ватников несколько поубавилось. Но это только начало, основное действие санкций они начнут ощущать через 2-3 месяца.
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29.03.2022 21:16 Відповісти
В нас ***** не влада,а безкінечна Чорнобаївка!!!
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29.03.2022 21:42 Відповісти
 
 