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Оперативна обстановка на фронті, переговори у Туреччині, - прямий ефір з Юрієм Бутусовим. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов про ситуацію на Харківщині, загальну оперативну обстановку на фронті та перемовини у Туреччині.

Дивіться на Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Доброволець, полковник у відставці Олег Громадський загинув під Харковом, прикриваючи відхід підрозділу свого сина, лейтенанта Євгенія Громадського. ВIДЕО

Автор: 

Бутусов Юрій (3584) переговори з Росією (1073)


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ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА 2 РОКИ :

1) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ)
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
5) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива
6) Не фінансування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
7) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
8) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
9) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
10) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
11) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
12) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
13) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
14) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
15) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
16) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
17) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
18) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
19) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
20) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
21) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
22) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
23) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
24) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
25) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
26) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в зв язку з чим звільнення Авакова як голови МВС
27) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
28) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
29) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов )
30) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року - Pandora Papers
31) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
32) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним з великою ймовірністю здачі національних інтересів України
СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
показати весь коментар
29.03.2022 19:21
+19
брєд сивої кобили. УСІ країни наголошують на виводі військ з усієї території України включаючи Крим та Донбас. ТІЛЬКИ наша влада намагається здати Крим та Донбас
показати весь коментар
29.03.2022 19:47
+18
ТА ТАМ АГРОХІМІЯ ЩОСЬ МУТИТЬ, ******...
А ДЕ ШУФРИЧ? ЩОСЬ ЙОГО НЕ ВИДНО...
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29.03.2022 19:06
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Дійсно. Хочеться почути думку про всі ті перезмовини.
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29.03.2022 19:01 Відповісти
А яка складність самому подумати?
Адже очевидно що крємлю вони потрібні тільки як можливість отримати час на перегрупування, необхідне під зміну пріоритетів.
Українській переговорній стороні - як чергова можливість самопіару в середовищі "уставших от войни", яких чим дальші ставатиме більше.
Прикро що думка ЗСУ здається не має жодного впливу на політичне керівництво оточення президента.
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29.03.2022 19:14 Відповісти
Ну,може я накручую, може зради нема. Так не хотілось би.
Але от Валерій Маркус і його побратими з фронту теж щось підозрюють.
https://twitter.com/GudvinIzumrudny/status/1508808298509787143
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29.03.2022 19:18 Відповісти
Ksenia VB
Рудак Михайло

Спостерігаючи за розвитком подій, єдинне що я можу сказати - абсолютну довіру я особисто маю тільки до ЗСУ. І нажаль я не бачу консолідованої єдности між армією України і чинними політиками.
Співставляючи це, приходиш до думки що після закінчення бойових дій, незалежно яким чином це буде досягнено, будь який успіх буде хайджякд банковою а ті сили (армія, тероборона, волонтери, патріоти) завдяки яким цей успіх є досягнений, будуть усунені і позбавлені будь якого впливу на подальше формування життя держави.
Це вже неодноразово траплялося у минуломо.
Біда у тім, що українське суспільство продукує достатню кількість патріотичних сил під час кризи для перемоги, але не спроможне спродукувати достатньої кількості своїх політиків для утримання цієї перемоги.
Останнє опитування каже що (і це під час війни!) 72% українців бачуть росію як ворога. Відповідно 28% мають іншу думку. 28% це більше аніж 1/4 виборців.
Не достатньо аби отримати контроль над урядуванням державою?
Так, але за умови що 72% мають своїх кандидатів для команди під умовною назвою "Україна понад усе". Ви таких осіб бачите, можете назвати?
Ось так і виходить кожного разу що патріотична більшість гине, здобуваючи перемоги, аби "какая разніца" консолідована, оплачена і зорганізована меншість керувала ними.
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29.03.2022 20:20 Відповісти
Трохи не погоджусь:як на вашу думку ставляться до зеленського воїни ,яким він заборонив відповідати на обстріли орків?;думаю що реальна війна котра охопила значну частину України ,згуртує,і вже згуртувала наше суспільство;не впевнений що наші захисники погодяться з "мирною угодою",а фактично капітуляцією, нашого керівництва.
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29.03.2022 21:25 Відповісти
Ви не зауважили головного у моїй відповіді - як це ставлення матеріалізується у практичній площині?
Адже я акцентував саме на тім що українське суспільство спроможне консолідуватися під час гострої кризи (Революція на граніті, Помаранчева революція, Майдан Гідности, війна 2014) але жодну з попередніх перемог не змогло утримати, тільки тому, що кожного разу не спромоглося утворити політичний або громадський рух, спроможний утримати і розвинути отриману перемогу.
Від кожної перемоги отримували девіденти тільки прагматичні ділки, ставленики олігархату, корупціонери, особи і політичні сили далекі від інтересів України або для кого безпека і добробут держави має бути достатнім тільки у міру, наскільки це забезпечую добробут та безпеку особисту та власних бізнесових структур діяти в установлених раніше схемах.
Серед демократичних і відносно демократичних країн таке явище як президент призначений олігархом, іменні політичні партії, приватні парламенські фракції притаманне тільки Україні.
І після цього дивуватися - чому так тяжко влитися у ЄС і чому НАТО не має значного бажання бачити Україну у своєму середовищі.
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29.03.2022 22:13 Відповісти
Всі наші спроби консолідуватись під час попередніх революцій не можна порівнювати з теперішньою ситуацією.Тоді значний відсоток українців був проросійський,особливо східні області.Після того що там зробили орки,ставлення до росії значно змінилось.Будувати Державу в розділеній країні неможливо,цим і користувались різні пройдисвіти.Війна покаже хто є хто,і українці будуть реальніше оцінювати політиків,оцінювати їх минуле ,а не вірити в обіцянки,особливо це стосується наших воїнів.
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29.03.2022 22:45 Відповісти
Поки що не має.Після перемоги цей вплив з'явиться.
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29.03.2022 19:22 Відповісти
Никто не остановился в уничтожении врага, так что эти переговоры точно не дают время на перегруппировку врагу.
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30.03.2022 10:14 Відповісти
пане Юрію!

благаю Вас, робіть щовечера доповідь про військову обстановку!
ЗСУ потрібен гідний прес-офіцер! Це Ваше місце в строю.

бо ЗЕльоного та воркуна Люську дивитись неможливо - після них не заснеш, а водкі нєт
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29.03.2022 19:44 Відповісти
Люся вообще ******** редкий .Говорит на эфире с Фейгиным ,что Изюм южная его часть под нашим контролем но что орки сумели просунуться там когда уже и фейгин ему говорит ,что город взяли.Местные вообще говорят ,что Изюм захватили ещё 26 числа
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29.03.2022 20:01 Відповісти
Спасибо Юра. Все просто доходчиво. Бьем свинособак . Победа будет за нами
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29.03.2022 20:08 Відповісти
Где же мы их бьём если они город за городом занимаем уже Изюм взяли и почти к Славянску подошли ,а у нас одни перемоги
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29.03.2022 20:31 Відповісти
ТА ТАМ АГРОХІМІЯ ЩОСЬ МУТИТЬ, ******...
А ДЕ ШУФРИЧ? ЩОСЬ ЙОГО НЕ ВИДНО...
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29.03.2022 19:06 Відповісти
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29.03.2022 19:08 Відповісти
у киви спитай
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29.03.2022 19:21 Відповісти
Так де відео? В Бутусова хвороба путіна?
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29.03.2022 19:09 Відповісти
це у вас швидка настя.
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29.03.2022 20:15 Відповісти
швидка настя? у тебе все добре, не хворієш?
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29.03.2022 20:19 Відповісти
Слава Киборгам Мариуполя...!!!
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29.03.2022 19:15 Відповісти
Сметанат борщу


@SmetanatBorschu

·
https://twitter.com/SmetanatBorschu/status/1508817045659521029 2 ч



У нас офіцери питаються: а чи не прийдеться нам ще й і вибачення просити за вбитих російських солдатів?
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29.03.2022 19:49 Відповісти
Прийдётся...И парады пленных...
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30.03.2022 02:07 Відповісти
о ***** собі всього три роки пройшло щоб це доперти...
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29.03.2022 19:57 Відповісти
я зрозумів це ще 31.12.2018 об 23-45, коли на Г+Г замість Президента вилізло ЗЕльоноє мурло
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29.03.2022 19:58 Відповісти
Хто з тих Зепіздоболів є головою делегації на переговорах? Бо не ясно з кого прийдеться спитати за наслідки і кого пиз....ти.?
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29.03.2022 19:17 Відповісти
Може потрібно спитати з того хто їх призначав?
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29.03.2022 19:43 Відповісти
в офісі сидить це чудо
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29.03.2022 19:58 Відповісти
Чернобаевки 20..не будет...Зеля слил войну...
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29.03.2022 19:17 Відповісти
Продамо Україну недорого.
Ваша Зе влада.
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29.03.2022 19:20 Відповісти
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА 2 РОКИ :

1) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ)
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
5) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива
6) Не фінансування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
7) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
8) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
9) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
10) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
11) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
12) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
13) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
14) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
15) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
16) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
17) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
18) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
19) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
20) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
21) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
22) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
23) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
24) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
25) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
26) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в зв язку з чим звільнення Авакова як голови МВС
27) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
28) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
29) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов )
30) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року - Pandora Papers
31) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
32) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним з великою ймовірністю здачі національних інтересів України
СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
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29.03.2022 19:21 Відповісти
Американці ще в січні пропонували Зелі перегнати "Мрію"(100млрд. доларів) в безпечне місце у Лейпціг разом з екіпажем, запчастинами. Не дивлячись на вже неминуче вторгнення рашистів, Зеля проігнорував небезпеку, і пішов з депутатами у відпустку засмагати на 4 тижні.
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29.03.2022 19:55 Відповісти
Чхати на "Мрію" судячи по всьому, скоріш за все і на всю Україну,
все що робить Зе у останій час це виживання політичної фігури,
бо є ким замінити - Порох у ролі захисника України у декілька разів
краще, авторітетніше і надійніше.
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29.03.2022 20:16 Відповісти
Думаю Порошенко ліпший за Зеленського, але те, що він у нормальній цивілізованій країні був би політичним трупом, відтак ніякої партії ЄС не було б - це теж факт. Список Порошенка:
https://www.economics-prorok.com/2019/03/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-26-03-19.html https://www.economics-prorok.com/2019/03/список-порошенко-на-26-03-19.html
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30.03.2022 19:58 Відповісти
Наташа ти разом зі Скабєєвой і Кісєльовим лазила по смітєзвалищам ?
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30.03.2022 22:47 Відповісти
Юрію, вітання від Маестро і колективу!
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29.03.2022 19:29 Відповісти
Плыли, плыли и на берегу утанули
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29.03.2022 19:35 Відповісти
Чи всрались, це кому як ...
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30.03.2022 22:51 Відповісти
А яким чином ми будем звільняти Крим і Донбас, НАТО нам наступальної зброї та літаків не дасть, напевно це вже всім зрозуміло? Мордор може оборонятись дуже вдало ще не один рік… ресурса там ще хватить … ми не зможем зробити наступ на Донбас і Крим… це факт і тільки тупий це не розуміє, так тримати оборону і крошити їх ми можем, но наступ без авіації це поразка, тому ми і обороняємся, плюс не забувайте, що наступ на Крим означає мобілізацію в РФ… і гарну картинку для їхнього зомбованого населення. Тому якщо все що сказано в майбутньому договорі, це кращій варіант для всіх. А якщо є питання за що воювали: то за ті міста, які орки не змогли взяти, за Київ, Харків, Марік, Миколаїв, тому зсу зробили свою справу. Давайте думати логічно, а не «закінчим війну на червоній площі», це реально? Ні. Ось і все.
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29.03.2022 19:37 Відповісти
Так тогда надо было просто выполнить все условия *****, и никаких разрушений, никакого НАТО....
Так?
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29.03.2022 19:43 Відповісти
Ну про це ніхто не говорить, всу своє зробили. Я просто ще раз питаю, ми в змозі через місяць, пів року взяти штурмом Крим і Донбас? Тільки реально
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29.03.2022 20:44 Відповісти
Реально? Да. Иначе снова через восемь лет, повторится и Марик, и Ирпень.
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29.03.2022 21:23 Відповісти
брєд сивої кобили. УСІ країни наголошують на виводі військ з усієї території України включаючи Крим та Донбас. ТІЛЬКИ наша влада намагається здати Крим та Донбас
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29.03.2022 19:47 Відповісти
Все вірно. Ці країни тільки і наголошують. Нам завтра чи через місяць дадуть літаки чи танки??? Напевно що ні. Чим наступати будем? Піхотою Крим будем брати? Чи укріплення Донбасу, які так само ці лінію 8 років укріплювали? Давайте реально, а не закінчим війну в Ялті. Це можна зробити, але на це підуть роки. Якщо Мордор об явить мобілізацію, а зомбі підуть, оскільки «зашетіть рускую землю», далі скільки будем воювати? Такий конфлікт або закінчується одразу або триває роками(Афган, Вьетнам, Югославія). Просто є реальні факти, а є мрії. Я не за здачу. Але за реальність, хай нам гарантують безпеку США Англія та інші…. Ну або ваш варіант війна на декілька років. Це фак
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29.03.2022 20:50 Відповісти
Нажаль за цимі умовами,він також буде "триватиме роками".Не закінчений ,заморожений,конфлікт це відсрочена війна у майбутньому.І тоді все с початку.З руйнуваннами та жертвами.
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29.03.2022 21:24 Відповісти
коли підпишуть якись там мир з кацапами на їх умовах не скавули що б нам дали грошей,а захід не ЗОБОВЯЗАНИЙ нам шось давати з таким тоном.це захд чи ми ******* маялися три роки?
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29.03.2022 22:45 Відповісти
Очень огромное заблуждение... Вы или специально зраду розганяете... Или просто недалекий... Огромное количество готовы и готовятся . Всего прошел месяц .. Подготовка идет полным ходом и это полноценные бригады ... Не важно сколько они купят или мобилизируют -- мы будем готовы
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29.03.2022 20:02 Відповісти
Все вірно будем готові вести оборону. Чого ж ми не ставим цілі закінчити війну в Ростові або Москві? Я за все це повністю !! Але це не можливо!! В нас завтра 500 танків і 100 літаків для цього не з'явиться. А піхотою тільки як зараз оборонятися і все. НАТО нам крім оборонного озброєння нічого не дасть, бо якби хотіли, то вже б дали! Не має чим брати Донбас і Крим! Я ТІЛЬКИ ЗА ІЕ ЩОБ ВЗЯЛИ, хоч через місяць-три, але цього не буде панове, і ви це знаєте. На це потрібно роки. А ще одне … це так просто міркування: а там на Донбасі ще «наші» люди лишились реально чи тільки територія….
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29.03.2022 20:56 Відповісти
Мироненко.На счет танков - Вы очень не правы...Погуглить,если не трудно...
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29.03.2022 22:44 Відповісти
ти глянь коли він зарегався. день у день
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29.03.2022 20:57 Відповісти
Не лень Вам с ботом разговаривать?
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29.03.2022 21:10 Відповісти
Та я читаю цензор вже декілька років, просто сьогодні вирішив написати комент… ось і все. Про тотальну «зраду» говорять тільки тут, тому не втримався.
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29.03.2022 21:26 Відповісти
Ну я не бот, что дальше? Сказал своё мнение, мы все за победу, но надо смотреть на вещи реально, это тоже самое возьмите нас в НАТО … а они не хотят, что дальше делать будем? Танки есть и самолеты для наступление… нет. Я бы с радостью закончил бы войну в Москве или Ялте. Но сейчас Этторе возможно.

слава Україні, просто якщо тільки кричати зрада, то нічого доброго не буде, президент вже показав свою мужність… тільки зеботом не обзивайте))
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29.03.2022 21:30 Відповісти
так панове, вскрилися останні консерви. падляки, зеленські і ахарамії. По суспільству необхідно піднімати хвилю тотальної незгоди аж до викидання цих падлюк на смітник. Я розумію що це великий ризик міжусобиці, але з іншого боку по їхньому сценарію нам усім ***** і нашим дітям.
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29.03.2022 19:41 Відповісти
правда чи нет...

Для розуміння провалу перемовин

Я не буду вживати слів «зрада», «капітуляція», лиш поясню те, що почув нині від наших переговорників. Висновки за вами.

Отже, українська делегація пропонує, щоб Зеленський і Путін на зустрічі погодили, а потім кілька держав, серед яких Росія і Китай, підписали разом з Україною багатосторонню міжнародну угоду.

Її суть - Україна ніколи не вступатиме до НАТО чи інших військових блоків і проголошує постійний нейтралітет. Гарантами її безпеки виступають вже згадані Росія (!) та інші країни, які погодяться (анонсований список країн ********* на думку, що хтось навмання тицяв пальцем у географічну мапу).

Україна навіть військові навчання з іншими державами без згоди всіх цих «гарантів» провести не зможе, не кажучи вже про тісніше воєнне співробітництво.

Більше того, Україна пропонує в цьому багатосторонньому міжнародному договорі зафіксувати різні позиції України і Росії щодо статусу Криму і зобов'язатися 15 років не застосовувати силу для вирішення питання Криму. Також передбачається якась окрема угода про ОРДЛО.

І це - лише верхівка айсберга. За словами українських переговірників, вони «дуже просунулися» в погодженні інших питань із Росією.

І це - ще не остаточна угода. А лише «пропозиції України» (!). Але навіть якщо угода буде підписана в такому вигляді, Україна потрапить у пастку, вибратися з якої буде вкрай важко.

Сьогодні весь український народ і весь цивілізований світ об'єднані в боротьбі проти терористичної російської держави. Путін, його урядовці й військові - міжнародні злочинці, проти яких більше 40 держав світу вже подали позови в міжнародний суд. Наше військо дає відсіч ворогу. Західні держави все більше посилюють санкційний тиск на Росію, заганяючи її в ізоляцію і руйнуючи її економіку.

Росія розуміє лише мову сили і саме таке поєднання збройної відсічі і жорстких санкцій - єдина можливість змусити Росію забратися геть з нашої землі, зруйнувати її військово-економічний потенціал і надовго викреслити з кола держав, з якими можна мати справу.

І раптом Україна (!) пропонує, по суті, зняти з Росії цю ізоляцію, перетворити Путіна з військового злочинця на поважного діяча, який разом з лідерами України і світу підпише міжнародну угоду. Яку ратифікують парламенти і яку Україна зобов'язана буде виконувати.

Натомість Росія, як відомо, чхати хотіла власні зобов'язання. Країна-терорист стане «гарантом» безпеки України, а шлях до НАТО, який дає реальні гарантії такої безпеки, буде закрито.

Заяви, що ця нова угода - «те саме, що НАТО» - абсурд. По-перше, країни НАТО у разі нападу на свого члена вступають за неї у війну, а не просто надають якусь допомогу зброєю чи «закритим небом». А, по-друге, в НАТО нема Росії і Китаю!

Така угода зруйнує єдність всередині України. Вона зруйнує антиросійський міжнародний фронт і виведе Росію з-під основних санкцій. Вона зробить неможливим стягнення з Росії відшкодування за збитки, спричинені війною, а перспективи покарання воєнних злочинців стануть примарними.

Мета Кремля - знищення України і відновлення імперії - залишиться незмінною. А вихід з міжнародної ізоляції навіть після настільки жахливих злочинів Росія розцінить як карт бланш на нові злочини. І використає для підготовки до нового нападу на нашу, вже послаблену і принижену, державу.

Вище військово-політичне керівництво держави має негайно зупинити цей катастрофічний сценарій.

Ніяких переговорів з Росією на тему нашої внутрішньої і зовнішньої політики бути не може в принципі!

Ніяких угод, двосторонніх чи багатосторонніх, де Росія буде в якості «гаранта» будь-чого так само не може бути.

Переговори з росіянами можуть вестися виключно на тему припинення вогню, виведення їхніх військ з України, долі полонених, відшкодування збитків і покарання воєнних злочинців.

А успіх цих переговорів залежить виключно від нашого війська і міжнародної ізоляції держави-агресора.

https://www.facebook.com/groups/223273207877950/user/1217668243/?__cft__[0]=AZWZrXJ523427IaTu98ydSCTJB7askmD1iasgd6-ODND3FLcy30gcQv9aXzgNGD7jymI0AGH4gmkL3bmSlu-yhJDIxjjKr6_M5HjdeoRir4PNoOlEllqD2Drw56CMcc4PgfHQOt0dXD8UwUhHKjLek8Njb3xysol1_uD7YNi0xilDJpHUY8Ua8fd0NP6Ss9Rolgw7WsJzoJy7Jw5eE_BhFqq&__tn__=-]K-y-R Volodymyr Viatrovych
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29.03.2022 19:45 Відповісти
dyk eto demilitarizacija po-putinski, ničto inoe. Vzamen gnilyx "garantij".
Ugu, osoblivo so storony fašisto-naraZZiji.
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30.03.2022 00:07 Відповісти
Бутусов красава.
Рада що з ним все норм
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29.03.2022 19:46 Відповісти
Я абсолютно згоден з коментарем, але чим будемо топити ЧФ РФ ? "Загибель ескадри-2"
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29.03.2022 20:26 Відповісти
і ще, санкції можна з рф зняти не тільки тоді коли вони підуть з Криму і Донбасу, а ще й тоді, коли ми отримаємо репарації і відновимо нашу інфраструктуру, бо інакше, вони нас відкинули все нам зруйнували, збомбордували вщент наші міста і тепер, ми навіть відбудуватися не встигнемо, як ці виб...кі знову нападуть, і на рахунок путіна, навіть якщо він завтра здохне, там вже ціла колейка є наступників, а русское общество жажде крові, і виборуть вони наступного душегуба , то ж нам треба це усвідомити і вибудувати свою і освітню і економічну і військову і яку завгодно стратегію так, щоб вони могли тільки квадратними їжачками ср..ти, як на НАТО.
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29.03.2022 20:56 Відповісти
СПАСИБО за адекватное мнение .Очень понравились слова,что политику сейчас решают военные ,потому что сегодня создалось впечатление ,что политику решает все таки правительство Зеленского..,а не военные и главное народ..О каких границах (до 24.02)идёт речь,о каких переговорах по Крыму растянутых на 15 лет ??Ведь произойдёт именно то,что было сказано..замороженный конфликт ,сейчас когда раны сильно глубокие и большое количество техники разбито-можно на многое согласиться,но ведь раны заживают и техника создаётся и наращивается..,то я не уверена ,что через 15 лет Украина сможет вернуть Крым ..что касается Донбасса ,то Зеленский тоже не сможете с «пу» решить этот вопрос ,единственное ,на что «пу»согласится,да и возможно тот кто после него придёт -особый статус Донбасс или федерализация т .е то что было 8 лет записано в «Минском договорняке «и против чего был Украинский народ Сейчас такой момент ,когда Донбас можно будет освободить ,это верно,или же он будет «придатком»который будет продолжать находиться под кураторство раши и очень вредить Украин..Я надеюсь ,что правительство Зеленского все таки спросит народ Украины,какого статуса он желает для всей страны,Донбасса и Крыма..
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29.03.2022 20:57 Відповісти
Боротьбу з рашистами веде Український народ і ЗСУ при підтримці союзників тому хламідії та подоляки можуть вести перемови про розмір репарацій від рф. Аналітику має вести Ю.Бутусов а не люся
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29.03.2022 21:00 Відповісти
Слава ЗСУ
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29.03.2022 21:03 Відповісти
Согласен с Бутусовым на все сто. ЗСУ герои навека. Влада - гавно. Только видосики снимать и Украину продавать, другого они не умеют. Понимаю и то, что Бутусов не договорил. Народ оценит их по достоинству уже после войны, вопросов к ним не меньше, чем к рашистам. Слава Украине, героям слава, смерть ворогам, тюрьма предателям.
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29.03.2022 21:05 Відповісти
Опять жыды рулят...
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29.03.2022 22:57 Відповісти
Там хоч один етнічний українець присутній? Чому ця приблуда-арахамія визначає долю українців?
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29.03.2022 21:09 Відповісти
Опять жи2 рулит в Украине...
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29.03.2022 23:04 Відповісти
Ну, що, пане Бутусов, можу Вам сказати, тільки одне - ДЯКУЮ. І додам: Ваші промови 2014-19 років і зараз кардинально відрізняються.
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29.03.2022 21:39 Відповісти
Велике дякуємо Юра,за хороший аналіз бойових дій.А переговорний процес,це **********.І цю хламідію і чебурека в кепці,треба називати праввдиво і не соромитись.********,без права голосу.
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29.03.2022 21:58 Відповісти
Поясніть - як рашка може бути ГАРАНТОМ НАШОЇ БЕЗПЕКИ ????? Шо за ДУРНЯ ???
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29.03.2022 22:12 Відповісти
Хай ці перемовники викладуть, ДЛЯ ГРОМАДЯН , проєкт документу !!! Щоб не вийшли черговий МІНСЬК
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29.03.2022 22:14 Відповісти
ЗАВТРА ЦІ "ПЕРЕМОВНИКИ "ЗНИКНУТЬ , А НАМ ЖИТИ В НАШІЙ КРАЇНІ !!!!
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29.03.2022 22:17 Відповісти
Может я что то пропустил, но я не слышал от зеледента таких слов поддержки нации и народа, как сейчас сказал Бутусов - мы победим, выстоим и т.д.
Почувствуйте разницу, как говориться, журналист-патриот и презедент, пришедший на хайпе.
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29.03.2022 22:22 Відповісти
а бубачка кроме скулежа ничего больше не выдавил из себя...
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29.03.2022 22:49 Відповісти
Простите, говорить буду на русском языке, ноут, купленный в Киеве к сожалению сломался, тут с раскладкой беда. Юра, я впервые пишу коммент на цензоре, хотя читаю твой ресурс каждый день, начиная с 01.2014. Спасибо тебе. У меня есть просьба, и не только у меня. Пожалуйста, умоляем тебя, критикуй действия ЗЕбилов сейчас как только можешь. Если мы не встанем фронтом против них сейчас, пока ниш ребята стоят фронтом и умирают за нашу землю, они продадут снова. Это повторяется раз за разом. Не только в 2014, это происходит уже 15ый, если не 16ый раз за последние 800 лет. Если мы позволим им это сделать - нам конец. Все жертвы, все дети, войны Мариуполя, герои Украины, отдавшие свои жизни и посвятившие свои сердца солдаты, что еще в строю - все это напрасно, если дать ЗЕшобле (Эрмак, Арах, Подоляк,Чалый и т.д) дать мир на унизительных условиях с перспективной возобновления наступления рашистов. Я призываю к максимальному насилию в адрес указанных людей. Их нужно расстрелять, по законам военного времени. Это предатели. Прошу, Юра, помоги нам донести до каждого то что я озвучил. Они должны знать что нас много и что мы придем за ними.
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30.03.2022 01:52 Відповісти
Интересно в каком полку автор служит
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30.03.2022 02:15 Відповісти
ЗДРАВСТВУЙТЕ ЮРИЙ. РАДИ СЛАВА УКРАИНЕ! НЕЛЬЗЯ ЖЕРТВОВАТЬ ЧАСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ РАДИ ДРУГОЙ ЧАСТИ НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ. ЭТО
СРАВНИМО ТЕМ ЧТО СТАЛ ЧАСТЬЮ АГРЕССОРА И ПРЕДАТЕЛЬСТВОМ. ПЕРЕМИРИЕ
ТОЛЬКО НА ГРАНИЦАХ ДО 24 ФЕВРАЛЯ 2022г. ДУМАЮ ВЫ ПРИМИТЕ ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ.
ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА! ГЕРОЯМ СЛАВА!
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30.03.2022 12:24 Відповісти
 
 