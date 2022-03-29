Оперативна обстановка на фронті, переговори у Туреччині, - прямий ефір з Юрієм Бутусовим. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов про ситуацію на Харківщині, загальну оперативну обстановку на фронті та перемовини у Туреччині.

Дивіться на Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Доброволець, полковник у відставці Олег Громадський загинув під Харковом, прикриваючи відхід підрозділу свого сина, лейтенанта Євгенія Громадського. ВIДЕО