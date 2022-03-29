Російські окупанти обстрілюють села для дискредитації українських захисників, - Центр протидії дезінформації
Російсько-окупаційні війська обстрілюють окуповані українські села з метою дискредитації ЗСУ.
Про це у Telegram повідомляє Центр протидії дезінформації, інформує Цензор.НЕТ.
"РФ продовжує обстрілювати окуповані українські села, вдаючи, що таких обстрілів завдають ЗСУ. Мета - маніпуляція та дискредитація ЗСУ.
Окупанти відганяють свою техніку та здійснюють обстріли з околиць сіл.
Після таких атак деякі "визволителі" проходять по селу, допомагають людям вибратися з-під завалів, розповідаючи легенду про те, що наступ був від ЗСУ, нібито українські військові з мінометами та кулеметами здійснюють обстріли: "Это же ваши стреляют".
Люди піддаються маніпуляції військових рф, яка полягає у тому, що начебто їх будинки були спалені ЗСУ", - йдеться в повідомленні.
В ЦПД наголосили, що українські військові не здійснюють обстріли по населених пунктах, де дислокуються російські військові, без попередньої перевірки, що знищення техніки не завдасть шкоди мирному населенню.
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Пісня, Мухарський Антін Дмитрович
Москаль - загарбник, наволоч і кат
Синонім підступу й брехні!
Москаль - він українцеві не брат
Його не любим я і ти!
Москаль, лізе нагло, водку жре
Матом криє, в морду б'ється
Тля московської землі
"Удалые" москалі!
Ти бачиш бідність, бачиш бруд
Ти бачиш спалені поля
Хати розбиті, рабський труд -
Все це діяння москаля!
Москаль - не росіянин, не казах
Не білорус, не армянин
Москаль - не українець, не латиш
Не молдаван і не грузин
Москаль, вічний варвар, вічний хам
Бруд російської землі!
Чуже загарбать, знищить храм -
Все це вміють москалі!
Москаль не любить та їбе
Для нього вбити - це *****!
Одвічний блуд, одвічний гріх -
Все це ознаки москаля!
Москаль - страшніший чорта той москаль
А може він і сам є чорт!
Москаль - не без урода той народ
В якому чорт москаль живьот!
Москаль, КДБ і Соловки
І трупом вкритая земля
Мордви диявольські полки -
Все це творіння москаля!
Брат-росіянин, зрозумій,
Благають небо і земля:
В собі ти москаля убий
Убий в собі ти москаля!!!
❗️У звільненому Ірпені завтра почнуть шукати зниклих, евакуювати поранених та вивозити для захоронення тіла загиблих
«Усі заявки по Ірпеню прошу залишати за єдиним номером 0800750525. Дуже прошу самотужки не їхати для цього в Ірпінь! У місті ще небезпечно!», - зазначив мер. https://t.me/irpininteresting/4513