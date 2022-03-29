Російські окупанти обстрілюють села для дискредитації українських захисників, - Центр протидії дезінформації

Російсько-окупаційні війська обстрілюють окуповані українські села з метою дискредитації ЗСУ.

Про це у Telegram повідомляє Центр протидії дезінформації, інформує Цензор.НЕТ.

"РФ продовжує обстрілювати окуповані українські села, вдаючи, що таких обстрілів завдають ЗСУ. Мета - маніпуляція та дискредитація ЗСУ.

Окупанти відганяють свою техніку та здійснюють обстріли з околиць сіл.

Після таких атак деякі "визволителі" проходять по селу, допомагають людям вибратися з-під завалів, розповідаючи легенду про те, що наступ був від ЗСУ, нібито українські військові з мінометами та кулеметами здійснюють обстріли: "Это же ваши стреляют".

Люди піддаються маніпуляції військових рф, яка полягає у тому, що начебто їх будинки були спалені ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

В ЦПД наголосили, що українські військові не здійснюють обстріли по населених пунктах, де дислокуються російські військові, без попередньої перевірки, що знищення техніки не завдасть шкоди мирному населенню.

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