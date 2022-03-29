Вимагаємо провести закрите засідання Верховної Ради щодо стартової позиції України на переговорах з РФ, - заява "ЄС"
Ефективне поєднання оборонних та дипломатичних зусиль здатні наблизити перемогу і мир, на які так очікують мільйони громадян України.
Про це йдеться у заяві партії "Європейська Солідарність", інформує Цензор.НЕТ.
"Героїчні Збройні Сили України несуть головний тягар захисту країни і платять за це найвищу ціну разом з усім українським народом. Самовідданість і самопожертва, мужність і військова майстерність наших воїнів здивували увесь світ і зірвали російський бліц-криг. І це дає можливість проявити себе нашим дипломатам.
Ефективне поєднання оборонних та дипломатичних зусиль здатні наблизити перемогу і мир, на які так очікують мільйони українців. Ми згодні із заявами Володимира Зеленського щодо неприпустимості компромісів в питаннях територіальної цілісності, відповідальність за яку лежить на ньому як гарантові Конституції.
З 24 лютого ми дотримуємося і надалі будемо дотримуватися принципу внутрішньополітичної єдності як запоруки перемоги. Виходячи з цього, вимагаємо якнайшвидше провести закрите засідання Верховної Ради і поінформувати народних депутатів про стартову позицію України на цих складних переговорах. Змістовно ж обговорити її пропонуємо на зустрічі Президента та голів парламентських фракцій, за винятком ОПЗЖ, після засідання парламенту, який, згідно з домовленостями усіх голів фракцій, має працювати в режимі "24 на 7".
Маємо розуміти, що нашим переговорникам потрібне поле для маневру. І що детальну оцінку гіпотетичній мирній угоді можна давати не на основі заяв на пресконференції, а лише тоді, коли буде зрозумілий її повний і остаточний зміст, фіналізований документ. А шлях до того ще довгий та складний.
Наша команда, як і всі українці, продовжує разом захищати країну на воєнному, інформаційному і дипломатичному фронтах. Жодні заяви росіян на кшталт про зменшення воєнних загроз для Києва чи Чернігова не відповідають дійсності і не повинні вводити нас в оману. Маємо цілодобово усі разом працювати на посилення обороноздатності країни.
Будьмо пильними і будьмо єдиними!", - заявили у "ЄС".
Будь ласка, зачекайте...
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Це,вже Повний Сюр,чи неповний.
Це заява про Капітуляцію, країни що перемагає агресора.
Хто,ще, сповна розуму?
Спасайся хто можееееее...
В дальнейшем ситуация может пойти по трем сценариям, считает АЛЕКСАНДР ЧАЛЫЙ:
Первый - СЦЕНАРИЙ МИРА???, если будет достигнута полная договоренность.
То есть достижение формулы европейской безопасности?
ГДЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, КОТОРЫЕ ПРЕДЛОЖИЛА РОССИЯ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ УЧТЕНЫ.
https://hvylya.net/news/244185-dlya-ukrainy-nastupil-moment-istiny-posle-predlozheniy-putina-k-ssha-aleksand-chalyy
Для розуміння провалу перемовин
Я не буду вживати слів «зрада», «капітуляція», лиш поясню те, що почув нині від наших переговорників. Висновки за вами.
Отже, українська делегація пропонує, щоб Зеленський і Путін на зустрічі погодили, а потім кілька держав, серед яких Росія і Китай, підписали разом з Україною багатосторонню міжнародну угоду.
Її суть - Україна ніколи не вступатиме до НАТО чи інших військових блоків і проголошує постійний нейтралітет. Гарантами її безпеки виступають вже згадані Росія (!) та інші країни, які погодяться (анонсований список країн ********* на думку, що хтось навмання тицяв пальцем у географічну мапу).
Україна навіть військові навчання з іншими державами без згоди всіх цих «гарантів» провести не зможе, не кажучи вже про тісніше воєнне співробітництво.
Більше того, Україна пропонує в цьому багатосторонньому міжнародному договорі зафіксувати різні позиції України і Росії щодо статусу Криму і зобов'язатися 15 років не застосовувати силу для вирішення питання Криму. Також передбачається якась окрема угода про ОРДЛО.
І це - лише верхівка айсберга. За словами українських переговірників, вони «дуже просунулися» в погодженні інших питань із Росією.
І це - ще не остаточна угода. А лише «пропозиції України» (!). Але навіть якщо угода буде підписана в такому вигляді, Україна потрапить у пастку, вибратися з якої буде вкрай важко.
Сьогодні весь український народ і весь цивілізований світ об'єднані в боротьбі проти терористичної російської держави. Путін, його урядовці й військові - міжнародні злочинці, проти яких більше 40 держав світу вже подали позови в міжнародний суд. Наше військо дає відсіч ворогу. Західні держави все більше посилюють санкційний тиск на Росію, заганяючи її в ізоляцію і руйнуючи її економіку.
Росія розуміє лише мову сили і саме таке поєднання збройної відсічі і жорстких санкцій - єдина можливість змусити Росію забратися геть з нашої землі, зруйнувати її військово-економічний потенціал і надовго викреслити з кола держав, з якими можна мати справу.
І раптом Україна (!) пропонує, по суті, зняти з Росії цю ізоляцію, перетворити Путіна з військового злочинця на поважного діяча, який разом з лідерами України і світу підпише міжнародну угоду. Яку ратифікують парламенти і яку Україна зобов'язана буде виконувати.
Натомість Росія, як відомо, чхати хотіла власні зобов'язання. Країна-терорист стане «гарантом» безпеки України, а шлях до НАТО, який дає реальні гарантії такої безпеки, буде закрито.
Заяви, що ця нова угода - «те саме, що НАТО» - абсурд. По-перше, країни НАТО у разі нападу на свого члена вступають за неї у війну, а не просто надають якусь допомогу зброєю чи «закритим небом». А, по-друге, в НАТО нема Росії і Китаю!
Така угода зруйнує єдність всередині України. Вона зруйнує антиросійський міжнародний фронт і виведе Росію з-під основних санкцій. Вона зробить неможливим стягнення з Росії відшкодування за збитки, спричинені війною, а перспективи покарання воєнних злочинців стануть примарними.
Мета Кремля - знищення України і відновлення імперії - залишиться незмінною. А вихід з міжнародної ізоляції навіть після настільки жахливих злочинів Росія розцінить як карт бланш на нові злочини. І використає для підготовки до нового нападу на нашу, вже послаблену і принижену, державу.
Вище військово-політичне керівництво держави має негайно зупинити цей катастрофічний сценарій.
Ніяких переговорів з Росією на тему нашої внутрішньої і зовнішньої політики бути не може в принципі!
Ніяких угод, двосторонніх чи багатосторонніх, де Росія буде в якості «гаранта» будь-чого так само не може бути.
Переговори з росіянами можуть вестися виключно на тему припинення вогню, виведення їхніх військ з України, долі полонених, відшкодування збитків і покарання воєнних злочинців.
А успіх цих переговорів залежить виключно від нашого війська і міжнародної ізоляції держави-агресора.
https://www.facebook.com/groups/223273207877950/user/1217668243/?__cft__[0]=AZWZrXJ523427IaTu98ydSCTJB7askmD1iasgd6-ODND3FLcy30gcQv9aXzgNGD7jymI0AGH4gmkL3bmSlu-yhJDIxjjKr6_M5HjdeoRir4PNoOlEllqD2Drw56CMcc4PgfHQOt0dXD8UwUhHKjLek8Njb3xysol1_uD7YNi0xilDJpHUY8Ua8fd0NP6Ss9Rolgw7WsJzoJy7Jw5eE_BhFqq&__tn__=-]K-y-R Volodymyr Viatrovych
Такое вообще когда-нибудь было в истории человечества?
Кто же до такой херни мог додуматься и протолкнуть в качестве предложений?
Вище військово-політичне керівництво держави має негайно зупинити цей катастрофічний сценарій.
Ніяких переговорів з Росією на тему нашої внутрішньої і зовнішньої політики бути не може в принципі!
Ніяких угод, двосторонніх чи багатосторонніх, де Росія буде в якості «гаранта» будь-чого так само не може бути.
Переговори з росіянами можуть вестися виключно на тему припинення вогню, виведення їхніх військ з України, долі полонених, відшкодування збитків і покарання воєнних злочинців.
А успіх цих переговорів залежить виключно від нашого війська і міжнародної ізоляції держави-агресора.
https://www.facebook.com/groups/223273207877950/user/1217668243/?__cft__[0]=AZWZrXJ523427IaTu98ydSCTJB7askmD1iasgd6-ODND3FLcy30gcQv9aXzgNGD7jymI0AGH4gmkL3bmSlu-yhJDIxjjKr6_M5HjdeoRir4PNoOlEllqD2Drw56CMcc4PgfHQOt0dXD8UwUhHKjLek8Njb3xysol1_uD7YNi0xilDJpHUY8Ua8fd0NP6Ss9Rolgw7WsJzoJy7Jw5eE_BhFqq&__tn__=-]K-y-R Volodymyr Viatrovych
"
Для всіх українців це зрозуміло.
Тільки ЗЄрмак вдає, що цього не розуміє,
ця зелена нечисть вже докотилася до того, що навіть на форумі кацапського троля від подолякського ЗЕбота годі відрізнити - мають однакові позиції по стількох питаннях, що навіть перерахувати сходу не вийде.
І ті, і ті:
- применшують досягнення ЗСУ,
- перебільшують можливості кацапні,
- залякують ядерною зброєю,
- твердять, що перемир"я вигідні для України,
- виправдовують "хатєлкі" кацапів,
- звинувачують НАТО в тому, що не ефективне, не допомагає достатньо ітп,
- просувають каліцтво України під виглядом "нейтралітету",
- пропихають наратив, що смерть пуйла чи переворот на Мордорі щось змінить для України,
ітд
Александр Чалый (1995- 1998). (Не путать с Валерием Чалым)
А. Чалый который в течение всей своей деятельности проповедовал внеблоковость Украины.
ЕЩЕ ЗАДОЛГО ДО ВОЙНЫ!
А. Чалый ктверждал «что внеблоковость даст возможность примирить украинское общество???, а внешняя политика Украины будет предсказуемой и стабильной???
22.06.2006
https://news.liga.net/politics/news/a-chalyy-schitaet-chto-vneblokovyy-status-sdelaet-vneshnyuyu-politiku-ukrainy-bolee-predskazuemo https://news.liga.net/politics/news/a-chalyy-schitaet-chto-vneblokovyy-status-sdelaet-vneshnyuyu-politiku-ukrainy-bolee-predskazuemo
это может идти годами
кто даст гарантии что до завершения всех ратификаций рашка снова не нападет?
никто
и еще вопрос крыма и донбасса вытаскивают отдельно
ну ну, как раз из территорий откуда шло нападение
опять соберут технику в крыму и вдоль границы...
что то все это нехорошо звучит
специально все бомбят, чтобы много людей просто изза простого желания жить
согласились на что угодно...
если уж после относительно "легкой" войны пришли популисты зе команды с лживым тезисом
"устали от войны, надо ее закончить"
то какие "партии" прийдут после сотни разрушенных сел, поселков и городов
тысячи и тасячи жизней, миллионов людей которые возможно уже в украину никогда не вернутся
фюрреру не даст ему пойти на прямые переговоры и он их сорвет
я что то не вижу что на тв рашки перестали называть украинцев нацистами
только придумывают разные мульки чтобы оправдать свое "быстрое" наступление
и отмазки что цели были другие изначально (но отказаться они от них не собираются пока)
«К сожалению, на тех переговорах с Россией, результаты которых нам потом предлагают всем услышать, уже вопрос решен, насколько я понимаю. Там уже зафиксирована совсем другая позиция Украины - так называемый нейтралитет.
Речь идет о разоружении, дальше идет разговор об отдаче территории. Это уже лежит проект на бумаге. Потому я сейчас молчать не буду.
16 марта 2022
https://nv.ua/world/geopolitics/otkaz-ot-vstupleniya-ukrainy-v-nato-bolshaya-oshibka-chalyy-poslednie-novosti-50225387.html2
Але перед тим як піти в небуття, вони мають бути арештовані та засуджені згідно до законів України, за банальною статтею 111. Прізвища відомі: Подоляк Михайло Михайлович, Арахамія Давид Георгійович, Тимошенко Кирило Владленович, Костін Андрій Євгенович, Рєзніков Олексій Юрійович, Умеров Рустем Энверович і Точицький Микола Станіславович.
Виключення стосується лише обговорення акту капітуляції.
Так що потрібно або довряти тим, хто проводить переговори, або, якщо не довіряєш - не допускати таких переговорщиків до переговорів.
Пойдет ли зе из букера под банковой по подземным переходам под купол?
Большой вопрос!