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Новини Війна
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Киві повідомлено про ще одну підозру: На росТБ закликав до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні

кива

Слідчі ДБР повідомили ще одну підозру колишньому нардепу Іллі Киві за пропаганду війни та заклики до насильницької зміни влади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За матеріалами слідства, екснардеп, перебуваючи на території Росії, взяв участь в одному з пропагандистських шоу на російському телебаченні. Кива публічно закликав вище керівництво РФ до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні. Він пропонував фізично усунути Президента України та інших високопосадовців держави, а також публічно закликав до ведення агресивної війни на території нашої країни.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, підозру повідомлено у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 109 (Дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади) та 436 (Пропаганда війни) Кримінального кодексу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада позбавила Киву мандата народного депутата, - ЗМІ

Автор: 

Кива Ілля (377) ДБР (3482) підозра (759)


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Топ коментарі
+22
Во часи настали, москалів палити можна, а траву ні.
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29.03.2022 19:24
+12
про цього довбойоба можна i не писати тут
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29.03.2022 19:26
+12
По идее Кива сейчас должен бы был возглавить батальен тех борцунов с биндерами с которыми он мужественно пел Страна огромная и пойти на фронт. Но Рабинович срочно греет геморой в Израиле, Медведчук ушел в подполье, Бойко переобулся и тоже исчез с радаров. Возглавить просто некого.
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29.03.2022 19:28
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Птєнєц Авакова...
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29.03.2022 19:24 Відповісти
прежде всего Кива виноват в разбазаривании семенного фонда
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29.03.2022 19:28 Відповісти
прямо під час засідання ВР...
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29.03.2022 19:31 Відповісти
цуцік сАбакова
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29.03.2022 19:39 Відповісти
Я от не розумію, протягом двох тижнів з початку війни Генеральна прокуратура не могла його подати в міжнародний розшук. В цей час він перебував в Іспанії, де його могли б спокійно затримати і екстрадувати в Україну. Офіційно його в міжнародний розшук подали тільки коли він счасливо звалув в рашку. Велика подяка Генеральній прокуратурі, і особисто Ірині Венещиктовій, яка продовжує робити те, що і до війни - дигамити резонансні справи.
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29.03.2022 19:53 Відповісти
Во часи настали, москалів палити можна, а траву ні.
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29.03.2022 19:24 Відповісти
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29.03.2022 20:44 Відповісти
Плохо что его мама не сделала аборт
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29.03.2022 19:25 Відповісти
Это не худшее .ужасно что все это время в открытую призывал кацапов к акту агрессии на Украину.что на внутренних каналах что на кацапских .И не говорите что это демократично в стране против которой 8 год лаптестан ведет войну.Самое ужасное что все это им позволяли делать.все те поганые рты что с тв орали что эта оккупационная война. которую развязала РФ против Украины. это внутренний конфликт и это гражданская война в Украине.так что все это ни о чём . там все те твари должны быть осуждены как минимум по 3 статьям и сидеть на нарах до побеления
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29.03.2022 19:38 Відповісти
а мог бы жить...а теперь как крысе бегать с угла в угол пока не пришибут...
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29.03.2022 19:25 Відповісти
криса не може жити не як криса
у неї в генах або тікати або в бункер залазити
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29.03.2022 19:29 Відповісти
про цього довбойоба можна i не писати тут
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29.03.2022 19:26 Відповісти
Черт чердачный только вернись в Украину.
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29.03.2022 19:26 Відповісти
Жомова Яма зачекалась хероя
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29.03.2022 19:29 Відповісти
Хіба 200м.
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29.03.2022 19:29 Відповісти
У меня один вопрос - кива работает за деньги кремля или он просто тупой?
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29.03.2022 19:27 Відповісти
Продажний!!Хто його тільки не купував.
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29.03.2022 19:30 Відповісти
І те,і друге!
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29.03.2022 19:30 Відповісти
И первое и второе...
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29.03.2022 19:31 Відповісти
Два в одному
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29.03.2022 19:32 Відповісти
І те і те. Другого більше.
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29.03.2022 19:34 Відповісти
до чого ці підозри? цілковитий піар. Краще відпрацювати його за прикладом "Моссад"
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29.03.2022 19:27 Відповісти
Кива подохнет нищим и голодным вместе со сраной фашисткой империей если его раньше ледорубом не прикончат.
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29.03.2022 19:27 Відповісти
буде Кива тепер на кабаєву дрочити
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29.03.2022 19:28 Відповісти
По идее Кива сейчас должен бы был возглавить батальен тех борцунов с биндерами с которыми он мужественно пел Страна огромная и пойти на фронт. Но Рабинович срочно греет геморой в Израиле, Медведчук ушел в подполье, Бойко переобулся и тоже исчез с радаров. Возглавить просто некого.
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29.03.2022 19:28 Відповісти
какое он чмо. меня щас вырвет
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29.03.2022 19:28 Відповісти
А теперь вспоминаем как полтавский добробат отказался идти на фронт под командованием этого гоблина и кто таки заставил назначить его командиром.
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29.03.2022 19:29 Відповісти
Хорошо кукарекать, когда все "клиенты" сбежали, виртуальными пидозрами страшить, правда прокуратура с ДБРом? Когда были на месте, то к ним вопросов невозникало, а теперь вот через страны, через расстояния, можно и в активность поиграть за деньги налоплатильщиков
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29.03.2022 19:29 Відповісти
Дали уйти дабы говном не запачкаться всем .потому как там все в говне .коррупция .отмывания.той грязи до утра
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29.03.2022 19:41 Відповісти
тошнотворная отрыжка! *****
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29.03.2022 19:32 Відповісти
Как этого гандона рукоблудного можно было выпустить из страны ???
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29.03.2022 19:32 Відповісти
а совместный брифинг илюши с рамзанкой когда будет?
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29.03.2022 19:34 Відповісти
А начинал с отстрела касапов на Донбассе..
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29.03.2022 19:38 Відповісти
Оно ешо на амбразуру врага кидалось и в танке горело
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29.03.2022 19:41 Відповісти
Так этот мастер публичного рукоблудия теперь Скабеевой дрочит?
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29.03.2022 19:42 Відповісти
Кива з Царьовим не родичі часом? Якісь вони схожі. І зовнішньо і по інтелекту.
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29.03.2022 19:43 Відповісти
То тупикова гілка розвитку. Вони мають схожи ознаки. Споріднені з кацапами.
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29.03.2022 19:48 Відповісти
Як це лайно потрапило до кацапстану, якщо воно в міжнародному розшуку?
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29.03.2022 19:46 Відповісти
Контужений дебіл, це ж треба таке ліпити…. Нехай приїзджає в Україну …. Ми покажемо що з такими зрадниками і продажними тут роблять…але ні, він боїться….
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29.03.2022 19:46 Відповісти
Шкода, що у нашої влади немає характеру, як у Ізраїлю. Якось вони провели операцію "Гнів Божий" (хто не чув, гугл в поміч). Просто треба щоб таких виродків фізично знищили.
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29.03.2022 19:47 Відповісти
Ілюша,твоя дочка працює в Мамая в апараті,твій брат Діма в Полтаві.Ти шо вообще їбонувся?
Твій дід похований в першому ряду на Боженківському кладовищі,де алея Героїв України,а ти мразота таке мелиш!
Я завтра пам'ятник твого діда перенесу на мусорку!
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29.03.2022 19:48 Відповісти
Давно слід було зробити. Зараз ніхто не засудить.
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29.03.2022 19:55 Відповісти
Зробимо і зафіксуємо фотовідео.там біля діда вже троє ків зажмурилось....хто вони,не знаю,але в першу лінію повлазили!
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29.03.2022 20:09 Відповісти
на мусорку не перенесеш, зато висратись на нього можеш.
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29.03.2022 20:17 Відповісти
ДБР, А МОЖНА УТОЧНИТИ, ЯКОГО ЧИСЛА, ЯКОГО МІСЯЦЯ І ЯКОГО РОКУ КІВА "ЗАКЛИКАВ"? БО ЗАРАЗ ВЖЕ 29 БЕРЕЗНЯ 2022! ЧИ ВИ ЧЕКАЛИ, КУДИ ВІТЕР ОБЕРНЕТЬСЯ - А РАПТОМ ОРКИ ЗАЙШЛИ Б У КИЇВ... ТО **** ПОСПІШАТИ? ЧИ НЕ ТАК?
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29.03.2022 20:06 Відповісти
Контужений дрочила
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29.03.2022 20:06 Відповісти
Вот цена промедления власти. Почему в Украине не брали его,причин не было?
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29.03.2022 20:08 Відповісти
Хіба мацкалі розгромили Кирилівський дурдом? пацієнт утік, чи його насильно вивезли?
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29.03.2022 20:15 Відповісти
просто ********
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29.03.2022 21:48 Відповісти
не пидозри нужно возбуждать , а МАССАД создавать , и не кричать в сетях о своих возбуждениях, а ждать сообщения в сми запада о том , что .......,, найден в своей квартире без признаков жизни .......,,
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30.03.2022 01:31 Відповісти
От я не пойму, СБУ бабочек на лужках все годы ловит?
Под боком, не скрывая свои намерения и взгляды сидели мрази, а их в упор не видели?!
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30.03.2022 05:36 Відповісти
 
 